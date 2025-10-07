Arnold Schwarzenegger říká světu, aby přestal kňourat a dal se do práce

Arnold Schwarzenegger na devátém Rakouském světovém summitu v roce 2025 pronesl jasný vzkaz: „Když se lidé ptají: ‚Co máme dělat?‘, říkám: Přestaňte kňourat. Kňouráním se nic nezmění. Dejte se do práce.“ Schwarzenegger přináší řadu příkladů osvědčených postupů – od svých průlomových iniciativ jako guvernér Kalifornie, jako jsou standardy pro zelené budovy, iniciativa Million Solar Roofs Initiative a zákon o řešení globálního oteplování, až po města jako San Diego a Grenoble ve Francii, která jsou v tomto ohledu lídrem s progresivní environmentální legislativou.
„Nemůžete jen tak sedět a vymýšlet si výmluvy, protože s vámi jeden chlap v Bílém domě nesouhlasí. Potřebujeme hrdiny. Potřebujeme si lidi získat na svou stranu. A to se nedělá mluvením. Udělá se to tím, že se podniknou kroky, které zlepší jejich životy – hned teď.“ Arnold Schwarzenegger
Rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen, patron klimatické konference, sklidil od publika bouřlivé ovace a souhlasil se Schwarzeneggerovým názorem: „Naše planeta není odpovědností jednotlivých zemí, stran či skupin – nebo dokonce jednotlivých lidí. Je to odpovědnost nás všech. Klimatická krize je velkou hrozbou, která nás všechny spojuje. A ochrana životního prostředí je důležitým úkolem, který nás všechny spojuje.“
Tony Blair, bývalý britský premiér, zdůraznil naléhavost této problematiky v rozhovoru s Arnoldem Schwarzeneggerem: „Svět potřebuje obnovený závazek k naléhavé potřebě opatření v oblasti klimatu, k nalezení pragmatických řešení, ke zlepšení života lidí a ke snížení emisí. Rozsah této výzvy vyžaduje pokračující mezinárodní spolupráci, protože znečištění a změna klimatu neznají hranice žádné země. Jsme v tom všichni společně. Musíme pracovat napříč politickými rozdíly a zajistit, aby peníze byly zaměřeny tam, kde mohou mít největší dopad, včetně financování čistých řešení po celém světě a využívání nových a vznikajících technologických pokroků k urychlení pokroku. Schwarzeneggerova klimatická iniciativa je v této debatě důležitým a velmi potřebným hlasem, který nastoluje otázky, na kterých nám všem záleží.“
Spolkový kancléř Christian Stocker ve svém projevu zdůraznil, že globální krize ukazuje, že dlouhodobého úspěchu můžeme dosáhnout pouze s globálními řešeními. „Ambiciózní klimatické cíle musí jít ruku v ruce s prosperitou, bezpečností dodávek a zachováním konkurenceschopného průmyslu,“ pokračoval Stocker. „To vyžaduje, abychom všichni jednali společně. Každý příspěvek se počítá – ať už jde o inovativní nápady, udržitelná opatření nebo závazek k ochraně našeho přírodního prostředí.“
Wopke Hoekstra, evropský komisař pro klima, nulové čisté emise a čistý růst, oceňuje roky práce guvernéra Schwarzeneggera a jeho neúnavné úsilí v boji proti změně klimatu a znečištění: „Je nesmírně důležité udržet politickou dynamiku, protože tato existenční krize nezmizí. Ve skutečnosti to může být naše největší příležitost k vyřešení mnoha problémů, kterým čelíme. Posílením naší pozice čisté supervelmoci EU výrazně zvýší svou konkurenceschopnost a produktivitu a vytvoří obrovské výhody pro naše občany.“
V jedné z panelových diskusí se vídeňská velitelka hasičů Viktoria Zechmeister a Dom Bei, velitel hasičů ze Santa Moniky, podělili o působivé zprávy o svých misích v uplynulém roce. Oba byli v první linii velkých extrémních povětrnostních jevů – ničivých lesních požárů v Kalifornii a rozsáhlých záplav v Rakousku. Jejich rozhovor zdůraznil střízlivou pravdu: klimatická krize již není vzdáleným ani abstraktním nebezpečím. Je tady, je skutečná a již nyní stojí životy, vyčerpává zdroje a vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Arnold Schwarzenegger, hlavní projev na Austrin World Summit 2025
Děkuji. Posaďte se a uvolněte se.
