Asteroid 2024 YR4 stále hrozí: Možný dopad na Měsíc

Na začátku roku 2025 se objevily zprávy o asteroidu 2024 YR4. Astronomové několik týdnů řešili, zda jeho dráha nepředstavuje hrozbu pro Zemi. Původní odhady dokonce mluvily o možnosti dopadu v roce 2032. Riziko se sice postupně ukázalo jako minimální, ale zcela zmizelo jen pro naši planetu. Stále existuje možnost, že asteroid zasáhne Měsíc – a následky by mohly být překvapivě viditelné i pro nás.
Asteroid 2024 YR4 byl objevený na konci roku 2024 automatickým dalekohledem v Chile v rámci průzkumu oblohy Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Astronomové se obávali, že by se mohl dostat příliš blízko k naší planetě a představovat potenciální riziko dopadu. S průměrem asi 60 metrů by 2024 YR4 nezpůsobil globální škody, pokud by dopadl na Zemi, ale při nárazu by explodoval s energií osmi megatunové bomby, takže místní škody by byly značné. Astronomové měli tedy pravdu: bylo se čeho obávat.
Místo dopadu na Zemi riziko pro Měsíc
Počáteční pozorování naznačovala, že asteroid by mohl zasáhnout Zemi 22. prosince 2032. Výpočet trajektorie asteroidu je složitý a čím dále do budoucnosti se předpověď posouvá, tím jsou čísla nejasnější. V polovině února 2025 astronomové upřesnili pravděpodobnost dopadu na Zemi na přibližně 3 procenta, což nebylo vysoké číslo, ale stále bylo poněkud znepokojivé. Naštěstí následná pozorování snížila nejistotu v předpokládané oběžné dráze a účinně vyloučila dopad na konci roku 2032.
Vyloučili tedy dopad na Zemi. Překvapivě však zůstává šance, že 2024 YR4 zasáhne Měsíc. V současné době je šance na dopad na Měsíc 22. prosince 2032 ve skutečnosti vyšší než pravděpodobnost, že asteroid zasáhne Zemi: asi 4 procenta. To je stále málo, ale zdaleka není to nula a pořád je to blízko. Pokud 2024 YR4 skutečně narazí do našeho osamělého přírodního satelitu, co se stane?
Možný průběh dopadu
Je Země v nebezpečí? V předběžné verzi článku přijatého k publikování v Astrophysical Journal Letters astronomové zkoumali možné následky. Odpověď, kterou dostali, je uklidňující – většinou.
Vzhledem k nejistotám ohledně přesné trajektorie asteroidu vědci zjistili, že pokud by asteroid vůbec narazil, šance, že zasáhne blízkou stranu Měsíce, by byla asi 86 procent, což znamená, že bychom pravděpodobně měli dobrý výhled na ohňostroj.
V takovém případě by pozorovatelé na Zemi mohli vidět krátký záblesk, protože obrovská kinetická energie asteroidu 2024 YR4 – jeho pohybová energie – by se přeměnila na světlo a teplo.
Srovnání s předchozí událostí
V lednu 2019 zasáhl Měsíc meteoroid během měsíčního zatmění, takže to můžeme použít jako srovnání. Ten záblesk byl dostatečně jasný, aby byl viditelný pouhým okem, dosáhl asi magnitudy 4,2 a pocházel z objektu, jehož průměr se odhaduje na méně než půl metru.
Asteroid 2024 YR4 je více než 100krát širší, takže jeho objem je více než milionkrát větší, což znamená, že energie jeho dopadu by byla o to silnější. Pokud by množství uvolněného světla bylo podobné, záblesk by mohl být jasnější než úplněk.
Astronomové vypočítali, že dopad 2024 YR4 by vytvořil kráter o průměru přibližně jednoho kilometru – malý pro měsíční kráter, ale dostatečně velký, aby vyvržený materiál činil celkem asi 100 milionů tun. To je značné množství, ale i nízká gravitace Měsíce by většinu materiálu přitáhla zpět na povrch. Více jak 99,8 % nebo více hmoty by nemělo dostatečnou únikovou rychlost.
