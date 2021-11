Okamžité prosazení OZE může ušetřit biliony zdravotnictví

John Timer – 1.11.2021 Používání fosilních paliv je spojeno s celou řadou externích nákladů. Velká pozornost se obvykle soustředí na oxid uhličitý, který fosilní paliva produkují, a jeho roli v oteplování klimatu. Fosilní paliva však také způsobují škody na životním prostředí při jejich těžbě a při jejich spalování vzniká znečištění pevnými částicemi a ozonem. Tyto látky mají následné účinky na lidské zdraví a zemědělství. Pokud by všechny tyto náklady byly zahrnuty do ceny fosilních paliv, pak by alternativy byly mnohem konkurenceschopnější.

V průběhu let proběhla řada pokusů o vyčíslení těchto externalizovaných nákladů. Některé se na tuto problematiku dívají z čistě ekonomického hlediska, jiné se snaží informovat politiky. Tyto snahy obvykle vycházejí z našich nejlepších znalostí v daném okamžiku, nicméně s tím, jak se naše znalosti zlepšují, může být vhodné se k těmto číslům vrátit. Přesně to udělal tým výzkumníků z Kolumbijské a Dukeovy univerzity, který využil aktuální klimatické scénáře a aktualizované údaje o zdraví.

Výsledky výzkumníků říkají, že i když pomineme přínosy pro klima, rychlý odklon od fosilních paliv by vedl k přínosům, které jen v USA mohou do konce století dosáhnout bilionů dolarů.

Nové perspektivy

Velké změny v práci spočívají v přechodu na šestou verzi modelu CMIP (Coupled Model Intercomparison Projects), která byla doplněna o nové emisní scénáře. Tyto scénáře zahrnují všechny varianty od růstu emisí předpandemickým tempem až po scénář blížícího se konce století a scénář nulových čistých emisí do roku 2050. Nejčastěji se uvažuje o dvou špičkových scénářích (růst do roku 2080 a pomalejší tempo růstu do konce století) a dvou, které jsou v souladu s omezením oteplování na 1,5 °C nebo 2,0 °C.

Tyto scénáře samozřejmě přinášejí dopady prostřednictvím změny klimatu. Výzkumníci je však také přepočítali na emise dalších znečišťujících látek, jako jsou pevné částice a oxidy dusíku, na základě současného energetického mixu USA. Tyto znečišťující látky mají na obyvatelstvo USA řadu účinků, například zhoršují astma a zvyšují riziko srdečních problémů. Ozon, který vzniká z některých produktů spalování, může také poškozovat úrodu.

Druhou významnou změnou oproti minulým analýzám bylo zohlednění zdravotních dopadů. Autoři uvádějí, že nyní „lépe chápeme dopady vystavení teplu i znečištěnému ovzduší na lidské zdraví“. To se ukazuje jako zásadní, protože zdravotní dopady jsou ze všech uvažovaných dopadů zdaleka nejnákladnější.

Než se ponoříme do některých konkrétních čísel, stojí za to podívat se na obecné principy, které výsledkům dominují. Prvním z nich je, že dopad změny emisí uhlíku je relativně pomalý. Zemi chvíli trvá, než přizpůsobí svou teplotu energii přidané dodatečným oxidem uhličitým. Výsledkem je, že v systému je již započítáno poměrně velké množství nadcházejícího oteplování způsobeného našimi minulými emisemi, kterému se nevyhneme ani agresivním omezením fosilních paliv. Výsledkem je, že dopady změn, které provedeme, na klima se obvykle projeví až na konci století.

Naproti tomu změny v oblasti ozonu a znečištění pevnými částicemi se mění téměř okamžitě, když se změní skladba zdrojů energie. Výsledkem je, že pokud se vydáme cestou oteplení o 2 °C, dojde v mnoha případech ke statisticky významným změnám do roku 2030. A co je kritické, tyto rozdíly jsou z velké části lokální – více než polovinu přínosů bychom zaznamenali, i kdyby celý zbytek planety pokračoval ve využívání fosilních paliv na současné úrovni.

