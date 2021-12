Od domů po auta – je čas elektrifikovat všechno

Klíčem k odklonu od fosilních paliv je, aby spotřebitelé začali nahrazovat své domácí spotřebiče, topné systémy a automobily elektrickými verzemi poháněnými čistou elektřinou. Výzvy jsou náročné, ale politika se změní, až se ekonomické výhody projeví ve velkém měřítku. V dlouhodobém horizontu ušetří elektrifikace našich životů každému z nás spoustu peněz na účtech za energii – podle zprávy Rewiring America’s Household Savings Report až 2500 dolarů na domácnost.

SAUL GRIFFITH – 19. ŘÍJNA 2021 V diskusi o řešeních v oblasti klimatu příliš dlouho převládal pohled na energetický systém ze strany nabídky: Co nahradí uhelné elektrárny? Bude zemní plyn překlenovacím palivem? Může vodík pohánět průmysl? To všechno jsou důležité otázky, ale v zásadě jim uniká polovina rovnice. Do centra naší debaty o klimatu musíme dostat poptávkovou stranu našeho energetického systému.

Na straně poptávky žijí lidé, domácnosti a voliči. Je to místo, kde denně používáme stroje a kde volba druhu strojů, které používáme – ať už jsou poháněny fosilními palivy nebo elektřinou -, činí naše opatření a řešení v oblasti klimatu osobními. Na straně nabídky nemáme příliš na výběr, ale na straně poptávky máme na výběr vše. Z velké části rozhodujeme o tom, čím budeme jezdit, jak budeme ohřívat vodu, čím budeme vytápět své domy, co nám uvaří jídlo, co nám usuší prádlo, a dokonce i o tom, co nám poseká trávu. To tvoří naši „osobní infrastrukturu“ a právě její výměna bude klíčovým faktorem globálního přechodu od fosilních paliv k zelené energii.

Podle analýzy neziskového think tanku Rewiring America, který jsem spoluzakládal a který se zaměřuje na elektrifikaci našich životů, pokud překreslíme mapu emisí kolem činností našich domácností, zjistíme, že přibližně 42 % emisí pochází z rozhodnutí, která děláme u kuchyňského stolu. Pokud zahrneme i kanceláře, budovy a vozidla, která jsou napojena na komerční sektor, a rozhodnutí, která děláme od kancelářských stolů, je to téměř 65 procent.

Nové elektrické stroje na straně poptávky musíme zásobovat čistě vyrobenou elektřinou na straně nabídky.

Klimatická výzva na straně nabídky je otázkou relativně malého počtu obřích strojů, včetně uhelných dolů, terminálů na zkapalněný zemní plyn, plynovodů, rafinérií a elektráren na zemní plyn a uhlí, které jsou ve vlastnictví korporací. Klimatická výzva na straně poptávky se týká velmi velkého počtu relativně malých strojů. Ve Spojených státech je to našich 280 milionů osobních a nákladních automobilů, 70 milionů pecí na fosilní paliva, 60 milionů ohřívačů vody na fosilní paliva, 20 milionů plynových sušiček a 50 milionů plynových sporáků, trub a varných desek.

Tradiční příběh o tom, co můžeme udělat v našich vlastních životech, je příběhem „efektivity především“, který se zrodil v 70. letech minulého století v souvislosti s ropnou krizí. V té době jsme se museli přizpůsobit omezení dodávek ropy ze zahraničí, což vedlo k výrobě účinnějších automobilů s vyšší spotřebou a účinnějších spotřebičů. Díky tomu jsme se dočkali účinnosti jako politiky, například federálně stanovených norem pro pohonné hmoty vozidel, a vznikly spotřebiče s označením Energy Star.

Nyní však čelíme zcela jinému druhu energetické krize. Abychom se včas vypořádali s globálním oteplováním a zachovali Zemi obyvatelnou, musíme se co nejdříve dostat na nulové emise. Mělo by být zřejmé, že se k nulovým emisím nemůžeme „efektivně“ dostat a že se k nim musíme transformovat. Začneme-li na straně poptávky, vede to k jasnému závěru: Musíme všechno elektrifikovat. A to rychle. A všechny tyto nové elektrické stroje na straně poptávky musíme zásobovat čistě vyrobenou elektřinou na straně nabídky.

