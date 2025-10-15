Autokrat anglického jazyka

Pro ty, kdo si potrpí na rozdíl mezi „tím“ a „kterým“, je fascinující číst o jazyce a psaní – i když to může působit pedantsky. Článek Bena Yagody o Henrym W. Fowlerovi, autorovi knihy Slovník moderního anglického jazyka, připomíná, jak velký vliv měl Fowlerův styl na pozdější redakční kulturu časopisů, jako je The New Yorker. Fowler, puntičkářský i tolerantní zároveň, byl přesně tím typem editora, jakého by si přál každý autor.
V knize Jazykové války (2011) Henry Hitchings píše, že Fowler je „součástí onoho nimbu anglickosti, který zahrnuje zálibu v květinách a zvířatech, dechových kapelách, šálkech čaje s mlékem, síťovaných závěsech, sbírání známek, vesnickém kriketu, kvízu a křížovkách, neviditelných předměstích, vymyšlených tradicích a bojovné izolovanosti.“ Poslední část, která Fowlera označuje za puntičkářskou paní Grundyovou – nebo za „instinktivní gramatický moralizátor“, jak to vyjádřil jeden jeho současník, lingvista Otto Jespersen – je do jisté míry oprávněná.
Fowler jistě nebyl žádný deskriptivista[1], který by se vymykal všemu, a rozsah a štiplavost přívlastků, které používal k tomu, co považoval za sémantické chyby nebo „nedbalá“ (oblíbený termín) módní slova, jsou pozoruhodné. „Byrokrat“ je „barbarský“; „záleží“ bez slova „na“ je „neobhajitelné“; „návrat“ je „odporný“; „orotund“[2] je „zároveň zrůdnost ve své formě a pedantství ve svém použití“; „pečlivý“ ve smyslu „pečlivý“ je „zlý“ a „absurdní“; použití slova „fenomenální“ ve významu „pozoruhodný, mimořádný nebo ohromný… je hříchem proti anglickému jazyku.“
Autokrat anglick0ho jazyka
W. Fowler věřil, že ví, jak by měly věty vypadat – a jeho úsudky formovaly styl časopisu The New Yorker po celé století.
Ben Yagoda
Henry W. Fowler byl tvrdohlavý, ale ne pedantský; byla to jeho nenávist k povýšené nabubřelosti a láska k přesnosti, které přiměly Harolda Rosse, zakládajícího redaktora časopisu The New Yorker, aby jeho návrhy povýšil na politiku.
Navzdory vynikající pověsti příručky se styl časopisu někdy od jejích předpisů odlišoval. V pravopisu Fowler upřednostňoval „judgement“; časopis The New Yorker používá „judgment“. A zatímco nejznámějším stylovým rozhodnutím časopisu The New Yorker je pravděpodobně diérese ve slově „coöperate“, Fowler byl proti ní a upřednostňoval čisté „cooperate“. V jiných věcech se však časopis řídil Fowlerovými doporučeními, včetně zdvojení písmene „l“ ve slovech „travelled“ a „marvellous“, zákazu používání slova „transpire“ ve významu „stát se“ a umístění čárky za předposlední položku v řadě. (Fowler chtěl čárku i za poslední položku, jako příklad uváděl „Every man, woman, & child, was killed.“ Ani The New Yorker, ani, pokud vím, žádná jiná publikace ho v tomto ohledu nenásledovala.
A pak tu byla otázka „that“/„which“. Fowler ve skutečnosti věnuje více než osm stran slovu „that“ a jedenáct slovu „which“, ale část, která Rossovi rozbušila srdce, se týkala použití těchto slov jako relativních zájmen, tedy při spojování podstatného jména nebo podstatného jména s větnou částí, která jej buď definuje, nebo pouze popisuje. Nedefinující, neboli popisné věty bezpochyby vyžadují „which“ a čárku, jako v příkladu „Miluje své nové auto, které stálo třicet čtyři tisíc dolarů.“ Ale v době, kdy Fowler psal, se „that“ i „which“ běžně používaly v definujících větách – např. „Kongres schválil čtvrtinu návrhů zákonů, které [nebo které] mu byly předloženy.“ Tato neurčitost vadila jeho smyslu pro pořádek, a tak skromně předložil návrh: „Kdyby se autoři shodli na tom, že that bude definující relativní zájmeno a which nedefinující, bylo by to velkým přínosem jak pro srozumitelnost, tak pro snadnost. Někteří se tímto principem řídí již nyní, ale bylo by zbytečné předstírat, že je to praxe většiny nebo nejlepších autorů.“ (Fowler měl v knize „Modern English Usage“ a také ve svých dopisech tolik co říci, že dávalo smysl ušetřit dva znaky použitím ampersandu namísto slova „and“).
