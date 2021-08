Rozdíl mezi cenou, náklady a hodnotou

Nevím, kdo původně napsal následující příběh, ale je to skvělé podobenství o ceně, neviditelných nákladech a proč má smysl najmout si profesionála.

Zákazník se mě zeptal, kolik by stála tato práce.

Odpověděl jsem mu: „1500 dolarů“.

Řekl: „Za tuhle práci tolik? To je drahé!“

Zeptal jsem se: „A kolik myslíte, že by vás to mělo stát?“

Odpověděl mi: „Maximálně 800 dolarů … Je to přeci docela jednoduchá práce, ne?“

„Za 800 dolarů si to můžete udělat sám.“

„Ale …. já nevím jak.“



„Za 800 dolarů vás naučím, jak na to. Nejenže tím ušetříte 700 dolarů, ale získáte i znalosti pro příště.“ Zdálo se mu to správné a on souhlasil.

„Ale pro začátek, potřebujete nářadí: svářečku, brusku, pilu, vrtačku, svářečskou kuklu, rukavice a další.“

„Ale já nemám všechno tohohle vybavení a nemohu si všechno koupit pro jednu práci.“

„Dobře, pak vám za dalších 300 dolarů půjčím své věci, abyste to mohli udělat a naučit se.“

„Dobře“, souhlasil.

„Dobře. V úterý vás čekám, a začneme dělat.“

„Ale já nemůžu v úterý, hodí se mi to jen dnes,“ namítl.

„To je mi líto, ale na to, abych vás učil a půjčil vám svoje věci jsem k dispozici jen úterý . V ostatní dny mám plné ruce práce s dalšími zákazníky.“

„Hmm, dobrá. To znamená, že budu muset obětovat úterý, vzdát se svých úkolů.“

„Zapomněl jsem. Chcete-li dělat svou práci sám, musíte ještě zaplatit další neproduktivní faktory.“

„Co že? Co to zase tohle?“

„Byrokracie, doklady, daně, bezpečnost, pojištění, pohonné hmoty…“

„Ach ne! … Ale abych splnil tyto povinnosti, utratím více peněz a ztratím spoustu času!“

„A máte je? Můžu to pro vás vyřídit předem? “

„Dobrá!“

„Přichystám vám veškerý materiál, který potřebujete. Nakládání nákladních vozidel probíhá v pondělí večer nebo v úterý ráno. Na nakládání budete muset přijet v šest ráno s nákladním vozidlem. Nezapomeňte jet brzo, abyste se vyhnul dopravní zácpě, a hlavně tam buďte včas.“

„V šest??? Ani náhodou! To je na mě příliš brzy, jsme zvyklý vstávat později!“

„Víte, přemýšlel jsem,“ řekl mi. „Bude lepší, když tu práci uděláte. Raději vám zaplatím 1500 dolarů. Kdybych to dělal sám, stejně by to nebylo perfektní a nakonec by mě to stálo mnohem víc, než bych ušetřil.“

Pamatujte si, že když platíte za práci, zejména za manuální a řemeslnou, platíte nejen za použitý materiál, ale také:



Znalosti

Zkušenosti

Studium

Nástroje

Služby

Spotřebovaný čas

Přesnost

Odpovědnost

Profesionalita

Spolehlivost

Patenty

Náklady

Bezpečnost a zabezpečení

Placení daňových povinností

Nikdo nemůže očerňovat cenu práce druhých lidí jen podle cen. Ceny za za stejnou práci mohou být i vyšší, než se zde říká, ale nejde jen o částku. Skutečné náklady lze odhadnout pouze na základě znalosti všech prvků nezbytných pro výrobu určitého díla.

Cena (Price) – cena je to, co zaplatíte, např. číslo na visačce – kniha stále 300,- dolarů.



Náklady (Cost) – je cena, kterou byste zaplatili, kdybyste chtěli zboží vyrobit sami. Například jen napsání stejné knihy by vás stálo 3 dolary za papír, 1 dolar za propisky a 300 hodin, řekněme po 15 dolarech za hodiny. To by byly vaše náklady: 4504,- dolarů. Možná sežene někoho, kdo vám zaplatí tiskárnu. Zkuste to.



Hodnota (Value) – Nakonec jste si tedy knihu koupil, a zjistil, že za nic nestojí. Je vám k ničemu. Její hodnota (value) je pro vás nulová. Hodnota se někdy vyjadřuje pořizovací cenou, někdy se hodnota cenou nedá vyjádřit. Například hodnota léku pro nemocného je vyšší než jeho cena, hodna vody pro žíznícího na poušti je vyšší než diamanty, které žízeň neuhasí, hodnota předmětu, který někdo vyhodil, může být pro sběratele vysoká a může mít i vysokou cenu



