Akční plán na posílení sankcí proti Ruské federaci

Mezinárodní pracovní skupina pro ruské sankce 19. dubna 2022 – Svolali jsme pracovní skupinu složenou z nezávislých mezinárodních odborníků, aby doporučila nová ekonomická a jiná opatření, která by měla vyvinout tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil své invazi na Ukrajinu co nejdříve a obnovit územní celistvost Ukrajiny v rámci jejího území. mezinárodně uznaných hranic. Cílem naší pracovní skupiny je poskytnout odborné znalosti a zkušenosti pro vládám a společnostem po celém světě tím, že jim pomůže při formulování návrhů sankcí, které zvýší náklady Ruska na invazi na Ukrajinu a podpoří Ukrajinu při obraně její územní celistvosti a národní suverenity.

Naše skupina oceňuje opatření, která přijaly desítky vlád po celém světě. světa, aby uvalily sankce na ruské společnosti a jednotlivce, zavedly kontroly vývozu do Ruska na kritických technologií a vyvíjejí tlak na soukromé společnosti, aby přestaly v Rusku podnikat. Rovněž oceňujeme kroky, které nezávisle na sobě podnikly soukromé společnosti z celého světa. aby přestaly obchodovat, investovat a podnikat v Rusku a s Ruskem. Vítáme opatření přijatá mnohostranných finančních institucí, aby pozastavily své aktivity s ruskými partnery.

Zároveň se domníváme, že lze udělat více – mnohem více – pro naléhavé zvýšení tlaku na Putina, aby stáhl svou armádu z Ukrajiny. Mělo by být okamžitě uvaleno maximální množství sankcí s krátkodobým účinkem, aby se dosáhlo konkrétního snížení schopnosti Ruska financovat tuto válku. Aby bylo dosaženo maximálního účinku na trhy, měly by být navrhované sankce zveřejněny co nejrychleji. Stojíme na straně Ukrajiny a snažíme se zastavit tok příjmů, které podporují brutální válku a zvěrstva páchaná Ruskem na civilním obyvatelstvu.

Tento dokument obsahuje návrhy na posílení amerických, evropských a celosvětových sankcí proti Rusku a Bělorusku, které by mohly být zavedeny okamžitě. Jedná se o první z dalších dokumentů, které od naší skupiny. V budoucích dokumentech budou jednak (1) podrobněji rozepsány některé z nastíněných sankcí, doporučených v tomto prvním dokumentu, tak (2) budou poskytnuty nové nápady ohledně budoucích opatření. Další memoranda, dokumenty a články, z nichž tato bílá kniha vycházela, najdete na našich internetových stránkách: https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions.

Přestože se snažíme získat podněty od mnoha vládních úředníků – včetně zejména ukrajinské vlády – a soukromých společností a koordinovat jejich činnost, všichni členové naší pracovní skupiny se na ní podílejí jako jednotlivci. Naším cílem nebylo vytvořit konsensuální dokument, ale spíše poskytnout komplexní nabídku možných dalších opatření, která by měly vlády, mnohostranné instituce a soukromé subjekty zvážit.

Důsledky každé sankce nebyly důkladně analyzovány. Ne každý člen naší pracovní skupiny souhlasí s každou konkrétní sankcí nebo navrženým opatřením. Jsme však zajedno v názoru, že sankce vůči Rusku by měly být co nejrychleji rozšířeny, dokud Putin nestáhne ruské ozbrojené síly z Ukrajiny.

Někteří nyní tvrdí, že pokud jde o ekonomický tlak na Rusko, není již co dělat; naše pracovní skupina s tím zásadně nesouhlasí. V neposlední řadě si uvědomujeme, že zpřísněné sankce, které brání příjmovým tokům a zvyšují náklady na tuto válku, nejsou náhradou za vojenskou a humanitární pomoc, diplomacii nebo a dalšími nástroji zahraniční politiky, o nichž by se mělo diskutovat a které by měly být uplatňovány samostatně.

Zaměřujeme se zde na pouze na jeden z aspektů širší mezinárodní strategie, která je potřebná k ukončení této strašlivé války.

