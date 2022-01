Přinesete uprostřed noci do nemocnice své dítě s horečkou. Sestra vás požádá, abyste si šli domů pro baterku. Když se baterie ve svítilně vybijí, použije blikající svíčku, aby vašemu dítěti zavedla do ruky kapačku s lékem proti malárii. Možná nemáte dítě. Možná denně urazíte 14 mil veřejným autobusem, abyste nakoupili čerstvé ryby, které prodáváte ve své vesnici. Každý den musíte ryby prodat, než vám roztaje led a vaše zásoby se stanou bezcennými. Ve velké části Afriky je to normální. Téměř polovina z 1,3 miliardy obyvatel kontinentu žije bez elektřiny, což ničí možnosti vzdělávání, zaměstnání a odpovídající lékařské péče.

Proto si OSN stanovila celosvětový cíl zajistit do roku 2030 elektřinu pro 600 milionů lidí, kteří jsou v současnosti bez ní. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat účast řady subjektů: velkých organizací, jako je Rockefellerova nadace, rozvojových institucí, jako je Světová banka, vlád afrických zemí a podnikatelských minisíťových energetických společností, jako je Energicity. Společně bychom měli na základě úspěchů z posledních let usilovat o to, abychom v roce 2022 zajistili udržitelnou elektřinu dalším 6 milionům lidí a do roku 2030 tak dosáhli počtu 600 milionů. K tomu je třeba, aby všichni účastníci v příštích 12 měsících přijali nové strategie.

Existuje způsob, jak skoncovat s energetickou chudobou – a jeho vedlejším efektem je, že fosilní paliva se stanou nepotřebnými

Výsledky centralizovaných strategií elektráren založených na fosilních palivech v posledních 50 letech hovoří samy za sebe: vysoká míra znečištění a pomalé zavádění kvůli vysokým nákladům na výstavbu a palivo. Místo toho se musíme zaměřit na lokální minisítě poháněné solární energií a bateriemi, která může poskytovat čistou energii 24 hodin denně. A protože jsou decentralizované – elektřinu, kterou každá komunita potřebuje, zajišťují solární farmy v dané oblasti (optimalizované pomocí technologií umělé inteligence a internetu věcí) a bez dlouhých a drahých přenosových vedení -, jsou minisítě často levné a lze je vybudovat během několika týdnů. Společnost Energicity již přinesla elektřinu ze sluneční energie 40 000 lidem a naším cílem pro rok 2022 je oslovit dalších 250 000 lidí ve čtyřech zemích západní Afriky.

S více než 10 miliardami dolarů – včetně příslibů od organizací, jako je Rockefellerova nadace, a od mnoha vlád – by mělo být dosažení zelené energie pro 6 milionů lidí v roce 2022 dosažitelné. Máme již několik úspěšných modelů, jako je partnerství soukromého a veřejného sektoru v Sieře Leone, společnosti Energicity, Winch Energy a PowerGen, britský úřad pro zahraničí, Commonwealth a rozvoj a soukromí investoři poskytující kapitálové financování. Společně očekáváme, že v příštích 12 měsících se podaří zajistit dodávku energie na bázi minigridů pro 10 % obyvatel Sierry Leone.

Jedním ze zákazníků společnosti Energicity v Sieře Leone je Memenatu, podnikatelka žijící v rybářském městečku Kychom. Bez elektřiny pro napájení mrazáku nakupovala ryby, které sušila na slunci, aby jí vydržely, až bude cestovat 25 mil na prodej do Kambie, hlavního města okresu. Protože věděla, že nemá dost času na to, aby usušila na slunci mnoho ryb, než se zkazí, kupovala jich jen 20 najednou, a protože se sušené ryby příliš neprodávaly, vydělala na trhu jen asi 20 dolarů. Poté, co se připojila k solární minisíti Energicity, si však Memenatu mohla dovolit koupit a napájet mrazák – a díky tomu se příjem její rodiny zvýšil asi o 700 %. Zmrazené ryby jsou na trhu mnohem cennější než sušené a ona jich může každý den koupit mnohem více, protože zmrazení je rychlejší než sušení.

Existují miliony lidí jako ona, pro které existuje jasné řešení, které přináší potřebný přístup k elektřině těm, kteří ji nemají, a zároveň buduje infrastrukturu, která pomůže snížit podíl člověka na globální změně klimatu. Potřebujeme jen, aby se všichni zúčastnění, od nadací přes klimatické poradce a vlády jednotlivých států až po soukromé investory, nejen zavázali k přístupu distribuované solární energie, ale také v roce 2022 začali jednat.

