Čína: 100 témat, která občan nesmí zahrnout do online videí

Žádné krypto, žádný sex, žádné klipy z televize. Nadšený a historicky přesný socialismus vítán. Čínská asociace Netcasting Services vydala seznam 100 témat, která místní obyvatelé sítě nesmí zahrnout do krátkých videí zveřejněných online. Slova, akce, činnosti a znaky ztělesňující nezávislost Tchaj-wanu, nezávislost Hongkongu, nezávislost Tibetu a nezávislost Sin-ťiangu jsou zakázana, stejně jako pořady, v nichž postavy nosí oděv a obuv s vyobrazením hlavy stranických a státních představitelů, popírání nebo oslabování jádra ústředního výboru strany nebo základního postavení strany jako celku.

Seznamu , oficiálně „on Short Video Content Review Standardní Rules (2021)“, zahrnuje předvídatelné zákazy zesměšňovat čínské vedení, nebo naznačuje, že historie nebyla rozvine přesně jako učebnice Čínská komunistická strana je popsat.

Pravidla ale také přidávají některé nové červené čáry – mezi nimi zákaz používání klipů z televizních pořadů. Zakázány jsou také klipy pořadů, které není povoleno promítat v Číně.

Stejně tak zobrazení nekonvenčních manželství. Sex je mimo, stejně jako fíkové listy nebo žetonové oděvy velikosti fíkových listů, které téměř zakrývají části těla, které mohou být zobrazeny během sexu.

Diskuse o extrémní nacionalistické politice nebo fašismu jsou zakázány, stejně jako vše, co zpochybňuje doktríny socialismu s čínskými charakteristikami.

Kryptoměna je také na seznamu, přičemž videa, která propagují její těžbu, obchodování s ní nebo spekulace na její hodnoty, jsou nyní zakázána.

Mezi další zakázaná témata patří zobrazení:

Užívání drog a účinky užívání drog;

Výherní automaty;

Aktivity organizovaného zločinu a gangy;

Oslavování nebo oslavování zločinu;

Násilí nebo psychické týrání.

Lhaní o charitativních dárcích se také dostalo na neposlušný seznam. Červenou čáru si vysloužila i jakákoli diskuse srovnávající náboženství, pokud by mohla vyvolat sektářství.

Poslední položka na seznamu se překládá jako „Jiné porušení zákonů, předpisů a společenského veřejného pořádku a dobrých zvyků“ – což pravděpodobně zahrnuje vše výše uvedené a mnohem více.

Register se snažil pochopit, jak čínští občané reagují na pravidla tohoto druhu, protože značně omezují sebevyjádření. Chápeme, že tak činí stoicky – s občasnými výpady, jako jsou hříčky na alpakách – protože porušování pravidel může omezit přístup k zaměstnání, vzdělání a dokonce i přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Sankce čekají také na platformy, které hostují videa považovaná za nevhodná. Register očekává, že to nebude dlouho trvat, než čínská správa kyberprostoru začne nadávat a následně pokutovat lidi jako Tencent, Douyin a Weibo za videa, která nevyhovují novým pravidlům.

Tyto společnosti se omluví a slíbí, že se polepší. Stejně jako Facebook, YouTube a Twitter.



Nevědomost o zlu čínského komunistického režimu již není hodnověrnou omluvou. Zdá se, že se svět konečně možná probouzí do strašné reality orwellovské noční můry, kterou je čínský režim. Jak se ale posunout dál, není jasné. Velká část americké materialistické, zahazovací a konzumní kultury je postavena na schopnosti získat levnou pracovní sílu a materiály z Číny.



V dopise podepsaném více než 180 skupinami pro lidská práva se uvádí, že téměř všechny západní oděvní společnosti těží z ujgurské otrocké práce. A členové amerického Kongresu vznesli otázky ohledně způsobů, jakými společnosti jako Apple a NBA profitují z porušování lidských práv v Číně.



