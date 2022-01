Jordan Peterson: Otevřete tu zatracenou zemi než Kanaďané zničí něco, co nedokážeme opravit.

Dost bylo masek. Dost bylo omezení společenských setkání. Dost bylo zavírání restaurací. Dost bylo podkopávání společenské důvěry. Zpřístupněte zatracené vakcíny těm, kteří o ně stojí. Přestaňte používat sílu, abyste zajistili dodržování předpisů ze strany těch, kteří je nechtějí. Někteří z nich jsou možná blázni, ale většinou nejsou o nic bláznivější než my ostatní. Země se stává autoritářštější v reakci na strach. Složité systémy, na nichž jsme závislí a které jsou ve svém často nevděčném fungování zázračně účinné a efektivní, tlačíme k bodu zlomu, píše Jordan Peterson.

Jordan Peterson 10. ledna 2022 Tento víkend jsem strávil více než tři hodiny na telefonu, když jsem se snažil dovolat na oddělení online bezpečnosti jedné z největších kanadských bank. Jeden z mých účtů byl zablokován (protože jsem měl tu drzost přihlásit se z Alberty – událost, která byla pro bezpečnostní systémy banky příliš nečekaná). Byl jsem nekonečně dlouho na příjmu a po celou dobu jsem poslouchal hudbu, kterou si korporátní svět představuje (aby mě uklidnil). Poté mi bylo nabídnuto zpětné zavolání, které jsem řádně přijal o 45 minut později.Poté jsem byl znovu přepojen na čekající linku a znovu a znovu. To vše se odehrálo poté, co již přetekla pohár trpělivosti při pokusech o let do Kanady.

Stejně jako mnoho dalších Kanaďanů jsem se téměř dva roky nemohl setkat s mnoha lidmi, které mám rád a kteří jsou natolik tolerantní, že mi oplácejí tento sentiment. Uzavírky. Omezení. Omezení osobních a společenských setkání. Bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření.

Ale vše se v zásadě dostatečně otevřelo, takže lety pro tyto účely byly – v zásadě – opět možné. S manželkou jsme proto v poslední den roku 2021 využili příležitosti a letěli nejprve do Comoxu v Britské Kolumbii a o několik dní později do našeho společného rodného města Fairview v Albertě. Letecká společnost, se kterou jsme si lety domluvili, však zrušila/zpozdila všech šest plánovaných letů. Navíc neměli k dispozici žádný personál v celém jednom křídle edmontonského letiště. To neúměrně ztížilo změnu letového řádu. Zpozdili jsme se o jeden celý den při cestě do Britské Kolumbie a pak o další den při cestě do Alberty (a další zpoždění jsme měli při cestě domů do Toronta). To nám z osmidenního výletu ubralo docela dost času. To vše od letecké společnosti, která byla ještě nedávno vzorem efektivity.

Stejně jako většina lidí v Kanadě a v širším západním světě jsme s manželkou zvyklí na fungující systémy. Když jsme si v minulosti rezervovali letenky, až na vzácné výjimky jsme dorazili v pořádku a včas. Když jsme používali bankovní systémy, online jsme získali přístup ke svým účtům. Když jsme kvůli problémům s přihlášením museli zavolat na bezpečnostní službu, mohli jsme mluvit s někým, kdo nám dokázal pomoci. A protože jsme zhýčkaní Zápaďané, očekávali jsme, že tomu tak bude vždy a důsledně. Proč? Protože naše systémy většinou fungovaly. Zázračně dobře. Elektřina (a teplo – tady v severní Albertě je čtyřicet pod nulou, a to už tři týdny) fungovala vždycky. Letadla startovala a přistávala včas. Banky byly otevřené, efektivní a poctivé.

Ale v obchodech s potravinami tady ve Fairview jsou prázdné regály. Zásobovací řetězce, které nám dodávají potraviny – právě včas -, jsou silně napjaté. Když jsem tu byl, mluvil jsem s místním restauratérem, který provozuje pizzerii, v níž jsem před čtyřiceti lety pracoval. Sotva se drží na nohou. To platí pro většinu místních podniků.

Tři hodiny jsem telefonoval a snažil se vyřešit drobný bankovní problém poté, co jsem se při letu zdržel o celý den, když jsem se podobným způsobem zdržel jen čtyři dny předtím. A protože jsem oprávněný Zápaďan, zvyklý na svá privilegia, začal jsem kvůli tomu fňukat. Mám bankéře, který se stará o mé záležitosti, a poslal jsem jemu a jeho spolupracovníkovi řadu stížností na služby, kterých se mi dostalo. Odepsali mi omluvně a sdělili mi, že jsou sotva schopni fungovat kvůli omezením COVID, doprovodnému nedostatku zaměstnanců (způsobenému také nemocemi) a neschopnosti přilákat nové zaměstnance – což je problém, který v současnosti sužuje mnoho odvětví.

