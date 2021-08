Nejděsivější část změny klimatu, o které jste nikdy neslyšeli

Teplota mokrého teploměru je jedním z rysů změny klimatu způsobených globálním oteplováním, které při diskusích o radikálních změnách, které naše planeta v nadcházejících letech zažije, často vynechá. Diskuse se z velké části zaměřila na problémy, jako je sucho, hurikány, tornáda, bouřková aktivita a dokonce neobvyklé nachlazení. Dopady zvýšeného tepla byly vynechány, protože předpokládáme, že se nesprávně ukazuje, že se lidé mohou přizpůsobit mírnému zvýšení globální teploty.

To se ukazuje jako nepravdivé, zejména v oblastech náchylných k horkému a vlhkému počasí. Všechno spadá do jednoho opatření: teplota vlhkého teploměru. Teplota mokrého teploměru je jedním z faktorů, více než kterýkoli jiný, který může učinit celé oblasti neobyvatelnými.

Teplota mokrého teploměru je v podstatě teplota vlhkého teploměru, takže voda je schopná odpařovat se do vzduchu. Jak se voda na teploměru odpařuje, odvádí teplo od teploměru. Proto, na rozdíl od teploměru se suchým teploměrem, který měří okolní teplo, teploměr s vlhkým teploměrem měří teplotu vzduchu, pokud by byl ochlazen tak, aby jeho vlhkost dosáhla 100%, a poté se odpařování zastaví.

Můžete jej měřit pomocí zařízení zvaného psychrometr. Psychrometr obsahuje dva teploměry, jeden pro odečet teploty na suchu a jeden pokrytý tzv. „Ponožkou“ pro odečet na vlhkém teploměru. Ponožka je načervenalá bílá věc na konci horního teploměru v levé části obrázku.

Při 100% vlhkosti vzduchu budou teploty suchého i mokrého teploměru stejné. Jinak bude teplota vlhkého teploměru vždy nižší než teplota suchého teploměru. To znamená, že zatímco suchá místa mají tendenci být velmi horká, jsou také velmi dobrým místem pro použití odpařovacího chlazení. Na druhou stranu vlhké oblasti se mohou jen tak zahřát, než dojde k poruše odpařovacího chlazení.

Důvod, proč je to důležité, je proto, že lidské bytosti a jiná teplokrevná zvířata se spoléhají na to, že jsou schopny uvolňovat teplo do vzduchu pocením, lapáním po dechu nebo jinými způsoby a uvolňovat přitom vodu.

Tělo člověka udržuje teplotu 37 ° C (98,6 ° F) tím, že přenáší teplo na povrch pokožky, kde se odpaří potem. Ale pot se nemůže odpařit, pokud není dostatečně suchý, jak ví každý, kdo byl venku v dusném dni.

Úpal je hlavní příčinou úmrtí, protože nedávná vlna veder na pacifickém severozápadě způsobila za pár dní 60. Jakmile lidské tělo dosáhne teploty 42 ° C, tělo zemře a zranitelní lidé mohou zemřít mnohem dříve a při nižších teplotách.

Jen ve Spojených státech, kde je všudypřítomná klimatizace, zemře na úpal asi 700 lidí ročně. Nedávné studie zjistily, že mimo USA je úmrtnost mnohem vyšší, a to na 300 000 úmrtí souvisejících s teplem ročně na celém světě, přičemž asi 1/3 úmrtí souvisí se změnou klimatu. Bez útočiště v chlazených budovách nebo prostorech nemohou lidé přežít tam, kde je příliš teplo a vlhko, zvláště když se v noci dostatečně neochladí.