Uvidíme, zda Amerika a Západ mají morální odvahu postavit se proti této zlé vládě, nebo zda nás naše oddanost spotřebnímu

zboží a zábavě otupí hrůzami, o kterých už nemůžeme říci, že jsme je neviděli.

Pravidla pro standardy auditu obsahu krátkých internetových videí (2021) Zdroj: Čínská asociace síťových audiovizuálních programových služeb Datum: 2021-12-15 S cílem zlepšit kvalitu krátkého video obsahu, omezit šíření nepravdivého a škodlivého obsahu, vytvořit čistý kyberprostor, podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, "nařízení o správě internetových audiovizuálních programových služeb" a "obecných pravidel auditu obsahu audiovizuálních programů v síti", vývoj tohoto pravidla. I. Základní standardy pro audit obsahu krátkých videí na internetu (1) Deset standardů uvedených v článku 16 "Pravidel pro správu internetových audiovizuálních programových služeb". (2) "Obecná pravidla auditu obsahu audiovizuálních programů v síti" Kapitola IV, články 7, 8, 9, 10, 11, 12 uvedené normy 94. Za druhé, specifická pravidla pro kontrolu obsahu krátkých videí na internetu. Podle základních standardů pro kontrolu obsahu krátkých videí na internetu se krátké videoprogramy a jejich názvy, názvy, komentáře, vyskakovací okna, emotikony atd., jejich jazyk, provedení, titulky, obrázky, hudba, zvukové efekty nesmí objevit v následujícím specifickém obsahu. (i) Obsah, který ohrožuje socialistický systém s čínskými rysy. Například 1. napadání, popírání, podkopávání nebo popírání vůdčí ideologie a akčních směrů socialismu s čínskými rysy. 2. koketování s nejnovějšími teoretickými výdobytky a vůdčími postoji marxismu s čínskými rysy, jejich satirizování, oponování nebo opovrhování jimi. 3. napadání nebo popírání nejpodstatnějších rysů socialismu s čínskými rysy nebo napadání, popírání nebo oslabování jádra ústředního výboru strany nebo základního postavení strany jako celku. 4. ti, kteří nemají kontakt se stavem světa a stavem strany, popírají dějiny strany a země v jedné etapě vývoje a zabývají se historickým nihilismem. 5. Porušuje usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Číny o hlavních úspěších a historických zkušenostech stoletého boje strany a koketuje s hlavními politikami, iniciativami a prací, které strana a stát vykonaly od založení Nové Číny, popírá je nebo je napadá. 6. dezinterpretace, popírání, napadání nebo zneužívání formulace nebo revize Ústavy a dalších důležitých vnitrostátních zákonů a předpisů nebo koketování s jejich konkrétními ustanoveními, jejich satirizování, napadání nebo překrucování. 7. manipulovat se základními, základními nebo důležitými systémy, na nichž je založen socialistický systém s čínskými rysy, nebo je vykládat zábavným způsobem a nevhodně používat konkrétní pojmy a názvy v nich obsažené. (ii) Obsah, který rozděluje zemi Například 8. odporuje, napadá nebo dezinterpretuje "jednu Čínu" a "jednu zemi, dva systémy". 9. Slova, akce, činnosti a znaky ztělesňující nezávislost Tchaj-wanu, nezávislost Hongkongu, nezávislost Tibetu a nezávislost Sin-ťiangu, včetně videomateriálů, děl, zvukových záznamů, projevů, obrázků, textů, reakčních vlajek, hesel a dalších forem (s výjimkou repríz zpravodajských relací Ústřední zpravodajské agentury). 10. pořady, zábavné reportáže a díla propagovaná umělci a organizacemi a skupinami zastávajícími secesionistické postoje, jako je nezávislost Tchaj-wanu, nezávislost Hongkongu, nezávislost Tibetu a nezávislost Sin-ťiangu, které jsou produkovány nebo se podílejí na produkci takových pořadů. 11. zobrazení událostí týkajících se území a historie, které neodpovídají národním definicím. (iii) Obsah, který poškozuje obraz země. Například 12. ponižování, poškozování nebo znevažování obrazu, ducha a étosu čínského státu a národa. 