Ross a jeho kolegové později tento návrh proměnili v politiku a částečně díky vlivu časopisu The New Yorker se stal pro většinu autorit ve Spojených státech pravidlem. (Ačkoli Fowler byl Angličan, toto pravidlo má větší vliv ve Spojených státech než v Británii.) V archivu časopisu, který spravuje New York Public Library, je dojemné narazit na výstřižek z básně Phyllis McGinleyové s názvem „Text for Today“, která byla publikována v čísle z 31. března 1951. V řádku „That petrel which refused to perish“ (Ten bouřňák, který odmítl zahynout) Ross zakroužkoval slovo „which“ a na stránku připojil strojopisný komentář: „V próze bychom to upřednostňovali, tak proč ne ve verších?“ (Náhodou se The New Yorker postupem času přiklonil k preferenci „which“ po frázích s ukazovacími zájmeny, jako je „That petrel“).
Koncem toho roku Ross zemřel ve věku padesáti devíti let. V jeho nekrologu, který byl prvním zmíněním jeho jména v časopise, White napsal: „Přišel vybaven jen malými znalostmi a dvěma knihami – Websterovým slovníkem a Fowlerovým „Modern English Usage“. Tyto knihy byly jeho historií, geografií, literaturou, uměním, hudbou, prostě vším.“
„Modern English Usage“ mělo dlouhou a poměrně klikatou cestu k vydání. „Dalším zajímavým nápadem je slovník idiomů, tedy slovník, který by obsahoval pouze slova, která jsou natolik běžně používaná, že získala mnoho významů nebo konstrukcí, a proto jsou náchylná k nesprávnému použití,“ napsal Fowler svým úhledným a sebevědomým písmem v dopise R. W. Chapmanovi z Oxford University Press ze dne 20. června 1909. „Měli bychom zaujmout optimistický postoj k neomylnosti a omezit se na současné použití; například bychom neměli tolerovat slovo masterful ve smyslu masterly.“
Fowlerovo ovládání jazyka bylo skutečně mistrovské (slovo „masterful“ pro něj znamenalo panovačný nebo silný), ale jeho původ nebyl nijak působivý. Narodil se v roce 1858 a vyrůstal jihovýchodně od Londýna v Royal Tunbridge Wells, lázeňském městě, které jeho biografka Jenny McMorris popisuje jako „vzor elegance“. Jeho otec Robert byl absolventem Cambridge a učitelem, který zemřel v roce 1879 a zanechal skromný majetek, jehož správcem se stal Henry, nejstarší z osmi dětí. V době smrti svého otce byl Henry studentem Balliol College v Oxfordu; možná kvůli obtížné rodinné situaci nebyly jeho studijní výsledky nijak výjimečné.
V roce 1940 napsal St. Clair McKelway poznámku Williamu Shawnovi, šéfredaktorovi časopisu The New Yorker. McKelway psal pro časopis šestidílný profil Waltera Winchella a nelíbilo se mu, že na dvou místech v článku redaktor změnil slovo „ale“ na „nicméně“. Svou argumentaci rozvedl na jedné a půl stránce a uzavřel: „Ale je sakra dobré slovo a neměli bychom ho přehlížet. . . . Tři písmena vyjadřují něco jako „nicméně“, ale také „ať už je to jakkoli“ a „tady je něco, co jste nečekali“ a řadu dalších frází podobného významu.“ Poznámku podepsal „St. Fowler McKelway“.