Jak rychle? Přibližně stejným tempem, jakým tyto věci nahrazujeme. Životnost aut se často pohybuje kolem 20 let. Ohřívače vody v průměru 12 až 15 let, pece a domácí topení kolem 20 let, kuchyňské a prací spotřebiče 10 až 15 let. Nejlepším klimatickým výsledkem, kterého můžeme dosáhnout, je modernizace všech těchto strojů na straně poptávky na výkonnější elektrické stroje při jejich příštím vyřazení z provozu. To musí být spojeno se zvýšením dodávek elektřiny pro napájení těchto strojů, a to s využitím čistých obnovitelných zdrojů energie, a zároveň s předčasným vyřazením uhelných elektráren a dalších zdrojů těžkých emisí.

O změně klimatu a o tom, jak musí vypadat řešení, veřejně hovořím již téměř 20 let. Byla to cesta učení o tom, jak vyprávět příběh, který dokáže motivovat lidi tváří v tvář tomu, co se zdá být nepřekonatelné. Obávám se, že nás v této otázce brzy zachvátí nihilismus, pokud nedokážeme vykreslit obraz toho, jak vypadá úspěch. A tento obraz musí být jednoduchý, kroky dosažitelné v praxi. Lidé chtějí v řešení vidět sami sebe, ale ne za cenu obětování věcí, které mají rádi, a vymožeností moderního života.

Stále máme malou šanci udržet globální oteplování pod 2 °C (3,6 °C), aniž bychom zcela změnili strukturu každodenního života. Nemusí to být verze klimatického úspěchu pro každého, ale je možné pomoci zabránit extrémnímu oteplování náhradou strojů v našem životě. Abychom toho dosáhli, musíme dosáhnout téměř stoprocentní míry zavádění správných technologií při nahrazování strojů na fosilní paliva, které používáme dnes.

Naštěstí pro většinu těchto věcí již technologie existují. Elektromobily mají v současné době dostatečný dojezd a jsou dostatečně blízko cenové paritě u prodejců, takže si tento přechod můžeme představit. Výrazně klesají i náklady na ujetý kilometr. Vzduchová tepelná čerpadla mají dnes tak vysoký výkon, že v mnoha klimatických podmínkách překonávají tradiční pece a kotle. Moderní indukční vaření je lepší než vaření na plynu. V USA zatím neplatí, že střešní solární elektrárny jsou nejlevnějším zdrojem energie, ale v Austrálii to platí a rozdíl souvisí s předpisy.

Z dlouhodobého hlediska ušetří elektrifikace našeho života každému z nás spoustu peněz na účtech za energii – až 2 500 dolarů na domácnost.

Samotné solární moduly jsou neuvěřitelně levné, kolem 30 centů za watt. V Austrálii proběhl certifikační a školicí program pro budování pracovní síly, který zároveň certifikoval instalatéry jako inspektory. Díky tomu byl proces nákupu a instalace solárních zařízení v Austrálii jednoduchý a proveditelný během několika dní. Náklady na instalaci se nakonec pohybují kolem 1 dolaru za watt. V USA trvá proces 60 dní a zahrnuje složité požadavky na povolení a inspekce. Výsledkem jsou náklady na instalaci ve výši 3 USD za watt. Musíme se poohlédnout po nejlepších postupech ve světě a zavést je všude; dalším příkladem je rychlé zavádění elektromobilů v Norsku.

Kdybyste mohli pokrýt průměrnou americkou střechu solárními panely za australskou instalovanou cenu, postavit na příjezdovou cestu dvě elektrická vozidla stejně snadno jako v Kalifornii nebo Norsku, instalovat nejlepší japonská tepelná čerpadla a vařit na nejlepších německých indukčních varných deskách – a pak to všechno podpořit domácí baterií napojenou na inteligentní hlavní panel připojený k osvícené síti, která podporuje spotřebitele k vlastní výrobě energie a k ukládání a přesouvání zátěže – byli bychom na cestě k potřebnému úspěchu.

