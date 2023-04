Architekti mohou být klidní – AI zatím nepřichází pro jejich pracovní místa

Navzdory oprávněné kontroverzi kolem umění umělé inteligence se architekti nemusí obávat, že by je uzurpoval software, který dokáže generovat obrazy budov, tvrdí Will Wiles.

Dnešní doba je nejistá, ale můžeme si být jisti dvěma věcmi. První je, že umění vytvořené umělou inteligencí (AI) tu zůstane. Mnozí budou mít pocit, že slovo „umění“ v této větě potřebuje ochrannou náruč uvozovek; někteří budou mít pocit, že „umělá inteligence“ také. Pokud chcete, klidně si ty uvozovky představte.

Druhým věcí je, že umění umělé inteligence zůstane kontroverzní, a to právem. Lidští umělci se zcela oprávněně obávají, že pohltí velkou část jejich chlebodárné práce, na níž jsou závislí. Aby těch zraňujících urážek nebylo málo, je umělá inteligence něco jako plagiátor.

Přesto je tady. Bariéry pro její používání padají: v září ukončila společnost OpenAI čekací listinu na svou platformu pro tvorbu obrázků Dall-E, takže ji nyní může okamžitě používat každý, kdo se zaregistruje. A začátkem téhož měsíce vyhrál obráz vytvořený Jasonem M. Allenem pomocí Midjourney, další umělecké aplikace umělé inteligence, kategorii digitálního umění v soutěži výtvarného umění Colorado State Fair.

Umění vytvořené umělou inteligencí je tu napořád

Stránky jako Midjourney, Dall-E a Stable Diffusion využívají umělou inteligenci k vytváření originálních obrázků na základě textových podnětů. Tato „inteligence“ má co do činění spíše s učením a hrubou výpočetní silou než s intuicí – technika je v podstatě založena na trénování počítačů, aby kódovaly a rozkódovávaly obrázky, dokud nebudou „vědět“, jak vytvořit obrázek ze šumu, jak píše Daniel Fein v tomto praktickém vysvětlení.

I v nejlepším případě mají vytvořené snímky charakteristickou kalnou kvalitu a zdá se, že některé objekty, jako je lidská ruka, je porážejí. Přesto jsou dostatečně dobré na to, aby vyvolaly rozšířené obavy, že připraví věčně podceňované lidské umělce o spoustu komerční práce, na které jsou závislí, a zároveň budou okrádat jejich díla, protože lidští uživatelé budou programům říkat, aby napodobovaly práci tvůrců, které obdivují.

Architektura umělé inteligence se jeví jako vzdálenější perspektiva. Architektura je koneckonců obor, který sahá daleko za hranice vizuální stránky – jednoho dne by mohl jediný program vymyslet budovu, vykreslit ji jako stavební soubor výkresů, detailně popsat její odtoky a žlaby a po celou dobu spolupracovat s klientem a řadou dodavatelů a úředníků, jak to očekáváme od lidského architekta.

Existují však již známky toho, že softwarem vytvořené obrazy budov zasahují do ceněné schopnosti architekta vytvářet architektonické nápady? To, že by mohly zůstat nepostavené, neznamená, že by koncepty generované umělou inteligencí byly bez vlivu – papírová architektura může mít velký význam.

Allenův oceněný obraz generovaný umělou inteligencí, Théâtre D’opéra Spatial, zahrnuje oděné účinkující v jeskynním, velkolepém interiéru, jemuž dominuje obrovský kruhový otvor. A stále více lidí využívá tyto platformy k vytváření architektonických snímků ve stejném duchu.

Na Instagramu je více než 32 000 snímků používajících hashtag #Midjourneyarchitecture a instagramový účet Midjourney Architecture, který shromažďuje zajímavé příklady, má více než 34 000 sledujících. Předváděná „architektura“ je většinou fantastická, ale někdy až děsivě reálná.

Stále více lidí využívá tyto platformy k vytváření architektonických snímků.

Někdy může být architektura Midjourney natolik přesvědčivá, že vyvolá vlny reálného světa. Kalifornský egyptský umělec a designér Hassan Ragab používá Midjourney k experimentování s nápady, ale také k vytváření přehnaných poct tradiční islámské architektuře Káhiry a Alexandrie.

Jeden ze snímků z jeho série „Káhirské skici“, escherovskou stěnu oken, propojenou složitým a nevěrohodným protkaným kamenným zdivem a zdobenou islámskými kružbami, vidělo mimořádných 8,5 milionu uživatelů Instagramu. Na Facebooku se virálně rozšířil příspěvek, který tvrdil, že tento snímek pochází ze skutečné budovy, a novináři začali Ragaba kontaktovat s žádostí o ověření, zda je skutečný, či nikoli.

