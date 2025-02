Asteroid 2024 YR: Bude K zemi hleď, Armagedon nebo Melancholia?

Vědci tvrdí, že nově objevený asteroid může Zemi zasáhnout v roce 2032. Tento asteroid Zemi pravděpodobně nezasáhne – ale můžeme předpokládat, že ano. Možnost dopadu asteroidu 2024 YR4 na naši planetu může být vyloučena až v roce 2028, což zvyšuje pravděpodobnost, že se budeme muset připravit na nejhorší.

Koncem prosince astronomové využívající teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) v Chile pozorovali nový asteroid v blízkosti naší planety. Objekt s označením 2024 YR4, jehož velikost se pohybuje mezi 40 a 100 metry, byl spatřen 27. prosince. Ukázalo se, že nejbližší přiblížení asteroidu k Zemi nastalo o dva dny dříve, kdy se YR4 nacházel asi 800 000 kilometrů od naší planety, tedy zhruba dvakrát dále než Měsíc. „Přibližoval se přímo k Zemi,“ říká John Tonry, astronom z Havajské univerzity. Taková tělesa nejsou neobvyklá; v naší oblasti sluneční soustavy se nacházejí tisíce planetek této velikosti nebo větších. Tento si však zasloužil další pozornost, abychom se ujistili, že v budoucnu nebude představovat riziko pro naši planetu.

Následná pozorování však spíše než vyloučení dopadu prokázala pravý opak. Služba NASA nazvaná Sentry, která monitoruje potenciální dopady asteroidů tím, že sdružuje pozorování z teleskopů po celém světě, 27. ledna aktualizovala riziko dopadu Y24 na naši planetu na bezprecedentní úroveň. Zdálo se, že YR4 má 1,3% šanci, že 22. prosince 2032 zasáhne Zemi. Toto hodnocení odpovídá stupni ohrožení 3 na Turínské stupnici, což je metrika, která hodnotí nebezpečí, jež asteroid představuje pro Zemi, na vzestupné stupnici od 1 do 10. O dva dny později Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že odhadla podobné riziko dopadu a následně služba NASA Sentry zvýšila riziko dopadu na 1,6 procenta.

Pravděpodobnost dopadu je stále nízká. „Existuje 99procentní pravděpodobnost, že se mine, a to je to, co očekáváme,“ říká Davide Farnocchia, vědec z Centra pro studium blízkozemních objektů v Laboratoři tryskového pohonu NASA. Jedná se však o větší riziko dopadu na naši planetu než u jakéhokoli jiného asteroidu od doby, kdy se Apophis, u něhož se v prosinci 2004 na krátkou chvíli odhadovala 2,7% šance, že v roce 2029 zasáhne naši planetu. Lepší pozorování Apophisu nakonec zpřesnila jeho dráhu tak, že astronomové mohli s jistotou říci, že ho mine. Očekávají, že se tak stane i v případě YR4 – ale zatím se průběžná analýza ubírá opačným směrem. „Pravděpodobnost se zvyšuje,“ říká Juan Luis Cano, koordinátor planetární obrany v Koordinačním centru pro objekty blízké Zemi ESA. A to může představovat zajímavé dilema.

Pokud by do naší planety narazil asteroid velikosti YR4, život na Zemi by to sice neukončilo, ale bylo by to zničující. Při této velikosti by dopad odpovídal „bombě o síle 10 megatun“, říká Tonry – což je více než dost na to, aby způsobil rozsáhlé regionální decimování. „Vše v okruhu tří až čtyř kilometrů by bylo spáleno,“ říká Tonry. „Všechno do vzdálenosti 10 kilometrů by bylo rozbito. Není to jaderný výbuch, ale je to extrémně žhavá exploze. Vznikla by obrovská ohnivá koule, která by vyvolala požáry až do vzdálenosti 15 kilometrů, nebo tak nějak. Zabilo by to spoustu lidí, pokud by se neodstěhovali z cesty.“

Pozorování naznačují, že YR4 je spíše kamenný asteroid než asteroid bohatý na kovy, říká Melissa Bruckerová, planetární vědkyně z Arizonské univerzity. To znamená, že by pravděpodobně explodoval vlivem tlaku v horních vrstvách atmosféry, místo aby dopadl na zemský povrch. Jeho dopad by se tak mohl podobat slavné tunguzské události z roku 1908, kdy nad Ruskem vybuchl předpokládaný asteroid nebo kometa a srovnal se zemí 2150 km2 odlehlého sibiřského lesa. „Myslíme si, že YR4 je přibližně stejně velký jako tunguzská událost,“ říká Brucker. K novějšímu příkladu takového dopadu došlo v roce 2013, kdy nad městem Čeljabinsk v Rusku explodoval meteor o šířce odhadované na 20 metrů, který rozbil okna a zranil stovky lidí.