1. Rozšíření sankcí v oblasti ropy a zemního plynu

I. Uzavřete úplný zákaz a embargo na ruskou ropu, ropné produkty, plyn a uhlí, a zakázat dovoz i vývoz do demokratického světa a z něj, přičemž minimalizovat únik prostřednictvím sekundárních sankcí.

II. Evropská unie (EU) by se měla okamžitě zavázat k ukončení veškerého obchodu s Ruskem a Běloruskem v oblasti ropných produktů. Země EU by se měly zavázat, že výrazně omezit své nákupy ruské ropy a kondenzátu v několika fázích dokud nedosáhnou nuly.

III. Uvědomujeme si náročnost rychlého splnění těchto cílů a doporučujeme rovněž několik dalších prozatímních kroků a dlouhodobých cílů.

i. Stanovit zvláštní a významné dovozní clo, clo nebo daň na dovoz ruské ropy a kondenzátu. Vysoké dovozní clo by vyžadovalo, aby Moskva snížila ceny, které si účtuje, aby zůstala konkurenceschopná, což by snížilo příjmy. Příjmy z těchto daní by mohly být rovněž vyčleněny na ukrajinskou humanitární pomoc a fond obnovy.

ii. Zavést opatření, která by nutila odběratele ruské ropy a plynu k platbám na vázané účty, které by byly Rusku zadržovány až do ukončení války. Rusko by mohlo zadržené prostředky použít na nesankcionovaný obchod, například na potraviny, léky a zdravotnické prostředky a další humanitární pomoc. zboží. V rámci vyjednaného řešení války, které by bylo přijatelné pro Ukrajiny, by mohly být tyto prostředky Rusku vráceny ve splátkách. Mělo by se rovněž zvážit přesměrování části těchto prostředků do humanitární pomoc Ukrajině a na fond obnovy.

iii. Pohrozit uvalením blokačních sankcí na každou finanční instituci, která poruší podmínky dohody o úschově. Pokud zahraniční finanční instituce repatriuje platby za ropu do Ruska namísto toho, aby peníze převedla na schválený depozitní účet, měly by Spojené státy a EU na tuto finanční instituci uvalit plně blokační sankce. Taková politika zajistí, že se dohoda o úschově bude vztahovat na všechny odběratele ruské ropy, nejen na ty, kteří jsou v koalici sankcí.

iv. Podporovat další opatření ke zmírnění a kompenzaci krátkodobých výpadků v dodávkách, včetně dočasného prodloužení provozu jaderných a uhelných výrobních kapacit a plynových polí, která se blíží ke konci jejich životnosti. Diplomatické a regulační úsilí by se mělo zaměřit na snížení dovozu ruských ropných produktů a přesvědčit ostatní producenty ropy, aby se snažili zabránit růstu cen v důsledku snížení ruského vývozu.

v. Udržet EU v souladu s jejím závazkem snížit dovoz ruského plynu o dvě třetiny v roce 2020. 2022 a ukončit nákupy ruského plynu do konce let 2026-27. Stanovit prozatímní termíny pro ukončení vývozu ruského plynu do EU prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, Turkstream 2 a Jamal-Evropa.

vi. Rozšířit terminály na zkapalněný zemní plyn v Evropě a vybudovat další. propojení, aby se zvýšily dodávky plynu z jiných zemí do Evropy, se zaměřením na dodávky plynu z Ruska. na systémy, které mohou co nejdříve zvýšit dovozní kapacitu (např. plovoucí jednotky pro skladování a znovuzplynování oproti stálým, pevným, terminály pro dovoz zkapalněného zemního plynu). Konsolidace nákupu plynu v EU na úrovni EU s cílem využít tržní sílu – monopolní postavení – ke snížení cen plynu, a tím i ke snížení ruských příjmů z jeho prodeje.

vii. Zajistit, aby členské státy EU v rámci právních a regulačních norem stanovených ve třetím energetickém balíčku EU (TEP) využily všechny dostupné právní nástroje – mimo jiné včetně procesu posuzování certifikace energetické bezpečnosti podle článku 11 směrnice o plynu TEP – k ukončení částečného nebo většinového vlastnictví podílů ruských státních podniků nebo jejich dceřiných společností v zařízeních kritické evropské energetické infrastruktury, mimo jiné včetně ropovodů a plynovodů, zařízení na skladování a distribuci plynu, ropných rafinérií a souvisejících zařízení na výrobu speciálních ropných produktů.