13. urážka státní vlajky nebo státního znaku jejich pálením, ničením, malováním, hanobením, pošlapáváním nebo znevažováním nebo jejich používání při nevhodných zábavních a komerčních aktivitách a jiných příležitostech. 14. manipulování se státní hymnou nebo její falšování, používání státní hymny při nevhodných komerčních a zábavních aktivitách nebo zpívání státní hymny v nevhodných souvislostech, které snižují důstojnost státní hymny. 15. zachycování fragmentů projevů vedoucích představitelů strany a státu, které mohou zkreslovat původní význam nebo vytvářet nejasnosti, nebo zkreslování a zesilování prezentace tónu a významu projevů vedoucích představitelů strany a státu prostřednictvím zachycování videoklipů nebo speciálně vyrobených pastišů filmů atd. 16. Bez povolení nebo schválení státu se zvláštní aktéři a běžní členové veřejnosti účastní činností, včetně hostování, vystupování, přednášení projevů nebo pózování pro fotografie, převlékáním nebo napodobováním podoby vedoucích představitelů strany a státu s cílem získat výhody nebo vyvolat nežádoucí účinky tím, že z nich udělají podívanou (s výjimkou filmových a televizních produkcí nebo literárních představení atd. schválených v souladu se zákonem). 17. Pořady, v nichž postavy nosí oděv a obuv s vyobrazením hlavy stranických a státních představitelů a vytvářejí zvláštní výrazy třesením nebo skládáním oděvu a obuvi s vyobrazením hlavy. (iv) Obsah, který poškozuje obraz revolučních vůdců a hrdinných mučedníků. Například 18. diskreditace, překrucování, skandalizace, znesvěcování nebo popírání činů a ducha revolučních vůdců a hrdinných mučedníků. 19. nevhodné používání a znevažování jmen a podobizen revolučních vůdců, hrdinů a mučedníků. (v) Obsah, který odhaluje státní tajemství. Například 20. zveřejňování dokumentů a projevů státních stranických a vládních orgánů na všech úrovních, které nebyly zveřejněny. 21. únik obsahu, postupů a pracovního nasazení zvláštních prací, které nejsou zveřejňovány stranickými a vládními orgány na všech úrovních státu. 22. vyzrazení státního tajemství v oblasti národní obrany, vědy a techniky, vojenského průmyslu atd. 23. soukromě zveřejňovat informace o osobní práci a životě vedoucích představitelů strany a státu nebo informace o rodinných příslušnících vedoucích představitelů strany a státu. (vi) Obsah, který narušuje sociální stabilitu. Například 24. spekulace o společenských ohniscích, prohlubování sociálních konfliktů a ovlivňování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. 25. šíření informací o katastrofách a nehodách, které nezveřejňují zpravodajské jednotky na úrovni provincie nebo vyšší. 26. pořady o dopadech a důsledcích katastrofických havárií a veřejných událostí, které připravují jiné než tiskové jednotky. (vii) Obsah, který narušuje národní a regionální jednotu. Například 27. zesměšňování, flirtování, zraňování národních a regionálních citů, podkopávání stability a jednoty prostřednictvím jazyka, nadávek, oblékání, obrázků, hudby atd. 28. vydávání běžných bezpečnostních opatření za etnické předsudky a antagonismus. 29. šíření obsahu, který může způsobit nedorozumění. 30. pronásledování a zveličování jedinečných národních zvyků a náboženské víry, nebo dokonce jejich pohoršování a urážení. 31. zobrazuje schvalujícím a oslavným způsobem brutální a krvavé bitvy při mezietnických výbojích v dějinách. (viii) Obsah, který je v rozporu s národní náboženskou politikou. Například 32. ukazuje činnost náboženských extremistů, extremistických ideologií a kultů, jejich hlavních členů a stoupenců, jakož i jejich "učení" a myšlenky. 