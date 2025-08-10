Ben Hodges: Vítězství Ukrajiny nad Ruskem je v našem zájmu

Obsah
- 1 Odstranění mezer v sankcích proti Rusku
- 2 Nechápu jak by mohlo Rusko prolomit obranu Ukrajiny
- 3 Musíte zabít lučišníka, ne jen sestřelovat jeho šípy
- 4 Hrozba bezpilotních systémů
- 5 Rusové jsou ze strategického hladiska ve zranitelné pozici
- 6 Scénáře konce války
Navzdory intenzivním bojům v některých částech ukrajinské fronty ruská armáda neprokazuje schopnost vypořádat se s problémem operačního průlomu . Západ by navíc měl zvýšit svou pomoc Ukrajině, poskytnout jí rakety dlouhého doletu a pomoci zabránit masivním leteckým útokům Ruska na civilní ukrajinská města. Bývalý velitel americké armády v Evropě, generálporučík ve výslužbě Ben Hodges, v exkluzivním rozhovoru pro Ukrinform hovořil o tom, stejně jako o možných scénářích ukončení války na Ukrajině – Vítězství Ukrajiny nad Ruskem je v našem zájmu.
Odstranění mezer v sankcích proti Rusku
14. července vydal americký prezident Donald Trump Rusku 50denní ultimátum a pohrozil mu zpřísněním hospodářské blokády. Ve svém nedávném rozhovoru jste uvedl, že Západ zatím nevyužil všechny dostupné nástroje k paralyzování Ruska. Jaké konkrétní ekonomické páky by podle Vás měly USA po vypršení ultimáta použít, aby donutily Rusko k míru?
Příliš mnoho společností, včetně amerických, hledá způsoby, jak obejít sankce a pokračovat v podnikání.
Zaprvé musím říct, že nevím, proč prezident (Trump) dal 50 dní. Chci říct, že Rusové nepotřebují dalších 50 dní na to, aby si rozmysleli, co udělají. Měli na to roky, a za současného prezidenta dokonce půl roku. Ale to jen tak na okraj.
Myslím, že mezi kroky, které bychom my na Západě měli podniknout, patří především odstranění všech mezer v již zavedených sankcích. Příliš mnoho společností, včetně amerických, nachází způsoby, jak sankce obejít a pokračovat ve svém podnikání. Stále vidíme, jak německá auta putují do Ruska, díly jsou dodávány přes Indii a končí v Rusku, kde je Rusové používají pro své drony a další zbraně. Musíme tedy uzavřít mezery, které Rusům umožňují pokračovat ve válce.
Ukrajina by měla dostat příležitost zaútočit na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu.
Za druhé samozřejmě musíme narušit schopnost Ruska vyvážet ropu do Indie a Číny, protože 70 % jeho vývozu směřuje do těchto dvou zemí. A myslím, že v Baltském a Černém moři lze něco legálně udělat, což by způsobilo problémy plavidlům stínové flotily a souviselo by to s pojištěním, bezpečností, dodržováním ekologických předpisů atd.
Zatřetí by samozřejmě Ukrajina měla mít možnost útočit na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu, což by mělo dále narušit jejich schopnost vyvážet ropu. A nakonec zmrazený majetek. Musíme si přestat hrát a použít tato zmrazená aktiva na financování obnovy Ukrajiny a dalších potřeb země.
Nechápu jak by mohlo Rusko prolomit obranu Ukrajiny
Promluvme si o vojenské pomoci Ukrajině. Vzhledem k nedávné dohodě USA-NATO o koordinované obranné podpoře Ukrajiny, řekl byste, že si Spojené státy a Evropa nyní vyměňují místa v reakci na ruskou invazi? Jak by tato dynamika mohla ovlivnit další průběh války?
Zdá se, že současná administrativa dělá to, co slíbila, a to přenáší velkou část odpovědnosti za podporu Ukrajiny a odstrašení Ruska v Evropě na naše evropské spojence a partnery, jakož i na Kanadu a Spojené království. A ve skutečnosti to není špatně.
Problém je v tom, že pokud se my ve Spojených státech odvrátíme od Evropy nebo projevíme menší zájem, pokud se vzdáme vedoucí úlohy v Evropě, pak si myslím, že ztratíme mnoho příležitostí chránit a rozvíjet naše vlastní strategické zájmy v Evropě.
Chci říci, že americký byznys závisí na stabilní a bezpečné Evropě. Přístup, který nám poskytují evropské země se základnami ve Velké Británii, Španělsku, Itálii, Řecku, Turecku, Německu, Polsku atd. nám vlastně pomáhá. A obávám se, že pokud se od toho všeho odvrátíme, z dlouhodobého hlediska nás to poškodí.