IV. Přestože konečným cílem zůstává úplný bojkot ruského vývozu energie do demokratického světa – jak narušení ruských příjmů, tak ukončení schopnosti Ruska používat energii jako donucovací prostředek moci; bezprostředním cílem by mělo být co nejrychlejší omezení toku zdrojů, které financují Putinovu válečnou mašinérii.

V. Uplatnit tato embarga a omezení na všechny směsi, tj. směsi obsahující ropu, ropné produkty a plyn ruského původu, a to v poměru k podílu směsi, která je ruského původu.

VI. Vzhledem k tomu, že se sankce zvyšují, může být nezávislost na ruském plynu a ropě snížit přijetím okamžitých kroků ke zlepšení energetické účinnosti a urychlení dodávek energie. energetickou transformaci, což sníží závislost na fosilních palivech a sníží ruské příjmy.

VII. EU, Spojené státy a další spojenecké země a partneři by měli společně pohrozit sekundárními sankcemi všem odběratelům ruské ropy a ropných produktů, včetně odběratelů mimo koalici sankcí, přepravních společností a rafinerií. Zemím, které se výrazně zaváží snížit celkový objem svých nákupů ruské ropy a ropných produktů, by měly být každých šest měsíců poskytnuty výjimky, které umožní postupné snižování. Taková politika by zajistila dodržování předpisů, poskytla by čas na přizpůsobení a chránila by před rizikem, že ostatní země doplní evropské nákupy ruské ropy, což by oslabilo dopad sankcí.

VIII. Zavést mechanismy koordinace a spolupráce mezi vládami a soukromým sektorem, pokud jde o opatření týkající se těžby, uvolňování ropných rezerv, diplomatických opatření k zajištění alternativních dodávek ropy a zemního plynu, které by nahradily dodávky ropy a zemního plynu. ruské dodávky, a dalších opatření, která zajistí, aby náklady na sankce byly uvaleny hlavně pro Rusko a zmírněny pro globální spotřebitele ropných a plynových produktů.

IX. Podporovat neruské producenty ropy a zemního plynu, zejména v demokratickém světě, aby rozšířili těžbu.

2. Zvýšit sankce související s dopravou a pojištěním

I. Stanovte jako cíl zákaz lodní, pozemní a železniční dopravy z Ruska do demokratického světa, s výjimkou těch, které souvisejí se zajištěním globální potravinové bezpečnosti.

i. Zavedení blokačních sankcí vůči státním lodním společnostem (včetně, ale bez ohledu na to. Sovcomflot, OOO Gazpromflot a JSC Rosnefteflot). jakož i na další plavidla plující pod ruskou vlajkou, plavidla vlastněná ruskými fyzickými osobami nebo plavidly, která se nacházejí v ruském vlastnictví.

a společností a plavidla provozovaná v ruských přístavech.

ii. Zakázat posádkovým společnostem pracovat s ruskými posádkami, nákladními loděmi a loděmi s ruskou státní příslušností. burzám pracovat s ruským nákladem a výrobcům lodních motorů pracovat s ruským nákladem. dodávat ruským společnostem náhradní díly, které by mohly být v zásadě použity pro lodě. válečné lodě.

iii. Zavést blokační sankce vůči ruské pojišťovací společnosti Sogaz. iv. Stanovit vhodné výjimky pro obchod a činnosti související s humanitární pomocí.

II. Zakázat mezinárodní pojištění ruských a běloruských subjektů, jakož i pojištění od mezinárodní skupiny P&I klubů a ustanovení o certifikaci komerčních plavidel pro jakoukoli lodní dopravu a námořní náklad směřující do Ruska nebo Běloruska nebo z nich pocházející, s výjimkou případů souvisejících s umožněním celosvětové potravinové bezpečnosti.

3. Uložení nových finančních sankcí

I. Prohloubit opatření k odříznutí všech ruských finančních institucí od globálního finančního systému. Zakázat poskytování specializovaných služeb finančních zpráv pro výměnu finančních údajů.

