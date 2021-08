2022: Continental chce vyrábět pneumatiky z PET lahví

1.srpna 2021 – Plast z recyklovaných lahví má být znovu použit v automobilových pneumatikách společnosti Continental. Dříve konvenčně vyráběné polyesterové sloučeniny mají být nahrazeny a výroba má být šetrnější k životnímu prostředí.

Recyklované plastové lahve mají být použity v kostře pneumatik: Výrobce pneumatik Continental hodlá do roku 2022 vyrábět pneumatiky z recyklovaných PET lahví. 60 recyklovaných PET lahví vyrobí dostatek polyesteru pro kompletní sadu pneumatik.

Dříve konvenčně vyráběné polyesterové sloučeniny tak mohly být zcela nahrazeny udržitelnou polyesterovou přízí, uvedl dodavatel pro automobilový průmysl. To pochází z recyklované PET plastové láhve. „V rámci toho, čemu se říká upcyklace, se PET plastová láhev přemění na vysoce výkonný PET materiál,“ uvedla společnost Dax z Hannoveru . Není jasné, zda bude mít změna také dopad na tvorbu mikroplastů. Automobilové pneumatiky jsou již považovány za jeden z nejdůležitějších zdrojů znečištění.

Jde o proces, při kterém lze rozdrcený materiál lahve vrátit do hodnotového cyklu plastů pneumatik bez dalších kroků chemické reakce, uvedl Continental. „V našem inovativním procesu recyklace se vlákna spřádají z recyklovaného PET, aniž by se materiál musel předem rozložit na jeho součásti,“ vysvětlil Andreas Topp, generální ředitel pro materiál, vývoj procesů a industrializaci. Mluvil o »dalším důležitém kroku směrem k oběhovému hospodářství mezi produkty«. Podle vlastních prohlášení plánuje společnost Continental používat materiály vyrobené udržitelným způsobem pouze do roku 2050.

Přírodní kaučuk bude brzy z pampelišek?

Na letošním Mezinárodním autosalonu (IAA) v Mnichově hodlá společnost Continental představit svoji první pneumatiku s recyklovanou polyesterovou přízí z PET lahví, která je vyvíjena ve spolupráci s výrobcem vláken a textilu OTIZ . Materiál by měl být stejně bezpečný a účinný jako materiály vyrobené z dosud používaných vláken. Je považován za nerozbitný, houževnatý a stabilní i při vysokých teplotách, díky čemuž je zvláště vhodný pro výrobu pneumatik.

Výroba klasických plastů – stejně jako mnoho procesů v průmyslové chemii – pohlcuje velké množství fosilních uhlovodíků z ropných směsí. Výrobci pneumatik, kteří kromě gumy primárně potřebují i ​​deformovatelné plasty, se proto snaží převést části své výroby na recyklační materiál. Například Michelin se spojil se svým partnerem Enviro, aby získali saze a další látky, než si najdou cestu do nových pneumatik nebo dopravních pásů. Francouzi chtějí od roku 2024 používat recyklovaný plast.

Ve společnosti Continental existují také projekty využívající přírodní kaučuk, který nepochází z velkých plantáží s odpovídající spotřebou půdy a vody, ale z pampelišek. Do sériové výroby by se nakonec mohlo dostat později. Předchozí pěstování kaučuku bylo silně kritizováno kvůli jeho ekologickým a sociálním důsledkům.

Průmysl také plánuje používat lépe tolerované látky. Goodyear je také aktivní v biochemických procesech a materiálech pneumatik; Američané například zkoumali cukrovou třtinu jako možný výchozí materiál.

Souběžně probíhá výzkum recyklace. „Předchozí laboratorní testy a testy pneumatik ukázaly, že vlákna vyrobená z druhotných surovin jsou stejně účinná jako dříve používaná vlákna,“ říká Hanover. Nejpozději do roku 2050 by měly všechny materiály pro pneumatiky pocházet z udržitelných procesů, přičemž odpad je „materiál budoucí výroby“. Podobné oběhové systémy jsou plánovány pro recyklaci sazí v pneumatikách.

Zdroj: Der Spiegel

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/continental-will-reifen-aus-recycelten-pet-flaschen-herstellen-a-d482fa1f-bdbd-4803-b9f6-ae374e8e932c-amp

https://www.continental.com/en/sustainability/news/news-2021/continental-enables-use-of-recycled-pet-bottles-in-tire-production-as-of-2022/