Autor: Nicole Poindexterová je zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Energicity Corp se sídlem v USA, která buduje a provozuje lokální minisítě napájené solární energií, jež poskytují venkovským komunitám mimo síť v Sieře Leone, Beninu, Libérii a Nigérii cenově dostupnou a udržitelnou elektrickou energii.

Obraz: Gerrit Dou (1613-1675) Astronom při svíčce, 1665, olej na desce, rozměry Výška: 32 cm (12,5 in) šířka: 21,2 cm (8,3 in) , současné umístění J. Paul Getty Museum (https://www.getty.edu/museum/ ), Getty Center, Los Angeles



Gerrit Dou se narodil 7. dubna 1613 v Leidenu. Byl nejmladším synem skláře Douwe Jansz de Vries van Arentsvelt z Harlingenu (asi 1584-asi 1656) a Marritge Jansdr van Rosenburg (zemř. 1657). Podle Douova prvního životopisce Jana Jansz. Orlerse (1570-1646), purkmistra Leidenu a autora městské kroniky z roku 1641, projevoval Dou v mládí „potěšení a touhu po malování“.1

V roce 1622 ho otec poslal na rok a půl studovat k rytci Bartholomeovi Dolendovi (asi 1570-1626) a následně na dva a půl roku „k zručnému malíři skla mistru Pieteru Couwenhornovi (asi 1599-1654), aby se naučil stejnému umění“. Poté Dou a jeho bratr Jan (1609- cca 1647) pracovali v otcově dílně. Zdá se, že Dou, ještě poměrně mladý, zacházel se sklem tak neopatrně, že se jeho otec v obavě z nehody neochotně rozhodl „poslat [syna] učit se malířskému umění“.

Dne 14. února 1628 se čtrnáctiletý Dou vyučil malířem u Rembrandta van Rijna (1606-69), souseda žijícího ve Weddesteegu, pouhých 100 metrů od Douova rodinného domu na Kort Rapenburgu. Dou u Rembrandta zůstal až do jeho přestěhování do Amsterdamu v roce 1631. Během posledních dvou let Douova učení se k němu připojil Isaac de Jouderville (1612/13-45/48), který bydlel naproti přes ulici.

V Rembrandtově dílně se Dou nakonec vypracoval na „vynikajícího mistra, zejména v malých, jemných a složitých věcech“. Podle Arnolda Houbrakena ten, kdo se divil, „že z Rembrandtovy školy vyrostly tak ušlechtilé malířské schopnosti“, zapomněl, že i Rembrandt ve svých začátcích „maloval pečlivě“.

Dou se pravděpodobně prosadil jako samostatný umělec krátce po Rembrandtově odchodu, přestože mu v roce 1631 bylo teprve osmnáct let. Z tohoto důvodu se jeho první dílna nacházela v domě jeho rodičů. Dou musel být úspěšný téměř od samého počátku. Vyplývá to nejen z Orlersova životopisu, ale také z přednášky Douova kolegy Philipse Angela (asi 1618-64) pro shromáždění leidenských umělců.

Nejkonkrétnějším projevem Douovy rané slávy může být předkupní právo, které v roce 1635 získal nově jmenovaný švédský velvyslanec v Nizozemské republice Pieter Spiering (asi 1594-1652) za roční stipendium 500 guldenů. Když Joachim von Sandrart (1606-88) navštívil kolem roku 1640 Douovu dílnu, spatřil Spieringův portrét vyobrazený s manželkou a tchyní a obklopený jeho uměleckou sbírkou. V době této návštěvy již Douova dílna na Kort Rapenburgu nebyla. V roce 1640 Dou koupil za 2000 guldenů dům na Korte Oude Vest (dnes Galgewater), kde pracoval a žil až do své smrti.

Dou se nikdy neoženil; jeho dům nějakou dobu vedla jeho neteř Anthonia van Tol (zemřela asi v roce 1684), sestra malíře Dominica van Tola (asi 1635-76). Anthonia žila se svým strýcem jistě od roku 1669, ale pravděpodobně již mnohem dříve. Dou ji v závěti, kterou sepsal v roce 1674, jmenoval svou univerzální dědičkou.

Několik Douových děl, která Spiering koupil, se dostalo na dvůr královny Kristiny (1626-89) ve Stockholmu. Douovi se dostalo královského uznání také v Londýně, neboť dvě jeho díla byla součástí slavného nizozemského daru, který Nizozemská republika věnovala králi Karlu II. (1630-85) při jeho restauraci na anglický trůn v roce 1660. Kolik Douových obrazů se za jeho života dostalo do královských sbírek, nelze přesně určit. Víme však, že arcivévoda Leopold Vilém Rakouský (1614-62) ve Vídni vlastnil v roce 1661 dva Douovy obrazy. Také Cosimo III. de‘ Medici (1642-1723) obdivoval Douovo dílo. Podle jeho cestovního deníku navštívil 23. června 1669 umělcovu dílnu v Leidenu a v roce 1676, kdy se Cosimo stal toskánským velkovévodou, pověřil svého amsterodamského agenta, aby zajistil Douova díla.

