Marmeláda: Velmi britská posedlost

Olivia Potts – V jídelně obložené tmavým dřevem je ticho, těžké soustředění. Kolem místnosti sedí šest párů porotců u stolů přeplněných skleněnými nádobami. Jak světlo dopadá na sklenice, září jantarově, šafránově, jako prvosenky. Jediné skutečné zvuky jsou šumění, jak se dvojice porotců radí, a pravidelné praskání sterilizovaných sklenic při jejich otevírání. Občas se ozve ťuknutí pera o sklo, což znamená, že byla udělena zlatá medaile, a následuje tichý potlesk nebo jásot podle toho, jak moc jsou porotci opilí cukrem.

Takto vypadá porota soutěže World’s Original Marmalade Awards, která se každoročně koná v anglickém Penrithu v Lake District. Jsem tu, protože jsem posedlý marmeládou. Ne její výrobou nebo konzumací – i když obojí si užívám – ale záhadou, kterou představuje. Předpokládám, že jsem posedlý těmi, kteří jsou jí posedlí: co je na ní přitažlivého? Marmeláda se vyrábí z kyselého a hořkého ovoce, které ve Velké Británii neroste; z ovoce, které vyžaduje několikadenní přípravu, aby bylo alespoň vzdáleně jedlé. A přesto má marmeláda v britském životě a britské kultuře ústřední postavení. Objevuje se v denících Samuela Pepyse, jí ji James Bond a medvídek Paddington. Důstojníci, kteří sloužili v britských válkách, dostávali sklenice s marmeládou, aby jim připomínala jejich rodnou zemi. Kapitán Scott si s sebou vzal sklenice na Antarktidu a Edmund Hillary si jednu vzal na Everest. Marmeláda je součástí našeho národního mýtu. Chci vědět proč.

Marmeláda se v Británii v drtivé většině vyrábí z citrus aurantium, hořkého pomeranče pěstovaného ve španělské Seville. V tomto městě se ročně vyprodukují více než 4 miliony kilogramů pomerančů, které jsou téměř výhradně určeny na vývoz do Británie pro trh s marmeládou. Jak se to proboha stalo?

Někteří by vás rádi přesvědčili, že marmeláda vznikla ve vzduchoprázdnu. Že stejně jako poznámkový bloček nebo penicilin byla vynalezena náhle, souhrou nepravděpodobných faktorů. Příběh zní takto: Byla temná a bouřlivá noc. Pršelo jako z konve a španělská nákladní loď byla nucena neplánovaně zakotvit v Dundee, ačkoli to mohlo být kdekoli, v bouři v jakémkoli přístavu. Její náklad: pomeranče. Dundeeský obchodník James Keiller zbrkle skoupil celý náklad. Rychle zjistí, že pomeranče nejsou sladké a masité, ale kyselé a hořké, spíš odpad než ovoce. Jeho matka Janet je ve snaze něco vyrobit rozvaří s tunami cukru. A tak se zrodila marmeláda.

Obávám se, že pravda je poněkud prozaičtější. Víme, že marmeláda ze sevillských pomerančů v Británii vznikla ještě před tímto půvabným příběhem: britské recepty na konzervy ze sevillských pomerančů existují už v knize A Book of Cookrye z roku 1587 a marmeláda velmi podobná té, kterou jíme dnes, se objevuje v knize receptů Elizy Cholmondeleyové vydané kolem roku 1677.

Rodina Keillerových byla pravděpodobně první, kdo začal vyrábět marmeládu ze sevillských pomerančů v komerčním měřítku, ale historka o španělské lodi byla a je jen dobrou reklamou. Podle knihy C. Anne Wilsonové The Book of Marmalade je pravděpodobné, že nákladní loď vezla velké množství sevillských pomerančů jen proto, že pro ně byl ve Skotsku připravený trh, a že Janet Keillerová nemusela vymýšlet recept na pomerančovou marmeládu, protože v té době jich v Anglii a Skotsku kolovalo mnoho.

