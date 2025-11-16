Bill Gates ve svém textu zdůrazňuje, že nezpochybňuje smysl snižování emisí ani naléhavost řešení klimatických problémů. Ano, jeho hlavní argument míří jinam: připomíná, že konečným cílem klimatické politiky není počet tun CO₂, ale kvalita lidského života. Gates proto staví do popředí praktické otázky – přístup k potravinám, zdraví, dostupnou energii a celkové podmínky pro důstojný a produktivní život, které se podle něj z velké části vytrácejí z dnešního klimatického diskurzu.
Zároveň připomíná, že sám je investorem do technologií, zdravotnictví, vakcín a rozvojové pomoci. Do těchto oblastí vložil miliardy dolarů a očekává, že budou financovány dlouhodobě a stabilně, protože právě ony pomáhají nejzranitelnějším lidem zvládat dopady klimatických změn. Gates tedy logicky upozorňuje, že přesměrování peněz výhradně do krátkodobých emisních cílů může oslabit programy, které jsou pro chudé státy existenční.
Jeho poselství je proto mnohem jemnější a strategičtější, než tvrdí kritici označující jej za odklon od Green Dealu. Gates rafinovaně vybízí k vyhodnocení priorit: jestli má svět opravdu utrácet omezené zdroje způsobem, který přináší největší efekt pro lidské blaho, nebo zda uvízne v honbě za izolovanými emisními čísly. Ukazuje, že technologie, inovace a rozvojové investice jsou cestou k dlouhodobému snížení emisí i k lepším životním podmínkám – nikoli jejich protikladem. (rn)
Bill Gates: Tři tvrdé pravdy o klimatu
Bill Gates – Po celá desetiletí se světový pokrok v oblasti klimatu měřil v stupních oteplení a tunách uhlíku. Jsou to sice důležité údaje, ale nic nám neříkají o kvalitě života lidí. Jsou rodiny schopny vypěstovat dostatek potravin? Jsou komunity zdravé? Má každý přístup ke spolehlivé energii? Konečným cílem by mělo být zlepšení lidského blahobytu a zajištění toho, aby lidé na celé planetě mohli žít zdravý a produktivní život i v podmínkách globálního oteplování. To znamená investovat do řešení, která zlepšují život dnes a snižují emise pro budoucnost: dostupná čistá energie, odolné plodiny a silnější zdravotnické systémy, píše Bill Gates.
- Klimatická změna je vážný problém, ale dosáhli jsme velkého pokroku. Musíme i nadále podporovat průlomové objevy, které pomohou světu dosáhnout nulových emisí.
- Ale nemůžeme kvůli tomu omezit financování programů v oblasti zdraví a rozvoje, které pomáhají lidem udržet si odolnost tváří v tvář klimatickým změnám.
- Je čas, aby se lidské blaho stalo ústředním bodem našich klimatických strategií, což zahrnuje snížení ekologické prémie na nulu a zlepšení zemědělství a zdravotnictví v chudých zemích.
Existuje katastrofický pohled na změnu klimatu, který zní takto:
Za několik desítek let katastrofální klimatické změny zničí civilizaci. Důkazy jsou všude kolem nás – stačí se podívat na všechny vlny veder a bouře způsobené globálním oteplováním. Nic není důležitější než omezit nárůst teploty.
Naštěstí pro nás všechny je tento názor mylný. Ačkoli změna klimatu bude mít vážné důsledky – zejména pro obyvatele nejchudších zemí – nepovede k zániku lidstva. Lidé budou moci v dohledné budoucnosti žít a prosperovat na většině míst na Zemi. Prognózy emisí se snížily a díky správným politikám a investicím nám inovace umožní emise snížit ještě mnohem více.
Bohužel, pesimistický výhled způsobuje, že se velká část klimatické komunity příliš soustředí na krátkodobé emisní cíle, což odvádí zdroje od nejúčinnějších opatření, která bychom měli přijmout, abychom zlepšili život v oteplujícím se světě.
Ještě není pozdě přijmout jiný pohled a upravit naše strategie pro řešení klimatických změn. Příští měsíc se v Brazílii koná globální klimatický summit známý jako COP30, který je vynikajícím místem, kde začít, zejména proto, že brazilské vedení summitu klade velký důraz na přizpůsobení se klimatickým změnám a lidský rozvoj.