Je to (téměř) všechno špatně

V obou trajektoriích, které jsou v souladu s klimatickými cíli (oteplení o 1,5º nebo 2,0º), klesnou emise oxidů dusíku přibližně o polovinu, zatímco produkce ozonu reaguje téměř okamžitě. Znečištění pevnými částicemi je na tom podobně. Jejich kombinace vede k výraznému poklesu předčasných úmrtí již v roce 2030. Naproti tomu expozice teplu ještě nějakou dobu stoupá a snížení počtu úmrtí spojených s teplem se projeví až po roce 2050.

Přínosy však nejsou rozloženy rovnoměrně. Nejvíce přínosů z poklesu znečištění zaznamenávají Kalifornie, New York a severní Středozápad. Do roku 2030 je v Kalifornii ve srovnání se scénáři s vysokými emisemi o více než 5 000 úmrtí ročně méně. Pokud jde o pevné částice, Kalifornie i New York zaznamenají do roku 2070 o více než 5 000 úmrtí ročně méně. (Obě tato čísla jsou ve srovnání se scénáři s vyššími emisemi).

Souběžně s úmrtími dochází k relativnímu poklesu hospitalizací kvůli astmatu, srdečním chorobám a plicním problémům. Vzhledem k tomu, že tato onemocnění často vedou k problémům s prokrvením mozku, dochází také k souvisejícímu poklesu případů demence.

Porovnáme-li scénář s emisemi 1,5 °C se scénářem s předpandemickým růstem, dojde do roku 2070 k poklesu počtu úmrtí v důsledku horka o 23 000, ozonu o 41 000 a pevných částic o 81 000 ročně.

V neposlední řadě má zvýšené teplo dopad na produktivitu práce. Nejvíce se to projevuje v jižních státech (kde je horko již nyní) a v zemědělských státech (kde musí být větší procento pracovní síly venku). Pokud jde o samotné zemědělství, snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře mírně snižuje produktivitu rostlin. Je to však více než kompenzováno snížením škod způsobených ozonem, které plodiny pociťují.

A to vše se sčítá

Jen v případě přínosů pro klima jsou náklady, kterým se vyhneme, značné: ve srovnání se scénářem s vyššími emisemi nám dosažení trajektorie 2,0 °C ušetří do roku 2050 přibližně 400 miliard dolarů a do konce století 6 bilionů dolarů. To samo o sobě by zřejmě ospravedlnilo platbu předem za výrazné snížení emisí za předpokladu, že se zbytek světa zaváže k podobnému kroku.

Nezapomeňte však, že více než polovina přínosů ze snížení znečištění vznikne i v případě, že zbytek světa neudělá nic. A ty vyplývají především z dopadů na zdraví, které jsou zdaleka nejdražší. Podle nejvyšších odhadů ušetří trajektorie 2,0 °C do konce století 163 bilionů dolarů.

Tým se na to podíval také z hlediska odhadů nákladů na to, aby se naše emise uhlíku dostaly do souladu s udržením teploty do 2,0 °C nad teplotou v předindustriálním období. Tým odhaduje, že pouze na základě teplot by přínosy a náklady dosáhly do roku 2050 parity. Pokud však připočteme přínosy snížení znečištění, přínosy by již v roce 2030 byly pětkrát až pětadvacetkrát vyšší než náklady na snížení fosilních paliv.

To je směšně krátká doba návratnosti velké investice a působivá návratnost. Problém, kterému společnost čelí, spočívá v tom, že náklady jsou velmi zřejmé: financování velkých energetických projektů a placení za vyšší účinnost. Naproti tomu přínosy jsou spíše rozptýlené a zahrnují nižší průměrné náklady na zdraví, vyšší produktivitu v celé ekonomice a zabránění předčasným úmrtím. Čísla se mohou sčítat. Jedna strana rovnice je však mnohem obtížněji vnímatelná.

Pokud si chcete vyzkoušet různé scénáře, tým vytvořil online nástroj (http://shindellgroup.rc.duke.edu/apps/decarb/), který vám umožní otáčet všemi ovládacími knoflíky, které jejich analýza zahrnovala.

PNAS, 2021. DOI: 10.1073/pnas.2104061118