Vědci vyzvali poslance k podpoře původního návrhu zákona o ochraně přírody

Stovky českých vědeckých pracovníků, 180 čelních představitelů vysokých škol, profesorů či docentů, 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností, i 4 bývalí ministři životního prostředí se sjednotili k podpoře výzvy adresované poslancům. Cílem je odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny. Senátní návrh podle vědců zcela obrací smysl novely, ochranu přírody vážně ohrožuje a vrací v této oblasti Českou republiku o několik desetiletí zpět.

Vědci vyzývají poslance, aby podpořili svůj původní návrh novely zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,a zamítli devastující pozměňovací návrh Senátu. Původní návrh, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku 2016,totiž respektuje vědecké výsledky, které byly i jedním ze základů této dlouho připravované vládní novely. Poslanecký návrh je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv. Pozměňovací návrhy senátu jdou podle vědců naopak zcela proti původnímu smyslu této novely i proti evropskému trendu ochrany přírody. Senát podlehl tlaku a nahrává podnikatelům, lobbistům a developerům, přičemž vůbec nerespektuje moderní vědecké poznatky. Pro ochranu přírody je návrh senátu obrovským rizikem.

Poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předseda vlády České republiky

Předsedové politických stran

Stanovisko platformy Vědci pro Šumavu k novele zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Národní parky jsou místy, jejichž smyslem je ochrana cenných přírodních oblastí a na významné rozloze i návrat k přírodnímu vývoji, který byl po staletí ovlivňován lidským hospodařením. Posledních 25 let sledování míst, která byla v národních parcích ponechána přírodnímu vývoji, jasně dokazuje, že

se do nich vrátila nebývalá druhová rozmanitost.

Bezzásahová území národních parků se stala domovem dříve vyhubených druhů živočichů, jako je rys ostrovid a sokol stěhovavý. Tlející dřevo v bezzásahových lesích hostí mnoho vzácných druhů mechů, lišejníků, hmyzu a hub. Ukazuje se, že samovolná obnova lesů zasažených vichřicemi nebo kůrovcovou gradací je rychlá a směřuje k dlouho nevídané bohatosti ekosystémů. Všechny tyto jevy jsou dlouhodobě vědecky dokumentovány, a dnes tedy nemůže být žádných pochyb o vzniku zcela nové kvality přírody. Tyto vědecké výsledky byly i jedním ze základů dlouho připravované vládní novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku 2016.

Tato novela je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv. Znakem silného konsensu nad touto moderní evropskou normou je i to, že byla schválena hlasy 121 poslance, tedy větší než ústavní většinou.

Pozměňovací návrh schválený Senátem v lednu 2017 však zcela obrátil smysl této novely. Schválen byl navíc jen těsnou většinou 38 hlasů z 37 potřebných. Podle něj by velká část lesů v národních parcích byla opět převedena do režimu hospodářských lesů, vypuštěn by byl i dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody v jejich převážné části. Pod záminkou ochrany proti požárům pozměnňovací návrh nařizuje budování umělých vodních nádrží a údržbu nesmyslných asfaltových cest v nejcennějších zónách parků, kde je nikdo nepotřebuje. Rozvoj obcí by získal stejnou váhu jako ochrana přírody, což je v zákoně o ochraně přírody logický i věcný lapsus. Obce v národních parcích mají velké možnosti rozvoje i dnes, což lze mimo jiné dokumentovat tím, že mezi deseti obcemi s nejvyššími příjmy na obyvatele v celé ČR figurují čtyři obce v národních parcích (http://www.rozpocetobce.cz/zebricky).

Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů.

Vyzýváme proto poslance, aby podpořili původní konsensuální znění vládní novely respektující vědecké poznatky a zamítli senátní pozměňovací návrh, který by Českou republiku vrátil o několik desetiletí zpět a umožnil prakticky zničit naše národní parky.

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Předseda platformy Vědci pro Šumavu Platforma Vědci pro Šumavu

Ke stanovisku se přihlásily následující akademické instituce, nebo jejich pracoviště, a vědecké

společnosti:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Učená společnost České republiky

Komise pro životní prostředí AV ČR

Česká botanická společnost

Česká limnologická společnost

Česká společnost entomologická

Česká společnost ornitologická

Česká společnost pro ekologii

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Stanovisko podporují tito bývalí ministři životního prostředí České republiky:

RNDr. Libor Ambrozek; RNDr. Martin Bursík; doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.; Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.,

d.h.c.

