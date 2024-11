Arnold volí menší zlo, podpořil Demokraty

Arnold Schwarzenegger: Ve skutečnosti nedělám podporu. Nestydím se sdílet své názory, ale nesnáším politiku a většině politiků nevěřím.

Chápu také, že mě lidé chtějí slyšet, protože nejsem jen celebrita, jsem bývalý republikánský guvernér.

Doba, kdy jsem byl guvernérem, mě naučila milovat politiku a ignorovat politiku. Jsem hrdý na práci, kterou jsem odvedl, když jsem pomohl vyčistit naše ovzduší, vytvořit pracovní místa, vyrovnat rozpočet, provést největší investice do infrastruktury v historii státu a vzít moc politikům a vrátit ji lidem, pokud jde o náš proces přerozdělování a naše primárky v Kalifornii.

To je politika. Vyžaduje to spolupráci s druhou stranou, ne její urážení, abyste vyhráli příští volby, a vím, že to pro většinu lidí není sexy, ale miluji, když mohu pomoci zlepšit životy lidí pomocí politiky, jako to stále dělám prostřednictvím svého institutu na USC, kde bojujeme za čistý vzduch a odebrání moci politikům, kteří manipulují systém proti lidem.

Budu k vám upřímný: V současné době nemám rád ani jednu stranu. Moji republikáni zapomněli na krásu volného trhu, zvyšují deficity a odmítají výsledky voleb. Demokraté nejsou v řešení deficitů o nic lepší a obávám se, že jejich místní politika poškodí naše města zvýšenou kriminalitou.

Asi nepřekvapí, že politiku nenávidím víc než kdy jindy, což, pokud jste normální člověk, který není závislý na těchto blbostech, asi chápete.

Chci se od ní odladit.

Ale nemůžu. Protože odmítat výsledky voleb je tak neamerické, jak jen to jde. Pro někoho, jako jsem já, kdo mluví s lidmi po celém světě a přesto ví, že Amerika je zářivé město na kopci, je označení Ameriky za popelnici pro celý svět tak nevlastenecké, až mě to rozzuří.

A já budu vždycky dřív Američan než republikán.

Proto tento týden volím Kamalu Harrisovou a Tima Walze.

Dělím se o to s vámi všemi, protože si myslím, že je vás hodně, kteří to cítíte stejně jako já. Neuznáváte naši zemi. A máte právo být rozzuření.

Celá desetiletí jsme mluvili o státním dluhu. Desítky let jsme hovořili o komplexní imigrační reformě, která zajistí hranice a zároveň napraví náš nefunkční imigrační systém. A Washington nedělá nic.

Problémy se jen valí dál a my všichni jsme stále naštvanější, protože jediní, kdo z problémů těží, nejste vy, lidé. Jediní lidé, kteří mají z tohoto svinstva prospěch, jsou politici, kteří dávají přednost tomu, aby měli řečnické body, které jim pomohou vyhrát volby, před službou veřejnosti, která zlepší život Američanů.

Je to pro ně jen hra. Ale pro americké spoluobčany je to život. Měli bychom být naštvaní!

Ale kandidát, který nerespektuje váš hlas, pokud není pro něj, kandidát, který pošle své stoupence, aby vtrhli do Kapitolu, zatímco on se bude dívat s dietní kolou, kandidát, který neprokázal žádnou schopnost pracovat na prosazení jakékoli politiky kromě snížení daní, které pomohlo jeho sponzorům a dalším bohatým lidem, jako jsem já, ale nepomohlo nikomu jinému, kandidát, který si myslí, že Američané, kteří s ním nesouhlasí, jsou větší nepřátelé než Čína, Rusko nebo Severní Korea – ten naše problémy nevyřeší.

Budou to jen další čtyři roky keců bez výsledků, které nás budou rozčilovat ještě víc, rozdělovat a nenávidět.

Musíme za touto kapitolou americké historie zavřít dveře a já vím, že bývalý prezident Trump to neudělá. Bude rozdělovat, urážet, hledat nové způsoby, jak být ještě neameričtější než dosud, a my, lidé, se dočkáme jen dalšího hněvu.

To je pro mě dostatečný důvod, abych se s vámi všemi podělil o svůj hlas. Chci se jako země posunout kupředu, a i když mám spoustu nesouhlasných názorů s jejich platformou, myslím, že jedinou cestou, jak toho dosáhnout, jsou Harris a Walz.

Hlasujte tento týden. Obraťte list a nechte tenhle brak za sebou.

A i když se mnou nesouhlasíte, volte, protože to jako Američané děláme.

Pozn. Ano, hlavním problémem USA není vůbec zda Kamala nebo Donald, ale deficit, pumpování vypůjčených peněz do ekonomiky, inflace, skutečnost, že polovina pracujících má na účtech průměrný zůstatek méně než 500 dolarů (ve statistice v kolonce 0-1000) a v příštím roce pravděpodobně přibyde neschopnost splácet dluhy bez dalšího zadlužení, zdanění kapitálových výnosů a inflace. Ekonomové vědí, že si s tím Demokraté ani Republikáni neporadí, celý rozdíl ve způsobech vlády je jen v tom, ze které strany a jakým způsobem nevyhnutelné dopady na obyvatele dopadnou. Utěšovat se tím, že když zvolím Kamalu, že to bude lepší je podle všeho sebeklam, stejně tak v případě Donalda.



Pozn. Je velkou ostudou Republikánů, že po útoku na Kapitol nebyli schopni najít lepšího kandidáta než Trumpa.



Nicméně Arnolda chápeme a s odsouzením zdivočelých MAGA plně souhlasím. Úvodní obrázek je z pár let starého videa, které je NUTNÉ si pouštět OPAKOVANĚ!!