„Fowler“ byl vtipný odkaz na Henryho W. Fowlera, který sice nebyl v redakci časopisu svatým, ale v otázkách gramatiky a stylu byl rozhodně velkou autoritou. O několik let dříve sestavil Wolcott Gibbs, další redaktor, interní dokument pro nové členy redakce s názvem „Teorie a praxe editace článků v New Yorkeru“. Jednalo se o číslovaný seznam třiceti jedna omezení a v předposledním z nich Gibbs napsal: „Fowlerova příručka English Usage je naší referenční knihou. Ale neberte ji příliš vážně.“
Zdrojem toho, co Kenneth Tynan později nazval „Fowlerovou fixací“ časopisu, byl Harold Ross, který vymyslel nápad časopisu The New Yorker a v roce 1925 jej uvedl do života. Fowlerův „Slovník moderního anglického jazyka“ byl vydán následující rok a Ross se ho nadšeně chopil. (Kniha je obvykle označována jako „Modern English Usage“ nebo jednoduše jako „Fowler“, podobně jako Hoyle nebo Roget.) Článek E. B. Whitea z konce čtyřicátých let ukazuje, jak silné pocity editor stále choval. Ross – nejmenovaný, pouze popsaný jako „vysoký, vyschlý muž“ – uvidí na stole spisovatele výtisk knihy, vezme ji do ruky a listuje oblíbenými pasážemi. „‚Největší sbírka esejí a názorů, jaká kdy byla mezi deskami knihy shromážděna,‘ zvolal, ‚včetně skutečně mistrovské studie o that a which,‘“ vypráví White. „‚To je věc, která mě opravdu fascinuje. . . . Byl jsem tak nadšený, když jsem si ty stránky nechal zfotokopovat.‘“ Thomas Kunkel, Rossův životopisec, uvádí, že Ross si čas od času pro relaxaci četl záznamy o „that“ a „which“.
Po Oxfordu šel ve stopách svého otce a stal se učitelem latiny, řečtiny a angličtiny. Učitelská profese mu však nevyhovovala – byl příliš plachý a rezervovaný. Přirozeným krokem by bylo povýšení na vychovatele, ale tato práce vyžadovala přípravu chlapců na biřmování v anglikánské církvi; Fowler, ateista, věděl, že to nemůže s čistým svědomím dělat. V roce 1899 tedy rezignoval a přestěhoval se do Londýna s ambicí stát se „malým esejistou, který vydává příležitostně malé svazky a hradí jejich malé výdaje, dokud jejich malé zásluhy nebudou dostatečně velké, aby se samy zaplatily“. O tři roky později nevyšel ani jeden malý svazek. Fowler publikoval několik článků v časopisech a novinách, ale podle McMorrise z nich vydělával pouze asi třicet liber ročně, což odpovídá dnešním zhruba šesti tisícům dolarů.
Fowler také každoročně dostával dědictví ve výši sto dvaceti liber, ale i pro svobodného muže s jeho skromnými potřebami to nebyl velký příjem. V roce 1903 se rozhodl přestěhovat z hlavního města na ostrov Guernsey v Normanských ostrovech, kde žil jeho mladší bratr Francis (pro rodinu a přátele Frank). Stěhování Fowlera potěšilo, mimo jiné i proto, že mu poskytovalo krásné prostředí pro jeho dlouholetý zvyk – který začal, když byl studentem na Oxfordu – každé ráno běhat k nejbližší vodní ploše a intenzivně plavat.
Fowlerovo „my“ v dopise Chapmanovi nebylo redakční, natož královské; odkazovalo na Franka a na něj samotného. V roce 1903 se oba pustili do překladu řeckého satirika Luciana pro Oxford. Následovalo to, co Fowler popsal jako „jakousi příručku anglické kompozice z negativního hlediska pro novináře a amatérské spisovatele“. Kniha s názvem „The King’s English“ byla vydána v roce 1906 a byla úspěšná jak z hlediska prodeje, tak z hlediska vlivu. V třicátých letech vyšla z tisku, protože ji zastínila kniha „Modern English Usage“, ale stanovila mnoho z nejznámějších soudů pozdější knihy, včetně obhajoby rozdělování infinitivů a končení vět předložkami a energického odsouzení toho, co bratři nazývali „elegantní variací“. Jedná se o „levnou ozdobu“, kterou stále používají sportovní novináři, když neohrabaně vkládají synonymum nebo téměř synonymum, aby se vyhnuli opakování slova nebo jména. („Rychlonohý druhý pálkař odpálil čtyřbodový odpal.“) „The King’s English“ také zavedlo myšlenku používat před definujícími větami „that“ a nikdy „which“.