Ke stanovisku se připojili tito akademičtí funkcionáři, pedagogové a vědečtí pracovníci (vždy

v abecedním pořadí):

Funkcionáři

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., děkan, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., ředitel, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita

Karlova v Praze

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., prorektor pro vědu a zahraniční styky, Slezská univerzita v Opavě

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., bývalý rektor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;

Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel, Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta,

Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., proděkanka pro vědu a projekty, Fakulta pedagogická, Západočeská

univerzita v Plzni

Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., ředitel, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

univerzita, Brno

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., bývalý ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., bývalý ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, Univerzita Karlova v Praze; Ústav organické

chemie a biochemie AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., ředitel, Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Miloslav Lapka, CSc., proděkan pro vědu a výzkum, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích

Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., ředitel, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. František Marec, CSc., ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c., ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel, BIOCEV, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vestec

Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., bývalý ředitel, Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České

Budějovice

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., bývalý ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita

Karlova v Praze

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., bývalý děkan, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

v Praze

Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., ředitel, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., bývalý ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České

Budějovice

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., proděkan pro věděcko-výzkumnou činnost, Fakulta životního prostředí, Česká

zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc., bývalý ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České

Budějovice

Prof. RNDr. David Storch, CSc., ředitel, Centrum teoretických studií, Univerzita Karlova v Praze

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro rozvoj, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., člen Akademické rady AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v Brně

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor, Univerzita Karlova v Praze

Docenti a profesoři

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR,

Průhonice

Doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Ing. Kateřina Berchová-Bímová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D., Národní muzeum v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Česká lékařská společnost JEP

Doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská

univerzita v Praze

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Nizozemí

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR,

Průhonice

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Prof. Dr. Martin Hof, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., Přírodovědecká a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha; Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, Brno

Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek PhD., Česká geologická služba, Praha; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

v Praze

Prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Dr. theol. Lenka Karfíková, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Ústav výzkumu globální

změny AV ČR, České Budějovice

Doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., Matematický ústav AV ČR, Praha; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita

Karlova v Praze

Doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Fakulta životního prostředí, Česká

zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Fakulta životního prostředí, Česká

zemědělská univerzita v Praze

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Prof. PhDr. Petr Pokorný, Centrum biblických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Botanický

ústav AV ČR, Třeboň

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

v Praze

Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká a Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Doc. Dipl.-Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. RNDr. František Sedláček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., Matematický ústav, Slezská univerzita v Opavě

Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR,

Průhonice

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Karel Šimek, CSc., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. Mgr. Pavel Škaloud, PhD., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Filosofický ústav AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

Prof. Ing. Vladimír Špirko, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D., Paraziologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav a 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. RNDr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha

Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., Astronomický ústav, Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých

Budějovicích; Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno

Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha

Doc. Ing. Jan Wild Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská

univerzita v Praze

Prof. RNDr. Pavel Zbořil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ostatní akademičtí pracovníci

Mgr. Dušan Adam, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno

RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

RNDr. Jan Altman, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Eliška Baranovská, DiS., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Igor Bartish, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Marek Bastl, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Michal Bílý, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Jindřich Brejcha, Národní muzeum v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Josef Brůna, Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ing.Miloš Buřič, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Michaela Černá, DiS., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Richard Čtvrtečka, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Jan Čuda, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Mgr. Pavla Dagsson-Waldhauserová, Ph.D., Faculty of Physical Sciences, University of Iceland, Island

Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR, Brno

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Entomologický

ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Národní muzeum v Praze

RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká

Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jinřich Duras, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Milan Durchan, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Miroslav Dvorský, PhD., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Magda Edwards, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice

Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno

Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Ing. arch. Václav Fanta, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Aleš Farda, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

RNDr. Jan Fott, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Michal Forejt, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Roman Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Markéta Fránková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

RNDr. Martin Hais, PhD., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR, Brno

Mgr. David Hanslian, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Praha

Ing. Jan Havelka, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

v Olomouci

RNDr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Jeňýk Hofmeister, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Mgr. Jan Holec, Dr., Národní muzeum v Praze

Ing. Libor Hort, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno

Mgr. Michal L. Hořejší, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha

RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Jan Hošek, Ekologické služby s.r.o., Hořovice