Blízkozemní planetka 2024 YR4, jak ji viděl Very Large Telescope Evropské jižní observatoře v lednu 2025, krátce po objevení objektu v prosinci 2024. Od 29. ledna 2025 má asteroid téměř 99procentní šanci, že 22. prosince 2032 bezpečně mine Zemi, ale případný dopad zatím nelze zcela vyloučit. Tato animace je sekvencí pozorování asteroidu 2024 YR4 provedeného pomocí Very Large Telescope ESO v lednu 2025, krátce po jeho objevení v prosinci 2024. Snímky byly seřazeny tak, aby planetka zůstala pevně uprostřed záběru, zatímco hvězdy v pozadí se zdánlivě pohybují.



I když nemůžeme s jistotou říci, kde by YR4 zasáhl naši planetu, můžeme na základě předpokládaného data dopadu 22. prosince 2032 geograficky omezit místo, kam by Země případně dopadla, říká Daniel Bamberger, amatérský astronom z Německa, který vypočítal možný koridor dopadu asteroidu. Ohrožená oblast se rozkládá od Tichého oceánu přes severní část Jižní Ameriky, Atlantský oceán, subsaharskou Afriku, Arabské moře a část jižní Asie. „Věděli jsme, že jednoho dne najdeme takové těleso s poměrně vysokou pravděpodobností dopadu,“ říká.

Přestože je riziko dopadu YR4 zřejmě vzdálené, stojí za pozornost, říká Richard Binzel, planetární vědec z Massachusettského technologického institutu, který v roce 1997 vytvořil Turínskou stupnici. Zhruba jednoprocentní šance se zdá být mizivá a konec roku 2032 se může zdát vzdálený, ale pravděpodobnost se může rychle zhoršit pokusy o odklonění nebo zmírnění dopadu impaktoru by vyžadovaly roky plánování a realizace. Jakmile astronomové získají další pohledy na asteroid a budou lépe sledovat jeho dráhu, může jeho hodnocení na stupnici Torino klesnout na stupeň 1 a nakonec na 0. Pokud však místo toho takové zpřesnění dráhy odhalí YR4 na stále se přibližující trajektorii k naší planetě, může jeho hodnocené nebezpečí stoupnout na stupeň 8 na stupnici, což je nejvyšší možný stupeň pro asteroid této velikosti. „Stupeň 8 znamená jistou srážku,“ říká Binzel.

Riziko srážky asteroidu s naší planetou by mohlo být okamžitě zrušeno, pokud astronomové najdou historická pozorování YR4 z dlouhodobých průzkumů a získají znalosti o jeho trajektorii za dlouhé časové období. „Okamžitě by bylo jasné, zda došlo ke srážce, nebo ne,“ říká Bamberger. „To by byl konec příběhu.“ Astronomové se domnívají, že k takovým pozorováním mohlo dojít během průzkumů teleskopů, které byly v provozu v době, kdy byl vypočítán předchozí průlet asteroidu kolem Země v roce 2016, ale zatím archivní pátrání vyšlo naprázdno. „Děláme to už dva týdny a bohužel jsme neuspěli,“ říká Cano.

A čas je přitom velmi důležitý. Asteroid se v současné době od Země vzdaluje a v dubnu už nebude pro teleskopy viditelný. Mimo tuto úzkou příležitost se další šance pozorovat asteroid a posoudit jeho hrozbu naskytne až v roce 2028, kdy se YR4 příště přiblíží k Zemi – což je jediný takový průlet před neradostným termínem 22. prosince 2032. Pokud bude asteroid do té doby stále představovat riziko srážky, bude na přípravu důrazné reakce nebezpečně málo času. Prozíravost si tedy může vyžádat vypracování strategie zmírnění následků v mezidobí, kdy je šance, že asteroid zasáhne Zemi, i když je velmi malá.