V následujících dopisech Chapmanovi a jeho oxfordským kolegům Fowler, který v roce 1908 překvapil většinu svých známých tím, že se v den svých padesátých narozenin oženil, tuto myšlenku „slovníku idiomů“ zdokonalil. Mělo by se jednat o „glosář“, který by zahrnoval „bez zbytečného objemu slova, která tvoří základ běžné mluvy a psaní, jejich různé významy, možnost nesprávného použití, rozdíly od synonym, správné a nesprávné konstrukce, speciální kolokace atd.“ Poznamenal, že obrovský Oxford English Dictionary (O.E.D.) vydávaný tiskem, který v té době dosáhl pouze písmene „P“, byl „velmi opatrný v prohlášeních o neidiomatických výrazech; my, nezodpovědní nikdo, bychom měli být v této věci odvážnější a přímo se jí zabývat“.
Protože Chapman a jeho kolegové měli pocit, že to, co bratři navrhovali, bylo stále příliš těžkopádné, Fowler v dopise z května 1911 navrhl „mnohem skromnější plán“ – svazek, který měl být negativní, nikoli pozitivní, a „pouze varoval před neidiomatickými výrazy“. Dodal, že „kromě konkrétních slov seřazených v abecedním pořadí budeme mít také několik krátkých obecných článků, které budou mezi nimi abecedně zařazeny“. Předpokládal, že kniha bude mít asi sto šedesát tisíc slov a její dokončení potrvá asi rok. (Oba odhady byly optimistické, ale ten druhý se odchýlil od odhadů v rozsahu projektu Big Dig.)
Nápad se setkal s Oxfordovým souhlasem a byla dohodnuta odměna ve výši sto padesáti liber, která měla být vyplacena ve čtyřech splátkách po dokončení každé čtvrtiny knihy. Na začátku Henry pracoval sám a Frank se věnoval jinému společnému projektu, zkrácené verzi O.E.D. Plán byl takový, že až jeden z bratrů dokončí polovinu, vymění si práci. Počáteční pokrok byl rychlý. Fowler v říjnu napsal Oxfordu: „Naplňuji stránky příliš rychle“ a s lítostí předpověděl, že bude muset některé části vynechat: „Je škoda, že nemohu lidem vysvětlit, že altogether je něco jiného než all together, nebo že alright a all-right patří k sobě, nebo rozlišit accessary od accessory, nebo pomoci chorale zůstat dvouslabičným, nebo pomoci s gladiolus a amateur.“
Fowler se nemusel obávat; nakonec zpracoval všechna výše uvedená slova. Kniha se s postupem měsíců stále rozšiřovala, a proto se zdálo, že cíl není nijak blíž. Po třech letech bratři obdrželi pouze první platbu ve výši třiceti sedmi liber a deseti šilinků a nedosáhli bodu, kdy by se jejich projekty vyplatily. Pokrok se brzy dále zpozdil. Velká Británie vyhlásila v srpnu 1914 válku Německu a následujícího dubna se Henry v šedesáti šesti letech a Frank ve čtyřiceti čtyřech letech přihlásili do vojenské jednotky známé jako Sportsman’s Battalion (Sportovní prapor), která od ministerstva války dostala povolení přijímat muže starší než je věk pro odvod, kteří, jak to tehdy vyjádřil jeden zdroj, „byli díky svému sportovnímu životu zdatní a odolní.“
V prosinci byli bratři posláni na frontu do Francie, ale do boje se nedostali. Asi o šest měsíců později byl Henry propuštěn, ale práce na knize se opět zpozdila – přijal dočasné místo učitele na své staré škole (kvůli válce byl nedostatek učitelů) a následně se musel starat o Franka, jehož zdravotní problémy se během služby zhoršily a který v roce 1918 zemřel na tuberkulózu. Po sérii méně závažných domácích komplikací a nepříjemností se Henry ujal bratrovy práce na zkrácené verzi O.E.D.; ta byla vydána v roce 1924 pod názvem „The Pocket Oxford English Dictionary“ a od té doby se nepřetržitě tiskne.
Brzy se znovu pustil do práce na slovníku. Čím více však slovník rostl, tím horší byla jeho odměna, ať už byla vypočítána podle času stráveného prací nebo podle množství napsaného textu. Na konci války stále nedosáhl dostatečného pokroku, aby si zasloužil druhou platbu. V dopise Chapmanovi vypočítal, že při současném tempu bude vydělávat pouze deset šilinků týdně, dokud slovník nedokončí. Chapman zvýšil honorář na dvě stě liber a poslal šek na dvanáct liber a deset šilinků, aby první splátka dosáhla rovných padesáti liber.
