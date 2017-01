Dočká se Brno Hyperloopu?

Futuristická dráha Hyperloop, která připomíná potrubní poštu pro lidské cestující, se prozatím nachází ve fázi počátečního testovaní své životaschopnosti. Zástupci společnosti Hyperloop Transportation Technologies ovšem věří, že se jim odvážný projekt podaří dotáhnout do zdárného konce, a tak čile vyjednávají o budoucím umístění netradičního dopravního prostředku. Jednání proběhlo také v Brně.

Projekt Hyperloopu se před čtyřimi lety zrodil v hlavě Elona Muska, vizionářského šéfa automobilky Tesla Motors a vůdčí osobnosti společnosti SpaceX, která se zaměřuje na aktivity v aerokosmickém průmyslu. Muskova vize byla v zásadě jasná: vyvinout dopravní prostředek, který by dokázal ve speciálních přetlakových kasplích umístěných v obřím nadzemním potrubí přemisťovat osoby z místa na místo. A navíc rychlostí, která by mohla dosahovat až k 1 300 km/h. Pro srovnání se sluší připomenout, že rychlost dopravních letadel se pohybuje okolo 800 km/hod.

Musk ovšem zároveň oznámil, že mu jeho vytížení nedovoluje se do projektu ponořit naplno, a tak dal rozpracovaný návrh k dispozici technologickým společnostem. Ačkoliv bylo zájemců o realizaci odvážného nápadu více, nejdále ho prozatím posunuly navzájem si konkurující podniky Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

A právě zástupci druhé jmenované společnosti se 18. ledna 2017 sešli s představiteli Brna a Jihomoravského kraje, aby společně prodiskutovali potenciál využití neobvyklého typu dopravy a možnosti výstavby dráhy na českém území.

Šéf HTT Dirk Ahlborn, který pochází z Německa, a tak mu je evropské prostředí více než blízké, se už na jaře minulého roku v Bratislavě setkal se zástupci slovenských technologických firem, startupů a některých ministerstev. Nyní podobné setkání, které bylo, stejně jako v případě Slovenska, zakončeno podpisem memoranda o navázání spolupráce, proběhlo i v moravské metropoli.

Není náhodou, že se do hledáčku HTT dostalo právě Brno. Druhé největší město České republiky se totiž pyšní velice strategickou polohou – leží přibližně 130 kilometrů od Bratislavy a podobná vzdálenost ho dělí také od Vídně. Logickým krokem by pak také byla výstavba trati mezi Brnem a Prahou.

Hyperloop by tak v budoucnu, dojde-li k jeho realizaci, mohl na relativně malém prostoru propojit hned tři státy. Vybudováním dráhy by se doba cesty mezi městy, která nyní autem trvá asi hodinu a půl, zredukovala přibližně na 10 minut.

Prioritou v rámci spolupráce se společností Hyperloop Transportation Technologies bude aktivně zapojit zdejší výzkumnou a vývojovou komunitu. Cílem je propojení místních brněnských firem, startupů, univerzit či vědeckých center, které mohou pro tuto technologii dále vytvářet nová chytrá řešení. I v případě, že by se projekt vyvinul jinak, město Brno by mohlo uplatnit nové technologie v jiných oblastech.

– Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city

K podpisu dokumentu o navázání spolupráce mezi Jihomorovským krajem a výrobcem revolučního potrubního dopravního prostředku došlo v rámci konference věnované právě Hyperloopu.

Cílem série odborných příspěvků a diskuzí, do nichž se zapojili akademici, podnikatelé, dopravní experti, sociologové, architekti, ekonomové, geografové i politici, bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost s potenciálem superrychlé dráhy a možnostmi jejího využití ve středoevropském prostoru.

PLAYA VISTA, Calif., Jan. 18, 2017 /PRNewswire/ — Hyperloop Transportation Technologies (HTT) announced today the signing of an exploratory agreement with the city of Brno, Czech Republic (VIDEO). This agreement marks the immediate exploration of the feasibility for a Hyperloop™ system for the city with a focus on connecting Brno and Bratislava, Slovakia, with which HTT already holds a development agreement, with a vision for also connecting Prague, the Czech capital.

This is the first Hyperloop™ agreement to connect two international cities. In the past year HTT has made historic deals directly with the regulators and government officials of Slovakia and Abu Dhabi and expects a multitude of similar government agreements this year continuing to create the necessary regulatory framework for the Hyperloop™ system worldwide.

Brno is approximately 80 miles north from Bratislava and 140 miles south of Prague. The city is considered an international crossroads of railways and highways. Brno’s main railway station sees 500 trains and 50,000 passengers daily and is currently operating at capacity.

“Connecting Brno with Prague, and the existing efforts in Bratislava along with other cities in the region with the next generation of transportation will set the stage for a new era,” said Mayor Petr Vokřál. “We look forward to working with HTT to continue to bring innovation and opportunity to the city of Brno.”

“Since we have solved all the technical issues, it is now crucial for us to collaborate with governments around the world,” said HTT CEO Dirk Ahlborn. “It is critical for Hyperloop to be working directly with regulators at this stage of development, new rules and frameworks will need to be written as we begin building out systems in Slovakia, the Emirates and several other to come.”

“The industrial age came early to Central Eastern Europe which has one of the longest running rail systems on the planet,” said HTT Chairman, Bibop Gresta. “As a global economic leader creating a Hyperloop network here will continue to bring connectivity and prosperity the region.”

Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HTT) was founded in November, 2013, birthed of JumpStartFund—a unique crowdfunding and crowdsourcing incubator platform that uses collective knowledge and assets to make ideas like Hyperloop™ a reality. HTT is a collaborative organization built within the egalitarian ecosystem of a company that values every one of its contributors—both individual and entity. Collaborations with groups such as Atkins, Leybold Corporation, and Deutsche Bahn have resulted in tremendous advancement of the Hyperloop™ transportation system, setting the stage for commitments to installations in Quay Valley, California, Abu Dhabi, U.A.E., Brno, Czech Republic, and the nation of Slovakia. More agreements are set to be formally announced during 2017.

HTT has an exclusive agreement with Lawrence Livermore National Laboratory for use their passive magnetic levitation system as the core of low-cost, safety-conscious construction and design in the Hyperloop™. The company is partnered with more than 600 professional team members who provide the company with engineering, physics, legal, human resources, media relations, logistics, and construction talent to fuel a company that is uniquely collaborative and talent-laden. In support of these endeavors and the global team, HTT announced the surpassing of $100 million in investments in December of 2016.