Iman to nedělá proto, že by chtěl ukázat, jak skvělý je herec, ale protože to byla jen zkouška. Takže bude hrát v mém příštím filmu. Od té doby, co vyhrál soutěž The Apprentice, mě žádá, aby mohl hrát v jednom z mých filmů. Řekl jsem mu: „Chlapče, chci vidět akci. Chci vidět výkon.“
Takže o tom to celé bylo, abych vám řekl. Každopádně, odvedl jsi skvělou práci, moc se mi to líbí. Moc děkuji, že jste dnes přišli a opět moderovali tuto akci. Velmi si toho vážíme. A chci poděkovat svému partnerovi při moderování tohoto summitu, prezidentovi Vanderbellanovi.
Byl po léta mimořádným partnerem, skvělým partnerem, vždy nadšeným. Naše partnerství je přesně to, o čem to celé je. Konzervativec jako já a lídr Strany zelených společně, sjednocení v naší misi ukončit znečištění.
Každý rok ukazujeme světu, že vytváření čistého vzduchu a čisté vody není politickou otázkou, ale otázkou lidí. Také bych chtěl velmi poděkovat kancléři Stokerovi.
Bylo skvělé vás včera vidět ve vaší kanceláři. Ten malý doutník. Musím říct, že máte dobrý vkus, co se doutníků týče. Bylo to neuvěřitelné. A je to opravdu divoké, když sem přijedete a každý rok vidíte jiného kancléře. Je to prostě divoké.
Přijdu sem a slyším Monicu říkat: „Tentokrát máme jiného kancléře. Je z Konzervativní strany. Tentokrát máme kancléře ze Socialistické strany.“ A tak to pokračuje dál a dál. Ale řeknu vám jednu věc, potkal jsem je všechny. Ale vy jste bezpochyby ten nejnovější.
Každopádně, teď už bez vtípků, bylo skvělé si s vámi včera popovídat a hned jsem si uvědomil, že nejste stranický funkcionář. Nepředkládal jste mi republikánské názory. Nepředkládal jste mi konzervativní názory. Mluvil jste jako někdo, kdo chce být prostě veřejným činitelem.
A toho si velmi vážím, protože přesně to potřebujeme. Ne někoho, kdo se ptá, jestli je to republikánský nebo demokratický nápad. Koho to zajímá? Nám jde o to, abychom sloužili lidem. A vy jste mluvil právě o tom, že chcete sloužit lidem.
Chtěl bych také poděkovat týmu, který zajistil, že tento summit byl tak velkým úspěchem. Monica Langala a celý tým pracovali celý rok na tom, aby se všichni mohli sejít a inspirovat svět. Děkuji ti, Monico. Znovu jí zatleskejme. Samozřejmě chci také poděkovat svému drahému příteli Siru Tony Blairovi.
Chci říct, nevím, jestli si to uvědomujete, ale jste jedním z mých hrdinů v oblasti životního prostředí. Jste jedním z mých hrdinů v oblasti životního prostředí, skutečným lídrem tady v Evropě.
A budeme o tom mluvit více později, až budeme tady na pódiu diskutovat o našem vztahu. Ale jsem vám nesmírně vděčný za práci, kterou jsme společně odvedli pro Kalifornii.
Zatleskejme mu tedy za jeho skvělé vedení v oblasti životního prostředí. Děkuji. Jak jsem řekl, později vysvětlím více o tom, proč na tom v Kalifornii spolupracujeme. A děkuji také všem ostatním úžasným řečníkům, kteří nám pomohli upozornit na tuto velmi důležitou otázku.
Víte, co je zajímavé? Pokaždé, když v poslední době mluvím s environmentalisty a politiky, říkají mi: „Pane Arnolde, jaký má smysl bojovat za čisté životní prostředí, když vláda Spojených států tvrdí, že klimatické změny jsou podvod a budoucnost patří uhlí a ropě? Když to politikům ve Washingtonu je jedno. Víte, co jsem jim odpověděl? Přesně to, co jsem řekl dětem ve svém filmu Kindergarten Cop. Přestaňte fňukat. Přestaňte fňukat. Fňukání nic nezmění. Fňukání nic nevybuduje.
