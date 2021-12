Kdo tlačí voliče k tvrdému reakčnímu konzervatismu?

Jak pracuje mechanismus, díky kterému přecházejí voliči k tvrdému reakčnímu konzervatismu? Čím se liší reakcionářství od konzervatismu a proč by ani jeden směr neměl být v médiích označovaný za ultrapravici? Ve své podstatě kontroverzní téma: Jak se politická krajina západního světa polarizovala mezi levici posedlou vlastní teorií a reakční pravici, jak toto rozdělení blokuje směr, který se mohl nazývat pragmatický, smysluplný pokrok, který překračuje hranice levice a pravice.

Co je to reakční konzervativec?

Reakcionářství je v ideologii tradicí pravicové politiky; reakcionářský postoj se staví proti politice sociální transformace společnosti, zatímco konzervativci usilují o zachování současné socioekonomické struktury a řádu. …

Co je to liberální elitářství?

Liberální elitářství znamená být pyšný na to, že víte. A to bez špetky ochoty vysvětlovat nebo sympatizovat. Například je třeba vědět, že otázky lidských práv jsou důležité. Ale dívat se svrchu na ty, kteří nechápou, proč jsou otázky lidských práv důležité?

Radikál je člověk, o kterém lidé říkají: „Zachází příliš daleko. Konzervativec je naopak ten, o kom se říká, že „nejde dost daleko“. A pak je tu reakcionář, „který nejde vůbec“. Všechny tyto termíny jsou více či méně sporné. Woodrow Wilson

Reakční konzervatismus si vybírá nepřítele, obvykle na základě jednání několika málo lidí, a používá je jako obětní beránky za to, co by reakční konzervativci mohli považovat za neduhy světa. Mnohé z těchto onemocnění však mohou jiní považovat pouze za progresi.

Reakční konzervatismus může být stejně rozdělující jako liberální elitářství, ale může se posunout ještě o krok dále. Může a často vede k extremismu. Vezměme si například některé z akcí hlášených na Trumpových shromážděních. Reakční konzervatismus byl silou, která stála za nacisty, kteří používali židovský národ jako své obětní beránky. Je to způsob myšlení, který by měl být skutečně znepokojivý kvůli jeho roli v jedné z nejničivějších genocid v historii lidstva.

V informačním věku mají reakční konzervativci, stejně jako liberální elitáři, hlas, který posiluje stejně smýšlející jedince. Internet podněcuje jejich zavádějící úzkosti. Když se to stane, lidé jsou zraněni a společnost se dále odděluje.

Rozdělování společnosti začalo koncem šedesátých let, kdy se frakce levice odvrátila od dělníků a obrátila se k intelektuálům, aby je podpořila. Stala se jí kritická, na teorii založená Nová levice, která předkládala nekonečné teoretické kritiky stávající společnosti. Kulturní změny vyplývající z této teoreticky založené levice vedly postupem času ke kaskádě sociálních dopadů, které postupně přivedly značnou část lidí k tvrdému reakčnímu konzervatismu. Tento proces se v posledních letech možná dokonce urychlil, neboť v posledním desetiletí přišla a odešla nová vlna teoretické levice. Výsledkem je, že nyní existuje velký odpor k reformám sociální spravedlnosti všeho druhu.

Problém teoretické levice spočívá v tom, že vychází z teoretické filozofie, a nikoli z praktických skutečností reálného světa. To znamená, že vytváří špatné diagnózy sociálních problémů a nabízí špatná řešení. Nejproblematičtější je, že jsou také silně zaujaté proti dlouholetým společenským institucím, jako je manželství, rodina a další pilíře tradičních společenství, protože je podle jejich světonázoru kritické teorie považují za udržování „utlačovatelského“ systému.

Hlavním důsledkem myšlenek a postupů teoretické levice, zejména jejich snahy vše dekonstruovat a „osvobodit“, je to, že v posledních pěti desetiletích posloužily k výraznému oslabení společenské struktury. To následně připravilo mnoho lidí o to, co nejvíce potřebují, o silné a stabilní podpůrné sítě založené na rodině a o silný smysl pro komunitu, jakož i o pocit bezpečí, který jim to poskytuje.

Tyto lidi bude přirozeně přitahovat reakční konzervatismus, který slibuje zastavit úpadek a obnovit dřívější stav společnosti. I když se jim to v praxi nikdy nepodařilo, samotný příslib, samotná myšlenka, je pro mnoho lidí, kteří se nemají kam jinam obrátit, přitažlivá.

V minulém desetiletí se objevila další vlna aktivismu teoretické levice, která svým nerozumným trváním na tom, aby její myšlenky byly přijímány bez diskuse, přivedla ještě více lidí k pravici jiným způsobem. Tento postoj má kořeny v teorii, že poznání a diskurs jsou zakořeněny v moci a útlaku, což je zcela v rozporu s praktickým zdravým rozumem i s ideály osvícenství. Ale co je důležitější, tento postoj prostě nebude pro většinu lidí přijatelný. V posledním desetiletí se opakovaně setkáváme s příběhy o tom, jak se dříve mírně pokrokoví lidé obrátili k tvrdé pravici poté, co se setkali s nerozumným postojem teoretické levice. Někteří tuto skutečnost rádi popírají, ale to ve značné míře skutečně stalo a děje.

Jak tedy můžeme začít tuto šlamastyku léčit, aby se pokrok vrátil na pořad dne?

