Bill Gates: Co můj oblíbený graf neuvádí

Debata o dětské úmrtnosti má slepé místo: miliony mrtvě narozených dětí, které se do statistik často ani nedostanou. Přestože jejich počet klesá, tempo zaostává za pokrokem v přežití dětí do pěti let. Rozdíly mezi regiony zůstávají dramatické, nejvíce zasažené jsou chudší části světa. Paradoxem je, že příčiny těchto úmrtí dobře známe a mnohým lze předejít. Klíčem je včasná diagnostika komplikací, která však ve venkovských oblastech často chybí. Nové přenosné technologie, jako je skenování sítnice s podporou AI, otevírají nečekané možnosti. Umožňují odhalit rizika i tam, kde nejsou laboratoře ani specialisté. Právě spojení jednoduchých nástrojů a systematické péče může změnit statistiku, která se dosud téměř nehýbe. (rn)
Co můj oblíbený graf neuvádí
Bill Gates, GatesNotes
Každý rok se narodí 2 miliony mrtvých dětí. Jednoduchý skener sítnice to může změnit.
Pokud jste jako já, máte také svůj oblíbený graf. Ten můj je už roky stejný. Zobrazuje úmrtnost dětí do pěti let v jednotlivých letech – číslo, které se od přelomu století snížilo o polovinu, z více než 10 milionů úmrtí v roce 2000 na méně než 5 milionů v roce 2023.
Podle mého názoru jsou tato data nejsilnějším důkazem, který máme, že pokrok je možný i v těžkých časech a že investice, které svět vynaložil na vakcíny, perorální rehydrataci, moskytiéry a lepší výživu, fungují.
V globálních zdravotních statistikách však existuje pravidlo, které situaci komplikuje: Aby se něco počítalo jako úmrtí, musí se daná osoba nejprve narodit živá. Zní to jednoduše a zjevně. V praxi to však tak není. Je to proto, že každý rok končí asi 2 miliony těhotenství mrtvým porodem, což je případ, kdy dojde ke ztrátě dítěte ve 28. týdnu nebo později. To je dost pozdě na to, aby matka již několik měsíců cítila pohyby plodu. Mnozí rodiče již vybrali jméno. Často k této ztrátě dochází v závěrečné fázi těhotenství nebo během samotného porodu, kdy všichni očekávali zdravé narození.
Tyto tragédie by měly být ústředním bodem toho, jak měříme přežití dětí. Místo toho však propadly mezi prsty – nejde ani tak o otázku zdraví matek, ani tak o otázku dětské úmrtnosti. OSN zveřejnila svůj první úplný globální odhad mrtvě narozených dětí až v roce 2020 a výzkum mrtvě narozených dětí je stále velmi nedostatečně financován jak v bohatých, tak v chudých zemích.
Jak se říká, co se měří, to se řídí – a co ne, no, to ne.
Data tuto nerovnost odrážejí. Počet mrtvě narozených dětí klesl od roku 2000 pouze o 34 procent, zatímco úmrtnost dětí do pěti let klesla ve stejném období o 50 procent. V 81 zemích – většinou s nízkými a středními příjmy – se míra mrtvě narozených dětí za posledních 25 let vůbec významně nezlepšila. Na každé jedno mrtvě narozené dítě v Evropě připadá zhruba 40 v subsaharské Africe.
Frustrující je, že známe příčiny a tudíž i způsoby, jak většině mrtvě narozených dětí předejít. Jedním z hlavních faktorů je preeklampsie – nebezpečný vzestup krevního tlaku během těhotenství –, která je každoročně zodpovědná za půl milionu úmrtí plodů a 70 000 úmrtí matek. Kromě toho většina mrtvě narozených dětí pochází ze skupiny stavů, kterým dobře rozumíme: infekce matky, porodnické komplikace během porodu a chronické stavy, jako je neléčený diabetes.
Kdybychom tyto problémy odhalili dříve, měli bychom mnohem větší šanci zasáhnout, než bude příliš pozdě. To je však obtížné v venkovských klinikách, kde je ošetřována většina těhotných žen a které často trpí nespolehlivým napájením, nemají specialisty a disponují jen minimálním laboratorním vybavením. V době, kdy je preeklampsie zřejmá nebo když se gestační diabetes neléčí až do třetího trimestru, je poškození často nevratné. Ani urgentní zásah nemusí pomoci.
Před několika měsíci jsem však měla v rukou zařízení, které má potenciál mít obrovský dopad: fundusovou kameru Remidio. Stačí ji přiložit k oku pacienta a během několika sekund získáte vysoce rozlišený snímek sítnice, aniž by bylo nutné rozšiřovat zornici. Použít ji může i zdravotník z komunity, který absolvoval několikahodinové školení. Samotné zařízení je velké asi jako ruční videokamera, napájené bateriemi a dostatečně přenosné, aby se dalo přenášet z vesnice do vesnice.
Proč sítnice? Je to jediné místo v těle, kde lze zvenčí vidět krevní cévy.
Remidio je indický startup v oblasti zdravotnické technologie a jeho kamera byla původně vyvinuta pro screening diabetických očních onemocnění. Díky systému umělé inteligence běžícímu na telefonu, ke kterému se kamera připojuje, dokáže zachytit časné příznaky onemocnění, jejichž odhalení by jinak vyžadovalo odběr krve a následné vyšetření specialistou. Tímto způsobem již byla použita u více než 15 milionů pacientů ve 40 zemích.
Stejný hardware však s jiným softwarem dokáže také odhalit stavy, které vedou k tolika rizikovým těhotenstvím. Gestační diabetes výrazně zvyšuje riziko preeklampsie, předčasného porodu a úmrtí plodu, a ve většině venkovských oblastí subsaharské Afriky nebo jižní Asie se na něj obvykle vůbec neprovádí screening, protože standardní test vyžaduje laboratoř. Sken sítnice nabízí jinou možnost. Zařízení společnosti Remidio se v současné době používá v Indii ke screeningu těhotných žen na stavy, které vedou k porodu mrtvého dítěte. A vědci nyní přizpůsobují stejné zařízení také pro screening anémie a hypertenze.
Nástroj, jako je ten od společnosti Remidio, sám o sobě problém mrtvě narozených dětí nevyřeší. Potřebujeme také více kvalifikovaných porodních asistentek, lepší urgentní porodnickou péči a silnější zdravotnické systémy. Ale malé, přenosné a cenově dostupné diagnostické přístroje v rukou komunitních zdravotnických pracovníků jsou přesně tím druhem páky, která může začít hýbat číslem, které se dlouho nehýbalo. To je jeden z hlavních důvodů, proč nadace loni vyčlenila 2,5 miliardy dolarů na výzkum a vývoj v oblasti zdraví žen, což je naše dosud největší investice v této oblasti.
Doufám, že za 25 let bude můj nejoblíbenější graf na světě obsahovat dvě čáry: jednu sledující úmrtnost dětí do pěti let a druhou sledující počet mrtvě narozených dětí. Věřím, že s patřičným nasazením obě tyto hodnoty dramaticky poklesnou a budou se blížit nule.
Zdroj: https://www.gatesnotes.com/work/save-lives/reader/what-my-favorite-chart-leaves-out