Rozvoj železnic přišel pro Keillerovy v pravý čas, a když si je oblíbila královna Viktorie, staly se v Londýně rychle módní záležitostí. Jakmile se rozběhla komerční výroba, stala se marmeláda vyhlášeným britským vývozním artiklem, který se skvěle hodil pro zámořský obchod, neboť díky obsahu cukru vydržela dlouhé cesty a odolávala extrémním teplotám.

Každopádně se marmeláda vyráběla i z jiných surovin dávno předtím, než se začala vyrábět ze sevillského pomeranče. První marmelády se často vyráběly z kdoulí a velmi se podobaly tomu, čemu dnes říkáme membrillo: husté hmotě, která se dala tvarovat a držela tvar. V receptu z roku 1587 se píše: „Míchej to tak dlouho, dokud to nebude husté nebo tuhé, že ti to samo od sebe bude stát.“. Stejně jako membrillo se tato marmeláda jedla po večeři, spolu se sladkostmi a jako podpora trávení (Skotové v 19. století přesunuli marmeládu z večeře na snídani). Byla to luxusní záležitost, někdy se ochucovala ceněnou ambrou, růží a pižmem. Dávala se jako dárek na důkaz štědrosti a bohatství: Jindřich VIII. dostal v roce 1524 od Hulla z Exeteru „jednu krabici marmelády“.

Slovo marmeláda slovo pochází z portugalského názvu pro kdoule, marmelo. Podle prvních přístavních záznamů se marmeláda poprvé dostala do Spojeného království z Portugalska, ale brzy se k nám dostala i ze Španělska a Itálie. Netrvalo dlouho a angličtí cestovatelé objevili recept – což je šťastná událost, protože kdoule na našem ostrově s mírným podnebím rostou velmi dobře. Alespoň na krátkou dobu jsme se stali nezávislým národem vyrábějícím marmelády, dokud jsme nepřišli na chuť cizokrajnému hořkému pomeranči.

Pouze v angličtině marmalade znamená citrusovou zavařeninu obsahující kůru. V řečtině (marmelada), francouzštině (marmalade) a italštině (marmellata) toto slovo znamená pouze „džem“, přičemž ovoce se přidává až dodatečně, aby se odlišilo. Marmellata di arance je tedy pomerančový džem: sladký, dužnatý. Pouze marmellata di arance amare je to, co Angličané považují za marmeládu. A nejde jen o románské jazyky: marmelad ve švédštině, Marmelade v němčině a marmelade v dánštině, což jsou všechno obecné výrazy pro jakékoli ovoce vařené v cukru. Britové si marmeládu zjevně představují jinak než zbytek světa.

Existuje mnoho způsobů, jak marmeládu připravit. Někteří vaří ovoce vcelku, jiní raději nejprve odkrojí slupku. O výhodách vaření pod tlakem se vedou vášnivé diskuse. Obecně se však marmeláda vyrábí tak, že se citrusové plody rozdělí na jednotlivé složky – pecky, kůru, jádro, šťávu – a povaří se, poté se přidá cukr a znovu se povaří. Jádra, pecky a dužina se zpravidla zavážou do mušelínového sáčku. Kůra se nakrájí na stejně velké proužky nebo hranolky. Mušelínový sáček a kůra se nechají přes noc namočené ve vodě. Následující den se kůra uvaří do měkka. Přidá se cukr a zbytek šťávy a mírně se zahřívá, dokud se nerozpustí, a pak se zvýší teplota, aby se směs uvedla do varu. Za 10 až 15 minut by měla směs dosáhnout teploty 105 °C/220 °F, což znamená, že po vychladnutí ztuhne. Pokud marmeládu připravíte ze sevillských pomerančů, je to něco jako zavařování „od nosu k ocasu“: jádra a pecky obsahují dostatek přírodního pektinu, želírujícího činidla, aby marmeláda ztuhla bez dalších přísad. Nic nepřijde nazmar. Teoreticky je to jednoduchý proces, v praxi je však plný možných nevynucených chyb. Můžete to převařit, nedovařit, přidat příliš mnoho kyseliny, přidat příliš málo kyseliny; můžete spálit sirup ve stejné várce, v níž nedovaříte kůru. Můžete vařit příliš horký hrnec, můžete vařit příliš chladný hrnec. Můj manžel Sam se během let setkal s každou z těchto možností.

