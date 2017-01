Anne Applebaumová: „Skoro jako ve 30. letech“

Je rok 2016 začátek konce demokracie? Jak zastavit Le Penovou? Americká historička Anne Applebaumová říká, jak zabránit zlu. Rozhovor pro švýcarský deník Tages Anzeiger vedli Alan Cessidy a Philipp Loser. “Pocity jsou důležité v každých volbách a v každé zemi. Co bylo v těchto volbách zvláštní, nebylo ani tak to, že fakta neměla žádnou váhu; bylo to to, že Trump říkal věci, které byly očividnou lží. To bylo nové. nacházíme se nyní na rovině, na které máme co do činění s otevřenou, agresivní nečestností – a lidem je to jedno.” (Převzato z blogu Honzovy komentáře)





Odkaz na celý text https://honzovykomentare.wordpress.com/2017/01/03/anne-applebaumova-skoro-jako-ve-30-letech/

Anne Elizabeth Applebaumová (* 25. červenec 1964, Washington, D.C.) je americká novinářka a spisovatelka židovského původu. Roku 2004 získala Pulitzerovu cenu v kategorii literatury faktu za knihu Gulag: A History. Ve stejné kategorii získala roku 2012 National Book Award za knihu Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1945-1956. Věnuje se zejména problematice sovětského Ruska a východní Evropy. Je členkou pravicově orientovaného think tanku American Enterprise Institute, měla blízko k administrativě George W. Bushe. Jejím manželem je polský politik, bývalý ministr zahraničních věcí Polska Radosław Sikorski. (Zdroj: Wiki)