Pravá drážďanská štola obsahuje přesně dané ingredience. V kvalitě, kterou známe dnes, se drážďanská vánoční štola peče teprve od 20. století. Na její výrobu se používají pouze vysoce kvalitní, ušlechtilé suroviny a vybrané přísady. Výsledkem je harmonická kompozice z rozinek, másla, sladkých a hořkých mandlí a kandované pomerančové a citrónové kůry, které se dávají do těsta spolu s moukou, vodou a kvasnicemi a špetkou soli. Pravá drážďanská štola je štola rozinková a musí obsahovat minimálně 650 gramů rozinek na kilogram mouky. Říká se také, že tvar drážďanské vánoční štoly pokryté silnou vrstvou moučkového cukru připomíná narozeného Ježíše zabaleného v šátku.





Suroviny pro štólu o váze 2 kg:



600 g hladké pšeničné mouky

70 g čerstvého droždí

170 g plnotučného mléka

7 g soli

95 g cukru krystal

110 g sladkých mandlí

12 g hořkých mandlí

250 g másla

50 g přepuštěného másla

120 g kandované citronové nebo pomerančové kůry

15 g strouhané pomerančové kůry

460 g rozinek

40 g rumu

1 g koření dle chuti

½ vanilkového lusku





Na ozdobu:



100 g přepuštěného másla

50 g cukru krystal

50 g moučkového cukru





Postup:



Nejprve den dopředu naložte rozinky do kvalitního rumu. Zhruba hodinu a půl před pečením si připravte všechny suroviny. Nejlepší je, když veškeré suroviny mají pokojovou teplotu.



Do mléka o pokojové teplotě přidejte čerstvé droždí a nechte ho asi 20 minut v klidu. Potom smíchejte všechny suroviny kromě rozinek a opatrně uhněťte těsto.



Hotové ho zhruba na 90 minut ponechte přikryté v klidu.



Až poté do těsta přidejte rozinky a krátce prohněťte, dokud rozinky nebudou rovnoměrně promíchané v těstě. Nyní z těsta vytvarujte podlouhlý válec. Na vršku ho nožem podélně nařízněte do hloubky asi 2 cm.



Štólu dejte péct do trouby předem nahřáté na 180 °C na cca 1 hodinu. Po vyndání z trouby ji nechte trochu vychladnout.



Na ozdobu nejprve nechte v hrnci na mírném ohni rozpustit máslo. Tím pak štólu potřete a následně ji celou obalte v krystalovém cukru. Na závěr ji pak ještě vydatně posypte moučkovým cukrem.





Drážďanská štola s názvem »Dresdner Christstollen®« a se zlatou pečetí se smí vyrábět pouze v Drážďanech a jejich bezprostředním okolí.

O ochranu tradice drážďanské vánoční štoly od roku 1991 pečuje ochranný svaz Schutzverband Dresdner Stollen e.V., který uděluje pečeť kvality jako certifikát pravosti. Pouze štoly zhruba 130 pekařů a cukrářů z Drážďan a jejich okolí, které jsou ručně vyráběny a splňují vysoké kvalitativní nárok, obdrží pečeť a smí nosit název Dresdner Christstollen®.



www.dresdnerstollen.com (CZ | EN | DE)