Byl to Sam, kdo mi marmeládu správně přivedl do života. Na jedno z našich raných rande přišel pozdě, protože čekal, až mu marmeláda ztuhne. Místo květin přišel s lepkavou, ještě teplou sklenicí marmelády ze sevillských pomerančů. Tehdy jsem marmeládu ani nejedla. Rozhodně bych nikdy nepřipustila, že si budu vyrábět vlastní. Proč by se tím někdo zabýval? Věděl, že se dá koupit v supermarketu? Byla jsem advokátkou pro trestní právo a okamžik, kdy jsem se vykašlala na trestní právo a přeškolila se na cukrářku, byl vzdálen ještě několik let.

Ale Sam pocházel z dlouhé linie milovníků a výrobců marmelád. V marmeládové sezóně – ve Velké Británii jsou sevillské pomeranče k dostání jen několik krátkých týdnů od konce prosince do poloviny února – se v jeho rodině mluví jen o marmeládě, dlouhá vlákna WhatsApp jsou věnována technikám, výnosům, setům. Sam byl dobrý kuchař, ale nijak zvlášť nadšený: vařil jednoduchá, funkční jídla. Ale marmeláda byla jiná. Výroba marmelády pro něj byla neoddiskutovatelná. I když jsme měli plné police marmelád z předchozích let, když se blížil leden, bylo třeba udělat další.

(Nejen Sam a jeho rodina jsou fanatici. Výrobci marmelád ve Velké Británii jsou tak posedlí, že je možné koupit konzervovanou, připravenou kůru a dužinu ze sevillských pomerančů „Ma Made“, marmeládový ekvivalent krabice s dortovou směsí – pro případ, že byste dostali chuť na výrobu marmelády mimo sezónu).

Prvních několik let našeho vztahu jsem to prostě snášela. Milovat muže, milovat jeho marmeládu. Když jsem se dostala k vaření, několikrát jsem se s různým úspěchem pokusila vyrobit vlastní, ale nikdy jsem tomu nepřišla na chuť. (Kromě toho jsme toho museli zvládnout strašně moc. I malá dávka je hodně marmelády pro dva lidi.) Zdálo se mi, že je to všechno tak nepředvídatelné; některé roky se musely celé várky znovu vařit, protože Sam temně mumlal, že je „málo pektinový rok“.

Jakmile se člověk jednou chytí, je to samozřejmě součástí půvabu. Lucy Deedesová je veteránkou jak domácí, tak řemeslné třídy World’s Original Marmalade Awards, kde získala tři zlaté medaile. „Musíte mít věci správně načasované. Nikdy jsem marmeládu nevyráběla, protože by to pro mě byla nějaká velká výzva. Marmeláda má sice jen tři ingredience, ale každá várka je jiná a někdy se prostě nepovede,“ říká.

Jinými slovy: právě proto, že je marmeláda ve skutečnosti složitá a šílená, ji lidé rádi vyrábějí. Je to trochu jako s kváskem: pokud se do něj chcete pustit, musíte se do něj opravdu pustit. I pak na vás za každým rohem číhá neúspěch – ale také možnost zlepšení. To je pro určitý typ lidí neodolatelné; marmeláda přitahuje posedlé.

Helena Atleeová, autorka knihy Země, kde rostou citrony, to říká ještě přímočařeji. „Marmeláda přitahuje fanatiky. Věří v jediný pravý produkt, který se vyrábí z kyselých pomerančů, jimž Britové říkají Sevilles, a pochází nejspíš z nějaké zapařené skotské kuchyně v Dundee.“

Chtěla bych se s některými z těchto posedlých setkat a pochopit, jakou moc má marmeláda nad tolika lidmi. A myslím, že vím, kde je najít: na soutěži World’s Original Marmalade Awards.

