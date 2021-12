Proč se bohatí lidé vyhýbají konzumu

28.12.2021 V inflačním světě roku 2021 se některá nová auta prodávají o deset až třicet procent dráž, než je jejich původní cena. To je hlavní příklad, který většina médií používá, když píše o inflaci. Je to tak výmluvné pro dobu, ve které žijeme. Lidé raději zaplatí více za nové auto, než aby ještě rok jezdili se svým stávajícím. Konzumerismus na vrcholu.

Jeden z našich rodinných přátel je velmi bohatý člověk. Jeho čisté jmění se pohybuje v osmimístných číslech. Jeho oblíbenou značkou aut je Mercedes, protože jeho otec a dědeček ho vždycky měli. Takže on a jeho bratr jsou také fanoušky Mercedesu.

Když jsem byl na vysoké škole, měl vždycky třídu E. Jednou mi vyprávěl historku o tom, jak si s bratrem vylepšovali svá auta. „Jednou za čtyři až pět let jdeme do autosalonu a koupíme si úplně stejné auto, ale nejnovější edici. Lidé tam také přesně vědí, co chceme, takže se tam prostě jdeme podepsat.“

Stal se z toho pro ně rituál. Stejný model, stejná barva (on kupuje stříbrnou metalízu, bratr černou), stejná konfigurace, jen novější. Asi před osmi nebo devíti lety to změnili. Přešli na třídu S. Skvělé luxusní vozidlo.

Je nejvyšší čas, aby se znovu vydali do autosalonu. Ale když jsem o něm naposledy slyšel (před několika týdny), stále jezdil svým modelem z roku 2017. Koupě nového auta není na vrcholu jeho seznamu. Táta se ho zeptal: „Kdy si pořídíš nový model?“.

„To počká.“

Skutečně bohatí lidé, které znám, nejsou spotřebitelé. Jsou to vlastníci. Vlastní majetek, podniky a dluhy. Často půjčují peníze jednotlivcům a organizacím, místo aby si je půjčovali na nákup spotřebních výrobků.

Světová ekonomika je postavena na konzumu. Hlavním zájmem moderní společnosti je pořizovat si spotřební zboží.

Máme práci, protože potřebujeme peníze na nákup výrobků, zážitků a na pořízení hypoték, abychom si mohli „koupit“ domy. Většina lidí nevlastní aktiva přinášející příjem nebo likvidní aktiva.

Většina lidí vlastní výrobky a je zadlužena.

Zamyslete se nad tím. Proč bohatý člověk čeká s koupí nového auta? Jistě, pravděpodobně nechce platit více peněz. Ale je to většinou proto, že bohatí lidé rozumí nabídce a poptávce.

Pořizování aktiv namísto zboží

Abyste zbohatli, musíte mít aktiva, po kterých je poptávka. A v ideálním případě chcete vlastnit věci, které mají nízkou nabídku. Prvotřídní nemovitosti jsou toho dokonalým příkladem. Dalším příkladem je začátek koronavirové krize. Společnosti a jednotlivci, kteří ovládali obličejové masky, na krátkou dobu ovládli svět.

Pochopení nabídky a poptávky však nestačí. Musíte být připraveni na výkyvy na trhu a být ochotni sedět v klidu. Pokud vlastníte dobré auto, a i když s ním jezdíte už deset let, klidně s ním můžete jezdit ještě rok.

Není kam spěchat.

Ale spotřebitelé vždy spěchají. Spěchají s nákupem nejnovějšího smartphonu, auta, televize, lodi, gadgetu, bytové dekorace, bundy, bot, na co si vzpomenete. A na cestě za pořízením těchto předmětů se zadlužují, což ničí jejich šance na to, že někdy zbohatnou.

Mnoho lidí si dnes myslí, že nejsou spotřebiteli, protože si kupují obnošené oblečení, ušetří nějaké peníze a místo toho utrácejí za „zážitky“. Nechávají se oklamat světem reklamy.

Všimli jste si tohoto trendu? Aby značky přilákaly mladé lidi, propagují myšlenku zážitků. Přesvědčily lidi, že je lepší jet na dovolenou nebo jet pět hodin na jídlo do nějaké luxusní restaurace.

Místo spotřeby zboží jednoduše konzumují zážitky. Stejná základní činnost, jiný cíl.

Je to pravděpodobně nejchytřejší reklamní tah posledního desetiletí. Využívají ho také k prodeji chytrých telefonů a gadgetů. „Potřebujete tenhle nový smartphone s nejlepším fotoaparátem všech dob, abyste mohli zdokumentovat svou úžasnou dovolenou.“ Tohle je prostě skvělé. Je to velmi účinná marketingová strategie.

Ale škodí vašemu čistému jmění. Proto se bohatí lidé konzumu vyhýbají. To neznamená, že nic nespotřebovávají. To je nemožné. Rozdíl je v tom, že jejich primárním cílem není pořizovat si zboží nebo zážitky, ale majetek.

Autor: Darius Foroux

https://dariusforoux.com/