Kromě toho podle mého názoru Rusko nemůže porazit Ukrajinu. Za jedenáct a půl roku nedokázali dosáhnout více, než mají nyní, což je asi 19 % území Ukrajiny. Ruské letectvo a Černomořská flotila už nehrají žádnou roli. Jediné, co Rusové dokáží, je každou noc útočit bezpilotními letouny na nevinné ukrajinské civilisty. Takže nevidím, že by Rusko bylo schopno v blízké budoucnosti překonat nebo prolomit obranu Ukrajiny. Ale zároveň nevidím Ukrajinu schopnou vytlačit Rusko, pokud z toho neuděláme prioritu a neposkytneme jí potřebnou pomoc.
Minulý týden jsme byli svědky návštěvy zvláštního vyslance USA Keitha Kellogga na Ukrajině. Do jaké míry může být jeho hodnocení z první ruky nyní rozhodující pro to, jaké budou další kroky Spojených států v této souvislosti?
Těžko říct. Je zvláštním vyslancem amerického prezidenta na Ukrajině. On i jeho dcera mohli na vlastní oči vidět a slyšet útoky na civilní infrastrukturu. A generál Kellogg – i když s ním ne ve všem souhlasím – je čestný muž a důstojník americké armády ve výslužbě a ví, že útoky na civilní objekty jsou naprosto nezákonné. Je to proti válečným zákonům. Takže doufám, že bude schopen sdělit Bílému domu a Kongresu, že Spojené státy musí udělat více, aby pomohly Ukrajině ochránit nevinné lidi. A samozřejmě si myslím, že generál Kellogg bude pravděpodobně schopen sdělit Bílému domu přesné hodnocení skutečné situace v této válce. Víte, myšlenka, že Ukrajina nemá žádné trumfy… Myslím, že generál Kellogg chápe podstatu války a to, proč lidé bojují. A není to o tom, kdo má více prostředků, ale o tom, kdo má větší srdce a odhodlání.
Musíte zabít lučišníka, ne jen sestřelovat jeho šípy
Zmínil jste letecké útoky. Rusko zintenzivnilo a zdokonalilo svou taktiku leteckých útoků na Ukrajině a zaměřilo více palebné síly na úzké oblasti, aby prolomilo obranu. Jaké praktické kroky lze podle vás podniknout ke snížení dopadu těchto útoků, zejména v civilních oblastech?
Jsem spíše zastáncem myšlenky, že lučištníka musíte zabít, ne se snažit zachytit všechny jeho šípy. Takže víte, systém Patriot je dobrý, ale proti dronům nepomůže. Tento systém nepomůže proti bombám. Takže musíme vymyslet, jak můžeme Ukrajině pomoci chránit civilisty před stovkami dronů každou noc.
Musíme Ukrajině poskytnout vše, co potřebuje, abychom omezili schopnost Ruska vyrábět bezpilotní letouny v podobném měřítku.
Něco z toho se samozřejmě týká kinetických nebo nekinetických prostředků, ale ve skutečnosti je třeba zničit infrastrukturu. Otázka tedy zní, odkud se tyto věci berou? Kde jsou továrny, kde Rusové tyto drony vyrábějí? Zaměřil bych se na každou z nich.
Měli bychom Ukrajině poskytnout vše, co potřebuje k útoku na každé z těchto zařízení, abychom omezili schopnost Ruska vyrábět bezpilotní letouny v podobném rozsahu. Podle mého názoru je to velmi praktické.
Dne 1. června Ukrajina provedla Operaci SpiderWeb, během níž byla cílem ruská strategická letadla. Tento proces byl složitý a vyžádal si 18 měsíců příprav. Měl by podle vašeho názoru Západ pomoci Ukrajině při provádění takových operací, zaměřených, jak říkáte, na lukostřelce?
Myslím, že to nejlepší, co mohou USA v tomto ohledu udělat, je samozřejmě sdílení zpravodajských informací, které je vždy užitečné. I když si myslím, že Ukrajina má samozřejmě docela dobrou představu o tom, co se děje uvnitř Ruska.
Myslím, že bychom mu mohli poskytnout i prostředky pro přesné údery na velké vzdálenosti. Německo nabídlo, že to udělá, že bude investovat do ukrajinského obranného průmyslu, který vyvíjí vlastní schopnosti pro přesné údery na velké vzdálenosti. Musíme však také trvat na tom, aby Ukrajinci dostali rakety Storm Shadow, Scout, Taurus, ATACMS a další zbraně, které jsou k dispozici. Musíme je dát Ukrajině, aby mohla útočit na velitelství, logistiku a základny, z nichž jsou drony a rakety vypouštěny. To je to, co musíme udělat.
Hrozba bezpilotních systémů
Vzhledem k rostoucímu využívání bezpilotních letounů jak na bojišti, tak pro údery na velké vzdálenosti v této válce, myslíte si, že roste hrozba bezpilotních systémů i přímo pro NATO? Učí se spojenci ze zkušeností Ukrajiny?