Do Dalemainu, kde se ceny udělují, jsem dorazila navzdory nepřízni osudu, když jsem bojovala s bouří Ciara, abych se dostal do zaplaveného a zasněženého Lake District. V tu chvíli jsem si byla celkem jistá, že extrémní povětrnostní podmínky budou největší výzvou, které budou ceny letos čelit. A kolik se toho musela Olivia v únoru naučit. Nejprve jsem telefonicky oslovila Jane Hasellovou-McCoshovou, která je zakladatelkou cen, a požádala ji, zda bych s ní a možná i s několika porotci mohla udělat rozhovor pro tento článek. „Můžeme udělat něco lepšího,“ řekla mi. „Chtěla byste nám pomoci s porotcováním?“ „Ano,“ odpověděla jsem.

Okamžitě jsem souhlasila, ale pak jsem se začal obávat, že o marmeládě toho nevím dost na to, abych se do toho pustila. Díky Samovi ji jím mnohem častěji než dřív. Ale stačí to? Na to už bylo pozdě. Cestou k porotě jsem se připravovala na posedlost marmeládou, o které píše Helena Atleeová – když ne fanatiky, tak alespoň fundamentalisty. Byla jsem připravena na to, že existuje jen jeden správný způsob, jak marmeládu připravit a vychutnat, a že jakákoli odchylka od něj je úchylka a možná i zvrácenost.

Dalemain je ohromující. Hlavní průčelí je georgiánské, postavené v roce 1744, přičemž starý sál pochází z daleko vzdálenějšího 12. století. V rodině je již více než 300 let. Ačkoli zvenčí dům vypadá jako majetek National Trust, když vstoupíte dovnitř, okamžitě si uvědomíte, že se jedná o rodinný dům. V obrovské kamenné kuchyni visí prádlo, mezi nohama se proplétají psi a zpod stolu v předsíni se rozlévají zadní výtisky časopisu Vogue. Na stěnách se mísí portréty vzdálených předků s nedávnými rodinnými fotografiemi. V jednom z pokojů pro hosty stále stojí postel darovaná královnou Annou. (Matrace prý byla vyměněna.)

Ocenění začalo jako jednorázová akce. Před patnácti lety se britský venkov stále potýkal s problémy poté, co jej o čtyři roky dříve zdecimovala epidemie slintavky a kulhavky, vysoce nakažlivé choroby, která postihuje krávy a další sudokopytníky a zpravidla vyžaduje rozsáhlé vybíjení hospodářských zvířat. Jane chtěla udělat něco, co by stmelilo místní komunitu, něco povzbudivého. Nikdy nebylo v plánu, aby se z toho stala pravidelná akce.

To, že se tak stalo, je možná zásluhou Janeina skvělého organizačního umu, i když jí věřím, když mi říká, jak moc ji růst a úspěch akce překvapil. V prvním roce se sešlo asi 60 sklenic, téměř výhradně od místních soutěžících. Letos se přihlásilo více než 3 000 účastníků ze 40 zemí světa a navíc se konají vedlejší festivaly v Japonsku a Austrálii. V době, kterou jsem strávil v Dalemainu, natáčely dvě různé produkční společnosti.

Po patnácti letech se rozhodování vybrousilo do dokonalosti. Funguje to tak, že marmelády se ochutnávají na plastových lžičkách (nikdy ne dvakrát namočených), bez zásahu chleba, ovesných vloček nebo jiného prostředku. Na stole jsou k dispozici sušenky Bath Oliver (slané krekry), které slouží k pročištění chuti. Každá přihláška má bodovací kartu a hodnotí se podle vzhledu, textury a chuti, přičemž body lze získat za absenci šmouh na sklenici, barvu, jas, rozložení slupek, sklenici naplněnou až po vrch, poměr želé a slupek, set, velikost slupek, texturu slupek, vyváženost chutí, vyváženost kyselosti, délku dojezdu a „celkovou harmonii“. Marmelády mohou získat pochvalu, bronz, stříbro, zlato nebo vůbec nic. Ty, které získaly nejvyšší hodnocení, jsou pak hodnoceny znovu: nejlepší domácí marmeládě je uděleno ocenění Best in Show a několika nejlepším marmeládám v jednotlivých kategoriích je uděleno ocenění „Double Gold“. Vítěz nejlepší domácí marmelády se prodává v luxusním londýnském obchodním domě Fortnum & Mason.