II. Stejně jako již Spojené státy učinily v případě Sberbank a Alfabank, usilovat o uvalení úplných sankcí na všechny ruské banky, které jsou označeny jako zvláštní označené osoby a subjekty (SDN). Další vlnu sankcí zahájit u 30 největších bank a finančních institucí, mimo jiné u Gazprombank, Bank of Moscow, Rosselkhozbank, Transkapitalbank, Bank Trust, Rosbank, Tinkoff Bank a Tochka. a dále na kritické finanční infrastruktuře, včetně moskevské burzy. (MOEX). Uvalit podobné sankce na všechny jejich dceřiné společnosti a krycí společnosti. v Rusku i mimo něj.

i. Úplné sankce SDN by zakázaly transakce, zmrazily aktiva a zakázaly podnikání se všemi subjekty podléhajícími regulaci ze strany USA, čímž by se odstranila potřeba většího počtu sankcí. omezená opatření, např. na používání SWIFT nebo transakce se zlatem.

ii. Usilovat o snížení veškerého ruského vlastnictví ve finančních systémech a odvětvích EU, USA a dalších spojeneckých zemí a partnerů.

iii. Veškeré rezervy ruské centrální banky v zahraničí by měly zůstat zmrazeny s cílem jejich případné konfiskace pro použití ve fondu na obnovu Ukrajiny. Aby jejich rezervy zůstaly zmrazené, uvalte úplné blokační sankce (seznam SDN) na Fond národního bohatství a Ministerstvo financí Ruské federace.

Federace. Použijte Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) k zablokování. aktiva ruské centrální banky, která jsou držena ve finančních institucích ve Spojených státech amerických. Spojených státech.

iv. Znemožnit evropským bankám, které hrají zvláštní roli ve financování Ruska, jako např. jako Raiffeisen Bank a Unicredit, působit v Rusku.

4. Označit Ruskou federaci za sponzora státního terorismu

I. Označit Ruskou federaci za sponzora terorismu. Označit ozbrojené síly Ruské federace za zahraniční teroristickou organizaci (FTO) a za speciálně označené globální teroristy (SDGT). Vyloučit Rusko z Finančního akčního výboru pro boj proti praní špinavých peněz (FATF).

II. V případě vyloučení z FATF zařadit Rusko na černou listinu FATF, a tím donutit partnerské banky, aby přehodnotily spolupráci s jeho finančním systémem.

III. Uznat proputinovské a proválečné politické strany „Jednotné Rusko“, „Komunistická strana Ruské federace“, „Spravedlivé Rusko – Za pravdu (SRZP)“ a „Liberálně demokratická strana Ruska (LDPR)“ za organizace podporující terorismus nebo za osoby, skupiny a subjekty podílející se na podpoře teroristických činů, které by proto měly být zařazeny na černou listinu FATF.

5. Posílit individuální sankce vůči těmto kategoriím osob

I. Uvalit sankce na všechny ruské fyzické osoby, které zastávají vysoké vládní funkce, například v ruské vládě v hodnosti náměstka ministra nebo vyšší, zasedají v představenstvu Ruské centrální banky nebo Národní banky Běloruska nebo působí na obdobné pozici v bezpečnostních službách nebo v justici, a rovněž na jejich nejbližší rodinné příslušníky, u nichž bylo prokázáno pochybení.

II. Uvalit sankce na všechny rodinné příslušníky osob spojených s ruskou vládou, kteří vlastní majetek osob uvedených v kategorii I, se zaměřením na příbuzné prezidenta, včetně všech jeho dětí a jejich matek, jakož i na další vysoce postavené politické osobnosti.

III. Uvalit sankce na všechny členy řídících orgánů ruských státních a státem kontrolovaných podniků, včetně bank a společností s účastí ruského státu nebo polostátních právnických osob, v rámci jejich kapitálu od 25 % státem vlastněných nebo kontrolovaných podniků, bez ohledu na státní příslušnost jednotlivých osob.

IV. Sankce vůči klíčovým vedoucím pracovníkům a členům představenstev společností, na které se vztahují sankce USA nebo EU.