Ve Spojených státech existuje miliarda těchto zařízení, která je třeba vyměnit a instalovat ve 121 milionech domácností. To vytváří obrovskou ekonomickou příležitost vyrábět všechny nebo většinu těchto strojů v Americe. A protože náklady na všechny tyto věci dále klesají a jejich výkon se každým rokem zvyšuje, zhruba do roku 2025 budou lidé díky těmto rozhodnutím o infrastruktuře svého každodenního života šetřit peníze.

Není to úplné řešení změny klimatu, ale je to řešení pro velkou část této změny a je to řešení, které můžeme začít zavádět všude již dnes. Ano, ještě několik let budeme potřebovat vládní dotace a pobídky, jako jsou ty, které navrhuje senátor Martin Heinrich (D-NM) ve svém zákoně o domech s nulovými emisemi, který je v současné době zahrnut do plánu prezidenta Bidena „Build Back Better“ projednávaného ve Washingtonu – a který je třeba plně financovat. Heinrichův návrh zákona a jeho doprovodný návrh ve Sněmovně reprezentantů by nabízel slevy v místě prodeje na ohřívače teplé vody s tepelným čerpadlem, systémy HVAC s tepelným čerpadlem, elektrické spotřebiče na vaření a elektrické sušičky prádla. Cílem je odstranit počáteční překážku, která brání majitelům domů nahradit spotřebiče na fosilní paliva čistší alternativou.

V dlouhodobém horizontu ušetří elektrifikace našich životů každému z nás spoustu peněz na účtech za energii – podle zprávy Rewiring America’s Household Savings Report až 2500 dolarů na domácnost. Tyto spotřebiče s čistou energií jsou však spojeny s vyššími počátečními náklady, které přinesou úspory v delším časovém horizontu. To znamená, že budeme potřebovat levné financování.

Nízkoúročené „klimatické půjčky“ by umožnily, aby si každý mohl dovolit počáteční náklady na tyto čisté technologie. Různorodé domácnosti mají různé finanční potřeby, takže musíme využít všechny politické páky na federální a státní úrovni a také se zapojit do partnerství veřejného a soukromého sektoru, abychom to umožnili. Pokud do toho vstoupí banky, bude úkolem vlád zajistit, aby si to mohly dovolit všechny rodiny. Pro mnoho rodin bude dostatečně jednoduché tyto investice realizovat vedle hypotéky na domácnost. Pro jiné rodiny již existují federální politiky, které lidem umožňují platit v rámci svých účtů za komunální služby a modernizované spotřebiče dlouhodobě vlastnit. Tyto pobídky a mechanismy musí být k dispozici při nákupu nových elektrických spotřebičů a strojů.

Kritici budou namítat, že to narazí na politické překážky. A to se stane. Ale pokud zůstaneme omezeni tím, co si myslíme, že je politicky možné, pak nikdy nebudeme mít dostatečně ambiciózní klimatický program. Musíme změnit politiku, a ta se změní a stane se dvoustrannou teprve tehdy, až ekonomické přínosy pocítí každá domácnost. Střešní solární elektrárny už v Austrálii nejsou politické, protože rodiny všech politických směrů pocítily pozitivní vliv levnější elektřiny na peněžní toky. Nelze podcenit, jak důležité je, že Ford F-150, kulturní ikona a nejvyráběnější vozidlo všech dob, přechází na elektrický pohon. Jakmile si domácnosti červených, modrých i fialových budou užívat nižších nákladů na vlastnictví elektrického F-150, změní se politika celé této záležitosti. Norové všech stran podporují rychlé zavádění elektromobilů v této zemi a už to není politická otázka. Politici jsou i v roce 2021 schopni kolem tohoto přechodu prodat příběh o strachu ze změn a ztrát. Stále častěji to nebude možné, protože se změní ekonomické podmínky.