„Přesáhlo to hranice Egypta: lidé v Íránu tvrdili, že je to perská hrobka, jiní tvrdili, že je to španělská budova,“ napsal Ragab na Instagramu. „Také bylo opravdu ironické, jak se lidé dohadovali (podpořeni vlastním přesvědčením a ideologií) o tom, co je to za budovu.“ Následovalo ověřování faktů ve zprávách o snímku, včetně těch od agentury AFP.

Zjistit, zda obrázek pochází od umělé inteligence, obvykle netrvá déle než vteřinu, ale zdá se, že jen málo uživatelů internetu dokáže tuto vteřinu obětovat, zejména na jatkách pravdy, kterými je Facebook. Existuje tedy potenciál pro zmatek a úmyslné záškodnictví – ale ne nového druhu, i když využívá nové technologie.

Architektura umělé inteligence je zatím jen další formou architektonického vaporware: blyštivé, nikdy nerealizované koncepty a pochybné utopie, které se šíří po internetu jako vizuální houby. Ale i toto podhoubí má určitou výživnou hodnotu, protože ho malé a ambiciózní projekční kanceláře a renderovací studia využívají k propagaci své práce a získání pozornosti.

A totéž platí pro fantastickou architekturu, kterou jako umění vytvářejí energičtí a často geniální digitální umělci, kteří se sdružují na místech, jako je internetová komunita DeviantArt. Pokud někteří lidé mylně považují tyto obrázky za skutečné stavby nebo projekty, které by mohly být brzy realizovány – pokud některá studia tento dojem ve svých kopiích lstivě podporují – je to věc jejich vlastního svědomí.

Prozatím je architektura s umělou inteligencí jen další formou architektonického vaporware.

AI architektura se zařadí vedle těchto oborů a přináší otřesnější výsledky. Allenovy architektonické kulisy jsou povrchně působivé, ale je v nich méně, než se na první pohled zdá. Je to jen dojem barokní ornamentiky a sofistikované struktury, interpretace postrádající originál. Vyznačuje se zvláštnostmi, které lze pozorovat v celé architektuře AI: výraznou rozmazaností, neschopností sledovat linii, podivnou slepotou vůči symetrii a odfláknutými, nemožnými hranami, spoji a detaily.

A samozřejmě zůstáváme pevně v oblasti vizuální, nikoliv skutečné. Stroj ovládá pixely ve dvou rozměrech, nikoli materiály a prostor. Architekti si mohou oddechnout, že umělá inteligence si pro jejich práci zatím nepřijde, i když není nemožné si představit, že by obrázky s umělou inteligencí vyhrály studentskou nebo kreslířskou soutěž, pokud by to bylo povoleno.

Obecně platí, že architektura si nové technologie nejprve prověří na své avantgardě a pak je stavebně využije v kotelně. Prefabrikace krátce nechala metabolisty snít o nekonečné rekonfigurovatelné flexibilitě a dnes přináší levnou uniformitu. CATIA byla zpopularizována Gehrym a stala se součástí zázemí. Poté, co sliboval parametrické bujení, skončí 3D tisk pravděpodobně u servisních jader nebo něčeho podobně neokázalého.

Umělá inteligence si spíše najde uplatnění při generování půdorysů bytů nebo řešení servisních dispozic – tedy přesně v těch oblastech, kde se počítače nejvíce využívají již nyní – než v nějakém vizionářském kreativním využití.

Vizionářství však přirozeně přitahuje pozornost a stojí za to zvážit přitažlivost snímků na #Midjourneyarchitecture. To by mohlo začít tím, že některé z výše uvedených zvláštností budete považovat spíše za kvality než za nedostatky.

Výsledky samozřejmě závisí na vstupech lidského uživatele – které obecně neznáme -, ale je zajímavé, že se opakovaně objevují rezonance s prací několika konkrétních architektů s velmi silným individuálním stylem: Gaudího biomorfismus, Eisenmanovy podivné geometrie, tekutá Hadid.

Nejlákavější však je, že umělé inteligenci je cizí ortodoxie. Fascinace, kterou vyvolává, by měla odradit zatvrzelé ideology a stoupence stylu v architektuře, kteří lpí na rigidním objektivním pojetí krásy a odchylku považují za morální i estetické selhání. Stroj s tím nesouhlasí. Generativní architektura je důsledně degenerativní a o to zajímavější.

Will Wiles píše o designu a je autorem čtyř románů, z nichž poslední je The Last Blade Priest.

Ilustrační obrázek je složen z obrázků od Hassan Ragab.



Napsal: Will Wiles, 16. listopadu 2022, dezeen.com