Musíme skoncovat s dominantním vlivem teoretické levice na naši politiku. Bez silnější a zdravější sociální struktury skutečně nebude vůle k reformám, které jsou nutné k řešení našich problémů. Zatím se každý nový problém a každý nový vývoj mění jen v další palivo pro kulturní války, z čehož těží jak teoretická levice, tak reakční pravice, čímž pokračuje začarovaný kruh. Není prostor, není chuť se skutečně nezaujatě podívat na věci, jako je automatizace, rasová rovnost, občanská práva, klima atd.

Další důležitou věcí je přivést zpět ty, kteří již propadli reakčnímu tvrdému konzervatismu, protože to je zřejmě jediná cesta, jak se vrátit ke zdravé společnosti. Jde o to, postavit oproti těmto znepřáteleným protipólům alternativu: cestu zpět ke zdravé společnosti, ale takovou, která se dívá spíše dopředu než dozadu a dokáže obnovit vzájemnou důvěru, na které stojí úspěch svobodné společnosti.

A pak musíme tyto lidi přesvědčit, že naše cesta bude fungovat a že můžeme napravit nepořádek a rozvrat vytvořený teoretickou levicí tak, jak to reakční ideologie prostě nedokáže. Tam, kde reakční ideologie může v lidech udržovat pouze nostalgii po lepší minulosti, je nutné jim dát něco, v co mohou skutečně doufat: naději na lepší budoucnost.

Obraz: Thomas Cole. The Course of Empire: Destruction , 1836. Olej na plátně, 39 1/4 x 63 1/2 palce. Newyorská historická společnost, dar Newyorské galerie výtvarného umění.

Na konci 20. let 19. století si mladý Thomas Cole rychle vybudoval úspěšnou kariéru malíře krajin Hudson River, ale měl ambice přeměnit krajinnou formu na větší účel. Již v roce 1827 koncipoval cyklus obrazů, které by ilustrovaly vzestup a pád civilizace, a o několik let později začal skicovat a rozvíjet své nápady. Umělec se neúspěšně pokoušel přesvědčit Roberta Gilmora, patrona Baltimoru, aby sérii objednal, a v roce 1833 získal zakázku od newyorského obchodníka Lumana Reeda, aby namaloval cyklus pěti obrazů pro uměleckou galerii ve svém domě. Ve výsledné sérii The Course of Empire Cole představil cyklický pohled na historii, v níž se civilizace objevuje, dospívá a hroutí. Umělcova výrazně pesimistická vize se lišila od vize mnoha jeho vrstevníků; v prvních letech historie Spojených států byla jejich budoucnost považována za neomezenou. Cole čerpal z řady literárních zdrojů, jako je Gibbonův Úpadek a pád římské říše a Byronův epos Childe Haroldova pouť. Motto, které k seriálu připojil, bylo převzato z Byronovy populární básně: „Nejprve svoboda, pak sláva, když to selže, bohatství, neřest, korupce.“ Umělec se nakonec v roce 1835 rozhodl pro titul, převzatý z básně biskupa George Berkeleyho z roku 1729, „Verše o vyhlídkách na pěstování umění a učení v Americe“, která začíná „Na západ, jak se děj říše ubírá“. Cole také čerpal z obrazů, které viděl na své nedávné cestě do Evropy (1829-32), včetně díla JMW Turnera a Clauda Lorraina. Pět obrazů sleduje dramatický narativní oblouk, ukotvena neochvějnou horou v pozadí a vysvětlena bohatými a složitými symbolickými systémy, které ilustrují historii tohoto imaginárního světa, včetně běhu slunce po obloze, měnícího se vztahu člověka k přírodě, role zvířat, umění, a armáda, a dokonce i umístění a charakter jeho vlastního podpisu. Luman Reed, Coleův štědrý mecenáš, se dokončení série nedožil. Zemřel v červnu 1836, ale Reedova rodina povzbudila Colea, aby dílo dokončil. Seriál byl později téhož roku vystaven s velkým ohlasem v New Yorku. The Course of Empire se spolu se zbytkem Reedovy sbírky staly jádrem newyorské galerie výtvarného umění. Tato skupina děl byla darována Newyorské historické společnosti v roce 1858, tvoří základ její uznávané sbírky americké krajinomalby. Tento čtvrtý a nejdramatičtější z obrazů cyklu zobrazuje zkázu Coleovy civilizace. Dne 30. srpna 1836 umělec napsal svému příteli a uměleckému kolegovi Asheru B. Durandovi: „Od té doby, co jsem tě viděl, se zabývám pleněním a vypalováním města a jsem z takové příšerné práce téměř unavený.“ Ješitné město, které Cole vykreslil v The Consummation of Empire, padlo do rukou divokého nepřítele a kritik New-York Mirror chválil Coleovu kritiku imperiální vlády a souhlasil s umělcovým zobrazením, že „[ta]to je zasloužený pád všechny říše, které Země až dosud znala.“ Místo sochy Minervy, bohyně moudrosti, která bděla nad Dovršením impéria, bezhlavá kolosální postava z Louvru Borghese Warrior je svědkem dravých činů invazní armády. Cole byl pravděpodobně ovlivněn panoramatickými scénami apokalyptické katastrofy anglického malíře Johna Martina a nepochybně věděl, že jeho zobrazení připomene hrůzu a zkázu, kterou v New Yorku způsobil velký požár v roce 1835. Na rozdíl od ostatních obrazů zde Cole podpis je odvážně velký a vyřezaný řezaným písmem, téměř jako vandalský čin, na podstavci zničené sochy vpravo.