Vím, že politici ve Washingtonu DC nebo v mnoha jiných hlavních městech světa někdy nesouhlasí se vším, co děláme a v co věříme. Kdyby hlavní města vždy měla na paměti naše nejlepší zájmy, neměli bychom po celém světě explodující deficity, neměli bychom imigrační problémy, které rozzuřily lidi.
Neměli bychom obrovské nerovnosti. Neměli bychom nedostatečnou infrastrukturu. Neměli bychom problémy s bezdomovectvím.
A seznam by mohl pokračovat dál a dál, protože svět bude mít vždy problémy a vůdce, kteří s námi nesouhlasí nebo jsou prostě špatnými vůdci.
V průběhu historie jsme opakovaně viděli, že někdy je třeba problémy řešit lidmi. Někdy se lidé musí vzchopit a pustit se do práce. Ať už jde o hnutí za volební právo žen v Americe, hnutí za nezávislost v Indii, hnutí za občanská práva v Americe nebo hnutí proti apartheidu, ve všech těchto hnutích to byli lidé, kteří odvedli práci, byli to lidé, kteří se stali hrdiny, a my potřebujeme hrdiny, ne fňukaly, potřebujeme řešení, ne stížnosti. Nikdy jsem nevěřil v pouhé stěžování, protože věřím v využití každé trochy energie k vyřešení toho, na co si stěžuji.
Vzpomínám si na programy pro využití času po škole, kdy bylo zcela jasné, že 70 % dětí pochází z rodin, kde pracují oba rodiče. Ale děti byly po třetí hodině odpoledne propuštěny ze školy a nikdo je neměl komu vyzvednout. Tak se potulovaly po městě a dostávaly se do potíží s gangy, násilím, alkoholem, drogami.
Pak se divili, proč tolik dětí končí v nápravných zařízeních pro mladistvé. Tak jsem řekl: „Lidi, potřebujeme mimoškolní programy.“ Politici odpověděli: „Na to nemáme peníze.“ Tak jsem si stěžoval, sestavil jsem iniciativu a dal ji do hlasování v příštích volbách. Obrátil jsem se přímo na lidi a ti hlasovali drtivou většinou 57 % hlasů pro to, aby se každý rok přidělovalo dalších 500 milionů dolarů na programy po škole.
Kdybych si jen stěžoval, ztrácel bych čas. Nefňukal jsem. Nejen si stěžoval. Stěžoval jsem si. Ale oni s tím něco udělali. A od té doby jsme vybrali miliardy a miliardy a miliardy dolarů na programy po škole. A týká se to milionů dětí. Miliony dětí nyní dostávají doučování v rámci programů po škole, pomoc s domácími úkoly, dohled dospělých, umělecké programy, hudební programy, sportovní programy a tak dále. Je fantastické, co jsme dokázali. Ale nejde jen o to si stěžovat, je třeba něco dělat.
Vím, že to zní spíš jako motivační řeč než jako řeč o životním prostředí, ale víte proč? Protože to tak je. Je to tak. Je to proto, že vás všechny chci motivovat, abyste byli hrdinové, které potřebujeme. A je to proto, že jsem si tím už prošel. Pamatuji si, když jsem byl guvernérem Kalifornie, byla u moci Bushova administrativa. Federální vláda neměla vůbec zájem bojovat proti znečištění. Vůbec ne.
Ale já jsem byl nadšený. Řekl jsem si, že Kalifornie je tak velký stát. Je to jedna z největších ekonomik na světě. Musíme bojovat proti znečištění. Vrhli jsme se do toho. Podepsal jsem zákon o snížení emisí. Vytvořili jsme normy pro zelené budovy, normy pro obnovitelné zdroje energie, iniciativu milion solárních střech. A seznam by mohl pokračovat dál a dál.
A pak najednou za mnou přišla federální vláda a řekla: „Guvernére, to nemůžete udělat. Nemůžete regulovat svůj vlastní vzduch. To je federální záležitost.“ Zeptal jsem se: „Odkdy?“ Řekl jsem, že republikánská filozofie je, že oslavujeme práva států, a najednou z toho chcete udělat federální záležitost. Co se to tady děje?
