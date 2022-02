Statistika solární energie v Německu 2021

V roce 2021 vzrostl prodej solárních fotovoltaických modulů v Německu o téměř 10 % oproti předchozímu roku 2020. Podle předběžné bilance Německého sdružení solárního průmyslu (BSW) zaznamenala země významný růst na trhu s fotovoltaickými systémy, když v loňském roce nasadila přibližně 240 000 nových solárních fotovoltaických systémů, které získaly celkový výkon 5,3 gigawattů (GW).

Projekty na ochranu klimatu semaforské koalice nové německé vlády také dodaly, že nově instalovaný výkon fotovoltaických elektráren se v příštích letech ztrojnásobí. Konkrétně chtějí do konce roku 2030 dosáhnout 200 GW. BSW rovněž uvedla, že v současné době pokrývají solární fotovoltaické systémy přibližně 10 % domácí spotřeby elektřiny v zemi.

Nejdůležitější informace o trhu se solárními fotovoltaickými systémy v Německu v roce 2021

V roce 2020 zaznamenala Spolková agentura pro sítě pouze 184 000 nových solárních fotovoltaických systémů s celkovým výkonem 4,8 gigawattů, ale v roce 2021 se jí podařilo zaznamenat více než 10 % solárního výkonu instalovaného v roce 2020. Očekávalo se také, že do konce roku 2030 dosáhne solární kapacita 200 GW.

Solární fotovoltaické projekty v Německu zaznamenávaly v předchozích letech trvalý růst, přičemž investiční náklady do projektů čas od času drasticky klesaly.

Podle Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy činil celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v roce 2020 přibližně 60,07 GW, přičemž zahrnoval pouze pozemní, střešní solární systémy v jižním regionu a střešní solární systém v regionu východ-západ.

Nová vláda očekává, že do roku 2030 se podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektřiny v Německu zvýší na přibližně 80 %. Tento předpoklad také vede k tomu, že budou zahájeny další připravované projekty fotovoltaických elektráren pro dodatečnou kapacitu solární energie v národní síti.

V prosinci 2021 podepsala společnost Enerparc s německou energetickou společností RWE smlouvu PPA (Power Purchase Agreement) pro navrhovaný plán výstavby fotovoltaické elektrárny v Lauterbachu v Hesensku. Na ploše 54 hektarů bude rozmístěno přibližně 125 000 solárních fotovoltaických modulů o celkovém výkonu 57 MW. Výstavba uvedeného fotovoltaického systému bude zahájena v roce 2022.

V březnu 2021 zahájila německá energetická společnost EnBW výstavbu dvou solárních fotovoltaických projektů v německém Braniborsku. Dva solární projekty o celkovém výkonu 300 MW vznikly na 125hektarových pozemcích v okresech Alttrebbin a Gottesgabe. Do března 2022 by měly být uvedeny do provozu.

Vzhledem ke všem těmto událostem se očekává, že segment fotovoltaických elektráren bude v příštích letech hnací silou německého solárního trhu.

Pokrok v instalaci solárních fotovoltaických zařízení

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo nově instalováno 2 054 MW solárního fotovoltaického výkonu. Ve stejném období roku 2020 činila tato nově instalovaná kapacita přibližně 1 479,5 MW.

V prvním čtvrtletí je z hlediska nových fotovoltaických instalací boomovým měsícem duben. Obrovskou část dubnových nově instalovaných FVE představují pozemní solární projekty vybrané ve výběrových řízeních.

Spolková síťová agentura Bundesnetzagentur navíc vydala prognózu, podle níž Německo v dubnu získá dalších 619,4 MW nové fotovoltaické kapacity. Toto číslo je vyšší než instalovaný solární výkon v březnu, který činí pouze 548,6 MW.

Poptávka po menších fotovoltaických systémech, zejména těch s výkonem od 300 do 750 kW, však zaznamenala pomalý růst. Navzdory rychlému nárůstu většího rozsahu získaly fotovoltaické instalace menšího rozsahu pouze 243 MW.