V. Přijmout právní opatření k ukončení možnosti bývalých vládních úředníků EU, Spojených států a dalších spojeneckých zemí a partnerů působit v jakékoli funkci ve správních radách nebo mezi zaměstnanci ruských státních podniků nebo jejich většinově vlastněných dceřiných společností. Nedodržení těchto požadavků by mělo vést k právním krokům, ztrátě jakýchkoli státních důchodů nebo jiných výhod po skončení služby ve vládě a k případnému uvalení mezinárodních sankcí na bývalé úředníky, kteří se provinili.

VI. Sankce vůči vlastníkům ruských propagandistických zdrojů, členům jejich řídících orgánů a veřejně činným osobám, které vytvářejí nebo šíří obsah podporující válku. Pro Sankce by měly být uvaleny například na Národní reklamní alianci zemí EU. Ruska, která získává příjmy z reklamy od televizních kanálů na financování šíření dezinformací, jakož i na zúčastněné strany a zaměstnance státních mediálních podniků a osobnosti sociálních médií, které vytvářejí nebo šíří obsah oslavující válku. Všichni Putinovi propagandisté by měli být sankcionováni, včetně těch, kteří pracují pro RTR Planet, Russia 24, NV Mir, televizní kanál Sojuz, Channel 8 International, Belarus 24, Victory, First Channel Europe, RT Arabic, RT Documentary, RT News, RT en Español, RT UK, RT France a RT DE a další média financovaná ruským státem nebo státem vlastněnými společnostmi.

VII. Uvalit sankce na členy dozorčích rad a dalších orgánů ruských společností, na které se vztahují sankce USA nebo EU.

VIII. Uvalit sankce na vedoucí členy řídících orgánů ruských politických stran, kteří podporují Putinovu válku proti Ukrajině.

IX. Sankce na všechny členy Putinovy politické strany Jednotné Rusko. X. V úzké konzultaci s ukrajinskou vládou zvážit zmírnění sankcí vůči osobám z výše uvedených kategorií, které veřejně a věrohodně odsoudí Putinovu válku, zastaví veškeré obchodní operace v Rusku, které pomáhají financovat válku, souhlasí s pomocí s finanční pomocí při obnově Ukrajiny a pomohou identifikovat skrytý majetek těch, kteří se podílejí na obnově Ukrajiny. na které byly uvaleny sankce.

6. Zintenzivnit sankce vůči státem vlastněným podnikům

I. Uvalte úplné sankce SDN na všechny ruské a běloruské státní podniky. v průběhu času. Mezi počáteční priority by měly patřit mj:

i. Úplné sankce SDN vůči klíčovým státním podnikům v energetickém průmyslu, včetně společností Rosněfť, Gazprom, Gazpromněfť a Transněfť, přičemž by měly být přísně vymezeny. výjimku pro prodej ropy a plynu, dokud nebude zavedeno úplné embargo.

ii. Úplné sankce SDN na klíčové kanály ruské propagandy, včetně Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti, Prvního ruského kanálu, MIA Rossiya Segodnya, Ruské televizní a rozhlasové vysílací sítě a TASS.

iii. Úplné sankce SDN vůči klíčovým státním infrastrukturním a průmyslovým společnostem, včetně společností Rostelekom, Ruské železnice, Inter RAO UES, Rosatom, Roshydro, Mosenergo, Atomflot, EZAN a Kamaz.

II. Snížit vliv Ruska na civilní jaderné energetické programy jiných zemí uvalením sankcí na jakýkoli nový projekt Rosatomu, jeho přidružených společností, dceřiných společností, dodavatelů a zhotovitelů v Rusku i v zahraničí.

7. Rozšířit kontroly vývozu a zakázat dovoz

I. Rozšířit kontroly vývozu a zavést zákaz vývozu všech strategicky důležitých high-tech produktů do Ruska, zejména v souvislosti s ropou, zkapalněným zemním plynem a vrtným zařízením. Zkontrolovat zbývající mezery a rozšířit platné jurisdikce, pokud jde o kontroly vývozu ropy ze strany USA a EU technologií a zákazu EU na zařízení na zkapalněný zemní plyn, protože tato opatření by se měla vztahovat na společnosti v zahraničních jurisdikcích, které mají ruské příjemce nebo obchodují s Ruskem.