Federální vláda se nám snažila zabránit ve stanovení norem pro čistý vzduch. Ale zastavili jsme se? Fňukali jsme jako malé holčičky? Ne. Zažalovali jsme je. Zažalovali jsme vládu. Bojovali jsme u soudu za soudem až k Nejvyššímu soudu a tam jsme vyhráli. Přesně to jsme udělali.
Místo toho, abychom si stěžovali, zatímco oni ve Washingtonu seděli se založenýma rukama, přijali jsme první program emisních povolenek v zemi. Podepsali jsme zákon o řešení globálního oteplování. Stanovili jsme nejpřísnější normy pro emise vozidel v Americe. A víte, co se stalo? Kalifornie snížila emise o 25 %. A zvýšili jsme podíl obnovitelných zdrojů energie z 15 % na 50 %. Letos jsme více než stokrát dosáhli 100% podílu čisté elektřiny. To se stane, když přestanete fňukat a začnete vést.
A něco vám řeknu. Nejsme sami. Po celém světě se děje tolik skvělých věcí, že z toho jsem úplně unešený. Britská Kolumbie a Kanada mají uhlíkovou daň. To je skutečné vedení. Již snížily emise veřejného sektoru o 34 % a investují miliardy a miliardy dolarů do čisté energie a elektrifikace i v odlehlých městech.
San Diego v jižní Kalifornii si stanovilo cíl nulových emisí do roku 2035. Od roku 2019 již snížilo emise o 19 %. Založilo komunální podnik, který dodává lidem čistou elektřinu. Fantastická práce na místní úrovni. Nebo Grenobyl ve Francii, který byl v roce 2022 jmenován zeleným hlavním městem Evropy. Snížili emise o 25 % a proměnili ulice plné aut v cyklistické dálnice. Vysadili tisíce stromů a ukázali občanům, jak se má skutečně jednat. Tato místa nečekala na povolení. Nevymýšlela si výmluvy.
Nestěžovali si. Prostě se pustili do práce. Rozhodli se být hrdiny. A nejsou to jen státy a místní vlády po celém světě, které vedou tento boj. Ne, podniky to dělají také. A i když lidé říkají, že společnosti se nemohou změnit, je to nesmysl, protože jsem to viděl na vlastní oči.
Apple, největší společnost na světě, snížila své emise skleníkových plynů o více než 60 %. Od roku 2015 se jedná o 60% snížení, a to při současném růstu jejich podnikání. Google již nyní pohání své globální operace z 64 % čistou energií. Microsoft si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 nejen uhlíkové neutrality, ale dokonce uhlíkové negativity.
Pro případ, že nevíte, co to znamená, znamená to, že odstraní z atmosféry více znečištění, než kolik ve skutečnosti vypouštějí. Zamyslete se nad tím. Dokonce i Xbox Council šetří energii. Pouhou změnou nastavení se podařilo ušetřit 1,2 milionu tun CO2. Zamyslete se nad tím.
A co Amazon, který nasazuje desítky tisíc elektrických dodávek. Dosáhli 100% obnovitelné energie ve všech svých provozech o 7 let dříve, než bylo plánováno. Amazon je fantastický. Nejen kvůli své práci v oblasti životního prostředí, ale také proto, že natočil můj film The Man with the Bag. Chápete, co tím myslím? Tomu se říká synergie. Natočili film, ve kterém hraju Santa Clause a který vyjde na Vánoce. Zkrátka a dobře, dělají skvělou práci. Miluju je. A Meta nebo Facebook snížily emise z reklamy od roku 2017 o 94 %. 94 %. Od roku 2020 mají v provozu nulové emise.
To nejsou jen slova, to jsou činy. Existují řešení. A takhle by mohli pokračovat celý den. Tady v Rakousku odvádějí fantastickou práci. Mám na mysli, že 98 % výroby elektřiny pochází z čisté energie tady v Rakousku. Zatleskejme Rakousku za skvělou práci, kterou odvádí.
Dribbnik v Polsku kdysi nazýval smogovou metropolí Evropy. Dříve tam bylo 130 smogových dnů ročně. Nyní jen 12. Proč? Protože přestali spalovat uhlí v domácnostech a vyměnili staré topné systémy. Nestěžovali si. Prostě to udělali.