Vzhledem k nejistotám ve výpočtech to však stále znamená, že by bylo vymrštěno asi 10 000 až 100 000 tun měsíční horniny a velká část z ní by mohla směřovat k nám. Kolik by dorazilo na Zemi, by záleželo na mnoha faktorech, včetně místa dopadu.
Vyvržený materiál a nebezpečí pro satelity
Je možné, že všechny úlomky by mohly minout naši planetu. V jiných scénářích je však možné, že přibližně 10 procent materiálu by zasáhlo Zemi. V takovém případě by nás tento materiál zasáhl do tří až pěti dnů po dopadu na Měsíc, tedy kolem 25. až 27. prosince 2032.
Tento potenciální úder by mohl být zmírněn, pokud by většina vymrštěného materiálu tvořily malé částice. Podle odhadů by úlomky měly velikost od zrnka písku až po několik centimetrů. Vědci předpovídají, že většina vyvržených úlomků by mělo rozměr od desetin milimetru až po centimetry. Při těchto rozměrech všechny bezpečně shořely v atmosféře, desítky kilometrů nad povrchem.
Celkem by se v důsledku dopadu na Měsíc mohlo v zemské atmosféře spálit někde mezi 1 000 a 10 000 tunami úlomků.
Pro srovnání, naše planeta obvykle každý den pohltí asi 50 až 100 tun vesmírného odpadu. Závěrem však je, že budeme v bezpečí, protože nás chrání atmosféra. Ale co naše zařízení na oběžné dráze, která se nacházejí nad ní?
Pokud by 2024 YR4 dopadl na Měsíc, během několika dní by mohly satelity zasáhnout stovky až tisíce úlomků o velikosti zrnka písku. Pravděpodobnost, že nějaký satelit bude zasažen většími úlomky o velikosti centimetru, je pouze asi 10 procent.
Závěr: bezpečí na Zemi, riziko pro vesmír
V současné době neznáme trajektorii 2024 YR4 dostatečně dobře, abychom mohli učinit přesnější předpovědi. Během jeho příštího přiblížení v roce 2028 budou další pozorování upřesňovat pravděpodobnost dopadu. Pokud tedy asteroid skutečně zasáhne Měsíc, uvidíme velkolepou světelnou show, ale satelity by mohly být v ohrožení. Dobrou zprávou je, že pravděpodobnost této události je stále malá.
Jak astronomové počítají pravděpodobnost dopadu asteroidu
- Prvotní pozorování a dráha
- Každé nové měření (fotografie nebo radarový záznam) poskytne několik bodů, ze kterých se spočítá přibližná oběžná dráha.
- Zpočátku je tato dráha nejistá, protože bodů je málo a jsou zatíženy chybou měření.
- Výpočet tzv. „orbital solution“
- Pomocí metod nebeské mechaniky se vypočítá poloha a rychlost objektu v určitém čase.
- Na základě toho se simuluje, kde asteroid bude v budoucnu.
- Nejistotní elipsa (tzv. „error ellipse“)
- Protože měření nejsou přesná, místo jedné dráhy vzniká oblast možných drah.
- Tato oblast se matematicky popisuje jako elipsa nebo „mrak pravděpodobností“.
- Monte Carlo simulace / lineární analýza
- Astronomové vygenerují tisíce až miliony variant drah, které odpovídají chybám měření.
- Každá varianta se extrapoluje do budoucna a sleduje se, zda kříží Zemi nebo Měsíc.
- Výpočet pravděpodobnosti
- Pravděpodobnost dopadu se určí jako podíl simulací, které vedou k zásahu, vůči celkovému počtu simulací.
- Například: ze 100 000 variant dráhy jich 3 000 končí kolizí → pravděpodobnost dopadu = 3 %.
- Upřesňování v čase
- Nová měření postupně zmenšují nejistotní elipsu.
- Pravděpodobnost dopadu se obvykle zmenšuje, protože přesnější dráha ukáže, že asteroid většinou mine Zemi.
- Stupnice nebezpečí
- Výsledky se uvádějí také pomocí škál, např. Turinská škála nebo Palermská technická škála, které kombinují pravděpodobnost a sílu dopadu.