Trh se solárními zařízeními v Německu do konce roku 2021

Německý instalátor a provozovatel solárních elektráren, společnost Anumar GmbH, oznámil v prosinci návrh plánu. Zmíněný plán počítá s dodávkami elektřiny z 300 MW solárního projektu Anklam, který je v současné době ve výstavbě, místní regionální energetické společnosti Energie Vorpommern GmbH na základě nové dohody o spolupráci.

Německá energetická společnost RWE podepsala v prosinci se společností Enerparc smlouvu o nákupu elektřiny (PPA) pro solární fotovoltaický projekt o výkonu 57 MW. Jednotka společnosti Airbus rovněž uzavřela smlouvu s GP Joule na solární pole o výkonu 3,5 MW. Na druhé straně společnost Enerparc zahájila výstavbu fotovoltaické elektrárny v hesenském Lauterbachu s výkonem 57 MW. Na pozemku o rozloze 54 hektarů bylo plánováno instalovat přibližně 125 000 solárních fotovoltaických modulů.

Největší výrobci solárních zařízení v Německu v roce 2021

Z hlediska koncentrace trhu je trh se solární energií v Německu uznáván jako mírně fragmentovaný. Mezi hlavní solární výrobce, kteří vedou sektor výroby fotovoltaických článků, patří mimo jiné IBC SOLAR AG, Centrotherm International AG, SunPower Corporation, Schott Solar AG a Hanwha Corporation.

Čistá výroba elektřiny z veřejných zdrojů v Německu v roce 2021

V roce 2021 pochází 46 % čisté veřejné výroby elektřiny v Německu z obnovitelných zdrojů energie. Podle Fraunhofer ISE, největšího výzkumného institutu v oblasti solární energie v Evropě, se procento vyrobené v roce 2021 snížilo z 50 % v roce 2020. Kromě toho výroba fotovoltaické energie činila až 0,7 terawatthodin (TWh). Bylo však uvedeno, že důvodem poklesu podílu čisté energie v roce 2021 byla menší výroba větrné energie, a to na úrovni minus 16,1 TWh oproti roku 2020.

V období od ledna do srpna 2021 se v Německu podařilo díky fotovoltaickým instalacím vyrobit elektřinu v hodnotě 40,7 terawatthodin, a to i přes poměrně oblačné letní období. Na základě statistik AGEE-Stat, skupiny pro statistiku obnovitelných zdrojů energie, je vyrobená elektřina v roce 2021 stejná jako výsledek v roce 2020, přestože v předchozím roce bylo zaznamenáno mnohem více hodin slunečního svitu.

Solární fotovoltaické systémy vyrobily v srpnu šest terawatthodin elektřiny, tedy stejně jako v srpnu 2020. Do konce července bylo v roce 2021 zaznamenáno celkem 893 megawattů (MW) čistého výkonu fotovoltaických systémů. V porovnání s 1. a 2. čtvrtletím roku 2020 je vyrobená elektřina ze solárních systémů o 5,4 % vyšší.

Celková výroba elektřiny ze solárních fotovoltaických systémů

Od roku 2003 využívání solární energie neustále roste, protože sluneční světlo je snadno & volně dostupné, je neomezené a hojné. Aplikace solárních fotovoltaických systémů si tak v průběhu let získávala stále větší pozornost. V roce 2021 se solární fotovoltaické systémy podílely na 8,8 % vyrobené elektřiny v Německu.

Kromě toho, že je solární energie bezplatná, neomezená a neomezená, je rostoucí podíl fotovoltaiky na výrobě elektřiny v Německu způsoben také nižšími náklady na solární zařízení a komponenty. Větší povědomí lidí o významu obnovitelných zdrojů energie rovněž zvýšilo nasazení většího počtu fotovoltaických projektů. Mezitím podíl ostatních zdrojů energie, jako je jaderná energie a černé uhlí, na výrobě elektřiny v Německu klesl.