RNDr. Jitka Hošková, jednatelka, Ekologické služby s.r.o., Hořovice

Mgr. Ivana Hradská, Západočeské muzeum v Plzni; Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Kateřina Hrdinová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Zdenka Hroudová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Mgr. Lucie Hrůzová, AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Anna Humlová, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Biologické centrum

AV ČR, České Budějovice

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., Ústav půdni biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Ing. Jaroslav Chum, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Jana Chumová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Mgr. Veronika Chvátalová, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Ing. Pavel Janda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká Zemědělská Univerzita v Praze

Mgr. Petra Janečková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Botanický

ústav AV ČR, Třeboň

Mgr. Zdeněk Janovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR,

Průhonice

RNDr. Jitka Jezberová, PhD., Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Zdeněk Jirák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Ing. Roman Juras, Ph.D., Český Hydrometeorologický ústav, Praha

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Ing. Jana Kalibová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Zdenek Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Mgr. Vojtěch Kasalický, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Petr Keil, Ph.D., German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jena-Leipzig, Německo

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Jan Klečka, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Petr Klimeš, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Knappová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

v Praze

RNDr. Tereza Knoblochová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Pavlína Kočicová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Jan Kolář, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká Fakulta, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Ondřej Konvička, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Petr Kopáček, CSc., Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Martin Kopecký Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Petr Kotas, Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Marek Kouba, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Anna Krahulcová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. David Král, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Marie Králová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Radovan Krejčí, Ph.D., ACES, Atmospheric Science Unit, Stockholm, Švédsko

Ing. Václav Krištůfek, CSc., Ústav půdni biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Jiří Kubásek, PhD., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Antonín Kůrka, emeritní kurátor Zoologického oddělení Národního muzea v Praze

RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c., Botanický ústav AV ČR, Třeboň; Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita

v Českých Budějovicích

Mgr. et Ing. Ondřej Lagner, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Jiří Liška, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Petr Macek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Václav Mahelka, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Luboš Majeský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Karel Matějka, CSc., IDS, Praha

Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Martin Minařík, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge,

Velká Británie

RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický Ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Jiří Moravec, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem

RNDr. Jiří Moravec, CSc., Národní muzeum v Praze

Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Mgr. Jana Müllerová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Jiří Nedoma, CSc., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Mgr. Filip Oulehle, Ph.D., Česká geologická služba; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Jan Pergl, Ph.D., Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Irena Perglová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Anita Petrů, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Tomáš Picek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. David Píša, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

RNDr. Lukáš Pop, Ph.D., Ústav fyziky atmoféry, Parha

Mgr. Václav Pouska, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Ivan Prouza, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Vladimír Puš, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Vladimír Půža, Ph.D., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice

Mgr. Klára Pyšková, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Olga Rothová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Ing. Michal Rybníček, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně; Ústav výzkumu globální

změny AV ČR, Brno

PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Vojtěch Rýznar, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Botanický

ústav AV ČR, Třeboň

RNDr. Jiří Sádlo, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Václav Sebera, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice;

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Petr Skalák, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Brno

Mgr. Jan Skalík, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Petr Starý, DrSc., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice

Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;

Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Ing. Petra Sychrová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno

Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

RNDr. Božena Šerá, Ph.D., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

RNDr. Alena Ševců, Ph.D., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita

v Liberci

Ing. Martin Šikola, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Jiří Šindelář, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Petr Šípek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Michal Šorf, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Tomáš Špringer, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR, Praha

Radim J. Šrám, M.D., D.Sc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

Mgr. Kateřina Štajerová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Milan Štech, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

Ing. Martin Štrobl, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Václav Tejnecký Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská

univerzita v Praze

RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Pavel Trpák, soudní znalec a spoluzakladatel CHKO Šumava a NP Šumava

RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Roman Vacík, Západočeské muzeum v Plzni

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Vaněk Daniel, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Ivana Vašíčková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno

RNDr. Radim Vašut, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Martina Vašutová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická, Praha

Mgr. Ondřej Vild, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Michaela Vítková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice

RNDr. Mgr. Pavel Vlach, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

RNDr. Martin Vohník, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

v Praze

Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Martin Vojík, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Petr Voříšek, Dr., Česká společnost ornitologická, Praha

Mgr. Alena Walmsley, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Helena Zahradníčková, Ph.D., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice

Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Vít Zelinka, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze