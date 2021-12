Švýcarsko: 15 nových hydroelektráren

13.12.2021 Několikaletá blokáda nových vodních elektráren byla ukončena u kulatého stolu. Energetický sektor však potřebuje mnohem více čistých zdrojů. S výsledkem jednání o vodní energii, jsou spokojeni všichni – od horských kantonů až po sdružení na ochranu životního prostředí.

Pro kantonálního radu Graubündenu Maria Cavigelliho, prezidenta Konference kantonálních ředitelů pro energetiku, je to „docela důležitý okamžik“. Národní radní SP Ursula Schneider Schüttel, předsedkyně Pro Natura, hovoří o „velkém a důležitém kroku“.

Velkým krokem je společné prohlášení, na kterém se účastníci kulatého stolu dohodli dnes ráno. Identifikuje 15 z 33 potenciálních hydroenergetických projektů, které na jedné straně slibují největší výrobu elektřiny a na druhé straně mají nejmenší dopad na biologickou rozmanitost a krajinu.

Pokud by byly všechny realizovány, mohly by se do roku 2040 vyrobit další dvě terawatthodiny elektřiny. To přesně odpovídá cíli, který Spolková rada definovala v návrhu spolkového zákona o bezpečném zásobování elektřinou z obnovitelných zdrojů energie, aby bylo možné překlenout předvídatelný nedostatek elektřiny v zimním období, který vznikne v důsledku ukončení využívání jaderné energie.

Mezi patnácti projekty, které mají být realizovány, jsou i tak velké a kontroverzní projekty, jako je projekt Trift v Bernském pohoří a projekt Gorner v kantonu Valais. Přijaté prohlášení se zaměřuje na kompenzační opatření na jiném místě pro za každý projekt.

To je novinka. Příklady uvádí prezident společnosti Pro Natura Schneider Schüttel: „Může se jednat o vylepšení oblasti, zlepšení její ochrany, než je tomu dnes. Může se jednat o potok nebo větší území, které je renaturalizováno.“

Ochrana životního prostředí od začátku

Je důležité, aby ochrana životního prostředí hrála roli již od samého počátku, zdůrazňuje Schneider Schüttel: „Jsem přesvědčen, že především hledáme řešení již v rané fázi projektů, a to nejen z hlediska dodávek elektřiny a její bezpečnosti, ale také z hlediska ochrany biologické rozmanitosti a krajiny.

Kantony se k tomu připojily, protože prohlášení je závazkem k vodní energii, říká zástupce kantonů Cavigelli. A protože vymezuje ochranné limity, aniž by však kohokoli zavazoval: „Tento dokument nezavazuje ani investora, ani kantonální povolovací orgán, ani ekologickou organizaci, ani spolkovou vládu. Jednoduše udává určité parametry v určitém rozmezí, na které se lze odvolávat jako na referenční rámec v jakékoli diskusi a pro jakýkoli projekt.“

Axpo: Důležitý krok, ale ne dostatečný

Navzdory dnešnímu prohlášení tak zůstávají rozhodující jednání o jednotlivých projektech. A právě zde již společnost Axpo, největší výrobce vodní energie ve Švýcarsku, vyjadřuje své obavy. Je otázkou, zda bude seznam 15 projektů dostačující, protože aby bylo dosaženo cílových dvou terawatthodin, musí být realizován každý z nich.

Pro úspěšnou energetickou transformaci je navíc zapotřebí mnohem více. Jen v zimě je zapotřebí dvanáct terawatthodin nové výroby elektřiny. To je šestkrát více než nabídne všech 15 plánovaných elektráren. Společnost Axpo vypočítala, že z obnovitelných zdrojů energie by se mělo vyrobit celkem asi 50 terawatthodin. Výsledek kulatého stolu je tedy důležitým krokem, ale pro přechod na novou energetiku „zdaleka nestačí“.



Autor: Philipp Burkhardt / SRF,

Foto: Vizualizace ústupu ledovce a záměru vodního díla: Kraftwerke Oberhasli