Kromě solární energie se na výrobě elektřiny v Německu významně podílejí i další obnovitelné zdroje, jako je voda, vítr, biomasa a geotermální energie. Obnovitelným zdrojem energie, který se podílí na dodávkách elektřiny v Německu největší měrou, jsou větrné turbíny.

Prognóza trhu se solární energií na rok 2022

Z nejnovějšího průmyslového barometru BSW, reprezentativního průzkumu více než 200 společností zabývajících se fotovoltaikou, vyplývá, že německé vládní plány v oblasti solární energie dávají solárnímu průmyslu pozitivní výhled solárního trhu pro rok 2020. Zatímco však poptávka po solárních fotovoltaických systémech v rezidenčním sektoru a solárních parcích postavených na úrovni země v loňském roce výrazně vzrostla, očekává se, že nově instalovaný fotovoltaický výkon pro komerční střechy v některých případech poklesne.

Obraz:

Přístav s vyloděním svaté Uršuly

Claude Lorrain (1604-1682)

Národní galerie, Londýn

Jedná se o jeden ze tří imaginárních obrazů s mořským přístavem od Clauda, které vlastní Národní galerie, a o obraz, který vypráví příběh: žalostný příběh svaté Uršuly. Podle Zlaté legendy ze třináctého století se Uršula, křesťanská princezna z Británie nebo Bretaně, vydala na svatou pouť do Říma s 11 000 pannami.

Na tomto obraze Uršula, oblečená do žlutého a držící prapor se svým znakem, sleduje své společnice, jak se vydávají na zpáteční cestu. Nesou luky a šípy, zbraně, které představují jejich mučednickou smrt. Později se Uršula a její společníci zastaví v Kolíně nad Rýnem v Německu, kde jsou všichni zabiti nájezdníky z řad Hunů, kočovné rasy ze Střední Asie, která si ve 4. století podmanila velkou část Evropy. Když se Uršula odmítne provdat za vůdce Hunů, je postřelena šípem a umírá.

Pohled diváka na Uršulu a její doprovod je upřen na luky lodí vpravo, které míří napříč obrazem, a na dvě šlechtické postavy v levém dolním rohu, které jsou svědky této podívané. Rovnováha mezi měkkým, mlhavým světlem, sluncem nízko na obloze a klidným mořem je pro Claudovy mořské krajiny typická, stejně jako velmi detailní budovy, stromy a lodě, které mají výjev rámovat. Claude strávil většinu svého života v Římě: kruhová budova se sloupy v levém popředí vychází z Tempietto di San Pietro in Montorio, chrámu postaveného na místě ukřižování svatého Petra.

Toto dílo bylo namalováno v roce 1641 pro Fausta Polla (1581-1652), krátce předtím, než se stal kardinálem. Tuto funkci mu udělil papež Urban VIII (1568-1644), jeden z Claudových nejvlivnějších mecenášů. Palácová budova umístěná o něco dále vlevo připomíná Palazzo Cancellaria, sídlo papežova synovce, kardinála Francesca Barberiniho (1597-1679). Znak rodiny Barberiniů je vidět na modrých vlajkách lodí umístěných uprostřed, které obdivují dvě postavy ve střední vzdálenosti. Rod Barberiniů měl v Římě sedmnáctého století obrovskou moc a vliv. Byli vášnivými sběrateli obrazů a mecenáši Clauda.

Tento příběh byl v sedmnáctém století malován jen zřídka, ale v šestnáctém století byl oblíbeným námětem. Caravaggiovo Umučení svaté Uršuly, které se nyní nachází v neapolském Palazzo Zevallos Stigliano, zobrazuje Uršulu se šípem zabodnutým v hrudi a obklopenou hunskými vojáky. Pravost její legendy byla ve dvacátém století zpochybňována, což vedlo k vyřazení jejího svátku 21. října z římskokatolického liturgického kalendáře.

Toto dílo bylo spolu s několika dalšími Claudovými díly mezi prvními, které galerie v roce 1824 zakoupila z prestižní sbírky Jana Julia Angersteina (1735-1823).