České mobilní služby patří k nejdražším v EU

Vydáno: 24.11.2016 Mobilní služby využíváme denně a svět bez nich už si snad ani nedovedeme představit. Umíme si ale představit, že za stejný objem služeb zaplatíme třeba o polovinu méně? A operátor nám k tomu přidá roaming zdarma či několikanásobně větší objem dat? Pro inspiraci nemusíme chodit příliš daleko. Průzkum dTestu ukázal, že v jiných evropských zemích spotřebitelé za stejnou nabídku služeb zaplatí mnohem méně.

Podle zprávy Evropské komise o cenách za mobilní služby 2016 jsou ceny těchto služeb v České republice až o 60 % vyšší ve srovnání s průměrem zemí EU. Spolu s Řeckem, Maltou, Bulharskem a Maďarskem se řadíme mezi vůbec nejdražší země celé Evropské unie.

dTest porovnal ceny tzv. neomezených tarifů v tuzemsku a v zahraničí. Průzkum se zaměřil na tarify zahraničních operátorů, které se svým obsahem nejvíce blíží české nabídce. Výsledky průzkumu české spotřebitele rozhodně nepotěší. Situaci lze v zásadě shrnout tak, že v jiných zemích se za stejné služby platí poloviční částky, nebo za své peníze dostanete nesrovnatelně lepší služby. Namátkou třeba v Rakousku nabízí jeden z operátorů v rámci neomezeného tarifu kromě volání a SMS i jedenáctkrát větší objem dat než u nás, a navíc můžete posílat neomezené množství SMS zpráv v zemích EU a USA. To vše za méně než polovinu české ceny.

Všichni největší čeští mobilní operátoři nabízejí v rámci neomezených tarifů neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR společně s datovým balíčkem ve výši 1,5 GB za jednotnou cenu 749 Kč měsíčně. Průzkum dTestu mimo jiné ukázal, že nižší ceny v zahraničí nejsou jen dílem odlišných operátorů, kteří v České republice nepůsobí. Největší čeští operátoři nabízejí v jiných zemích nejen podstatně levnější tarify, ale poskytují v jejich rámci i mnohem větší objem služeb. Například u našich polských sousedů pořídíte u T-Mobile neomezený tarif s datovým balíčkem ve výši 5 GB za pohádkovou cenu 305 Kč měsíčně. Ostatní čeští operátoři na polském území nepůsobí, což zřejmě není vůbec na škodu, neboť u společnosti Orange pořídíte stejný objem služeb dokonce za cenu 244 Kč měsíčně a v prvních 6 měsících nebudete platit vůbec.

V Německu zaplatíte za neomezené tarify podobnou cenu jako u nás. Samozřejmou součástí všech balíčků jsou však i roamingové služby v rámci EU v ceně tarifu. U Vodafone pořídíte v Německu neomezený tarif za cenu 730 Kč měsíčně. K neomezenému volání, SMS a 1 GB dat v rámci země však dostanete i roamingové služby v EU v ceně tarifu “pouze” do výše 500 minut, 500 SMS a možnost čerpání dat do výše domácího datového balíčku. Společnost O2 nabízí za cenu 676 Kč neomezený tarif s datovým balíčkem 2 GB, včetně neomezeného roamingového volání a čerpání dat do výše 1 GB v ostatních zemích EU.

Na Slovensku je, alespoň co se týče vysokých cen, situace podobná jako u nás. Ceny mobilních služeb se sice pohybují ještě výše než v ČR, s cenou však stoupá i jejich objem. Například společnost 4ka nabízí neomezené volání, SMS a neomezený objem dat v rámci Slovenska za 811 Kč měsíčně. To zní z pohledu českého trhu mobilních služeb jako naprostá utopie, neboť u žádného z českých operátorů není v rámci neomezených tarifů tato možnost ani zahrnuta v nabídce.

Operátoři zjevně neměří všude stejným metrem. Přičemž nelze argumentovat oblíbenou frází o rozdílných životních nákladech v rámci EU, neboť paradoxně ceny ve vyspělých evropských zemích jsou buď výrazně nižší než u nás nebo je za srovnatelnou cenu nabízeno výrazně větší množství služeb. V Nizozemsku T-Mobile nabízí neomezený tarif za 582 Kč měsíčně. Kromě neomezeného volání, SMS a datového balíčku 1 GB je ale jeho součástí i neomezené roamingové volání v zemích EU a USA, včetně datového balíčku 50 MB. Neomezený tarif od Vodafone tu stojí 703 Kč a jeho součástí je opět neomezené roamingové volání v ostatních státech EU.

Rájem pro uživatele mobilních služeb je i Velká Británie. U Vodafone zde za 471 Kč měsíčně pořídíte neomezený tarif s datovým balíčkem ve výši 5 GB, včetně neomezeného volání, SMS a 2 GB dat v rámci EU. Za stejnou cenu lze pořídit i neomezený tarif od společnosti Three, který sice nabízí jen poloviční porci dat, ale lze ho bez dalších poplatků využít v dalších 42 zemích světa. Také O2 zde nabízí mnohem výhodnější neomezený tarif než u nás. Za 565 Kč měsíčně získáte neomezené volání, SMS a porci dat ve výši 4 GB. Za velmi příjemnou cenu pořídíte neomezené tarify i ve Francii. Například společnost Free Mobile nabízí za 541 Kč měsíčně kromě neomezeného volání, SMS a datového balíčku ve výši 50 GB i neomezené volání do vybraných zemí světa po celý rok.

Zdroj: DTest