Stoprocentně. Sledujeme všechno, co Ukrajinci dělají, ale nejsem si jistý, jestli se dozvídáme všechno. Chci říct, že si nemyslím, že jsme si uvědomili rozsah a intenzitu toho, čemu Ukrajina ze strany Ruska čelí, a že se na to musíme připravit. A to nemluvíme o jednotlivých bezpilotních letounech, které shazují granáty. Mluvíme o zaplnění oblohy drony a protidronovými zbraněmi. Doufám, že se to stále učíme.
Všechny naše základny, letiště a námořní přístavy jsou také zranitelné vůči potenciálnímu ruskému webu.
Vím, že velení americké armády v Evropě, ministerstvo obrany a většina našich spojenců tomu věnují pozornost. Myslím si však, že stále existuje mezera v pochopení rozsahu, intenzity a rychlosti, s jakou Rusko a Ukrajina operují. A nevím, jestli jsme si to už skutečně uvědomili.
Mělo by tedy NATO něco udělat pro posílení kolektivní obrany proti bezpilotním letounům?
Víte, ano, všechny naše základny, letiště a námořní přístavy jsou také zranitelné vůči potenciálnímu ruskému webu. Není možné ochránit všechno. Takže je třeba se ujistit, že jste schopni ochránit alespoň to nejdůležitější. Takže si dovedu představit, a určitě doufám, že země i jednotlivá ministerstva posilují svou schopnost bránit kritickou infrastrukturu například proti útokům typu web, které by mohli provést Rusové, Číňané nebo někdo jiný. Tady se zpravodajství stává opravdu důležitým.
Rozsáhlá území Ruska, která byla vždy součástí jeho obranného zabezpečení během předchozích invazí, se nyní stala zranitelným místem.
To, že SBU pronikla tak hluboko na ruské území, svědčí o korupci a nekompetentnosti ve velké části Ruska a o tom, že rozsáhlá ruská území, která byla vždy součástí jeho obranného zabezpečení během předchozích invazí, se nyní stala zranitelným místem.
Myslím, že je třeba posílit naše zpravodajské schopnosti, aby bylo možné odhalit, když se někdo o něco takového pokouší. A to by samozřejmě mohlo znamenat například větší kontrolu kontejnerů přivážených do přístavů. Nebude to levné ani snadné, ale cena katastrofického selhání je pro nás příliš vysoká. Takže si myslím, že si v této věci musíme být jistí. A naši potenciální protivníci, kteří něco takového plánují, by měli vědět, že odveta bude zničující, mnohem větší než to, čeho by podle svých představ chtěli dosáhnout.
Rusové jsou ze strategického hladiska ve zranitelné pozici
Věnujme se situaci na bojišti na Ukrajině. Jak byste popsal poslední vývoj na frontě?
Pokud jste voják na bojišti v oblastech, kde Rusové zvyšují intenzitu útoků a snaží se dobývat vesnice, vypadá to samozřejmě hrozně. Ale když se na to podíváte z širšího pohledu, na operační úrovni války, tak to tak nevypadá. Na určitých místech probíhají intenzivní boje, ale Rusko ve skutečnosti nikde nedosahuje průlomu. Možná se zmocní nějaké vesnice nebo něčeho podobného, ale na každý kilometr čtvereční, který se jim nakonec podaří dobýt, ztrácejí stovky lidí. A myslím si, že Ukrajina odvedla dobrou práci, aby to Rusům vyšlo velmi, velmi draho.
Vidím zprávy o druhé a třetí linii, což znamená, že Ukrajinci budují hlubší obranu. Myslím si, že kdyby Ukrajina disponovala schopnostmi na dlouhou vzdálenost, aby zničila velitelství, logistiku a dělostřelectvo, které tyto ruské útoky podporují, mělo by to významný efekt.
Nedávno jsem mluvil se svým přítelem, vysokým ukrajinským důstojníkem. Řekl bych, že samozřejmě nemluví za všechny, ale oni (ukrajinská armáda) působí velmi sebevědomě. Ano, je to hrozné. Ano, je to těžké. Ano, trpí ztrátami, ale přesto působí sebevědomě. A chápou, jaká je cena porážky, když Rusko ovládne většinu Ukrajiny.
Myslím, že Rusové jsou ve skutečnosti v obtížnější pozici. Pokud uvažujete strategicky, jsou ve zranitelné pozici. Jejich ekonomika je uměle podporována. A nevypadá to, že by tato ekonomika byla schopna nadále fungovat tak, jak funguje nyní, zejména pokud se rozhodneme přijmout ekonomická opatření, o kterých jsme hovořili dříve. K tomu je však zapotřebí, aby americký prezident účinněji tlačil na Rusko, což se zatím neděje.