Po krátké instruktáži a vyzbrojeni lžícemi jsme byli připraveni začít hodnotit.

Kategorií je víc, než bys řekl švec: v kategorii domácí marmelády jsou kromě standardní marmelády ze sevillských pomerančů (která má dvě podkategorie), tmavé a hrubé marmelády a „ostatních citrusů“ také kategorie pro děti, prvňáčky, muže, zahrádkáře (kde převažující složku kromě citrusů vypěstoval sám soutěžící), osmáky a campanology (zvonaře). Zvláštní kategorie minulých ročníků zahrnovaly vše od vrstevníků, politiků a duchovních až po kadeřníky.

Sortiment je ohromující: sladká bramborová a kávová marmeláda z Tchaj-wanu seděla vedle limetkové třpytivé marmelády, která vypadala jako něco, co by si puberťačka natřela na víčka. Marmeláda z kokosu a čokolády vyvolala při vyndávání z bedny sténání, po kterém následovalo zvednuté obočí a „není špatná!“, jakmile se skutečně ochutnala. Ochutnala jsem ovoce, o kterém jsem nikdy neslyšela, natož abych ho ochutnala: daidai (japonská obdoba sevillského pomeranče, hořká, pórovitá a jadrná), tachibana (divoká mandarinka vyskytující se na jižním Tchaj-wanu a v Japonsku), kawachi bankan (japonské pomelo) a tangelo (sladce štiplavý pomeranč, který chutná, alespoň mně, jako želé fazole).

Není náhodou, že některé z nejvýraznějších a nejchutnějších citrusových plodů, které jsem dříve neznala, pocházejí z Japonska a že Japonci mají tendenci sklízet mimořádné úspěchy při udělování cen. Marmeláda je v Japonsku velkou novinkou, a to i přes absenci sevillských pomerančů. Před dvěma lety získali Seiko a Yoriko Ninomiyaovi, japonští výrobci marmelád, dvojnásobné zlaté ocenění za svou marmeládu z yuzu a zázvoru a v želé zavěšené drobné hvězdičky z kůry yuzu. K marmeládě se dostali jako ke koníčku poté, co ukončili kariéru v leteckém průmyslu. Podíleli se na prvním ročníku soutěže Japanese Marmalade Awards, která se koná v Yawatahamě, kde se citrusové háje svažují z kopců k oceánu. Letos přijeli do Lake District, aby pomohli hodnotit světové ceny.

Zkušenější porotci mi řekli, že až ochutnám plnou známku, zlatou marmeládu, hned to poznám. A měli pravdu. Byl jsem první, kdo ochutnal jednu z marmelád, která nakonec získala ocenění Double Gold International Marmalade v kategorii řemeslných marmelád, a byla to marmeláda, nad kterou se zastavíte. Byla to také japonská marmeláda, vyrobená z ohroženého ovoce tachibana, které chutná jako sevillský pomeranč křížený s mandarinkou – ale není to jen chuť, co ji odlišuje. Jednalo se o marmeládu se sníženým obsahem cukru, což často vede k řídké, sirupovité konzistenci, ale tady byla konzistence tak dokonalá, že se to mnoha marmeládám s plným obsahem cukru nepodaří; křišťálově čistá, vibrující želé; identická, dokonale provařená kůra byla rozprostřena v celé sklenici. Jak může být marmeláda tak vychytaná? Chtěla jsem obvolat všechny známé a říct jim o téhle věci.

Je těžké to pochopit, když sedíte v kamenné kuchyni v Dalemainu, ale přitažlivost marmelády už není taková, jaká bývala. Thane Prince, britský spisovatel, specialista na zavařování a porotce soutěže The Big Allotment Challenge, mi říká, že britské chutě a zvyky se posunuly. „Je to staromódní. Myslím, že to bylo přitažlivé, protože to bylo exotické. Luxusní výrobek, a tyhle věci mají vždycky caché. Ale teď je to prostě staromódní. A lidé už nesnídají stejným způsobem.“

V době největší popularity marmelády byla standardem vařená snídaně „Full English“, ke které se podával toast a marmeláda. Od 60. let 20. století však spotřeba marmelády v Británii klesá. Možná, že zavedení marmelády jako snídaňového jídla vlastně zpečetilo její osud. Dnes máme na snídani méně času, bereme si něco za pochodu, v kavárně. Stále více z nás se vyhýbá cukru nebo sacharidům obecně. Nic z toho nevěstí pro budoucnost marmelády nic dobrého.