Nejsem zvyklý zvlášť soucítit s trápením velkých, úspěšných podniků: bank, leteckých společností, veřejných služeb a podobně. Očekávám určitý standard služeb, abych mohl efektivně vyřizovat své vlastní záležitosti, a jsem netrpělivý, když se objevují zpoždění, která jsou v běžném chodu věcí zbytečná. Dopis z banky mě však zastavil a přiměl k zamyšlení. Nešlo jen o banku. Byla to také letecká společnost. Byly to prázdné regály v obchodě s potravinami v severní Albertě. Byla to dcera muže, u kterého jsem kdysi, když jsem byl teenager, pracoval jako kuchař. Byli to majitelé obchodů a drobní podnikatelé, se kterými jsem na této cestě mluvil.

Složité systémy, na kterých jsme závislí a které jsou ve svém často nevděčném fungování zázračně účinné a efektivní, se dostávají na hranici únosnosti. Dokážete si představit něco nepravděpodobnějšího než skutečnost, že můžeme získat okamžitý bezproblémový přístup k našim penězům online pomocí systémů, které jsou prakticky bez úplatků a korupce? Jen si představte, kolik práce, důvěry a efektivity bylo a je třeba k tomu, aby se to stalo skutečností. Dokážete si představit něco nepravděpodobnějšího než rychlou, spolehlivou a levnou leteckou dopravu tryskovými letadly, vnitrostátní i mezinárodní, v naprostém bezpečí? Nebo neustálé zásobování téměř veškerým myslitelným spotřebním zbožím uprostřed hojných, rozmanitých a levných potravin?

Tyto systémy se nyní otřásají v základech. Vážně je ohrožujeme tímto nekonečným a nepředvídatelným proudem omezení, výluk, nařízení a zákazů vycházení. Rovněž podkopáváme celý náš peněžní systém poskytováním nekonečné štědrosti ze státní pokladny, abychom zmírnili stres z reakce na COVID. Hrajeme si s ohněm. Zničili jsme dvě vánoční sezóny za sebou. Život je krátký. Jsou to vzácné příležitosti. Bráníme dětem chodit do školy. Vážně nebezpečným způsobem zaséváme nedůvěru v naše instituce. Děsíme lidi, abychom je přiměli k dodržování předpisů. Vytváříme byrokratické instituce, které si hypoteticky váží veřejného zdraví, ale podřizují tomu všechny naše řádně politické instituce, protože nám chybí vedení a při řízení rozsáhlé politické politiky se spoléháme na v konečném důsledku nespolehlivé průzkumy veřejného mínění. Rozpad institucionální důvěry v takovém měřítku jsem za svůj život ještě nezažil.

Nedávno jsem byl v Nashvillu ve státě Tennessee. Žádné uzavírky. Žádné masky. Žádné předpisy COVID, o kterých by se dalo mluvit. Lidé si žijí své životy. Proč tomu tak může být v Tennessee (a v dalších amerických státech, například na Floridě), když v Quebecu, dva roky po začátku pandemie, kde je proočkovanost téměř 80 %, platí zákaz vycházení (zákaz vycházení!)? Když BC stále omezuje společenská setkání? Když nesmírně a neudržitelně zatěžujeme všechny složité systémy, které nám tak dobře sloužily a umožňovaly nám takový komfort uprostřed životních problémů?

Lék se stal horším než nemoc.

Mluvil jsem s vysokými poradci provinčních vlád v Kanadě. V dohledu není žádný konec hry. Představa, že kanadská politika se řídí nebo by se měla řídit „vědou“, nejenže není pravdivá, ale není ani možná, protože neexistuje jednoduchá cesta od vědeckých faktů ke složité politice. Na základě průzkumu veřejného mínění se rozhodujeme žít ve strachu a v reakci na tento strach se stáváme stále více autoritářskými. I to je nebezpečí, které je stále reálnější. Jak dlouho se budeme plácat, schovávat se za masky, bát se posílat své děti (kterým nehrozí nic vážnějšího než riziko chřipky) do školy, vybírat od vysokoškolských studentů plné školné za desítkové online „vzdělání“, štvát členy rodiny proti členům rodiny kvůli politice očkování a – což je nejzávažnější – ohrožovat velký ekonomický motor, na němž závisí i naše zdraví?

Dokud se nerozhodneme, že ne.

Neexistují žádné bezrizikové cesty vpřed. Existuje pouze jedno nebo druhé riziko. Vyberte si svůj jed: to je volba, kterou život často nabízí. Jsem unavený z toho, že žiji pod stále autoritářštějším diktátem politiky, která se nadměrně zajímá o jedno riziko a nevšímá si všech ostatních. A věci kolem nás se otřásají.

Dost, Kanaďané. Dost, kanadští politici. Dost bylo masek. Dost bylo omezení společenských setkání. Dost bylo zavírání restaurací. Dost bylo podkopávání společenské důvěry. Zpřístupněte zatracené vakcíny těm, kteří o ně stojí. Přestaňte používat sílu, abyste zajistili dodržování předpisů ze strany těch, kteří je nechtějí. Někteří z nich jsou možná blázni, ale většinou nejsou o nic bláznivější než my ostatní.

Stanovte datum. Otevřete tu zatracenou zemi zpátky, než zničíme něco, co nemůžeme napravit.

Je čas na trochu odvahy.

Pojďme znovu žít.

