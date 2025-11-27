Bill Gates: Pět knih, které si musíte přečíst tuto zimu

Obsah
Bill Gates, 25. listopadu 2025 Prázdniny se blíží. Vždycky rád využiji tohoto ročního období k dohnání čtení a vím, že spousta lidí to cítí stejně. Na klidnějších dnech kolem svátků je něco, co usnadňuje sezení s dobrou knihou. Takže se s vámi podělím o pár nedávných oblíbených.
Každá z těchto knih poodhaluje, jak něco důležitého skutečně funguje: jak lidé nacházejí smysl života později v životě, jak bychom měli přemýšlet o změně klimatu, jak se vyvíjejí kreativní průmysly, jak lidé komunikují a jak Amerika ztratila schopnost budovat velké věci – a jak ji získat zpět.
Doufám, že zde najdete něco, co vzbudí vaši zvědavost. A přeji vám, aby vaše svátky byly plné šťastných blízkých, dobrého jídla a příjemných rozhovorů.
Pozoruhodně zářiví tvorové od Shelby Van Pelt
Nečtu často beletrii, ale když už ano, chci si přečíst o zajímavých postavách, které mi pomáhají vidět svět novým způsobem. Pozoruhodně zářiví tvorové v tomto ohledu splnili svůj účel. Miloval jsem tento skvělý román o Tově, sedmdesátileté ženě, která pracuje na noční směny a čistí akvárium, a nachází naplnění v péči o chytrou chobotnici. Tova se snaží najít smysl svého života, což je něco, s čím se mnoho lidí potýká s přibývajícím věkem. Příběh Van Pelt mě přiměl přemýšlet o tom, jak je těžké naplnit dny poté, co přestanete pracovat – a co mohou komunity udělat, aby pomohly starším lidem najít smysl života.
Vyčištění vzduchu od Hannah Ritchieové.
Hannahinu práci v Our World in Data sleduji již léta a její nová kniha je jedním z nejjasnějších vysvětlení klimatické výzvy, jaké jsem kdy četl. Strukturuje ji kolem 50 velkých otázek – například zda je příliš pozdě jednat, zda je jaderná energie nebezpečná a zda jsou obnovitelné zdroje skutečně cenově dostupné – a na každou z nich odpovídá stručným a srozumitelným jazykem. Je realistická ohledně rizik, ale zároveň se opírá o data, která ukazují skutečný pokrok: Solární a větrná energie rostou rekordní rychlostí, elektromobily zlevňují a inovace se zrychlují v oblastech, jako je ocel, cement a čistá paliva. Pokud chcete nadějný, fakty podložený přehled o aktuálním stavu klimatických řešení, je to skvělá volba.
Kdo to věděl od Barryho Dillera
Barryho znám už desítky let, ale jeho paměti mě stále hodně překvapily a naučily. Je jednou z nejvlivnějších osobností moderních médií. Vynalezl televizní filmy, pomohl vytvořit televizní minisérie, vybudoval z Paramountu filmové studio číslo 1, spustil vysílací síť Fox a později vybudoval internetové impérium. Strávil život sázením na nápady ještě předtím, než byly zřejmé, a odvětví, která transformoval, ukazují, jak moc se tyto sázky mohou vyplatit.
Když každý ví, že každý ví od Stevena Pinkera
Jen málo lidí vysvětluje záhady lidského chování lépe než Steven Pinker a jeho nejnovější kniha je povinnou četbou pro každého, kdo se chce dozvědět více o tom, jak lidé komunikují. Když každý ví, že každý ví ukazuje, jak „obecné znalosti“ umožňují lidem koordinovat se: Když víme, co vědí ostatní, nepřímé signály se stanou jasnými. Ačkoli je samotné téma poměrně složité, kniha je čtivá a praktická a umožnila mi vidět každodenní sociální interakce v novém světle.
Hojnost od Ezry Kleina a Dereka Thompsona
Tato kniha je ostrým pohledem na to, proč se zdá, že Amerika má potíže s budováním a co je potřeba k nápravě. Klein a Thompson tvrdí, že pokrok nezávisí jen na dobrých nápadech, ale na systémech, které pomáhají šíření myšlenek. Dnes tyto systémy často věci spíše zpomalují – od bydlení a infrastruktury až po čistou energii a vědecké průlomy. Mnoho úzkých míst, která popisují, jsem si všiml ve své vlastní práci v oblasti globálního zdraví a klimatu. Hojnost si nepředstírá, že má všechny odpovědi, ale klade správné otázky o tom, jak mohou USA znovu vybudovat naši schopnost dosahovat velkých věcí.
Bill Gates