Londýnská zóna s extrémně nízkými emisemi je jedním z největších úspěchů v oblasti městského klimatu na světě. Od rozšíření této zóny klesly emise oxidu dusičitého o více než 20 %. Emise jemných částic klesly o 29 % a dodržování předpisů je téměř 97%. Takto se čistí ovzduší. Takto děláme ovzduší čistým.
Všechny tyto vlády a společnosti dokazují to, co jsme již dávno dokázali v Kalifornii. Nemůžete jen sedět a vymýšlet výmluvy, protože jeden člověk v krásném Bílém domě na Pennsylvania Avenue s vámi nesouhlasí. Vím, že si teď všichni myslíte, že Arnold zaútočí na Trumpa a řekne o něm nějaké opravdu hrozné věci, že? Ale to není můj styl.
Za prvé, mám pravidlo. Nekritizuji prezidenta mimo jeho rámec, bez ohledu na to, kdo to je, bez ohledu na to, ke které straně patří.
Zadruhé vím, že lidé mají dost neustálého fňukání, stěžování si a pesimismu. Chtějí hrdiny. Chtějí více stížností. To ale není to, co chceme my. A není to ani to, co potřebujeme. Musíme si lidi získat. A jediný způsob, jak si získat jejich srdce a mysli, je ukázat jim, že podnikáme kroky, které zlepšují jejich životy.
Nemluvím o zlepšení jejich životů za 20 let, ale o zlepšení jejich životů teď. Máme moc to udělat. V každé společnosti, na každé univerzitě, v každé místní samosprávě máte moc, kterou by si federální vláda přála mít. Přáli by si mít tuto moc.
Protože my můžeme udělat věci hned teď, které lidé pocítí okamžitě. Víte, federální vláda je trochu pomalá a trochu neohrabaná. Nemá s lidmi takový vztah, jaký máme my. Realita je taková, že 70 % znečištění se snižuje na místní a státní úrovni, ne na federální úrovni.
Viděl jsem to v Kalifornii, tu moc, kterou máme v Kalifornii. Říkám vám, tam je ta moc. Uvedu vám příklad. Pokud se prezident objeví nebo neobjeví v kanceláři po celý týden, nikoho to nezajímá. Většina lidí by to ani nevěděla.
Ale pokud popeláři nepřijedou celý týden, už po jednom dni budete vědět, že se odpadky začnou hromadit. Po dvou dnech to ve vašem sousedství začne smrdět. A po třech dnech se objeví krysy. A po týdnu propukne peklo. To vám mohu zaručit.
To je rozdíl mezi faraonem a místní samosprávou. Co se děje na místní úrovni, víte hned. Pokud zavoláte policii a ta se neobjeví, když dochází k vloupání, hned poznáte rozdíl. To je síla místní samosprávy. Protože skutečná práce se odehrává na místní úrovni ve vašich městech, ve vašich státech, ve vašich společnostech a ve vašich sousedstvích. Tam je ta síla. Takže všem, kteří se ptají, co bychom měli dělat, říkám: přestaňte fňukat a dejte se do práce.
Buďte starostou, který zavede elektrické autobusy. Buďte generálním ředitelem, který ukončí závislost na fosilních palivech. Buďte školou, která nainstaluje solární panely na střechu, jako to udělala univerzita St. Andrews. Nežádali o to vládu. Prostě to udělali. Pokud budete vést, pracovat a jednat, lidé vás budou následovat. Nemusíte být prezidentem, abyste byli hrdinou. Stačí, když vám na tom záleží, zvednete zadek a pustíte se do práce.
V této místnosti jsme obklopeni hrdiny. Podívejte se kolem sebe. Od levé strany k pravé straně máme samé hrdiny. Hrdinové neposílají ufňukané tweety. Netrápí se nečinností ostatních. Nezabývají se katastrofickými scénáři. Hrdinové najdou způsob, jak něco změnit, i když jsou šance proti nim. A zejména když jsou šance proti nim, hrdinové si vyhrnou rukávy a jdou do toho naplno, protože vědí, že úkol musí být splněn.
Hrdinové se ptají: „Pokud ne já, tak kdo? Pokud ne teď, tak kdy?“ Vy jste hrdinové, které hledáme. Tak jděte do toho, dejte se do práce a splňte úkol. Moc vám děkuji. Děkuji.
Zdroj: „The Schwarzenegger Climate Initiative“, https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/