„A Dictionary of Modern English Usage“ (Slovník moderního anglického jazyka) byl nakonec vydán v dubnu 1926 v délce sedm set čtyřicet dva hustě popsaných stran, obsahujících více než čtyři sta tisíc slov. Byl věnován Frankovi. „Považuji ji za takovou, jaká měla být,“ napsal Fowler na věnovací stránce, „s odstraněnými rozvláčnostmi, oživenými nudnými pasážemi, eliminovanými módními výstřelky a znásobenou pravdivostí. Měl bystřejší rozum, lepší smysl pro proporce a otevřenější mysl než jeho o dvanáct let starší partner.“
I jako sólové dílo zaznamenala kniha „Modern English Usage“ okamžitý úspěch. Londýnský deník The Times ji označil za „fascinující a impozantní“ a deník Observer ji považoval za „pravděpodobně nejpozoruhodnější knihu, která se kdy věnovala umění vyjadřování v angličtině“. Během prvního roku se prodalo asi šedesát tisíc výtisků a ve druhém roce vyšlo americké vydání. Postupem času si kromě Harolda Rosse získala mnoho dalších nadšených čtenářů. Jedním z nich byl Winston Churchill, který po obdržení zprávy o plánech na invazi do Normandie odpověděl: „Proč zde píšete intenzivní (intensive)? Správné slovo je intense. Měl byste si přečíst Fowlerovu knihu Modern English Usage o použití těchto dvou slov.“
Fowler se okamžitě pustil do dalšího projektu odvozeného od O.E.D. Bylo mu již šedesát osm let a jeho žena Jessie měla špatné zdraví. Chapman nabídl, že zaplatí služebnou, která by pomáhala s domácími pracemi. Fowler poslal rázné odpovědi:
Dnes ráno jsem strávil půl hodiny od 7:00 do 7:30 (1) dvoumílovým během po silnici, (2) plaváním v rybníku mého souseda – přesně jako před 48 lety. … To, že jsem stále v kondici pro takové výstřednosti, připisuji tomu, že jsem téměř 30 let neměl žádné služebnictvo, které by mě omezovalo na sedavý a výlučně literární život. A teď mi zdá se říkáte: Dáme vám služebnou a prostředky k pomalé sebevraždě a rychlé lexikografii. Ne, pokud o tom vím; musím jít svou pomalou cestou.
Cesta se zpomalila. Jessie zemřela v roce 1930 a Fowler přišel o jedno oko a poté i většinu zraku v druhém – což pro něj znamenalo zdrcující ránu. Koncem roku 1933 onemocněl zápalem plic a zemřel den po Vánocích. Z mnoha poct a ocenění, která se na něj snášela, by mu nejméně vadilo to v Sunday Times, které ho popsalo jako člověka s „přetékajícím humorem a nejjemnějším vtipem a dokonalým géniem pro přesné a zapamatovatelné výroky“. (I tam by možná vyškrtl zesilující slova „nejjemnější“ a „dokonalý“).
Pro Oxford, který si ponechal autorská práva na „Modern English Usage“, byla tato kniha jednou z největších vydavatelských výhod všech dob. Fowlerova odměna, kromě honoráře ve výši dvou set liber, spočívala v ročním platbě padesáti liber od roku 1927 až do roku jeho smrti. A to za knihu, která se v padesátých letech prodala v půl milionu výtisků a od roku 1965 byla třikrát aktualizována. Každá verze měla jiného editora a nový obsah, ale název každé edice nese prominentně jméno Fowler.
