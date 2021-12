Proč vás vlastnictví domu téměř nechrání před inflací?

Sloupek Gerda Kommera – Nemovitosti jsou bezpečnou investicí, která dobře chrání před inflací? Vůbec ne. Ze střízlivého pohledu nemá betonové zlato téměř žádné výhody.

V posledních dvou příspěvcích jsem popsal ochranu proti inflaci, kterou nabízejí akcie, a ochranu proti inflaci, kterou nabízí zlato. Ukázal jsem, že ani akcie, ani zlato neposkytují „nezpochybnitelnou ochranu proti inflaci“, kterou jim tolik odborníků rádo přisuzuje.

Dnes se chceme věnovat jiné třídě aktiv, které mnoho lidí přisuzuje ještě lepší ochranu před inflací: Vlastnictví domu. Abychom to řekli hned na začátku: i zde existují značné pochybnosti. Vezměme to ale postupně.

Ve skutečnosti nikdo neví, jak dobře nemovitosti chrání před inflací v krátkodobém horizontu, tj. v horizontu jednoho až tří let. Důvod: neexistují žádné statistické údaje, které by to dokazovaly. Krátkodobá ochrana proti inflaci by znamenala, že roční nárůst hodnoty, kterého můžete s nemovitostí dosáhnout, je ve většině let minimálně stejně vysoký jako procentuální nárůst cen, tj. inflace. Zda to platí i pro rezidenční nemovitosti v Německu, je však – jakkoli to zní překvapivě – zcela nejasné.

Ceny a výnosy se neměří pravidelně

V pozadí je skutečnost, že ceny a výnosy jednotlivých nemovitostí – a my vždy vlastníme jednotlivé nemovitosti – nejsou měřeny dostatečně pravidelně. Jediné, co známe, jsou změny cen nemovitostí, které zaznamenávají realitní indexy. Ty však odrážejí pouze změnu v nesmírně široce diverzifikovaném portfoliu stovek tisíc nemovitostí v rámci města nebo regionu, nikdy však změnu ceny jednotlivých nemovitostí.

Neexistuje ani spolehlivá míra změny pro statisticky průměrnou jednotlivou nemovitost. Jisté je pouze to, že ceny jednotlivých domů či bytů kolísají v čase mnohem intenzivněji než ceny na regionálním či celostátním trhu s nemovitostmi.

Dr. Gerd Kommer je již více než 20 let autorem bestsellerů o investicích. Současně je jednatelem společnosti Gerd Kommer Capital GmbH, která se zabývá správou digitálních aktiv a kde mohou klienti začít s malými částkami, a Gerd Kommer Invest GmbH, poradenské společnosti založené na poplatcích. Ve svém sloupku na t-online píše spolu s kolegy Felixem Großmannem a Danielem Kanzlerem každých čtrnáct dní o svém speciálním oboru: dlouhodobé akumulaci majetku pomocí ETF.

Je toho však více: ceny, které se promítají do realitního indexu, jsou z technických důvodů uměle vyhlazeny – a mnohem méně odrážejí mnohem větší výkyvy od reality.

Indexy dobře odrážejí pouze pět a více let

Index nemovitostí lze v přiměřené míře použít pouze pro odečtení velmi dlouhodobého růstu hodnoty celkového trhu s nemovitostmi, a to v časovém horizontu pěti a více let. Nelze z něj spolehlivě odvodit, co se stalo v časových oknech kratších než pět let, a už vůbec ne, jak se dařilo průměrné jednotlivé nemovitosti.

Prozatímní závěr: Pro nedostatek údajů nelze říci, jak dobře rezidenční nemovitosti kompenzují inflaci v časových oknech do pěti let.

Možná si teď říkáte, že můj argument je příliš teoretický. Při vší úctě, myslím, že ne.

Jiné investice se mohou vrátit rychleji

V případě akcií, dluhopisů, drahých kovů nebo kryptoměn právě nastíněný datový a metodický problém pro krátkodobou a střednědobou ochranu proti inflaci neexistuje. Indexy těchto tříd aktiv nejsou na rozdíl od indexů nemovitostí vyhlazené a člověk může tyto třídy aktiv snadno replikovat osobně prostřednictvím konkrétní investice jako soukromý investor prostřednictvím ETF.