„Až se v roce 2028 přiblíží, můžeme mít misi v podstatě připravenou, až přijdou nová pozorování,“ říká Tonry. Alternativně dodává, že „bychom se mohli rozhodnout nechat to být“, pokud by předpovědi ukázaly, že asteroid Zemi nezasáhne.

Přípravy na takovou preventivní reakci by mohly začít již příští týden, kdy se shodou okolností uskuteční setkání poradní skupiny OSN pro plánování vesmírných misí a Mezinárodní sítě pro varování před asteroidy mezi kosmickými agenturami. „Budeme se na tento objekt dívat velmi pozorně,“ říká Cano. Pokud se riziko srážky nepodaří vyloučit před letošním dubnem, bude možná nutné vážně diskutovat o perspektivě vychylovací mise v roce 2028. „Osm let do [potenciálního] dopadu je velmi náročný scénář,“ říká Cano. „Navrhnout a postavit misi trvá tři až pět let. Bylo by to opravdu omezené.“ Takový návrh mise by mohl být podobný testu NASA s dvojitým přesměrováním asteroidu, který v září 2022 úspěšně změnil dráhu asteroidu nárazem do něj.

Pokud vychýlení nepřipadá v úvahu, další možností by mohlo být prozkoumání „evakuačních opatření na zemi“ v oblasti předpokládaného dopadu, říká Farnocchia. Pokud se hrozba asteroidu nerozptýlí podle očekávání, budou takové hrozivé diskuse trvat roky, pokud k nim vůbec dojde. Převážně pravděpodobným scénářem je, že další pozorování YR4 prokáží, že naši planetu mine a nebude představovat žádné riziko. A existuje spousta dostupných dalekohledů, které mohou tato pozorování provádět. Cano říká, že požádal o čas na vesmírném dalekohledu NASA Jamese Webba, aby mohl planetku pozorovat, zatímco Bruckerová říká, že by mohla k hledání YR4 využít Keckovu observatoř na Havaji.

Uprostřed tolika znepokojivých nejistot nabízí rychlý vývoj reakcí astronomů na YR4 důvody k optimismu. Jakkoli se někdy můžeme cítit bezmocní vůči přírodním katastrofám – zejména tak extrémním, jako je vesmír vrhající vesmírný kámen do tváře Země – globální imperativ sledovat a studovat potenciálně hrozivé asteroidy se vyplácí. Před několika desetiletími bylo obtížné objekt, jako je YR4, vůbec objevit, nemluvě o přesném sledování jeho dráhy a možnosti zničení. Dnes jsou vesmírní vědci pozoruhodně blízko k dokončení sčítání velkých blízkozemních objektů, aby zjistili, jak moc jsou některé z nich nebezpečné. „Veškeré úsilí, které v posledních 20 letech vyvíjíme, je plně věnováno hledání asteroidů a vyhodnocování pravděpodobnosti jejich dopadu na Zemi,“ říká Cano. „Proto jsme tady.“

Jonathan O’Callaghan je oceňovaný novinář na volné noze, který se zabývá astronomií, astrofyzikou, komerčními lety do vesmíru a výzkumem vesmíru.

Lee Billings je vědecký novinář specializující se na astronomii, fyziku, planetární vědu a lety do vesmíru, působí jako vedoucí redaktor časopisu Scientific American. Je autorem kritikou oceňované knihy Five Billion Years of Solitude: The Search for Life Among the Stars (Pět miliard let samoty: hledání života mezi hvězdami), která v roce 2014 získala cenu Science Communication Award od Amerického fyzikálního institutu. Kromě práce pro Scientific American se Billingsovy texty objevily v New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Wired, New Scientist, Popular Science a mnoha dalších publikacích. Billings je dynamický řečník, přednášel na pozvání pro Laboratoř tryskového pohonu NASA a společnost Google a působil jako hlavní řečník na akcích pořádaných National Geographic, Nadací Breakthrough Prize, Pioneer Works a různými dalšími organizacemi.