Pozoruhodnou vlastností knihy „Modern English Usage“ je několik tisíc citátů o délce jedné nebo dvou vět, z nichž většina ilustruje nesprávné použití jazyka. Fowler je zjevně vybral z publikovaných zdrojů, hlavně z novin, což je v době před internetem úctyhodný výkon. (Dá se předpokládat, že mu z této práce tak zčernaly prsty, že ani každodenní koupel v moři nedokázala inkoust smýt.) Některé citáty jako by mohly být napsány včera. (Pod „ELEGANTNÍ VARIACE“: „Tráví o několik měsíců déle ve svém zimním domově než v letním prostředí.“) Jiné připomínají zaniklý svět:
„Pan Basil Sydney zahrál vévodu velmi zdatně; a příval květin a nadšení byl úžasný.“
„Vévodové z Graftonu byli v minulosti téměř vždy lordy-leutnanty Suffolku a Northamptonshiru, ale ačkoli zesnulý nezastával ani jednu z těchto funkcí, jeho vliv v Northamptonshiru a západním Suffolku byl značný.“
„Nebýt jeho záliby v lovu vajec, jezevec by nemohl být považován za nic jiného než neškodné zvíře.“
V knize „The Language Wars“ (2011) Henry Hitchings píše, že Fowler je „součástí toho oparu angličanství, který zahrnuje lásku ke květinám a zvířatům, dechovým kapelám, šálkům mléčného čaje, záclonkám, sbírání známek, vesnickému kriketu, kvízům a křížovkám, neviditelným předměstím, vymyšleným tradicím a bojovné izolovanosti“. Poslední část, která Fowlera označuje za pedantskou paní Grundyovou – nebo „instinktivního gramatického moralizátora“, jak to vyjádřil jeden z jeho současníků, lingvista Otto Jespersen – je do jisté míry zasloužená. Fowler rozhodně nebyl deskriptivistou, který by schvaloval cokoli, a rozsah a ostrost přívlastků, které používal pro to, co považoval za sémantické chyby nebo „nedbalá“ (jeho oblíbený termín) módní slova, jsou pozoruhodné. „Bureaucrat“ je „barbarský“; „it depends“ bez následujícího „upon“ je „neobhajitelné“; „recrudescence“ je „odporné“; „orotund“ je „současně monstrózní ve své formě a pedantské ve svém použití“; „meticulous“ ve smyslu „pečlivý“ je „zlý“ a „směšný“; použití „phenomenal“ ve smyslu „pozoruhodný, mimořádný nebo úžasný … je hříchem proti anglickému jazyku“.
Velká část knihy „Modern English Usage“ je zastaralá, někdy až do té míry, že je nesrozumitelná; dnešnímu čtenáři by bylo těžké pochopit problém s některými z těchto výrazů nebo s jinými strašáky, jako jsou „amoral“, „demean“, „forceful“, „idiosyncratic“, „coastal“, „mentality“ a „pacifist“. Nejméně atraktivní je Fowlerův pohled na ženy a na genderové aspekty jazyka. Hrozí, že „slovo clever je často zneužíváno, zejména v ženských konverzacích“ a že „slovo nice … je příliš oblíbené u dam, které mu odňaly veškerou individualitu a přeměnily ho v pouhý prostředek k vyjádření vágní a mírné příjemnosti“. V hesle „FEMININE DESIGNATIONS“ (ženské označení) tvrdí, že „každý zná nepříjemnost nejistoty, zda je lékař muž nebo žena; váhání při zavádění slova doctress je úžasné u lidí, kteří jsou považováni za praktické.“ Podporuje také slova „teacheress“ (učitelka), „singeress“ (zpěvačka) a „danceress“ (tanečnice).
Fowler má také názor na zájmena. Pro větu začínající „Jak každý může vidět…“ navrhuje tři možné způsoby, jak pokračovat: (a) „himself or herself“ (on sám nebo ona sama), (b) „themselves“ (oni sami) nebo (c) „himself“ (on sám). Uvádí:
Nikdo, kdo tomu může zabránit, si nevybere možnost A; je správná a někdy nezbytná, ale je tak neohrabaná, že je směšná, kromě případů, kdy je výslovnost naléhavá, a obvykle zní jako trochu pedantský vtip. B je populární řešení; literátům z něj trnou zuby a jde jim na nervy . . . . Doporučujeme zde C. Zahrnuje konvenci, že pokud není otázka pohlaví nápadná nebo důležitá, on a jeho mohou zastupovat osobu namísto muže.
Kniha obsahuje mnoho informací. Velká část z nich se skládá z extrémně pečlivého – pardon, puntičkářského – gramatického rozboru, jako je například osmstránkový záznam o „INVERZI“: to znamená, že sloveso se vkládá před podstatné jméno ve větách jako „Proč bych měl?“ a „‚Ahoj,‘ řekla ona.“ A možná několik set stránek zabírají záznamy představující preferované pravopisné a výslovnostní varianty, v mnoha případech slov, která upadla v zapomnění.
