Proč vyvíjíme antivirovou terapii COVID bez patentu

Prosinec 2021 Rychlý vývoj vakcín proti viru Covid-19 je vědeckým triumfem. Recepty na výrobu těchto vakcín jsou však výhradním duševním vlastnictvím farmaceutických společností, což znamená, že země nemohou schválenou vakcínu vyrábět samy, což omezuje její distribuci po celém světě. Z tohoto a dalších důvodů – jako jsou problémy se zdravotnickou infrastrukturou a nedostatek vyškolených pracovníků, kteří by vakcínu podávali – nebude většina chudých zemí plošně očkována nejméně do roku 2024.

Velká část procesu objevování nového léku nebo vakcíny – kdy vědci hledají nové kandidáty a společnosti je vyvíjejí do podoby bezpečných a účinných produktů – obvykle probíhá za zavřenými dveřmi. Dokonce i když je výrobek schválen, patentová ochrana brání ostatním výrobcům v jeho výrobě a prodeji. Nakonec platnost patentů vyprší, ale některé aspekty životně důležitých vědeckých poznatků, které stojí za vývojem těchto patentovaných produktů – například které látky nefungují – často zůstávají navždy uzavřeny v podnikových trezorech, což brání výzkumu, který může zabránit budoucím pandemiím.

V březnu 2020 jsme zahájili projekt COVID Moonshot, který je podle našeho názoru prvním otevřeným vědeckým úsilím o vývoj antivirového léku. Nyní jsme blízko tomu, abychom na kliniku přinesli perorální antivirotikum, které je účinné proti SARS-CoV-2 (viru, který způsobuje Covid-19), a to bez patentové ochrany. Jakmile bude lék schválen, může jej vyrábět a prodávat kterýkoli výrobce léků na celém světě, aniž by musel mít licenci, což sníží ceny.

Na Mpro, jeden z proteinů, na kterém SARS-CoV-2 závisí při replikaci, se váže řada molekulárních fragmentů. Navrhování léku, který by blokoval Mpro, by mohlo zastavit reprodukci viru. Věříme, že existuje lepší a spravedlivější způsob boje proti Covid-19 a případným budoucím pandemiím: otevřená věda.

Otevřená věda funguje na principu, že každý vědecký výsledek by měl být okamžitě sdílen bez omezení jeho použití. Někteří tvrdí, že otevřená věda nebude fungovat pro vývoj léků, protože odstraňuje finanční pobídky: Domnívají se, že bez příslibu patentové ochrany nikdo nepřevezme náklady a rizika spojená s objevováním a vývojem nových léků. S tím nesouhlasíme.

Nemělo by se jednat o jednorázovou záležitost: věříme, že objevování léků proti současným i budoucím pandemiím na základě otevřené vědy je zásadní veřejnou službou – takovou, kterou by měly vlády plně financovat ve prospěch svých občanů.

Myšlenka začala tweetem. Na počátku pandemie zveřejnil strukturní biolog Martin Walsh 3D strukturu jednoho z hlavních proteinů, které SARS-CoV-2 potřebuje k replikaci. Věděli jsme, že tento protein je atraktivním cílem pro léky, protože snadno nemutuje, což může způsobit, že lék bude méně účinný. (Naproti tomu protein hrotu koronaviru, na který se zaměřují vakcíny a terapeutické protilátky, je náchylnější k mutacím.) Tento protein, nazývaný Mpro, je přítomen i u jiných koronavirů způsobujících onemocnění, což naznačuje, že jakékoli antivirové léčivo zaměřené na Mpro má dobrou šanci být účinné proti budoucím pandemiím koronavirů.

Protože nám šlo o čas, rozhodli jsme se přistoupit k objevování léků zcela jiným způsobem – celou naši práci jsme umístili na internet a požádali mezinárodní vědeckou komunitu, aby přispěla. Nápady začaly okamžitě přicházet a vědci z celého světa předložili více než 17 000 potenciálních kandidátů na léky zaměřené na Mpro, přičemž každý z nich vycházel z nápadů a dat vytvořených ostatními.

Pomocí sítě spolupracujících laboratoří včetně Weizmannova vědeckého institutu, Oxfordské univerzity a Diamond Light Source jsme syntetizovali a otestovali více než 1 400 těchto návrhů. Spolupracovali jsme také s farmaceutickými společnostmi (UCB, Boehringer Ingelheim), smluvními výzkumnými organizacemi (Enamine, Sai Life Sciences), počítačovými sítěmi (Folding@home) a charitativními organizacemi (DNDi a LifeArc), které nám věnovaly práci a zdroje. Jedná se o hnutí zdola – celý náš proces objevování léků je založen na crowdsourcingu nápadů, experimentů a podpoře vědecké komunity.

Nyní máme potenciální kandidáty na léky, kteří zřejmě dobře blokují virus a splňují i řadu dalších vlastností, které jsou vyžadovány u léku, který lze snadno užívat ve formě tablet (například se dostanou do krevního oběhu a zůstanou v něm). To je samo o sobě pozoruhodný úspěch, který trval o něco déle než rok – což je v oblasti vývoje léků překotný časový horizont. Obvykle trvá několik let, než se dostaneme tam, kde jsme nyní.