Potřebná elektrifikace sníží celkové množství energie potřebné v ekonomice na polovinu, ale ztrojnásobí množství elektřiny, kterou je třeba dodat. Je samozřejmě nezbytné, aby tato elektřina byla vyráběna čistě. Deset až 30 procent lze vyrábět lokálně na střechách a nad komerčními budovami a parkovišti. Zbytek bude muset být vyroben ve větrných elektrárnách, solárních elektrárnách a geotermálních, vodních a jaderných zařízeních. Všechna tato zařízení budou muset být propojena dálkovými přenosovými linkami.

Nic z toho samozřejmě není jednoduché ani politicky snadné, ale s každým dalším rokem se nevyhnutelnost tohoto řešení zvyšuje, jeho nákladová konkurenceschopnost je vyšší a naše motivace k boji proti klimatu se bude s každým obdobím klimatického rozvratu zvyšovat. Jedinou otázkou je, zda náš pocit naléhavosti poroste dostatečně rychle, abychom zmírnili klimatickou katastrofu dříve, než bude pozdě. Můj optimismus pramení z toho, že rozsah přechodu sníží náklady natolik, že se přechod stane ekonomickým šlágrem, což výrazně změní politiku.

Dlouhodobý ekonomický přínos elektrifikace domácností nespočívá pouze v úsporách energie, ale také ve vytváření pracovních míst. Podle analýzy Rewiring America by masová elektrifikace v USA vytvořila až 25 milionů nových pracovních míst – v každém PSČ – v důsledku modernizace národní energetické infrastruktury. Většina těchto pracovních míst – instalace solárních panelů a větrných turbín, modernizace sítě a nahrazení špinavých topných těles čistými – by byla nutně lokální. Čistou energii nelze zadávat externě. Instalaci indukčního sporáku nelze zadat do zahraničí. Tato pracovní místa by měla multiplikační efekt, protože žena, která získá dobrou práci jako instalatérka solárních zařízení, bude utrácet peníze ve své místní komunitě.

Mezitím bychom měli přestat předstírat, že se objeví další zázračné technologie, které změní pravidla hry. Většina řešení bude spočívat v elektrifikaci. Vodík a jaderná energie jsou nakonec také elektrické technologie.

Pohon elektrifikace všeho bude potřebovat takové zaměření, jaké měly USA za druhé světové války, kdy válečná výrobní rada upřednostňovala lodě Liberty, bombardéry Liberator, džípy a munici. Tentokrát to budou baterie místo nábojů, větrné turbíny místo letadel a elektrická vozidla místo tanků.

Jakmile přejdeme na čistou energii, zjistíme, že si budeme moci užívat veškerého pohodlí domova, na které jsme zvyklí – teplo a chlazení, auta na zip, teplá voda, sálavé teplo -, ale s nižšími náklady a čistším ovzduším.

Tento okamžik je kritický, ale může být také skvělý pro ekonomiku, naše rodiny a životní prostředí, pokud podnikneme chytré kroky. Máme poslední šanci řešit změnu klimatu: Elektrifikujte všechno.

Zdroj Yale School of the Environment

Obraz: Detail z Glory Be to God od Georgiany Houghton



Londýn v létě roku 1871. Královna Viktorie právě otevřela Royal Albert Hall na památku svého milovaného manžela; Právě vyšlo pokračování Alenky v říši divů Lewise Carrolla a do hlavního města nadále přicházejí francouzští uprchlíci z francouzsko-pruské války. Mezi nimi i Claude Monet, který prožívá v mlze mizerné chvíle. Nedaleko pohledů na Temži, které maloval, jedna umělkyně právě otevřela svou první výstavu 155 „Duchových kreseb“ v galerii na Old Bond Street, v srdci londýnské umělecké čtvrti.

Byla to Georgiana Houghtonová (1814–1884), 57letá londýnská umělkyně střední třídy a uznávaná spiritualistka, která předchozích deset let horečně pracovala za zavřenými dveřmi na sérii abstraktních barevných kreseb, které byly vytvořené „vedené“ rukou duchů. Nyní, s povzbuzením přítele umělce a svých „neviditelných přátel“, se cítila připravena ukázat své mimořádné úsilí světu.