Fowlerovy verdikty ohledně správnosti jsou někdy překvapivé. V úvodu k oxfordskému dotisku knihy „Modern English Usage“ z roku 2010 David Crystal, lingvista a plodný autor publikací o jazyce, poznamenal: „Setkal jsem se s lidmi, kteří brojí proti rozdělenému infinitivu, předložkám na konci vět a začínání vět slovem „ale“ – abych zmínil jen tři témata – a kteří na podporu svých názorů citují Modern English Usage, zjevně nevědomí Fowlerova silného odsouzení jejich pedantství.“ Fowler si poradil i s dalšími oblíbenými „pravidly“ a některá z nich označil za fetiše nebo pověry. Schválil použití slova „decimate“ ve smyslu zničení velké části něčeho (ne nutně zabití desetiny nepřátelských sil), slova „anxious“ ve smyslu „netrpělivý“ a oddělení příslovce „only“ od slova nebo fráze, kterou modifikuje. („I have only three dollars“ je strojené; „I only have three dollars“ je v pořádku.) Podle něj bylo v pořádku říkat „It wasn’t me“ a používat přivlastňovací zájmeno „whose“ pro neživé předměty. Poznamenal: „Dobré psaní je jistě dost obtížné i bez zákazu věcí, které mají na své straně historickou gramatiku, srozumitelnost a zjevnou praktičnost.“ Je škoda, řekl, že školy a vydavatelé nepřijímají „ain’t“ v tázacích větách. („Mám pravdu, ne?“)
V souladu se svou původní koncepcí knihy se Fowler zaměřil na idiomatické výrazy – na to, co je „pro normálního Angličana přirozené říkat nebo psát“. (Slovo „normální“ a přípona „-man“ zde hrají důležitou roli.) Idiomy si vydobyly své místo tím, že se v průběhu času etablovaly, i když z gramatického hlediska nejsou zcela správné. Poznámka, že se někdo „pokusí něco udělat“, byla podle něj použitím „idiomu, který by neměl být zavrhován, ale používán, když je to přirozené“. „Přirozené“ bylo možná Fowlerovým oblíbeným slovem pro vyjádření souhlasu; dával najevo svou výstřednost a rád používal spíše zkrácenou adverbiální formu než formální „přirozeně“.
Pokud má Oxford zájem vytěžit z Fowlerovy práce trochu větší zisk, mohl by zvážit sestavení (velmi) zkrácené verze s názvem například „Fowler o psaní“. Jeho obecné rady pro lidi, kteří se pokoušejí vytvořit lidskou, přesnou a literárně kvalitní prózu, téměř nezestárly a jeho vlastní osvěžující styl stále poučuje a potěší. Bylo by těžké vylepšit jeho nejslavnější zápis. O „elegantní variaci“ – snaze vyhnout se opakování slova hledáním alternativy – napsal, že jejími „skutečnými oběťmi, nejprve terorizovanými nepochopeným tabu, poté fascinovanými nově objevenou vynalézavostí a nakonec závislými na nevyléčitelné neřesti, jsou méně významní romanopisci a reportéři. Existuje jen málo literárních chyb, které jsou tak rozšířené, a tato kniha nebude napsána nadarmo, pokud tento článek vyléčí někoho, kdo touto vadou trpí.“
A pak jsou tu perly rozeseté po celé knize. Abychom citovali ještě jednu, Fowler napsal, že „nejlepším vodítkem pro rytmus pro prozaika“ je instinkt pro rozdíl mezi tím, co zní správně, a tím, co zní špatně. Je to instinkt, který si mohou osvojit i ti, kterým jej příroda nedala, ale pouze pod jednou podmínkou – že si zvyknou číst nahlas. Tento test brzy rozdělí text, i pro ucho, které není nijak zvlášť citlivé, na to, co se čte dobře, a na to, co se čte nudně, váhavě, trhaně, nevyváženě, těžkopádně nebo jinak špatně.
Fowlerovy rady pro psaní lze shrnout do tří zásad. Za prvé, mějte na paměti reakce a potřeby čtenáře. Za druhé, nepoužívejte otřepané triky (zejména když se snažíte být vtipní) ani „ohrané fráze“. Fowler je nenazývá „klišé“, pravděpodobně proto, že toto slovo pochází z francouzštiny a v té době bylo natolik neobvyklé, že porušovalo jeho třetí a nejdůležitější zásadu: nevystavujte se na odiv. Jeho pojetí tohoto neřesti bylo široké. Považoval honosná slova jako „nápoj“ a „obchodní dům“ za „pompézní ozdoby“; psát „jedinec“, když máte na mysli „osoba“, je „negramotnost“. Pozoroval: „Ti, kdo používají dlouhá slova, jsou většinou nešikovní a bez vkusu; zaměňují pompéznost s důstojností, ochablost s lehkostí a objem s silou.“
Fowler také nemohl vystát lidi, kteří trvali na původní výslovnosti cizích slov, jako „van Gogh“ nebo „Budapešť“, namísto běžné výslovnosti. „Předvádění nadřazených znalostí,“ napsal, „je stejně vulgární jako předvádění nadřazeného bohatství – vlastně ještě vulgárnější.“ Fowler byl rozhodně moralizátor, ale možná ne tak, jak to myslel Jespersen.