33. nevhodně srovnává výhody a nevýhody různých náboženství a sekt, což může vést k rozporům a konfliktům mezi náboženstvími a sektami. 34. Nadměrná prezentace a propagace náboženských doktrín, pravidel a rituálů 35. zaměňování náboženského extremismu s legitimními náboženskými aktivitami, vydávání normálních náboženských přesvědčení a náboženských aktivit za extremistické myšlenky a činy nebo vykládání extremistických myšlenek a činů jako normálních náboženských přesvědčení a náboženských aktivit. 36. parodování a flirtování s náboženským obsahem a nejrůznější zlomyslné výroky, které zraňují národní a náboženské cítění. (ix) Obsah, který šíří terorismus Například 37. ty, které ukazují teroristické organizace v zemi nebo mimo ni. 38. ty, které podrobně ukazují teroristické činy. 39. šíření terorismu a jeho propagace 40. šíření videozáznamů záměrných, plánovaných a organizovaných násilných teroristických útoků, které byly zahájeny sebeupálením, sebevražednými atentáty, vandalismem a rabováním (s výjimkou těch, o nichž veřejně informují ústřední zpravodajské sdělovací prostředky), nebo přenášení jednostranných zpráv a videozáznamů, které zkreslují pravdu o těchto aktivitách. (x) Obsah, který zkresluje a znevažuje vynikající kulturní tradice národa. Například 41. falšování mistrovských děl a překrucování ducha a podstaty originálů. 42. podvracení postav důležitých postav v klasických dílech. 43. porušuje základní historické definice a svévolně dezinterpretuje dějiny. 44. parodování nebo příliš zábavné ztvárnění historie, zejména revoluční historie. (xi) obsah, který zlomyslně očerňuje nebo poškozuje obraz lidové armády, státní bezpečnosti, policie, správy, soudnictví a dalších státních činitelů a členů komunistické strany. Například 45. zlomyslné zachycení klipů příslušníků pořádkových sil při výkonu jejich práce, což vyvolává dojem násilného vymáhání práva běžnými příslušníky pořádkových sil. 46. šíření nepodložených rvaček a šarvátek, shromáždění, pochodů, protestů a petic osobami ve vojenské uniformě a vydávání se za lidovou armádu, státní bezpečnost, policii, správu, soudnictví a další státní veřejné činitele s cílem získat a zmást lidi na veřejnosti. 47. prezentace obrazu Lidové osvobozenecké armády v příliš přehnaných termínech, které mají problém s pan-zábavou. (xii) Obsah, který oslavuje obraz záporných a negativních postav. Například 48. poskytování propagandistické platformy různým typům pachatelů trestné činnosti, včetně drogově závislých a prostitutek, jakož i černým a zlým postavám, s důrazem na jejich pozitivní stránky. 49. glorifikace záporných postav, které byly charakterizovány (xiii) Obsah, který podporuje feudální pověry a je v rozporu s duchem vědy. Například 50. otevření kanálů, sekcí nebo osobních domovských stránek o tanci s bohy, lámání tajů, čarodějnictví, svazování zloducha, magii dódžó a propagaci feudálních pověrčivých představ, jako je čarodějnická magie. 51. obhajoba změny osudu pomocí kouzel 52. propagace feudálních a pověrčivých představ prostřednictvím klasických lidových legend. (xiv) Obsah propagující nežádoucí a negativní a dekadentní pohled na život, světonázor a hodnoty. Například 53. propaguje špatné hodnoty, jako je doprava, rozmařilost a potěšení, předvádění bohatství a peněz atd., a ukazuje zkažený život v rozporu s etikou a morálkou. 54. Ukazuje chaos "rýžového kruhu" a špatnou kulturu fanoušků, obhajuje a spekuluje o nadřazenosti proudu, abnormální estetice, fanatismu, iracionálních hlasech a podpoře fanoušků a skandálech celebrit. 