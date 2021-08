Budoucnost nabíjení elektromobilů: Nabíjecí roboti

Plně autonomní mobilní nabíjecí robot automaticky vyhledá zaparkované e-vozidlo a dodává mu energii. Prototyp vyvinutý Grazskou technickou univerzitou a rakouskými společnostmi ALVERI a ARTI Robots má přispět k širokému využívání elektronické mobility.

Nabíjení elektronických vozidel by se v budoucnu mohlo stát pohodlnějším: nabíjecí robot jede k zaparkovanému autu a dodává mu elektřinu samostatně. Společně s rakouskými start-upy Alveri a Arti Robots vyvinuli odborníci z Graz University of Technology prototyp nabíjecího robota, který dokáže nabíjet baterie na vícepodlažních parkovištích, v garážích nebo na poloveřejných parkovištích.

Mobilní robot místo několika nabíjecích stanic v obytných garážích, na vícepodlažních parkovištích nebo na parkovištích zákazníků: to je koncept nabíjecího robota, na jehož vývoji se podílel Institute of Technology Technology na Graz University of Technology. V budoucnu by na výše zmíněných místech mohla existovat vyhrazená parkovací místa pro e-vozidla, kde roboti s mobilními úložnými zařízeními na palubě jedou z automobilu do auta a dodávají vozidlům energii pomocí procesu rychlého nabíjení, jak je uvedeno ve vysílání ve čtvrtek Graz University of Technology.

V současné době existuje v Rakousku přibližně 8 000 veřejně dostupných nabíjecích stanic pro e-vozidla. Bernhard Walzel z Graz Institute for Vehicle Technology a jeho kolega z institutu Helmut Brunner jsou přesvědčeni, že se jedná o skutečný kámen úrazu pro šíření e-mobility. Pokud neustále musíte přemýšlet o tom, jak daleko je další e-nabíjecí stanice, máte tendenci řídit bez relaxace. Nabíjecí infrastruktura proto musí být dohonena. „Mobilní nabíjecí robot – například v parkovacích garážích, v oblastech Park & ​​Ride nebo ve větších obchodních parkovacích oblastech – k tomu může rozhodujícím způsobem přispět a odstranit vnímanou starost o dojezd a možnosti nabíjení,“ zdůraznili inženýři ve Štýrském Hradci.

Nabíjení elektronického vozidla je časově náročné a pro lidi tedy nepříjemné – není to však velká výzva. „Pro automatizovaný systém je to naopak velmi milá záležitost s milimetrovou přesností,“ vysvětlil Walzel. On a jeho kolega z ústavu Helmut Brunner přiměli lidi, aby se posadili a všimli si to před třemi lety pomocí stacionárního nabíjecího robota. Nyní vyvinuli prototyp autonomní mobilní verze se dvěma partnerskými společnostmi Alveri z Ried v Horním Rakousku a štýrským robotickým softwarovým specialistou Arti Robots.

Robotické rameno spojuje kabely

Konkrétně se jedná o mobilní platformu, která se dokáže samostatně orientovat a pohybovat v prostoru, a automatizované robotické rameno, které spojuje nabíjecí kabel s automobilem. Plošina se pohybuje rychlostí až 20 km / h. Po procesu rychlého nabíjení se robot odpojí a jede k dalšímu vozidlu. Ehsan Zadmard, generální ředitel společnosti Alveri, zdůraznil, že nabíjecí robot nejen ukázal, co je smysluplně možné s existujícím know-how v Rakousku, ale dal také prostor pro další spolupráci v oblasti infrastruktury, služeb mobility a koncepcí vozidel. Hornorakouský start-up financoval demonstrátor a do projektu přináší zkušenosti v oblasti použitelnosti a aplikačních scénářů.

Nejvyšší hodnota je kladena na zabezpečení systému: „V celém zaváděcím robotu je implementováno několik bezpečnostních mechanismů. Mobilní platforma neustále skenuje oblast možnými překážkami pomocí laserových skenerů a rozpoznává, kdy se objekt přiblíží příliš blízko. Platforma se okamžitě zastaví,“ řekl Konstantin Mautner-Lassnig ze společnosti Arti Robots z Gössendorfu poblíž Grazu, kteří se specializují na automatizované roboty.

Než se nabíjecí robot dostane do sériové výroby, je ještě třeba provést několik vylepšení: v současné době je stále připojen k napájecímu kabelu, integrace baterie pohonu dosud nebyla rozumná z důvodu hmotnosti a nákladů a také z ekologického hlediska. Partneři projektu proto pracují na napájení přes zemnící kontakt. Integrován musí být také software pro ovládání robota – stále běží na samostatném počítači. S robotickým ramenem existuje také potenciál úspor, dodal Brunner k dalším bodům v seznamu úkolů: „Takže stále existuje potenciál pro nižší hmotnost a nižší náklady.“

Další žádost o financování byla předložena Rakouské agentuře pro podporu výzkumu FFG: Úkolem je nyní poprvé nainstalovat a otestovat systém poplatků ve veřejném prostoru. (APA, 22. července 2021)

https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/tu-graz-news/einzelansicht/article/der-mobile-roboter-der-das-e-auto-laedt/