Marketing – business – poznámky

Skalability – škálovatelnost, možnost rozšíření

– speciální případ: možnost rozšíření při dosažení úspor



USP – Unique Selling Point – unikátní prodejní výhoda

– výhoda – odlišnost od podobných projektů

– definuj rozdíly (odlišnosti, které jsou výhodnou)

(naši zákazníci pro nás pracují a konkurence také)



Co přinutí zákazníka zastavit a vstoupit/objednat/koupit?

Byla myšlenka otestována trhem?

– Pokud ne, proč zatím nikdo nerealizoval? Nejde o chiméru/utopii/existuje cílová skupina a reálný zájem?

Feature – Benefit – Proof (popis – výhoda – důkaz)

– Pozor – produkt se nesmí příliš odlišovat od přijatelné tržní normy

Řeší myšlenka nějaký (něčí) problém?

(př. Bude naše pizza krupavější? Bude jí za stejnou cenu víc?)

(př. Umožňuje prodej přebytků lokálně, vytváří současně tj, zároveň síť dodavatelů a odběratelů, pomáhá řešit problém zákazníků?)

Existuje odůvodnění v případě, že projekt je lehce kopírovatelný?

(projekt má nízké vstupní náklady – může začít každý kdo se nebojí, s minimem investic)

Co zabrání (zabránilo) jiným udělat totéž?

Čím chceme překonat dalších 1000 podnikatelů, kteří to dělají také?

T.O.T.E. – Test – Operate – Test -Exit

Cíl —> Volba strategie – postup realizace – Dosáhli jsme cíle – ANO/NE – Opuštění dosavadní strategie, přehodnocení / stanovení nového cíle. Smysl – posouváme cíle namísto udržování strategie „protože to tak fungovalo“

Dobře definovat cíle:

– konkretní

– tvrdá data

– realistické cíle!

Vyhodnocení:

– pouze tvrdá data!!

Chyba? – Proč? Obvykle právě proto, že se neustále opakují stejné postupy a stejné chyby a čeká se až jednou (najednou) přinesou odlišné výsledky. Vnější vlivy – výsledek může být (klamně) „přijatelný“ díky vnějším, náhodným jevům, vlivům.

Postup z bodu A do bodu B vyžadoval určitou strategii, pro postup z B do C je třeba strategii validovat – resp. nebát se ji přehodnotit a změnit.

Synergický efekt

– řešení řeší více věcí najednou (dvě mouchy jednou ranou)

– řešení má vedlejší, zužitkovatelný (ocenitelný) benefit

– řešení se vzájemně posilují a nebo podporují

Multithreading – pozor! není přepínání mezi úkoly (multitasking) ale

– především paralelní (!!!) souběžný běh procesů

– přidělování zdrojů tak, aby věci mohly běžet souběžně