Je to příležitost znovu se zaměřit na ukazatel, který by měl být ještě důležitější než emise a změna teploty: zlepšení životních podmínek. Naším hlavním cílem by mělo být předcházení utrpení, zejména těch, kteří žijí v nejtěžších podmínkách v nejchudších zemích světa.
Ačkoli klimatické změny postihnou chudé lidi více než kohokoli jiného, pro drtivou většinu z nich to nebude jediná ani největší hrozba pro jejich životy a blahobyt. Největšími problémy jsou chudoba a nemoci, stejně jako tomu bylo vždy. Pochopení této skutečnosti nám umožní soustředit naše omezené zdroje na opatření, která budou mít největší dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel.
Vím, že někteří zastánci ochrany klimatu se mnou nebudou souhlasit, budou mě nazývat pokrytcem kvůli mé vlastní uhlíkové stopě (kterou plně kompenzuji legitimními uhlíkovými kredity) nebo to budou považovat za lstivý způsob, jak argumentovat, že bychom neměli brát změnu klimatu vážně.
Aby bylo jasno: změna klimatu je velmi důležitý problém. Je třeba jej vyřešit, stejně jako další problémy, jako je malárie a podvýživa. Každá desetina stupně oteplení, které zabráníme, má obrovský přínos, protože stabilní klima usnadňuje zlepšování životních podmínek lidí.
Více než 20 let se zabývám problematikou globálního oteplování a investuji miliardy do inovací, které mají za cíl toto oteplování zmírnit. Spolupracuji s vědci a inovátory, kteří se zasazují o prevenci klimatické katastrofy a zpřístupnění levné a spolehlivé čisté energie pro všechny. Před deseti lety se někteří z nich připojili k mému projektu Breakthrough Energy, investiční platformě, jejímž jediným cílem je urychlit inovace a zavádění čisté energie. Dosud jsme podpořili více než 150 společností, z nichž mnohé se rozrostly do velkých podniků. Pomáháme budovat rostoucí ekosystém tisíců inovátorů, kteří se zabývají všemi aspekty tohoto problému.
Můj názor na změnu klimatu je také ovlivněn mou prací v Gatesově nadaci v posledních 25 letech. Hlavní prioritou nadace je zdraví a rozvoj v chudých zemích a k otázce klimatu přistupujeme převážně z tohoto úhlu pohledu. To nás vedlo k financování mnoha klimaticky inteligentních inovací, zejména v zemědělství, v oblastech, kde extrémní počasí způsobuje nejhorší škody.
COP30 se koná v době, kdy je obzvláště důležité vytěžit maximum z každého dolaru vynaloženého na pomoc nejchudším. Finanční prostředky, které jsou k dispozici na jejich pomoc – a které již v nejlepším případě představovaly méně než 1 % rozpočtů bohatých zemí – se zmenšují, protože bohaté země snižují své rozpočty na pomoc a země s nízkými příjmy jsou zatíženy dluhy. Ani osvědčené snahy, jako je poskytování život zachraňujících vakcín všem dětem na světě, nejsou plně financovány. Gavi (fond na nákup vakcín) bude mít v příštích pěti letech o 25 % méně peněz než v posledních pěti letech. Musíme pečlivě a číselně zvážit, jak co nejlépe využít čas a peníze, které máme k dispozici.
Proto vyzývám všechny účastníky COP30, aby si položili otázku: Jak zajistíme, aby výdaje na pomoc měly co největší dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatel? Jsou prostředky určené na boj proti změně klimatu vynakládány správným způsobem?
Myslím, že odpověď je ne.
Někdy se svět chová, jako by jakékoli úsilí v boji proti změně klimatu mělo stejnou hodnotu jako jakékoli jiné. Výsledkem je, že méně účinné projekty odvádějí peníze a pozornost od snah, které budou mít větší dopad na lidské podmínky: konkrétně od snah o to, aby bylo možné eliminovat všechny emise skleníkových plynů a snížit extrémní chudobu díky zlepšením v zemědělství a zdravotnictví.
Stručně řečeno, klimatické změny, nemoci a chudoba jsou všechny závažné problémy. Měli bychom se s nimi vypořádat úměrně utrpení, které způsobují. A měli bychom využívat data, abychom maximalizovali dopad každého našeho kroku.
Věřím, že přijetí následujících tří pravd nám v tom pomůže.