Zmínil jste značné ztráty Rusů na bojišti. Uchylují se k takzvaným „masovým útokům“ a denně ztrácejí tisíce lidí. Rusku tak nyní chybí vycvičený vojenský personál. Tlačí to Kreml k vyhlášení všeobecné mobilizace? A jaké budou důsledky, pokud k tomu dojde?
Věřím, že Kreml udělá vše pro to, aby se vyhnul rozsáhlé mobilizaci. Myslím, že by to byl krajně nepopulární krok. Místo toho si myslím, že budou nadále nabízet obrovské bonusy a peněžní pobídky lidem, kteří vstoupí do armády. A to mimochodem ovlivní pracovní sílu a fungování továren, které už neexistují.
Myslím, že Severní Korea vyšle dalších 30 000 vojáků. A to je znepokojující, protože 30 000 je velké číslo a podle toho, co jsem slyšel, jsou tito Severokorejci o něco lépe vycvičení než první várka. Takže uvidíme, jestli to něco změní.
Myslím si však, že Kreml udělá vše pro to, aby se vyhnul všeobecné mobilizaci, zejména v Moskvě nebo Petrohradě.
Scénáře konce války
Jaké jsou vzhledem k mezinárodní situaci a vývoji na místě pravděpodobné scénáře ukončení války na Ukrajině?
Myslím, že existují tři nebo čtyři scénáře nebo jejich varianty:
Rozpad Ukrajiny z jakéhokoli důvodu
První a nejhorší je úplný rozpad Ukrajiny z jakéhokoli důvodu, včetně nedostatku politické vůle. To se zdá být velmi nepravděpodobné, ale řekněme, že lidé jsou unavení a Rusku se nějak podařilo zlomit jejich vůli a Evropa, USA a Kanada boj prostě vzdaly. Pak by nastala situace, kdy by Rusko nejen absorbovalo tisíce ukrajinských vojáků, kteří by byli nuceni vstoupit do ruské armády, ale brzy by se začalo připravovat na invazi do Moldavska nebo dokonce do země NATO, jako je Lotyšsko. To je ten nejhorší možný scénář.
Vytlačení okupantů z území Ukrajiny a ukončení války
Nejlepším scénářem je, když se Západ skutečně vzchopí, USA se vzchopí a my si uvědomíme a budeme jednat s přístupem, že je v našem zájmu, aby Ukrajina proti Rusku zvítězila. Ne z milosrdenství k Ukrajině, ale protože je to v našem zájmu, protože to pomůže naší ekonomice, obnoví se dodávky potravin a energie, které ovlivňují ceny v západních zemích. Kromě toho to bude silný odstrašující signál pro Čínu, že máme vůli a schopnost něco takového udělat. A pak bude Ukrajina v dostatečně silné pozici a Rusko bude existovat v rámci svých hranic.
Ukončení války z důvodů vnitřního zhroucení Ruska
Další scénář bude pravděpodobně někde uprostřed, kdy za rok zůstane situace podobná té současné a nebude se příliš lišit, pokud nedojde k nějakým opravdu výrazným vnějším změnám. Je těžké si představit, že se situace zvenčí opravdu změní, ale doufám, že se to může stát. Například se úplně zhroutí ruská ekonomika, něco se stane Putinovi… Ale nemůžete si dělat plány v naději, že se něco takového stane.
Je v našem zájmu, aby se Ukrajina stala členem NATO. A čím dříve, tím lépe
Izraelský přístup dokud se Ukrajina nestane členem NATO
Za sebe si představuji, že Ukrajina může přijmout izraelský přístup, tj. dokud se nestane členem NATO, měla by se pro Rusko stát naprosto nepřijatelnou tím, že bude v neustálém válečném stavu. To neznamená, že se bude bojovat každý den, ale oni (Ukrajinci) budou stále ostražití a budou bojovat proti ruským dronům a raketám, stejně jako Izraelci bojují proti Hizballáhu. Budou dál rozvíjet svůj obranný průmysl, jako to dělají Izraelci, a budou mít regionální aliance, které jim pomohou chránit jejich křídla, například v Černém moři.
A nakonec si představuji, že GRU bude něco jako Mossad. A každý ruský důstojník, který se jakýmkoli způsobem podílel na zabíjení nebo útoku na ukrajinské civilisty nebo na jiných válečných zločinech, se bude do konce života dívat pod auto a ohlížet se přes rameno, protože ví, že GRU na něj čeká. Myslím, že to je pravděpodobně nejpravděpodobnější scénář.
Ale opravdu bych si přál, abychom byli moudřejší. Je v našem zájmu, aby se Ukrajina stala členem NATO. A čím dříve, tím lépe.
Jaroslav Dovgopol, Washington
Zdroj: Ukrinform.ua