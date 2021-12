Potřeboval jsem peníze, tak jsem napsal algoritmus

Všichni víme, že programátoři na Wall Street vydělávají jmění se svým high-tech kódem. Ale pojďme se ponořit a podívat se, jak se to opravdu dělá a projít si teorii jednoho algoritmu. Podpora této strategie se točí kolem předpokladu, že ceny nederivátových aktiv se budou obchodovat v normální distribuci.

To znamená, že když se cena akcie pohybují o více než 2,5 standardní odchylky od svého normálního rozmezí, lze je považovat za odlehlou hodnotu, se kterou je vhodné obchodovat. Cena je totiž neobvykle nízká, nebo naopak neobvykle vysoká.

Určení, zda je cena relativní odlehlou hodnotou nebo ne, závisí na z-skóre. Z-skóre je jednoduše to, o kolik standardních odchylek je hodnota ve srovnání s průměrem. Z-skóre 3 by tedy znamenalo, že hodnota je 3 standardní odchylky od průměru, s pravděpodobností 0,13 %. Níže je teoretický výpočet:

Co potřebujete vidět

Hledáte hodnoty Z-score v intervalu 2,5>x nebo x<-2,5. Tato z-skóre indikují, že když je cena aktiva větší nebo menší než 2,5 standardní odchylky od jejího klouzavého průměru, představuje to signál překoupenosti/přeprodanosti. Chcete-li to graficky znázornit:

Střední čára představuje průměr lineární regrese a dvě vnější čáry představují 2,5 standardní odchylky od tohoto průměru. Pokud je to nad těmito hranicemi, přenese se to na z-skóre větší než 2,5 z vašeho skriptu. To znamená, že symbol: GOGL je předražený v intervalu 20 dní a 1 hodiny a měl by se s ním obchodovat.

K dnešnímu dni, 25. listopadu 2021, tento model znamená, že cena akcií Golden Ocean Group LTD(GOGL), 9,38 USD, během příští nebo následující obchodní seance klesne nejméně o 15 centů. Postupem času budete představení sledovat živě na globálním trhu.

Toto je jen nájezd na to, jak můžete teoretický nápad proměnit ve scénář, který vám může potenciálně vydělat peníze. Kreativní nápady, jako je tento, jsou někdy začátkem podniků, díky kterým stojí život za to. Pro život v tomto věku je důležité testovat, testovat a testovat. Existuje nekonečné množství možností a nikdy není na škodu podívat se, kam vás jedna zavede.