To, co vystavila, se nepodobalo ničemu, co kdy vytvořil jakýkoli západní umělec nebo kterýkoli člen britské veřejnosti. Akvarelové kresby, o něco větší než A4, byly složitě detailní abstraktní kompozice naplněné klikatými spirálami, frenetickými tečkami a širokými liniemi. Žlutí, zelení, modří a červení mezi sebou bojovali o místo na papíře. Zdálo se, že hustě vrstvené obrazy nemají žádnou formu a nemají začátek ani konec. Nebyla tam žádná tradiční perspektiva. Nebylo žádné mytologické téma k výkladu; žádné morální vyprávění ke čtení a žádný náznak portrétování nebo krajiny ke zkoumání. Místo toho bylo každé dílo doprovázeno podrobným textem napsaným jejím pavoučím písmem, který nastínil jeho spiritistický význam.

Houghtonová byla formálně vyučen jako umělec, možná ve Francii, i když si tím nemůžeme být jisti. Toužila po tom, aby na ni bylo tak pohlíženo, a v záznamech o sčítání lidu se popisuje jako „umělkyně“. Své snímky zaslala různým významným uměleckým institucím, jako je Královská akademie a Dudley Museum and Art Gallery (její práce byly původně akceptovány), ale nikdo nebyl připraven ji přijmout, a tak se její výstava stala dokonalé spojení její umělecké vášně a jejích náboženských cílů.

Ale co Houghtonová vytvořila? Je těžké si představit, jak radikálně a bizarně se její umělecká díla musela jevit viktoriánskému návštěvníkovi. Zde byla abstrakce více než 35 let předtím, než Houghtonova kolegyně spiritualistka a umělkyně Hilma af Klint vytvořila svá neobyčejná díla (nedávno vystavená v Serpentine Gallery). V té době průměrný návštěvník galerie spíše viděl obrazy prerafaelitů a nejradikálnějším uměním, které se v Londýně malovalo, byla díla jako Whistlerovo „Nocturne: Blue and Silver – Chelsea“ nebo Monetovo „Temže pod Westminsterem“. ‚. Není tedy překvapením, že kritici, kteří její výstavu hodnotili, psali s opojnou směsí pohrdání, veselí a zmatenosti.

V jednom článku recenzent uvedl, že pokud by si čtenáři „měli představit něco jako přesnou kopii barevných a bílých „berlínských“ vln [barevné výšivky používané k dekoraci domu], vše zamotané do zploštělé hmoty, zarámované a zavěšené kolem galerii, dalo by se vytvořit nějakou představu o podobě této nejpodivnější výstavy“. V jiném kritik napsal, jak „návštěvník výstavy je střídavě zaměstnán smutnými a směšnými obrazy po celou dobu svého pobytu v této galerii bolestných absurdit“, zatímco třetí psal o „podivných halucinacích, z nichž může lidská mysl být schopný… Pokud bychom měli shrnout charakteristiku výstavy do jediné fráze, měli bychom to vyslovit jako symbolismus, který se zbláznil.“

Skutečnost byla taková, že nikdo neměl jazyk, který by tyto podivně znějící obrazy vysvětlil. I když navrhovali formy, tyto byly ve své podstatě abstraktní. V důsledku toho Houghton cítila, že její umění „nemůže být kritizováno podle žádného ze známých a uznávaných kánonů umění“. Měla pravdu. Jak mohl někdo pochopit, co dělá? Nikdy předtím se to nedělalo. Pojem „abstraktní“ se ve výtvarném umění začal používat až ve 20. století. A zatímco současníci Houghtonových umělců jako Rossetti, Whistler a Holman Hunt zažili v různé míře svět seancí a stolování, viděli kreslení duchů a byli otevření myšlenkám spiritualismu, nevzdalovali se od svého figurativní, alegorické, osobní a vysoce emocionálně nabité obrazy. Více se zajímali o vyprávění příběhů prostřednictvím svých děl,