II. Uložit zákaz vývozu a dodávek katalyzátorů používaných při výrobě ropy, v telekomunikačním průmyslu a v zemědělství do Ruska. V případě technologií pro katalytické zpracování patřících západním společnostem uzavřít případné zbývající mezery a rozšířit použitelné jurisdikce, jak bylo uzákoněno v rámci 5. sankcí EU. balíčku.

III. Zpřísnit sankce – přijaté Spojenými státy v letech 2014-2015 – na technologie a zařízení, vzhledem k tomu, že kontroly vývozu špičkového zboží a technologií jsou již zavedeny ve všech hlavních jurisdikcích a americké pravidlo o přímých zahraničních výrobcích zakazuje vývoz mikročipů, polovodičů atd.

IV. Posílit kontroly vývozu kritických technologických systémů, komponentů a materiálů s potenciálním vojenským dvojím využitím, aby bylo zajištěno, že jakákoli zbývající spolupráce s Ruskem v oblasti základního vědeckého a technologického výzkumu (mimo jiné včetně spolupráce amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír a Evropské kosmické agentury s ruskou kosmickou agenturou Roskosmos) nebude moci být využita jako nástroj pro zrušení sankcí k nepřímé podpoře ruské vojenské technologické výroby a operací.

V. Zakázat vývoz kovů, minerálů a rud – jako je titan, chrom, měď a molybden – a jejich hotových výrobků do Ruska. Uložit zákaz vývozu kovových polotovarů, průmyslového softwaru, technologií pro stavbu lodí a kapacit pro skladování ropy pro ruské tankery a nákladní lodě. Zavést úplné embargo na dovoz kovů, minerálů, souvisejícího průmyslového zboží, chemických výrobků, plastů a pryže, dřeva a dřevěných materiálů a drahých kamenů z Ruska a Běloruska.

VI. Zakázat vývoz kritických položek, jako jsou výkonné plynové turbíny, služby údržby turbín a dodávky jejich součástí do Ruska.

VII. Zpřísnit požadavky na dodržování předpisů, aby se zabránilo zpětnému vývozu těchto výrobků do Ruska.

VIII. Zastavit provádění dlouhodobých smluv a vydávání licencí ve spolupráci s ruským a běloruským obranným průmyslem.

8. Uvalit sekundární sankce

I. Kromě sekundárních sankčních kroků uvedených v oddíle 1 („Rozšíření sankcí v oblasti ropy a plynu“) se připravte na uvalení sekundárních sankcí na všechny finanční instituce nebo společnosti, které zálohují obchody členů sankční koalice související s Ruskem.

i. Zajistěte preventivní povolení a sdělení harmonogramu sekundárních sankcí, které mají být spuštěny proti jakékoli třetí straně, která přímo umožňuje ruskou agresi poskytováním zbraní, pomocí při obcházení sankcí nebo pokračováním běžných obchodních vztahů v rozporu s již platným sankcím nebo novým sankcím navrženým v této bílé knize.

Zavedení sekundárních sankcí proti všem zahraničním fyzickým a právnickým osobám, které zprostředkovávají významné transakce nebo investice pro jmenované osoby, aby se zabránilo případným transakcím zprostředkovaným s krycími subjekty a offshore jurisdikcemi spojenými s Ruskem.

9. Zvýšit transparentnost s cílem odradit od obchodu s Ruskem a investic do něj.

I. Zřídit a zveřejnit registr všech mezinárodních společností, které stále působí vRusku a Bělorusku. (Logickým kandidátem na tento úkol by mohla být Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).

II. Uložit právnickým osobám a organizacím povinnost zveřejňovat informace o stávajících obchodních vztazích s podniky a jejich dceřinými společnostmi v Rusku a Bělorusku i mimo ně, včetně klíčových parametrů těchto obchodních vztahů. Takové zveřejňování by mohlo zahrnovat povinné hlášení Komisi pro cenné papíry (SEC) USA a mělo by obsahovat jméno ruského (nebo běloruského) partnera, hodnotu a povahu transakce nebo obchodního vztahu a podrobný popis zboží a služeb, přičemž tyto informace by měly být poskytovány v podobě standardizovaným způsobem veřejnosti, aby se zvýšila újma na pověsti angažovaných osob. podniky.