55. propagace a šíření kultury smutku a sebevražedných her. 56. projevování sympatií a podpora mimomanželských vztahů a známostí na jednu noc. (xv) Obsah, který zveličuje násilí a krveprolití, ukazuje ošklivé činy a děsivé scény. Například 57. ty, které ukazují řádění černých a zlých sil, jako jsou gangy a ozbrojené boje, vraždy, násilné vymáhání dluhů, nábor zločinců a nájemné vraždy. 58. ty, které pečlivě ukazují proces krutých, brutálních, hrůzných a extrémních zločinů a fyzického a psychického týrání. 59. pečlivé předvádění extrémně vzrušeného fyziologického stavu a zkreslených projevů drogové závislosti a předvádění různých nástrojů a metod užívání drog, které mohou snadno vést k napodobování. 60. detailní projevy vulgárního chování a ošklivé kultury 61. podrobné zobrazení hazardních zařízení, jako jsou výherní automaty, mincovníky, rybičky, skórovací automaty, podvodná zařízení atd., a hazardních technik a chování, jako je hokuspokus a protihokus. 62. obrazy, repliky, hudba a zvukové efekty, které ukazují nadměrnou fyzickou bolest, duševní hysterii a mohou u průměrného diváka vyvolat intenzivní smyslovou a duševní stimulaci, a tím vyvolat pocity fyzického a duševního nepohodlí, jako je panika, úzkost, znechucení a nevolnost. 63. Podpora používání násilí proti násilí a propagace extrémní psychologie a chování pomsty. (xvi) Obsah, který zobrazuje obscénnost a pornografii, přehání vulgaritu a nízký vkus a propaguje nezdravé a nemainstreamové názory na manželství a romantiku. Například 64. specifické zobrazení prostituce, prostituce, chlípnosti, znásilnění a dalších epizod, přímé zobrazení sexuálních aktů, sténání, křik a další zvuky, speciální efekty. 65. videa, ve kterých jsou obscénní a pornografické informace použity jako návnada pro odvedení pozornosti. 66. Filmování a prezentace "čtvrtí červených luceren", nočních klubů se sexuálním obsahem, koupališť a masážních zařízení způsobem, který podporuje zvědavost. 67. ukazování a předvádění nepřirozených sexuálních vztahů a chování. 68. ukazování a propagace nezdravých a nemainstreamových názorů na manželství a stav manželství. 69. předvádění a zobrazování líbání, laskání, sprchování a podobných nepřímých projevů nebo náznaků souvisejících se sexuálními akty za účelem čistě smyslové stimulace, obrazů, čar, hudby a zvukových efektů se zjevnými sexuálními návrhy, sexuálním obtěžováním, sexuálními urážkami nebo podobnými efekty, zobrazování mužských a ženských pohlavních orgánů nebo zakrývání skrytých částí lidského těla pouze končetinami nebo malými pokrývkami a nadměrné odhalování oděvu. 70. používání vulgárních výrazů a projevů odporného chování. 71. používání nesrozumitelných a vulgárních výrazů k vyjádření obsahu, který vyvolává asociace se sexuálními akty a pohlavními orgány. 72. "Kompletní" "necenzurované" "nezkrácené" "necenzurované" verze filmů a dramat s cenzurovaným obsahem recenzované ve filmech pro dospělé, erotických filmech a třetiřadých filmech. "vymazané klipy" "sdružené verze" jako název, klasifikace nebo propagace videoprogramů 73. používání tajných fotografií, nahoty, obnažování a všech druhů provokativních a sexuálně sugestivních textů nebo obrázků jako názvů, zařazení nebo reklamy a propagace videoprogramů. (xvii) Obsah, který uráží, hanobí, ponižuje nebo zesměšňuje ostatní. Například 74. urážení, hanobení, ponižování nebo zesměšňování obrazu nebo pověsti historických osobností a jiných skutečných osob. 75. ponižování nebo znevažování státních představitelů jiných zemí, které může vést k mezinárodním sporům nebo způsobit nepříznivé mezinárodní dopady. 76. urážení nebo ponižování profesního postavení, společenského postavení, fyzických vlastností nebo zdravotního stavu jiné osoby. (18) Obsah, který je v rozporu se společenskou morálkou, má vulgární a sprostý tón a má vážnou tendenci pobavit. Například 77. zobrazování scén velkých přírodních katastrof, nehod, teroristických incidentů, válek a jiných katastrof parodickým způsobem. 