Elon Musk podpořil další projekt, kterým hodlá změnit svět. O co mu jde tentokrát?

O Elonu Muskovi píšeme na Obnovitelně.cz pravidelně, až by tady mohl mít klidně vlastní rubriku. Ale ono to jinak nejde, když je to člověk, který se rozhodl změnit elektromobilitu, fotovoltaiku, akumulaci, dopravu i dobývání vesmíru a jeho cílem není nic menšího než kolonizace Marsu. Na cokoliv, na co Elon Musk sáhne, je tak důležité dávat pozor.

Jeho nejnovější projekt je v jeho portfóliu úplnou novinkou – rozhodl se podpořit učení dětí v Tanzanii, a to částkou 15 milionů dolarů. Tyto peníze by měly pomoci k tomu, aby se tamní děti naučily číst a psát. Tato snaha vzniká pod názvem Global Learning XPRIZE, tedy pod odnoží známé nadace, která přišla s výzvami na levné lety do vesmíru nebo přistání na Měsíci.

Aktuálním cílem výzvy Global Learning je hledání způsobu, jak efektivně naučit děti psát, číst a počítat. Nadšenci z celého světa mají přijít s nástroji a programy, jak na to. Pět finalistů si pak rozebere pět milionů dolarů a pět letenek do Tanzanie, kde budou svoje plány testovat. Ten nejlepší pak získá zbývajících 10 milionů dolarů. To je docela slušná motivace.

Mnohem důležitějším cílem, než jsou peníze, by ale měl být fakt pomoci dětem. Podle průzkumů je na světě kolem 260 milionů dětí, kterým se nedostává základního vzdělání. Toto chce nadace změnit a hodlá k tomu využít na 8000 tabletů Pixel C od Googlu. Právě ty rozdá dětem ve 150 vesnicích v Tanzanii, pomocí kterých se budou moci vzdělávat. K dispozici bude i tým pomocníků.

I tohle zapadá do Muskova většího plánu. V roce 2019 by chtěl pomocí raket SpaceX dostat na oběžnou dráhu Země na čtyři tisíce satelitů. Díky tomu bude mít kdokoliv kdykoliv přístup k internetu a ke všem možným informacím. A je jedno, na jak opuštěném místě je. To se může týkat i dětí z odlehlých vesnic v koutech Tanzanie. Podobnou hustou síť satelitů pak plánuje i kolem Marsu…

Autor: Lukáš Bašta

Zdroj: TED.com / Obnovitelne.cz / http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/92/elon-musk-podporil-dalsi-projekt-kterym-hodla-zmenit-svet-o-co-mu-jde-tentokrat/