Jako soukromá domácnost mohu například investovat do akciového indexu MSCI World iShares Core MSCI World UCITS ETF prostřednictvím ETF. To u indexu rezidenčních nemovitostí Bulwiengesa není možné. Je to proto, že osobní investicí je vždy individuální majetek, který však nesleduje index.

Aktuální cena: Jak si stojí index MSCI World právě teď? Ale jak je to z dlouhodobého hlediska? Nechrání mě nemovitost alespoň před tím, aby se hodnota mých peněz v delším časovém horizontu snižovala – protože po mnoho let budou mít stále větší hodnotu?

I zde střízlivý pohled na čísla ukazuje, že teorie o dobré ochraně proti inflaci prostřednictvím nemovitostí není zdaleka tak jednoznačná, jak by si média a realitní průmysl přáli. Ani v dlouhodobém horizontu nemovitosti zdaleka spolehlivě nekompenzují inflaci. Abychom tomu porozuměli, nemusíme ani pátrat hluboko v minulosti.

Mnozí potlačují nedávnou historii

Během vrcholící globální finanční krize v letech 2007 až 2010 se zhroutily desítky národních trhů s bydlením v sousedních zemích a v mnoha zemích mimo Evropu. Během dvou až tří let ztratily nemovitosti v průměru 30 až 50 procent své hodnoty.

Jen krátce předtím dosáhly nejvyššího ocenění – mimochodem stejně jako dnes německý trh s nemovitostmi. V některých z těchto zemí, včetně USA, Itálie, Španělska, Řecka, Velké Británie, Irska a řady východoevropských zemí, jsou dnes ceny očištěné o inflaci („reálné“) stále pod úrovní dosaženou před krizí.

Ani v Německu to v minulosti nevypadalo příliš dobře: Například v letech 1995 až 2009 zaostával růst cen nemovitostí za inflací o 30 %, v Mnichově v letech 1991 až 2007 dokonce o 40 %. Spolehlivá ochrana proti inflaci vypadá jinak.

Proč mnoho lidí v Německu zapomíná, že výnosy z nemovitostí často nekompenzují inflaci, a to ani v dlouhodobém horizontu? Důvodů je půl tuctu.

Zmíním jen tři: po dvanácti letech historicky neobvykle silného realitního boomu se domníváme, že ceny rezidenčních nemovitostí rostoucí trvale nad inflací jsou normálním případem. Druhý důvod: zcela banální zbožné přání. Třetí: Chytrý marketing bankovního a realitního průmyslu.

Nemovitosti se vyplatí pouze ve „velmi dlouhém období“.

Je samozřejmě pravda, že výnosy z rezidenčních nemovitostí (tj. čistý nárůst hodnoty plus čistý výnos z pronájmu) přinejmenším ve „velmi dlouhém období“ kompenzují nebo převyšují inflaci (i když ne tak dobře jako akcie). Než však nastane dlouhá doba, může snadno uplynout 15 i více let bez vyrovnání inflace – a to jak pro celostátní nebo místní trh rezidenčních nemovitostí, tak samozřejmě ještě častěji pro jednotlivé nemovitosti.

Obecné pravidlo tedy zní: ani akcie, ani zlato, ani komodity, ani nemovitosti, ani kryptoměny, ani dluhopisy v krátkodobém a střednědobém horizontu spolehlivě nechrání před inflací. Ve vědě o tom stejně nikdy nebylo pochyb.

Ve velmi dlouhém období chrání všechny třídy aktiv před inflací v tom smyslu, že dosahují výnosu alespoň ve výši inflace. Ani z tohoto pohledu nemají nemovitosti žádnou zvláštní výhodu. Můj závěr je tedy takový, že ochrana proti inflaci, kterou poskytuje vlastnictví domu, je zjevně přeceňována.

Exchange Traded Funds (ETF) je označení moderního investičního produktu a lze jej přeložit doslova jako „burzovně obchodované fondy“. Jedná se o fond, který na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydal své akcie, se kterými se obchoduje na burzách jako s běžnými akciemi. Často se používá i výraz „nízkonákladové fondy“ nebo „indexové akcie“ (dále jen ETF).