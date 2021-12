Výměna HDD za SSD a Windows 10 Winload.efi error 0xc00000e

Návod jak postupovat při náhradě pevného disku za rychlejší SSD, jak vytvořit klon disku a jak vyřešit převod na GPT a jak se vypořádat s chybou Winload.efi. V mém případě šlo konkrétně o výměnu 2TB disku v notebooku, který měl jen jednu pozici pro pevný disk.

Rozeberte notebook podle návodu a vyjměte pevný disk Nejlépe do stolního počítače, který má na základní desce volné SATA konektory připojte: starý HDD (zdrojový disk), který jste vyjmuli z notebooku

nový SSD (cílový disk), na který přenést kompletní obraz původního disku Po startu zkontrolujte v BIOSu, zda počítač oba disky vidí. Nainstalujte si software na klonování disků. Například AOMEI BAckupper (https://www.aomeitech.com/ab/standard.html). Free verze, která je volně ke stažení nepodporuje při vytváření clonu disku automatický převod mezi MBR (Master Boot Record) a GPT (GUID Partition Table). Zkontrolujte zda cílový disk používá GPT .





To je důležité ze těchto důvodů:

Výrobci notebooků a 64bit platformě často osazují disk ve formátu GPT i když to jeho velikost přímo nevyžaduje a mohl by být i MBR

– Výrobci disků obvykle dodávají disky do velikosti 2TB (včetně) ve formátu MBR, a to včetně SSD. Pevný disk MBR může podporovat maximálně 2 TB pevný disk, ale GPT může podporovat 256 TB.

– Společnost Microsoft oznámila, že přímý upgrade z Windows 10 na systém Windows 11 bude vyžadovat UEFI a GPT, což zvyšuje požadavek na konverzi MBR na GPT

Z těchto důvodů pro 64bitové systémy volte a nastavte cílový disk jako GPT a to i v případě, že je menší než 2TB

Windows lze volbu MBR/GPT udělat pouze pro zcela prázdný disk bez vytvořených oddílů a dat následujícími dvěma způsoby:



Pomocí Správce disků





Pomocí Diskpart převeďte MBR disk na GPT

Jako jeden z vestavěných nástrojů Windows je Diskpart a je běžnou volbou uživatelů pro převod disku resp vytváření oddílu disku.

Příkaz Diskpart může pomoci převést MBR na GPT pomocí následujících kroků.

Krok 1. Stiskněte současně klávesu Windows + klávesu R a do pole zadejte „ diskpart “. Stiskněte Enter.

“. Stiskněte Enter. Krok 2. Zadejte „ list disk “ pro zobrazení seznamu všech disků připojených k vašemu počítači.

“ pro zobrazení seznamu všech disků připojených k vašemu počítači. Krok 3. Zadejte „ select disk n “(n je počet MBR disku)pro výběr disku MBR, který chcete převést na GPT.

“(n je počet MBR disku)pro výběr disku MBR, který chcete převést na GPT. Krok 4. Chcete-li odstranit všechny oddíly existující na cílovém disku, zadejte „ clean “.

“. Krok 5. Zadejte „convert gpt„.

I když je na trhu mnoho klonovacích nástrojů, budu používat neplacenou AOMEI Backupper. Poskytuje vám možnosti klonování celého pevného disku, vybraných oddílů nebo pouze operačního systému (Windows 11, 10, 8, 7 atd.), stačí si vybrat na základě dat, která chcete migrovat.

Pokud jde o velikost disku, inteligentní režim kopíruje pouze použité sektory, a umožňuje tak migraci na menší SSD; Pokud je váš cílový disk větší, můžete si také vybrat sektor po sektoru klon kopírovat všechny sektory bez rozdílu nebo upravit velikost oddílu a přidělit nevyužité místo.

Spusťte AOMEI Backupper, přejděte na kartu Klonovat, vyberte Klonování disku pro klonování disku GPT.





Klepněte na zdrojový disk, který chcete klonovat, a klepněte na tlačítko Další .

a pokračujte kliknutím na cílový disk a Další .

Klikněte na Start Clone pro provedení klonování. Zvolte možnost Sector By Sector Clone : Pokud máte větší nebo stejně velký cílový disk, můžete zaškrtnout tuto možnost, abyste zajistili klonování všech sektorů. Tato volba je pomalejší, ale spolehlivá. Po dokončení klonování disku (pozn. 2TB HDD -> 2TB SSD, sektor po sektoru trvalo asi 10 hodin), ukončete program, program vypněte, odpojte disk a nainstalujte jej do no notebooku.

Jak bootovat z klonovaného SSD

Po dokončení klonování můžete vypnout počítač a nahradit GPT klonovaným SSD, zapnout a zkontrolovat, zda funguje správně. Pokud jste převáděli MBR disk na GPT, musíte v biosu počítače přepnout režim spouštění z Legacy na UEFI.

Pokud operační systém nanastartuje a vypíše chybu “Winload.efi is Missing or Contains Errors”

obr 07

Problém se projevuje následovně: Windows se přestanou spouštět a na spouštěcí obrazovce se objeví chybová zpráva:

Obnova

Počítač potřebuje opravit

Aplikaci nebo operační systém nelze načíst, protože požadovaný soubor chybí nebo obsahuje chyby.

Soubor: \Windows\system32\winload.efi

Kód chyby: 0xc000000f

Na instalačním médiu budete muset použít nástroje pro obnovu. Pokud nemáte žádné instalační médium (například disk nebo zařízení USB), obraťte se na správce systému nebo výrobce počítače.



