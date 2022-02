Deník správce sítě: Protivní lidé jsou na nic

Jako správce sítě máte zásadní význam pro úspěch své organizace. Vezměte v úvahu všechny lidi ve vaší společnosti, kteří se spoléhají na technologie, které podporujete. Váš přístup, schopnosti a úroveň profesionality ovlivňují tytéž lidi. V tomto deníkovém záznamu z roku 2002 Joseph Phillips uvádí charakteristiky dobrých (a špatných) správců sítě.

Viděli jste v poslední době nějakou dobrou samolepku? Třeba jako „Moje dítě zmlátilo tvého nejlepšího studenta“ nebo „Moje druhé auto je Porsche“. A takhle lepkavé kousky moudrosti pokračují dál a dál.

Jak jste možná uhodli, docela často cestuji. Vedu semináře, poskytuji konzultace a zavádím technologie po celé zemi – a rád řídím. Jízda autem mi umožňuje přemýšlet, poslouchat CD a dohánět resty u knih na kazetách. V poslední době z nějakého důvodu věnuji pozornost nálepkám na náraznících. Na jedné z nich je napsáno: „Protivní lidé jsou na nic.“

Možná jsou tady tyhle nálepky „Mean People Suck“ (Zlí lidé jsou na hovno) už léta. Možná byly nalepeny vedle loga „Nine Inch Nail“, vedle tančících medvídků Jerryho Garcii a dalších. Ale já jsem si toho až donedávna nevšiml.

Co má tedy tato tiráda společného s prací správce sítě? Bohužel docela dost. Tady je bolestná pravda: mnozí z nás („my“ jsme správci sítí) jsou blbci.

Tady. Řekl jsem to: Příliš mnoho správců sítí jsou blbci.

Jsem si jistý, že existuje obrovské procento z nás, kteří milují svou práci, milují lidi, kterým poskytují podporu, a milují zlepšování života pro všechny. Ale je tu i další velké procento techniků, kteří si myslí, že korporace, organizace a technologie samotné by si ani neškrtly, kdyby se oni neukázali.

Tito administrátoři přistupují ke každému požadavku, jako by je maminka právě požádala, aby vynesli odpadky uprostřed filmu Pobřežní hlídka.

Znáte někoho takového? Vsadím se, že ano. Pokud patříte k těm dobrým, čtěte dál a pak podstrčte tento článek nějakému blbci na stůl. Můžete jít i nadále příkladem, ale někteří lidé potřebují nakopnout. Dovolte mi to.

Bůh a správce sítě

Být správcem sítě z vás nedělá Boha. Být správcem sítě ale znamená, že pravděpodobně víte o sítích, technologiích a síťových systémech více než kdokoli jiný ve vaší organizaci. Ale je pravděpodobné, že vaše organizace existovala dávno předtím, než Ctrl+Alt+Del vůbec dostalo nějaký význam.

Role správce sítě je rolí podpory. Existujete proto, abyste zlepšili práci zaměstnanců, zpřesnili ji a zvýšili její produktivitu. V podstatě jste najati, abyste pomohli firmě vydělávat peníze. Možná vás to teď šokuje, ale vaše organizace s největší pravděpodobností neexistuje proto, abyste měli co dělat.

Příliš mnoho správců sítí má „božský komplex“. Někteří administrátoři, které jsem potkal, se chovají, jako by právě porodili tři děti ve vrtulníku, objevili metodu studené fúze a skupině jeptišek vysvětlili útočnou strategii „West Coast Offense“ fotbalového týmu Notre Dame. Prosím.

Uznávám, že není nic špatného na tom být sebevědomý, pyšnit se dokonalostí a dávat vedení najevo, že všechny vaše projekty jsou úspěšné, jdou podle plánu a rozpočtu. Občasné zatroubení do vlastních řad je fajn.

Můj vzkaz: Pokud se chováte neprofesionálně, ztrácíte respekt, ovlivňujete morálku firmy a jste pověstnou mokrou dekou na ohni produktivity. Nechte za sebe mluvit své úspěchy, vynikající správu sítě a bezchybné technické provedení. Jak? Zde je několik tipů:

Zbavte se namyšleného postoje

Možná jste geniální, a mnozí z vás jsou, ale genialita je nejlépe vidět z vaší práce, ne z vašich úst. Zmlkněte, odhoďte tu John Wayneovskou nadutost a udělejte nějakou práci.

Rozvíjejte postoj služebníka

Příliš mnoho IT guru se izoluje od zbytku organizace. V mnoha firmách, které navštěvuji, se projevuje otevřené pohrdání IT oddělením. A co hůř, administrátoři o tom nemají ani ponětí. Proč? Tito administrátoři přistupují ke každému požadavku, jako by je maminka právě požádala, aby vynesli odpadky uprostřed filmu Pobřežní hlídka. To je sarkasmus: Jste v práci, abyste dělali tu novou věc, které se říká ehm, ach jo, práce.

Přestaňte se chovat směšný šašek

Byl jsem svědkem toho, jak nejeden administrátor odmítl žádost zaměstnance s odporem, nebo se záměrně ponižující zlobou. Většina jiných odborníků a profesionálů nejsou techničtí lidé – nemohou dělat vaši práci, ale jsou závislí na tom, že jim pomůžete s IT, aby mohli dělat tu svoji. Možná vás dnes potřebují a a ostatní, co jde mimo, má jít mimo.

Zjistěte si něco o své firmě



Mnozí správci sítí jsou neuvěřitelně zběhlí v technologiích. Dokáží, aby Microsoft, NetWare, Linux a další technologie vrněly jako kotě nebo řvaly jako lev, ale sotva dokáží vysvětlit, co jejich firma vlastně dělá. Poznejte svou společnost: její funkční požadavky, lidi a jejich potřeby. Tyto znalosti ve spojení s vaším technickým umem mohou vaši společnost učinit ještě lepší a ziskovější.





