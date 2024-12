Bill Gates: Moje knižní doporučení pro svátky

09.12.2024 Podle mých zkušeností nic nespojí lidi tak jako skvělá kniha – a není lepšího času na jejich vzájemné sdílení než období svátků. Proto v tomto ročním období vždy doporučuji některé ze svých oblíbených knih z poslední doby. Na závěr roku 2024 jsem vybral malý, ale mocný seznam čtyř. Všechny tyto knihy jsou tak či onak o tom, jak dávat smysl světu kolem sebe.

O každé z nich jsem na svém blogu sepsal podrobnou recenzi, včetně bonusového doporučení pro milovníka tenisu ve vašem životě. A níže jsem připojil ukázku toho, čím jsou tyto knihy tak výjimečné. Koneckonců čtení není nikdy dost – obzvlášť o prázdninách!

Nedokončený milostný příběh od Doris Kearns Goodwinové. Jsem velkým fanouškem Dorisiných knih, ale o jejím osobním životě jsem toho moc nevěděla, dokud jsem si nepřečetla její novou autobiografii. Kniha se zaměřuje na její život se zesnulým manželem, který působil jako politický expert a autor projevů prezidentů Kennedyho a Johnsona v jednom z nejbouřlivějších období nedávné historie USA. Doris je natolik talentovaná spisovatelka, že kapitoly o jejím milostném příběhu jsou stejně poutavé a poučné jako kapitoly o atentátu na Kennedyho a válce ve Vietnamu.

Úzkostná generace, Jonathan Haidt. Tuto knihu si musí přečíst každý, kdo dnes vychovává mladé lidi, pracuje s nimi nebo je učí. Přiměla mě zamyslet se nad tím, jak moc mi moje mladá léta – která jsem často trávil pobíháním venku bez přítomnosti rodičů a občas jsem se dostal do problémů – pomohla utvářet to, čím jsem dnes. Haidt vysvětluje, jak posun od dětství založeného na hře k dětství založenému na telefonu mění způsob, jakým se děti vyvíjejí a zpracovávají emoce. Oceňuji, že nepředkládá pouze problém – nabízí skutečná řešení, která stojí za zvážení.

Inženýrství na první pohled, Grady Hillhouse. Už jste se někdy podívali na neobvyklou trubku trčící ze země a pomysleli si: „Co to sakra je?“. Pokud ano, je tato kniha pro vás jako stvořená. Hillhouse se zabývá všemi záhadnými stavbami, které denně vídáme, od kabelových skříní přes transformátory až po věže mobilních telefonů, a vysvětluje, co jsou zač a jak fungují. Je to ten druh čtení, který odmění vaši zvědavost a odpoví na otázky, o kterých jste ani nevěděli, že je máte.

Mustafa Suleyman: The Coming Wave (Přicházející vlna). Mustafa má hluboké znalosti vědecké historie a nabízí nejlepší vysvětlení, jaké jsem zatím viděl, jak je umělá inteligence – spolu s dalšími vědeckými pokroky, jako je editace genů – připravena změnit všechny aspekty společnosti. Uvádí rizika, na která se musíme připravit, a výzvy, které musíme překonat, abychom mohli využívat výhod těchto technologií bez nebezpečí. Pokud chcete pochopit vzestup umělé inteligence, je tato kniha tou nejlepší, kterou si můžete přečíst.

Krásné prožití svátků. Šťastné čtení. A jako vždy vám děkujeme, že jste Insider.

Zdroj: Gill Gates, GatesNotes, mail zpravodaj