Po Rossovi měl Fowler i nadále vliv na časopis The New Yorker. Další šéfredaktor William Shawn knihu obdivoval, stejně jako Katharine Whiteová, která od počátků časopisu až do svého odchodu do důchodu v roce 1960 působila jako redaktorka beletrie. V polovině padesátých let Whiteová napsala novému přispěvateli Johnu Updikovi, který byl na ročním stipendiu v Oxfordu, ohledně jeho použití interpunkce v básni, kterou časopis přijal:
Obávám se, že vaše použití tří dvojteček nemá žádný precedens a domníváme se, že by mohly být zavádějící. Dvojtečky, jak říká Fowler, se používají k „doručení zboží“. Předpokládám, že vlastníte a čtete Fowlerovu knihu „English Usage“. Pokud ne, doporučuji ji jako jednu z nejzábavnějších a nejužitečnějších knih o jazyce. Řídíme se Fowlerovým používáním.
Updike odpověděl: „Ano, Fowlerovu knihu vlastním, ale spolu s rodiči, kočkou, gumovým basketbalovým míčem a dalšími stabilizujícími vlivy jsem ji nechal v Americe.“ White pak napsal na stroji záznam o dvojtečkách a poslal ho mladému spisovateli. Báseň „Player Piano“ vyšla v čísle ze 4. prosince 1954, interpunkčně členěná pouze čárkami, tečkami a dvěma středníky.
O šestnáct let později si White prohlédl jejich starou korespondenci a napsal Updikovi omluvný dopis: „Moje pedantské a malicherné dotazy a hádky, většinou ohledně interpunkce, mě přivádějí do rozpaků. knihu obdivoval, stejně jako Katharine Whiteová, která od počátků časopisu až do svého odchodu do důchodu v roce 1960 působila jako redaktorka be
Fowlerův vliv zůstal pevný, ne-li neústupný, z velké části díky Eleanor Gould Packardové, známé jako slečna Gouldová, která byla redaktorkou časopisu New Yorker a nakonec i gramatičkou časopisu v letech 1945 až 1999. Mary Norrisová, která s ní mnoho let pracovala, kdysi napsala, že Fowler byl pro slečnu Gouldovou „biblí“.
Chápu to tak, že to neznamená bibli jako nositelku doslovné pravdy, ale jako mocný totem nebo talisman. Když o tom tak přemýšlím, dává to smysl anekdotě, kterou Norris vyprávěla o člence redakce, která byla tak uražena něčím, co udělal její kolega, že ji to inspirovalo k tomu, aby vzala nějaký předmět a hodila ho směrem k tomuto kolegovi. Předmětem, který si vybrala, byl „Slovník moderního anglického jazyka“.
Publikováno v tištěném vydání čísla ze dne 29. září 2025 s titulkem „Don’t Say It Like That“ (Neříkej to tak).
Poznámky a odkazy
[1] Deskriptivita (nebo deskriptismus) je umělecký nebo teoretický koncept, který se zaměřuje na popisování, vyjadřování a zobrazení určitých idejí, pravidel nebo postupů pro novou tvorbu umění či uměleckého pojetí. Často se vyskytuje v kontextu uměleckých manifestů, kde umělci nebo teoretici formulují pravidla pro novou uměleckou tvorbu nebo pojetí.
[2] Slovo „orotund“ (v angličtině) popisuje plný, bohatý a zvučný zvuk, často spojený s hlasem, řečí nebo psaním, nebo se také používá k popisu honosného či pompézního stylu. Pochází z latinského výrazu „ore rotundo“ („s kulatými ústy“), který vnímal kvalitu zvuku a jeho sílu, ale zároveň si může nést negativní konotaci pompéznosti nebo přehnanosti.