78. ty, které ukazují rvačky a bitky, ponižují ostatní nebo používají neslušné výrazy v pozitivním nebo schvalujícím tónu nebo zavádějí parodii. 79. pokud je obsah povrchní, v rozporu s veřejným pořádkem a mravy a narušuje veřejný pořádek. 80. šíření falešné charity a pseudopozitivní energie falšováním faktů o charitativních darech, vymýšlením a zveličováním tragických životních osudů druhých apod. (xix) Obsah poškozující zdravý vývoj nezletilých osob Například 81. ty, které ukazují nezletilým ranou lásku a špatné chování, jako je kouření, pití, rvačky a užívání drog. 82. kde jsou postavy přehnaně přehnané a bizarní a mají negativní dopad na nezletilé. 83. využívání nezletilých při výrobě nežádoucích pořadů 84. porušování oprávněných práv a zájmů nezletilých osob nebo poškozování jejich fyzického a duševního zdraví. (xx) Obsah, který propaguje nebo oslavuje historické útočné války a koloniální historii. Například 85. propagace fašismu, ultranacionalismu nebo rasismu. 86. ty, které nerozlišují mezi dobrem a zlem, zaujímají nesprávný postoj, ignorují nebo přehlížejí agresi nespravedlivé strany v útočných válkách a místo toho vyzdvihují určité chyby spravedlivé strany. 87. používání slov, názvů a obrazů s koloniálním podtextem. (xxi) Jiný obsah, který porušuje příslušné státní předpisy a společenské morální normy. Například 88. Příliš zábavná prezentace a interpretace politického obsahu, klasické kultury a vážné historické kultury, která boří mainstreamové hodnoty a "začervená a zčerná" mainstreamové hodnoty. 89. Pořady produkované konkrétními organizacemi nebo jednotlivci zapojenými do protičínských, protistranických, secesionistických, sektářských nebo teroristických aktivit, jakož i jejich kanály, sekce, domovské stránky a účty. 90. Porušování pravidel prováděním sběru a šíření zpráv týkajících se politických, hospodářských, vojenských, diplomatických, významných společenských, kulturních, vědeckých a technických, zdravotnických, vzdělávacích, sportovních a jiných důležitých a citlivých činností a událostí. 91. pořady vyrobené osobami, které porušily zákon nebo skandály nebo se na výrobě takových pořadů podílely, nebo těmi, které vykonaly spravedlnost pro osoby, které porušily zákon nebo skandály, nebo se na nich podílely. 92. nelegální vysílání ukázek filmů, televizních a internetových dramat, které dosud nebyly schváleny k vysílání státem, různých typů audiovizuálních pořadů a klipů ze zahraničí, které dosud nebyly schváleny k uvedení, nebo audiovizuálních pořadů a klipů, které byly státem výslovně zakázány. 93. Neoprávněné stříhání a upravování různých audiovizuálních pořadů a klipů z filmů, televizních seriálů, online televizních pořadů apod. na vlastní pěst 94. zásah do soukromí zákeřným odhalením těla a nemoci jiné osoby, soukromého obydlí, manželského vztahu, soukromého prostoru nebo soukromých aktivit. 95. zneužívání nebo nesprávné používání log, volacích značek, názvů a termínů, které byly jasně definovány příslušnými státními předpisy. 96. poškozování ekologického prostředí, týrání zvířat, lov, usmrcování nebo požívání živočichů chráněných státem. 97. zobrazování osob, které mají v držení nebezpečné kontrolované látky se smrtícími účinky 98. lákání a podněcování veřejnosti k účasti na "těžbě" virtuálních měn, obchodování s nimi a spekulacím s nimi. 99. Vkládání informací o nelegálních nebo nezákonných produktech a službách do programů s cílem uvést veřejnost v omyl nepravdivými tvrzeními. 100. Jakékoli jiné porušení zákonů, předpisů a společenského řádu a morálky.

