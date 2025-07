Bill Gates: Překvapivý bestseller o tuberkulóze

John Green je autorem oblíbených románů pro mládež, jako jsou The Fault in Our Stars a Turtles All the Way Down. Ve svém nejnovějším díle však napsal zcela jiný druh knihy. V knize Všechno je tuberkulóza John dokazuje, že nelze pochopit minulost ani svět, ve kterém žijeme dnes, bez pochopení tuberkulózy. Tuberkulóza je všudypřítomná, od jejího vlivu na módu a nábytek až po její roli při rozpoutání první světové války.

Tato kniha je však víc než jen lekcí z historie. Je to hluboce lidský příběh o dětech, které stále trpí a umírají na TBC – a o těch šťastných, kteří navzdory všemu přežili.

Jedním z nich je Henry, chlapec, kterého John potkal na tuberkulózní klinice v Sierra Leone. Henryho cesta chybnou diagnózou, rezistencí na léky a vyčerpávající léčbou ukazuje, jak těžké je pro děti v chudých zemích získat potřebnou péči. Ukazuje také, co je možné, když se jim dostane.

„Johna znám už více než deset let, od doby, kdy se mnou cestoval na výlet do Etiopie v rámci Gatesovy nadace,“ říká Gates. „Nepřekvapuje mě, že napsal knihu, díky níž se lidé zajímají o něco, o čem si mysleli, že se jich to netýká. Udivuje mě však, že se mu podařilo udělat z knihy o tuberkulóze bestseller číslo 1 New York Times.“

Proč John tuto knihu nazval Všechno je tuberkulóza a proč ji Bill Gates označuje za jeden z nejpřesvědčivějších argumentů o investicích do globálního zdraví, které četl, se dozvíte v recenzi knihy na stránkách Gates Notes.