Přestože existuje několik vakcín, které pomáhají chránit mnoho lidí před nákazou závažným onemocněním Covid, stále potřebujeme perorální antivirotika, která by dokázala lidi po nákaze vyléčit. Balení tablet, které lze skladovat na pultech, je mnohem jednodušší distribuovat, skladovat a podávat po celém světě než vakcíny, musí je užívat pouze ti, kteří se nakazili nebo byli vystaveni viru, a má potenciál zcela potlačit virovou zátěž, aby se zabránilo příznakům a přenosu.

V současné době se snažíme najít finanční partnery, kteří by v příštích 12 měsících přenesli naše úsilí do klinických zkoušek, a hledáme granty a charitativní organizace, abychom zajistili, že jakýkoli schválený lék zůstane bez patentů; nedávno jsme získali grant ve výši 8 milionů liber (11 milionů dolarů) od nadace Wellcome Trust na předklinické regulační studie. Věříme, že v případě úspěchu by se jednalo o první případ v historii, kdy by byl klinický kandidát na lék získán od nuly crowdsourcingem.

Během globální krize, jako je smrtící pandemie, by právě takto měl fungovat vývoj léků. Zdá se, že společnost se kolektivně rozhodla, že vlády by neměly finančně podporovat snahy o objevování nových léků, a to ani v záležitostech, které mají vážný význam pro veřejné zdraví. Léky si kupujeme od farmaceutických společností, které na sebe berou rizika a náklady spojené s objevováním, vývojem a souvisejícími neúspěchy léků, a na oplátku si účtují nejvyšší ceny, jaké trh unese.

V případě pandemií tento ekonomický model nefunguje. Zdá se, že naše nejmodernější sloučeniny jsou stejně účinné i proti viru, který v roce 2003 způsobil epidemii SARS. Jinými slovy, kdybychom hledali antivirotikum v roce 2004, mohli jsme vyvinout léky schopné potlačit pandemii Covid-19 před více než deseti lety. Žádný soukromý subjekt však nebyl ochoten riskovat, že se během doby platnosti patentu objeví další epidemie související se SARS. Toto selhání trhu již stálo svět miliony životů a možná biliony dolarů.

Chápeme, že vývoj léků není levný – například vývoj antivirotika Tamiflu stál odhadem 300 milionů dolarů. (Tamiflu však v roce 2009 vydělal za šest měsíců téměř miliardu dolarů.) Odhadujeme, že jsme dosud utratili přibližně 1 milion dolarů za spotřební materiál a další výdaje, a to nepočítáme náš darovaný čas a prostředky (které pravděpodobně přesáhnou 1 milion dolarů). Odhadujeme, že budeme potřebovat 50 až 100 milionů dolarů na financování kompletních klinických zkoušek, které dovedou naše nové antivirotikum až ke schválení regulačními orgány, aby mohlo být vyráběno a distribuováno.

Otevřený vědecký objev léků významně přispívá k veřejnému blahu. Například jako vedlejší produkt našeho efektu objevování léků bylo v rámci projektu COVID Moonshot vytvořeno – a volně zveřejněno – téměř 50 procent všech dostupných strukturních dat o Mpro SARS-CoV-2 a množství biochemických dat o inhibitorech Mpro.

Vznikl tak podrobný atlas, který pomáhá lovcům léků orientovat se v tomto klíčovém proteinu SARS-CoV-2 a příbuzných koronavirů a ušetřit roky promarněného času při objevování léků pro budoucí pandemie. Je to příliv, který zvedá všechny lodě. Mnoho společností si tyto údaje nechává pro sebe, aby si zachovaly konkurenční výhodu, takže se nikdo nemůže poučit z neúspěchů ostatních, což nás odsuzuje k tomu, abychom opakovali chyby ostatních.

Vlády by měly být zodpovědné za řešení existenčních hrozeb pro společnost. Na rozdíl od většiny nemocí, které jsou osobní povahy, pandemie zasahuje do srdce občanského života. Jakmile je schválen otevřený vědecký lék, lze jej rychle vyrábět a levně prodávat po celém světě bez právních překážek. Přemýšlejte o tom, jak by se to změnilo a jakou službu by to poskytlo veřejnosti.

Jako vědci jsme zahájili projekt COVID Moonshot s nadějí, že přispějeme k zajištění spravedlivého celosvětového přístupu k antivirotikům. Náš pokrok ukazuje, že objevování léků pomocí otevřené vědy je vědecky životaschopné. Míč je nyní na straně tvůrců politik, aby úsilí, jako je Moonshot, financovali a přenesli k pacientům. Dokud nezačneme považovat objevování léků proti infekčním nemocem za veřejnou službu, budou se pandemie opakovat a nikdo z nich nevyvázne bez úhony.

Autoři: Alpha Lee, John Chodera a Frank von Delft

Tento článek původně vyšel v časopise Knowable Magazine, nezávislém novinářském počinu Annual Reviews.