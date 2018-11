Suroviny:



5 ks cibule

2 paličky česneku

Olej

Sojová omáčka

Mletý zázvor

1 kuře, nebo kuřecí maso

Sůl

Cukr

Rýže (jako příloha)

Postup:



1. Nakrájíte kvantum cibule na kolečka a nejméně jednu paličku česneku –

– cibule s česnekem by měl být alespoň vrchovatý hluboký talíř.

2. Cibule s česnekem vsypete do velkého kastrolu, podlijete olejem a

přidáte 2 polévkové lžíce sojové omáčky a 1 polévkovou lžíci zázvoru. Vše se pod pokličkou pomalu dusí se za občasného promíchání.

3. Zatímco co dusíte, v druhém velkém kastrolu rozpálíte olej a orestujete nadrobno naporcované kuře nebo kuřecí maso.

4. Když jsou kousky kuřete osmahlé, posypete je 1-2 polévkovými lžícemi cukru a vysmahnete cukr do karamelu.

5. Když cukr zkaramelizuje, nasypete na maso dušenou cibuli s česnekem a dodělá se.

6. Zatímco se maso s cibulkou dodělává dušením, připravíte v uvolněném hrnci po cibulce rýži.



Podává se s pivem!



Poznámka: V tradičním korejském receptu se místo bílého cukru používá med a místo mletého zázvoru dají nudličky z čerstvého zázvorového kořene.



Po quantumsku – jen protože se tam dává hodně velké množství cibule, česneku, zázvoru i masa, prostě je tam všeho kvantum.