Zatímco trojciferné teploty suchého teploměru jsou děsivé, dokud se nedostane do 49 ° C, lidé v suchých oblastech mohou hledat úkryt a kvůli téměř nekonečné schopnosti vzduchu absorbovat vodu přežít. Vlhké oblasti však mohou mít teploty mokrého teploměru v polovině 80. let F (26–32 ° C) pouze s mírně vyššími teplotami suchého teploměru, což je dostatečné pro zabití zranitelných lidí, jako jsou starší lidé. Například vlny veder v Evropě v roce 2003 a v Rusku v roce 2010 zabily tisíce lidí s teplotou mokrého teploměru asi 82 ​​° F (27 ° C).

Teploty vlhkého teploměru, které jsou příliš blízko vnitřní teplotě těla, mohou způsobit přehřátí během několika hodin. K tomu dochází, i když je člověk ve stínu, bez oblečení a s ventilátorem. Pokud nebudou mít klimatizaci na bázi kompresoru pro chlazení a sušení okolního vzduchu, zemřou. Když je zahrnuto sluneční světlo, problém je ještě horší.

Teplota vlhkého teploměru 95 ° F (35 ° C) je neslučitelná s lidským životem.

Zatímco tak vysoká teplota vlhkého teploměru nebyla nikde na světě téměř nikdy pozorována, vysoké teploty vlhkého teploměru se za posledních 40 let staly běžnějšími kvůli globálnímu oteplování, které je nápadné na různých místech od Indie přes Střední východ až po Austrálii. Většinou se jednalo o řídce osídlené oblasti, ale pokud by vysoká teplota vlhkého teploměru zasáhla hustě obydlenou oblast a přetrvávala déle než několik dní, bylo by to stejně zničující jako velké zemětřesení nebo epidemie, kdy denně zemřelo tisíc let.

Na rozdíl od zemětřesení nebo epidemií by však region, kde jsou každoročně dlouhodobě vysoké teploty vlhkého teploměru, byl v podstatě neobyvatelný, protože místní obyvatelstvo by bez nějaké klimatizace (nebo skrývání pod zemí) nedokázalo přežít. Několik týdnů vysokých teplot mokrého teploměru by stačilo k zabití většiny lidí a zvířat v dané oblasti.

To znamená, že tyto regiony budou prázdné a lidé budou muset jít někam chladněji. V některých případech by to mohlo způsobit významnou uprchlickou krizi.

Ještě znepokojivější je, že ke zvýšení teploty a doby trvání vlhkého teploměru již dochází o několik desítek let dříve, než se předpokládalo. To znamená, že jakékoli strategie zmírňování, které, jak doufáme, zavedeme pro zastavení změny klimatu, jsou již příliš malé, příliš pozdě.

Tento svět se bude muset přizpůsobit přemístěním celé populace. Celá města na místech, jako je Čína, jihovýchodní Asie a jižní Asie, se mohou vyprázdnit, pokud nemohou zavést dostatečnou chladicí infrastrukturu.

A pokud si nemyslíte, že se to stane tam, kde žijete, záleží na tom. Nejhůře postižené regiony nemusí být nejjižnější. Budou nejvlhčí. Pobřežní oblasti jsou obzvláště citlivé na dlouhá období vlhkého počasí, jak ukazuje tato mapa:

To znamená více investic do snižování emisí, ale také do zmírňování toho, co se již děje. Budování zdí, které brání stoupajícímu moři, je důležité, ale neméně důležité je také přežít dlouhé období horkého počasí. Zastavení produkce přebytečného oxidu uhličitého svět přes noc neochladí, i kdybychom šli na 100% uhlíkově neutrální. Oceány budou pokračovat po celá desetiletí, aby přivedly teplo z hlubin, kde bylo uloženo . Tento trend však alespoň zpomalí, což je důležité, což potenciálně zachrání celé národy před ničivým teplem a miliony životů.

Autor: Tim Andersen, Ph.D., výzkum obecné teorie relativity a kvantové teorie pole. Principal Research Scientist ve společnosti Georgia Tech.

https://medium.com/the-infinite-universe/wet-bulb-temperature-is-the-scariest-part-of-climate-change-youve-never-heard-of-8d85bef1ca98

Automatický překlad