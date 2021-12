Klesající důvěra ztěžuje řešení velkých výzev

V poslední době se mě hodně lidí ptá, zda jsem stále optimistický ohledně budoucnosti. I když odpověď zní ano, být optimistou neznamená ignorovat problémy. Hluboce mě trápí zejména jedna výzva. Pandemie byla obrovskou zkouškou správy věcí veřejných. Až pandemie konečně skončí, bude to hold síle globální spolupráce a inovací. Zároveň nám tato doba ukázala, jak klesající důvěra ve veřejné instituce vytváří hmatatelné problémy a komplikuje naše úsilí reagovat na výzvy. Na základě toho, co jsem viděl v posledních několika letech, se obávám o schopnost vlád dělat velké věci více než kdykoli předtím.

Chceme-li dosáhnout pokroku v řešení problémů, jako je zabránění klimatické katastrofě nebo prevence další pandemie, potřebujeme, aby vlády jednaly. Klesající důvěra však ztěžuje jejich efektivitu. Pokud vám vaši lidé nedůvěřují, nebudou podporovat nové významné iniciativy. A když se objeví závažná krize, je méně pravděpodobné, že se budou řídit pokyny nezbytnými k přečkání bouře.

K tomuto poklesu důvěry dochází po celém světě. Index důvěry společnosti Edelman z roku 2021 ukazuje znepokojivý pokles důvěry po celém světě. Částečně je to pochopitelné: Vždy, když dojde k opravdu velké krizi, jako je pandemie, lidé hledají viníka. Vlády jsou zřejmým terčem.

Ale tento trend snižování důvěry ve vládu nezačal v roce 2020. Pandemie jen zřetelněji ukázala, co se dělo už dříve.

Kdo nebo co je tedy na vině? Je jasné, že významným faktorem je zvýšená polarizace. Je to patrné zejména zde ve Spojených státech, i když zdaleka nejsme sami. Američané jsou stále více rozděleni a stále hlouběji zakořeněni ve svých politických názorech. Propast mezi levicí a pravicí se stává propastí, kterou je stále těžší překlenout.

Důvodů tohoto narůstajícího rozdělení je celá řada, včetně 24hodinového zpravodajského cyklu, politického klimatu, které upřednostňuje vytváření titulků před věcnou debatou, a vzestupu sociálních médií. Zvláště mě zajímá pochopení posledně jmenovaného, protože je nejvíce ovlivněn technologiemi.

Digitální komunikace má hluboké výhody, protože pomáhá lidem spolupracovat, zůstat v kontaktu a vzájemně si sdělovat věci. Sociální média však sehrála obrovskou roli v šíření dezinformací, které v lidech vyvolávají podezření vůči jejich vládám. Kanály sociálních médií se staly natolik personalizovanými, že se vám nezobrazují faktické informace, pokud se neshodují s vaším profilem.

Domnívám se, že vlády musí regulovat, k čemu můžete a nemůžete sociální média používat. Ve Spojených státech toto téma vyvolalo mnoho otázek týkajících se svobody projevu. Skutečnost je však taková, že naše vláda již má nejrůznější normy týkající se komunikace.

Nemůžete někoho pomlouvat nebo z něj vylákat peníze tím, že mu slíbíte něco, co nesplníte. Síťové televizní pořady nemohou ukazovat explicitní sexuální scény nebo používat určitá sprostá slova před 22. hodinou pro případ, že by se dívaly děti. Tato pravidla mají lidi chránit. Proč by tedy naše vláda nemohla vytvořit nová pravidla na ochranu před nejhmatatelnějšími škodami, které vytvářejí sociální média? Nebylo by snadné je prosadit a potřebovali bychom veřejnou debatu o tom, kde přesně by měly být hranice, ale je to proveditelné a opravdu důležité, aby se to udělalo. Video, které lživě tvrdí, že vakcína COVID-19 způsobuje neplodnost, by nemělo být dovoleno široce šířit pod záminkou, že jde o zprávu.

S tím, jak se lidé na obou stranách stále více polarizují, jsou politici motivováni zaujímat stále extrémnější postoje. V minulosti, pokud se vám nelíbilo, jak funguje nějaký vládní úřad, kandidovali jste na platformě jeho nápravy. Dnes jsme svědky toho, že stále více lidí je voleno na základě slibu, že se zcela vzdá institucí a norem.

Když vám vaši vládní představitelé říkají, že vládě nemáte věřit, komu máte věřit? To vytváří složený efekt, kdy lidé ztrácejí důvěru ve vládu, volí politiky, kteří sdílejí jejich nedůvěru, a pak jsou ještě více rozčarováni, když jim jejich vůdci říkají, jak špatné jsou instituce, které nyní řídí.

Na tomto místě bych obvykle předložil své nápady, jak problém vyřešit. Pravdou je, že odpovědi nemám. Mám v plánu dál vyhledávat a číst nápady ostatních, zejména mladých lidí. Doufám, že generace, které vyrostly na internetu, budou mít nové nápady, jak řešit problém, který je tak hluboce zakořeněný na internetu.

Řešení tohoto problému vyžaduje více než jen inovace, ačkoli existují určité kroky, které můžeme podniknout (zejména v oblasti e-governmentu a lepšího zpřístupnění dat veřejnosti), abychom dosáhli mírného zlepšení. Existují nejrůznější způsoby, jak publikovat a testovat skvělé vědecké nápady. U skvělých politických nápadů nejsou cesty tak jasné. Thinktanky a akademici mohou ukázat správný směr, ale nakonec – alespoň v demokracii – se mi zdá, že je třeba vybrat správné vůdce a dát jim prostor k vyzkoušení nových myšlenek.



