Skotské máslové šušenky

Traditional Scottish Shortbread Fingers

120g cukru (nemusí být moučka, je to v podstatě jedno)

180g hladké mouky

180g polohrubé mouky (testováno s se 180g mouky z ovesných vloček nebo 180g strouhanky – a ok)

250g másla

půl lžičky soli



Utřít změklé máslo s cukrem, přisypat mouku a sůl, promíchat a uhníst těsto. Když se hněte rukou, je to rychlejší, protože teplo lidské ruky a přestane se to mnohem dříve drobit.



Hodit na plech na pečící papír, vyválet nebo rotlačit a uplácat rukou asi na max 1 cm tlustou placku, nakrájet nožem a vidličkou udělat dírky.



Péct v troubě 170-160 (horkovzduch) 15 – 20 min. 190/0 – 170/10 – 160/5 na UNOXu

Hned po vytažení plechu z trouby rozkrájet na obdélníčky v liniích předchozího krájení, jsou tam vidět, byť se těsto horkem částečně opět spojí , tak se krájí lépe. A posypat kryst. cukrem ještě za horka, my nesypem, aby nebyly přeslazené.