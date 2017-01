V aktuální debatě o budoucnosti lomu Dobkovičky v těsné blízkosti nově otevřeného úseku dálnice D8 chybí podle zástupců ústecké krajské organizace Strany zelených jeden důležitý argument – kámen lze z kamenolomu odvážet po kolejích, které vedou v jeho těsné blízkosti. Nemusela by se tak kvůli tomu stavět další mimoúrovňová křižovatka v Dobkovičkách a obcím by se stejně ulevilo. „Kámen se na vagony překládal ještě v tomto tisíciletí, neexistuje žádná překážka, proč by se tak nemohlo dít také dnes,“ říká k tématu krajský předseda Strany zelených Jiří Škoda a dodává: „Ve stanici je nyní minimální provoz a do obnovení trati směrem na Teplice je čas např. na vybudování případné vlečky.“

Myšlenka ministra dopravy o nákupu kamenolomu za desítky až stovky milionů korun z peněz daňových poplatníků jen podtrhuje nevhodnost umístění dálnice D8 do této lokality Českého středohoří. I teď po jejím otevření se tak řeší řada nelogičností vzniklých při jejím projektování.

„Obcím v bezprostřední blízkosti dálnice vůbec nepomohla zbavit se těžkých kamionů naložených kamenem, co přes ně každý den jezdí, přitom stačilo, aby projektanti před 25 lety při přípravě dálnice namalovali do projektu sjezd ke kamenolomu,“ přidává svůj názor místopředseda krajských zelených Adam Souček.

Trať Lovosice – Teplice je právě za Dobkovičkami momentálně přerušená, poškodil ji společně s rozestavěnou dálnicí D8 sesuv v roce 2013. I díky petiční iniciativě Zachraňme trať Středohořím (www.zachranme097.cz) organizované Stranou zelených se již pracuje na její obnově. V provozu by podle dřívějších vyjádření měla být v roce 2020.

Kontakt:

Jiří Škoda

+420 774 556 240

jiri.skoda@zeleni.cz

Adam Souček

+420 608 936 333

soucekadam@seznam.cz

Zdroj: Tisková zpráva: Zelení: Kámen z lomu Dobkovičky lze odvážet po kolejích, jsou vzdálené jen pár set metrů