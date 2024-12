Arktický trezor semen ukazuje chybnou logiku přizpůsobování se klimatu

19.12.2024 – Potíže s úložištěm semen na Špicberkách ukazují, proč musíme klimatické katastrofě snažit i předcházet, nejen domýšlivě spoléhat na plánování adaptace. Na 78 stupních severní šířky leží nejsevernější město na světě. Je to zvláštní místo. Za polárním kruhem – pouhých 814 kilometrů od severního pólu – žije v Longyearbyenu na norském souostroví Špicberky jen 2400 lidí, ale více než 1,3 milionu semen.

Svalbard Global Seed Vault je podzemní úložiště určené k zabezpečení semen, aby „zajistilo, že se neztratí odrůdy potravinářských plodin“ v případě globální krize, jako je válka, terorismus nebo změna klimatu. Trezor, který je označován jako „naše pojistka, že budeme schopni nakrmit svět i za 50 let“, byl umístěn na místě a v hloubce v Arktidě, které mají zajistit, že semena nezplesniví ani nevyklíčí a budou k dispozici k použití, až bude potřeba. Pro větší bezpečnost je trezor chlazen na nula stupňů Fahrenheita a je navržen tak, aby vydržel zemětřesení o síle 10 stupňů. (Pro srovnání, zemětřesení, které způsobilo tsunami, jež zničilo japonskou Fukušimu, mělo sílu 9 stupňů.) Na první pohled se zdá, že úložiště semen je velmi dobrý nápad. Stojí však na vratkých základech.

Trezor byl otevřen v roce 2008 a navázal na předchozí variantu, kdy byla semena uložena v nedalekém uhelném dole. Nejedná se konkrétně o reakci na hrozbu změny klimatu, ale je to ztělesnění myšlenky přizpůsobení se klimatu. Jeho logika je následující: Zdá se, že naše politické systémy nejsou schopny podniknout smysluplné kroky k jejímu zastavení, takže nám nezbývá než plánovat budoucnost, kdy budeme čelit vážnému narušení klimatu.

Hlavním z těchto narušení budou poruchy v zásobování potravinami, protože krutá sucha a vlny veder povedou k rozsáhlým sezónním neúrodám a důležité jednotlivé druhy potravin nebude možné pěstovat na místech, kde jsou lidé zvyklí je pěstovat. Až k tomu dojde, může být zásoba rozmanitých semen – včetně těch, která jsou přizpůsobena teplejším a drsnějším klimatickým podmínkám – právě tím, co potřebujeme k ochraně našich potravinových systémů a odvrácení katastrofy.

Je dobré být realistou, pokud jde o klimatickou budoucnost, která nás čeká, ale semenný trezor obsahuje domýšlivost, která je společná mnoha adaptačním plánům: víme, co nás čeká, takže když budeme dobře plánovat, všechno půjde dobře. Ale už se objevily trhliny v brnění trezoru.

V roce 2017 postihla klenbu povodeň, kterou paradoxně způsobila změna klimatu. Velmi teplá (ale stále méně výjimečná) zima v kombinaci s vydatnými jarními dešti způsobila rozmrznutí části okolního permafrostu, zaplavení vchodu a ohrožení bezpečnosti semen. Vstup do trezoru byl upraven tak, aby se toto konkrétní riziko snížilo, ale toto narušení – necelých deset let po otevření trezoru – ukazuje, že my lidé neumíme příliš dobře předvídat změny, a to ani v krátkodobém horizontu.

Propagátoři semenného trezoru udržují logiku svého úsilí částečně tím, že zahlazují rozpaky nad povodní. Časová osa trezoru na webových stránkách partnera trezoru, společnosti CropTrust, se o ní nezmiňuje. Na dotaz reportéra deníku Guardian ohledně povodní zástupce norské vlády, která trezor vlastní a provozuje, odpověděl: „Nebylo v našich plánech, že by tam nebyl permafrost a že by tam došlo k takovému extrémnímu počasí …“. Otázkou je, jestli se to děje jen teď, nebo se to bude stupňovat.“

Nemusíte být klimatologem, abyste věděli, že Arktida ztrácí věčně zmrzlou půdu; na Špicberkách je to patrné i nezkušenému oku. A už dlouho se ví, že Arktida se bude oteplovat rychleji než zbytek zeměkoule: Dnes se Arktida otepluje čtyřikrát rychleji než zbytek planety. I kdyby celý svět nyní přestal spalovat fosilní paliva,globální teploty se nevrátí k normálu ještě několik desetiletí nebo staletí. Vzhledem ke stavu opatření (nebo nečinnosti) v oblasti klimatu se nemusíme ptát, zda se oteplování Arktidy a úbytek permafrostu budou stupňovat. Je to téměř jisté.

To však není jediný problém, který se skrývá za myšlenkou trezoru na osivo. Zastánci jej popisují jako „záchranu před katastrofickým hladověním“, ale existují důvody pochybovat o tom, že by takto fungoval.

Vědci z Univerzity Britské Kolumbie poznamenali, že semena izolovaná od prostředí se nevyvíjejí, takže pokud budou za desítky let znovu zavedena, mohou se setkat s přírodním světem, kterému již nejsou přizpůsobena. Kvůli tomuto biologickému zpoždění by se mohlo stát, že se pilně chráněná semena na Špicberkách ukáží jako nepoužitelná, neschopná růstu nebo přežití.

Zaměření klenby na semena také opomíjí zásadně důležité potravinářské plodiny, jako je kasava, které se obvykle nerozmnožují semeny. A pokud by nám skutečně hrozil celosvětový hladomor, jak pravděpodobné je, že by se semena podařilo získat, distribuovat a zasít a sklidit úrodu včas, aby nasytila svět?

Problém biologického zpoždění by bylo možné řešit pravidelnou aktualizací uložených semen novými vzorky odebranými z přírody, což je však nákladné. I bez takové aktualizace vyvolává nákladnost trezoru – jeho vybudování stálo 8,3 milionu eur, modernizace 20 milionů eur a údržba 1 milion eur ročně – otázku, zda je to skutečně dobré využití zdrojů na ochranu přírody a vědeckého úsilí. A pak je tu ještě její uhlíková stopa. Udržování trezoru při teplotě -18°C / -0,4 °F vyžaduje elektřinu z veřejné elektrárny v Longyearbyenu, která využívá fosilní paliva.

Je chytré plánovat budoucnost. Trezor však předpokládá, že víme dost na to, abychom mohli plánovat efektivně, a že lidé budou věnovat pozornost tomu, co víme. Historie ukazuje, že tomu tak často není.

Potíže se semenným trezorem nám připomínají, že to nejdůležitější, co můžeme právě teď udělat, není plánovat reakci na klimatickou katastrofu poté, co k ní dojde, ale udělat vše, co je v našich silách, abychom jí zabránili, dokud ještě máme tu možnost.

Autor: Naomi Oreskes, 17.9.2024