III. Zajistit konkrétní zveřejnění státní příslušnosti konečného příjemce společnosti jako jako součást standardních procesů zakládání společností a podávání zpráv. Vyžadujte od společností aby oznamovaly, pokud je tato osoba držitelem ruského nebo běloruského pasu.

IV. Urychlit vytvoření globálního veřejného rejstříku skutečných vlastníků.

10. Prohloubit koordinaci sankcí a propojit zmírnění sankcí s mírem a obnovu

I. Pokračovat v koordinaci sankcí v rámci EU, Spojených států a dalších spojeneckých zemí. zeměmi a partnery, aby bylo zajištěno, že pokud jsou na jednotlivce nebo subjekt uvaleny sankce v jedné ze zemí, budou sankce uvaleny i v dalších zemích. jurisdikci, pak by měla být sankcionována ve všech jurisdikcích.

II. Zachovat všechny sankce, dokud Rusko neukončí svou invazi na Ukrajinu.

III. Po skončení války úzce koordinovat případné zrušení sankcí s ukrajinskou vládou a jejím hodnocením (1) pokroku v mírových rozhovorech a jednáních, (2) uznání svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska a (3) spolupráce Ruska při poskytování významných příspěvků do fondu na obnovu Ukrajiny jako kompenzace za veškeré materiální a lidské škody způsobené v důsledku jeho invaze.

Podepsáni: Členové mezinárodní pracovní skupiny pro ruské sankce



Sergej Aleksašenko

Dr. Anders Åslund

Tania Babina

Tetyana Balyuk

Andriy Boytsun

Tymofii Brik

Charles W. Calomiris

Edward C. Chow

Tatyana Deryugina

Larry Diamond

Anastassia Fedyk

Edward Fishman

Daniel Fried

Francis Fukuyama

Timothy Garton Ash

Jurij Gorodničenko

Sergej Gurjev

Denis Gutenko

Steve Hellman

James Hodson

Bronte Kass

David Kramer

Sergej Leščenko

Oleksandr Lysenko

Michael McFaul

Christopher Miller

Benjamin Moll

Richard Morningstar

Iryna Mudra

Tymofiy Mylovanov

Dmytro Natalukha

Jacob Nell

Richard Nephew

Olesksandr Novikov

Steven Pifer

Andriy Pyshnyy

Lukasz Rachel

Alexander Rodnyansky

Dr. Benjamin L. Schmitt

Moritz Schularick

Stephen Sestanovich

Dr. Maria Shagina

Natalia Shapoval

Daria Sofina

Ilona Sologub

Oleksandr Starodubcev

Dr. Kathryn Stoner

William B. Taylor

Jurij Vitrenko

Vladyslav Vlasiuk

Svitlana Zalishchuk

Daria Zarivna

Ekonomové pro Ukrajinu (econ4ua.org) je skupina ekonomů s odbornými znalostmi v oblasti makroekonomie, financí, behaviorální ekonomie, veřejných financí, inovací a teorie her, kterou zorganizovali ukrajinsko-američtí ekonomové (Tania Babina, Tetyna Balyuk, Tatyana Deryugina, Anastassia Fedyk, Yuriy Gorodnichenko, James Hodson, Ilona Sologub), aby pomohli ukončit ruskou válku na Ukrajině. Naše skupina pracuje na zvyšování povědomí o důležitých otázkách týkajících se zastavení ruské agrese, jakož i budoucích důsledků, nových sankcí, které je třeba uvalit na Rusko, koordinace s mezinárodními organizacemi ohledně reakcí v oblasti hospodářské politiky, humanitárního úsilí, Marshallova plánu na obnovu Ukrajiny a příležitostí pro ukrajinské vědce a studenty v zahraničí.

Zdroj: https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions

https://drive.google.com/file/d/1Kte4W9X55Ha533hJAHJwn9YwMO94ScAG/view