Její hořkost tomu pravděpodobně také nepomáhá. Jak vysvětluje Jennifer McLaganová ve své knize Bitter, jsme naprogramováni tak, že hořkost nemáme rádi: Chuť nejnebezpečnější chuti na světě. V přírodě hořkost často naznačuje něco jedovatého, a proto se děti při hořké chuti tváří křivě. S přibývajícím věkem ztrácíme chuťové buňky a učíme se mít rádi hořké věci: kávu, cigarety, Campari, hořkou čokoládu. Ale s každou z nich je třeba bojovat. A s marmeládou se mnozí z nás zdánlivě nikdy nevyrovnají a raději sáhnou po džemu nebo arašídovém másle. Je jistě pravda, že arašídové máslo a čokoládová pomazánka získávají stále větší podíl na trhu s pomazánkami, kde marmeláda sídlí. Prodej marmelád od roku 2013 trvale klesal.

I při poklesu má však marmeláda v supermarketech vliv díky svému postavení položky v košíku: položky, podle které zákazníci posuzují, kde nakoupit. Jako taková je běžným ztrátovým zbožím, což znamená, že maloobchodníci ji prodávají za nejnižší cenu, aby přilákali lidi ke svým dveřím. V době psaní tohoto článku se dala kilová sklenice marmelády pořídit za pouhých 27 pencí (34 centů), což je cena, na které se nedá vydělat.

Možná se však karta obrací. Podle údajů supermarketů, které shromáždila výzkumná společnost Kantar, se v roce 2017 díky uvedení filmu Paddington 2, jehož součástí byla scéna ukazující Paddingtona, jak ve vězení vyrábí marmeládu, zvýšil prodej marmelády ve Velké Británii po čtyřech letech neustálého poklesu o 3 %. Možná je příznačné, že britskou národní specialitu, která je výrazně nebritská, zachránil medvěd z nejtemnějšího Peru.

Když jsem začala zkoumat marmeládu, nedošela jsem k očekávanému závěru. Myslela jsem si, že moje marmeládová cesta skončí festivalem, který doprovází World’s Original Marmalade Awards: festivalem ověnčeným oranžovou barvou a pomeranči, který oslavuje tuto absurdní tradici, stejně jako lidi, kteří ji udržují. V běžném roce se konají kurzy a prezentace, ochutnávky a výstavy, bohoslužba, vše věnované marmeládě. Dokonce i ovce chodí oranžové: Na únorovém hodnocení v Dalemainu bylo vzrušení z festivalu přímo hmatatelné. Ale samozřejmě se tak nestalo: COVID-19 se přehnal mnohem komplexněji a ničivěji než bouře Ciara. Festival, který přitahuje stovky mezinárodních návštěvníků a zahrnuje opakované ochutnávky, byl mimo hru dávno předtím, než jsme se dostali do výluky.

I pro mě jako okrajového hráče v ocenění to bylo skličující. Ale pak jsem přišla domů a udělala marmeládu.

Stojím ve své kuchyni v Londýně před velkou pánví plnou pomerančového želé a snažím se uvést do praxe všechny rady a tipy, které jsem dostala během čtyř dnů v Dalemainu. Musím se ujistit, že kůra je před přidáním cukru úplně rozvařená. Musím se vyvarovat mačkání mušelínového sáčku, aby se želé nezakalilo. Přes veškerou snahu se na vteřinu (dobře, na dvě minuty) otočím zády, abych vymyla sklenice na sterilizaci, a když se otočím, zjistím, že marmeláda se vylila nahoru a rozlila se mi po plotně ve velké lepkavé louži. Pokračuji dál a nic mě neodradí. O patnáct lepkavých minut později se moje marmeláda blíží magické teplotě 105 °C. Pro jistotu dvakrát provedu test vrásek, při kterém se lžíce směsi ochladí na zmrzlém talíři, abych zjistila, jestli se na ní vytvoří kůže, která se zvrásní. Marmeládu nechám několik minut před vařením v hrnci, rozhodnutá neudělat klasickou chybu „vaření v příliš horkém hrnci“ (která do hotového výrobku vnáší drobné vzduchové bublinky). A přestože nikdo kromě mě nebo Sama tuto várku nikdy neuvidí, ujistím se, že je každá sklenice naplněná až po vrch.