Stiskněte Enter a zkuste to znovu

Stiskněte F8 pro nastavení spouštění

Stiskněte ESC pro nastavení firmwaru UEFI

Poznámka . Kód chyby může vypadat takto: Kód chyby: 0xc0000225 nebo 0xc0000001.

K této chybě dochází, když spouštěcí soubor systému \ windows\system32\winload.efi chybí nebo je poškozena jeho struktura. Problém se obvykle objeví po provedení nesprávné aktualizace systému, pokud je poškozen disk nebo souborový systém, když je disk přerozdělen pomocí nástrojů třetích stran, po klonování obrazu Windows na jiný disk, výměna základní desky počítače, nebo jiné významné změny hardwaru – např. současné výměně disku, pamětí RAM za větší atd.

Soubor Winload.efi je spustitelný soubor prostředí EFI s bootloaderem, který inicializuje prostředí a spouští spouštění Windows. Pokud je tento soubor poškozený, chybí nebo v konfiguraci spouštění neexistuje cesta k diskovému svazku se souborem winload.efi, spuštění systému Windows 10 se nezdaří.

Pokud máte instalační médium na DVD nebo USB disk, můžete zkusit nabootovat z něj a pokusit se systém poopravit.

Ne vždy to pomůže a na naklonovaném SSD disku bude nezbytné „poopravit“ Winload.efi. Pokud nemáte instalační médium, vyrobte si (na počítači, kde jste klonovali disky) bootovací médium. Pozor – požadovaná velikost USB disku je 8GB.

Ze stránek Microsoftu https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10 stáhněte nástroj (tlačítko Stáhnout nástroj) na vytvoření bootovacího média Media Creation Tool (není s názvem MediaCreationTool21H2.exe)

USB disk s operačním systémem zasuňte do počítače (notebooku) s klonovaným SSD diskem. Po zapnutí přejděte do BIOSu a nastavte USB disk jako první zařízení, ze kterého se má bootovat systém. Restartujte a nechte počítač naběhnout z instalačního disku systému Windows. Vyberte správný čas, jazyk a vstup z klávesnice a klikněte na „Další“.



a použijte nástroj pro automatickou opravu



Windows má vestavěný nástroj Automatické opravy, který lze použít k opravě chyb Windows. K nástroji můžete přistupovat z instalačního disku a chybu opravit pomocí následujících kroků:

Po kliknutí na „Opravit počítač“ vyberte možnost „Odstraňovat problémy“.

Vyberte „Pokročilé možnosti“ (Advanced option).

Klikněte na tlačítko Startup Repair a poté vyberte svůj operační systém.

Po dokončení automatické opravy vyjmětě USBdisk a zkuste znovu nabootovat systém z SSD.

Pokud chyba přetrvává je nutné znovu zapsat (nebo zpřístupnit) winload.efi.

Faktem je, že pokud je systém Windows 10 nainstalován v nativním režimu UEFI na disk GPT, pak zavaděč Windows 10 EFI ( Windows Boot Manager ) uloží správce spouštění a konfiguraci BCD na samostatný skrytý svazek EFI (velikost 100 MB s FAT32 souborový systém). Nástroj bcdedit nevidí tento oddíl EFI a nemůže na něm spravovat konfiguraci bootloaderu.

Znovu nabootojte systém z instalačního USB disku.

Vyberte „Pokročilé možnosti“ (Advanced option).

Spusťtě příkazový řádek a opravte soubor BCD a Winload.efi pro zařízení UEFI

Proveďte příkaz: diskpart

Seznam oddílů na discích: list volume

Najděte oddíl označený ESP nebo EFI o velikosti cca 100 MB. Pamatujte si to (velikost a název oddílu se může lišit v závislosti na verzi Windows, ale hlavní je, že jeho souborový systém musí být vždy FAT32 ).

Vyberte tento oddíl: select volume 2

Přiřaďte oddílu písmeno jednotky: assign letter=Z





Ukončete diskpart příkazem: exit

Nyní musíte znovu vytvořit konfiguraci bootloaderu. Zkopírujte spouštěcí soubory z adresáře Windows:

bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (nahraďte c:\písmenem jednotky, na které máte nainstalovaný Windows).

Pokud jste vše udělali správně, zobrazí se zpráva: Boot files successfully created;

Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je problém se zaváděním souboru winload.efi vyřešen.

Někdy je problém se spouštěním systému Windows spojen s poškozenými daty MBR a konfigurací spouštění. Můžeme spustit několik příkazů jeden po druhém, abychom zjistili, zda některý z nich opravuje chybějící Winload.efi po chybě klonování. Pokud máte systém Windows nainstalovaný ve starším režimu BIOS (nikoli v režimu UEFI), můžete pomocí tohoto bootrec nástroje znovu sestavit spouštěcí záznamy a zavaděč MBR .

Znovu vytvořte BCD a hlavní spouštěcí záznam pomocí Bootrec a Bcdedit

V příkazovém řádku spusťte následující příkazy jeden po druhém:

bootrec /FixMbr – zapíše MBR do systémového oddílu;

bootrec /FixBoot – přepsat nový spouštěcí sektor na systémovém oddílu;

bootrec /RebuildBcd – znovu sestavit konfiguraci bootloaderu.

Zavřete příkazový řádek příkazem: exit

Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je problém se zaváděním souboru winload.efi vyřešen.