Vzhledem k Douově mezinárodní pověsti se zdá zvláštní, že dal přednost Leidenu před kosmopolitním Amsterdamem, zejména s ohledem na vysoké ceny, které mohl za svá díla získat. Ty byly dokonce tak vysoké, že v roce 1669 odradily leidenskou městskou radu od toho, aby si u něj objednala obraz. Podle Sandrarta se za Douovo dílo ne větší než ruka snadno požadovalo 600, 800, 1000 i více guldenů. Tyto ceny odrážely nejen umělcovu pověst a uměleckou kvalitu jeho díla, ale také jeho přemrštěný hodinový honorář ve výši šesti guldenů.

Vzhledem k pečlivému a pracnému způsobu Douovy práce – podle Sandrarta strávil Dou na ruce Spieringovy manželky na portrétu páru sám pět dní – mohla tato hodinová sazba cenu obrazu výrazně zvýšit. Přesto se v Leidenu našli milovníci umění, kteří byli ochotni a schopni za Douovu práci zaplatit tak vysoké částky. V tomto exkluzivním okruhu leidenských klientů vynikal Johan de Bye (asi 1621/22 – asi 1670/72). Vlastnil ne méně než dvacet sedm Douových obrazů, které v roce 1665 vystavil v domě leidenského malíře zátiší Johannese Hanotha na Breestraat.

Dalším významným klientem byl slavný lékař Franciscus de le Boë Sylvius (1614-72), který vlastnil deset umělcových obrazů, jež visely v jeho honosném domě na elegantní ulici Rapenburg. Je známo dalších deset majitelů Douových originálů ze sedmnáctého století v Leidenu, kteří patřili k elitním kruhům města.

Douova sláva a úspěch přirozeně přilákaly mnoho žáků, z nichž nejvýznamnější, Frans van Mieris (1635-81), nakonec svému mistrovi konkuroval. Kromě Douových příbuzných Dominicuse van Tola a Jacoba Toorenvlieta (1640-1719) byli dalšími žáky Matthijs Naiveu (1647-1726), Bartholomeus Maton (asi 1643-po 1682), neznámý Gerrit Maes, Pieter van Slingelandt (1640-91), Carel de Moor (1655-1738) a Godefridus Schalcken (1643-1706) z Dordrechtu. Kromě toho díla Adriaena van Gaesbeecka (1621-50), Jana Adriaensze van Staverena (1613/14-69), Peetera Leermanse (1655-1706), Abrahama de Papeho (asi 1620-66) a Isaaca Koedycka (1616/17-68) vykazují Douův vliv tak silně, že tito umělci u něj možná také studovali nebo alespoň strávili nějaký čas v jeho dílně. Zvláště pravděpodobné se to zdá v případě Jacoba van Spreeuwena (1610-po 1650).

Dou zemřel počátkem roku 1675 a 9. února byl v Pieterskerku pohřben „pan Gerrit Douw, schilder“ (mistr Gerrit Dou, malíř). Svým dědicům zanechal majetek v hodnotě přibližně 20 000 guldenů, což svědčí o jeho obchodním úspěchu. Douovo umění mělo obrovský vliv. Založil malířskou školu, která vzkvétala hluboko do osmnáctého století. Po dlouhou dobu byl nejuznávanějším nizozemským malířem zlatého věku doma i v zahraničí, dokonce více než jeho učitel Rembrandt.

Kolem poloviny devatenáctého století však s nástupem impresionismu a znovuobjevením malířů, jako byli Frans Hals (1582/83-1666) a Johannes Vermeer (1632-75), začalo uznání Douova díla upadat a jeho styl začal být označován za mdlý a rozbředlý. Dokonce i autor první důkladné studie o Douově životě a díle Wilhelm Martin ve své disertační práci z roku 1901 přiznal, že se mu malířův způsob malby příliš nezamlouval, a souhlasil s hodnocením Joshuy Reynoldse, podle něhož se na Douovy obrazy díváme „s obdivem na rtech, ale lhostejností v srdci“. V posledních několika desetiletích Douovo dílo opět získává pozornost a uznání; zejména v roce 2000 se stalo předmětem přehledové výstavy v Haagu a Washingtonu.

Text: Piet Bakker : Citace Bakker, Piet. „Gerrit Dou“ (2017). In The Leiden Collection Catalogue, 3rd ed. Edited by Arthur K. Wheelock Jr. and Lara Yeager-Crasselt. New York, 2020-. https://theleidencollection.com/artists/gerrit-dou/