Odstoupím, obdivuji svých pět a půl sklenice a… chápu to. Samozřejmě, že chápu. Jak bych nemohla? Moje želé není úplně křišťálově čisté, ale je basketbalově oranžové, jasné a zářivé. Do několika sklenic jsem na poslední chvíli zamíchala šafránová vlákna, která visí zavěšená v želé jako dokonalé nitky. Možná není oceněná, ale je nejlepší, jakou jsem kdy udělala. Opravdu mám pocit, jako bych si do hrnce zasadila sluneční svit, okamžik v čase.

Opravdu mám pocit, že jsem si zasadila sluníčko do květináče, je to okamžik v čase. Britská spisovatelka Diana Henryová popisuje zavařování jako „udržování ročního období, určité nálady“ – nazývá ho „jedním z nejpoetičtějších odvětví vaření“. Tahle myšlenka se mi líbí. Simone de Beauvoir to cítila podobně. „Hospodyně chytila věčnost do osidel cukru a uzavřela život do sklenic.“ Je jen málo druhů ovoce, pro které to platí víc než pro sevillské pomeranče, které v obchodech najdete jen na pár týdnů; možnost zavařovat a vracet se k této sezóně po šesti měsících je vlastní odrůdou kuchyňského kouzla.

Každá sklenice vypráví příběh sezóny i výrobce. Když jsem mluvil s kolegou porotcem Willem Torrentem o povaze ocenění marmelád, zjistil, že tato emocionální kvalita proniká do hodnocení i výroby marmelád. „Bude existovat příběh, který vedl k tomu, že se daný výrobce marmelády v daném okamžiku přihlásil. Ocenění potravin se někdy může stát velmi vážným. Stává se to velmi technickým, a ano, je v tom technický prvek, ale zároveň – a myslím, že to je způsob, jakým hodnotím – jde o to: ‚Jak se cítím?‘ A přináší to takovou radost a přenáší se to na všechny ostatní.“

Ale právě teď, od globálního uzavření, je to víc než to. Na uchovávání, na odkládání něčeho pro budoucnost, je něco přirozeně optimistického. Říkáte si: „Za rok tu budu a tahle marmeláda taky.“ A taky si říkáte: „Tohle je pro mě. Výroba marmelády stojí hodně úsilí, a proto je to závazek. Marmeláda je pouto k vaší vlastní budoucnosti, je to spořicí účet. Je to opevnění se proti nestabilitě a nejistotě života. Marmeládu nevyrobíte bez malého optimismu, bez naděje na oranžově zbarvené štěstí ve vaší budoucnosti.

Marmeláda je něco stabilního v nejistém světě. Přežila morové rány a války, požáry i povstání. Vím, že marmeláda, kterou dnes vyrobím, bude existovat i zítra. Vlastně nepotřebuje festival – nepotřebuje ani prodej v supermarketu. Marmeláda má trvalou sílu. To je jistě důvod, proč Britové marmeládu tak milují: protože zítra bude všechno jinak, ale marmeláda bude stejná.

Napsala Olivia Pottsová je spisovatelka a šéfkuchařka. Po kariéře advokátky se přeškolila na cukrářku v Le Cordon Bleu. Její první kniha A Half Baked Idea: How grief, love and cake took me from the courtoom to Le Cordon Bleu (Napůl upečený nápad: Jak mě smutek, láska a dort dovedly od soudu k Le Cordon Bleu) získala ocenění Fortnum & Mason Debut Food Book Award a vyšla v nakladatelství Fig Tree, Penguin. Je autorkou ceny Guild of Food Writers Food Writer of the Year 2020.