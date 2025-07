Bill Gates: Vítejte v další fázi boje proti Alzheimerově nemoci

Bill Gates – 17.06.2025 – Jsem ohromen tím, kolik jsme se za poslední dva roky dozvěděli o Alzheimerově nemoci. Den otců bez mého táty není nikdy snadný. I když na něj myslím každý den, v tomto období roku na něj myslím ještě častěji.

Můj otec byl velikán v každém smyslu slova. Více než kdokoli jiný formoval hodnoty Gatesovy nadace a vše, čeho jsme dosáhli, je důkazem jeho vize lepšího světa. Bohužel jsme před pěti lety ztratili otce, který podlehl Alzheimerově nemoci. Bylo to kruté, sledovat, jak můj brilantní a milující otec chátrá a mizí.

V letech po jeho smrti jsem potkal příliš mnoho lidí, kteří prožili podobné zkušenosti se svými blízkými. V současné době žije v Spojených státech více než 7 milionů lidí s Alzheimerovou chorobou. To znamená, že ji má přibližně každý devátý člověk starší 65 let. S prodlužující se průměrnou délkou života se tato čísla budou dále zvyšovat.

Ale máme i dobrou zprávu: V boji proti Alzheimerově nemoci a dalším formám demence dosahujeme obrovského pokroku.

„Alzheimerova choroba připravila mého otce o poslední roky života, ale doufám, že nové objevy pomohou více lidem prožít stáří v pohodě.“

Některé důvody k optimismu jsem viděl na vlastní oči při loňské návštěvě Indiany. Setkal jsem se s týmem Lékařské fakulty Indiana University v Indianapolis, kde mají úžasné centrum zabývající se špičkovým výzkumem v oblasti neurovědy, a absolvoval jsem velmi zajímavou prohlídku jejich laboratoří zabývajících se biomarkery. Také jsem měl příležitost nahlédnout pod pokličku nových automatizovaných strojů, které brzy budou provádět diagnostiku po celém světě. Je to vzrušující doba v náročném oboru.

Během své návštěvy jsem se dozvěděl více o nejnovějším velkém průlomu ve výzkumu a vývoji Alzheimerovy choroby: diagnostických testech založených na krvi. Řada různých společností má v přípravě různé přístupy, ale všechny fungují zhruba stejným způsobem, a to detekcí poměru amyloidních plaků v mozku.

Jsem optimistický, že tyto testy budou znamenat zásadní změnu. Zde v USA dosáhla tato práce minulý měsíc významného milníku: FDA schválila první krevní test pro pacienty ve věku 55 let a starší.

Až donedávna bylo jediným způsobem, jak potvrdit podezření na Alzheimerovu chorobu, podstoupit PET sken nebo lumbální punkci. Ani jeden z těchto testů by lékař nepředepsal, pokud byste nevykazovali jasné příznaky úbytku kognitivních funkcí. Včasné odhalení Alzheimerovy choroby je však klíčové. Nyní víme, že onemocnění začíná 15–20 let předtím, než se objeví první příznaky. Jednoduchý, přesný a snadno proveditelný krevní test by jednoho dne mohl umožnit rutinní screening a identifikaci pacientů dlouho předtím, než dojde k poklesu kognitivních funkcí.

Když s lidmi mluvím o slibných výsledcích těchto nových diagnostických metod, často se mě ptají: „Jaký má smysl nechat se diagnostikovat, když s tím stejně nic nezmůžu?““

Je to oprávněná otázka, ale brzy bude irelevantní. FDA schválila dva léky na léčbu Alzheimerovy choroby. Oba prokázaly mírné zpomalení progrese onemocnění, ale co mě opravdu nadchlo, je jejich potenciál v kombinaci s včasnou diagnostikou. Z návštěvy Indiany jsem si odnesl hlavně to, že tyto léky mohou mít při podání v rané fázi onemocnění mnohem větší účinek, než jsem si původně myslel.

V současné době probíhají klinické studie fáze III, které mají prokázat, jak transformativní jsou tyto léky pro lidi s presymptomatickou Alzheimerovou chorobou, a výsledky bychom mohli vidět již v roce 2026. Do té doby budou léky nadále pomáhat pacientům, u kterých se již projevuje kognitivní úbytek.

Jsem také optimistický, že vědci budou pokračovat ve zlepšování současných léčebných metod a vývoji nových léků. To bude vyžadovat provedení mnoha klinických studií. Bez jednoduchého diagnostického testu je často obtížné najít dostatek vhodných pacientů. V některých případech trvá nábor účastníků dokonce déle než samotná studie, a to až tři roky! Doufám, že nové krevní testy zkrátí dobu náboru na méně než jeden rok.

Veškerý tento pokrok samozřejmě závisí na pokračujícím financování výzkumu Alzheimerovy choroby. Některé z dosud největších průlomů byly podpořeny federálními granty, jako například objev souvislosti mezi amyloidními proteiny a touto chorobou. To není nic neobvyklého: lékařský výzkum a vývoj často závisí na vládním financování projektů, které se zabývají základním výzkumem nebo nejsou zatím komerčně životaschopné.

Jsme na prahu zvratu v boji proti demenci, a proto je nyní obzvláště nevhodná doba na omezování výzkumu. Nedávné škrty v rozpočtu Národního institutu zdraví a dalších vládních institucí hrozí zastavením pokroku a žádná jednotlivá ani soukromá organizace nemůže tuto mezeru zaplnit.

Nyní je čas investovat do výzkumu více peněz, ne méně. V současné době vědci po celém světě shromažďují data o Alzheimerově nemoci. Nové nástroje jim usnadňují sdílení informací a spolupráci. Výsledkem je, že snaha o zastavení Alzheimerovy choroby nikdy neměla větší dynamiku. Já osobně jsem spolupracoval s koalicí partnerů na vytvoření Alzheimer’s Disease Data Initiative (Iniciativa pro data o Alzheimerově nemoci) a Global Research and Imaging Platform (Globální platforma pro výzkum a zobrazování), a jsem hrdý na to, že podporuji organizace jako Diagnostics Accelerator (Akcelerátor diagnostiky) a Part the Cloud (Rozdělte mrak) ADDF. Všechny tyto snahy zjednodušují spolupráci výzkumníků a datových vědců při sdílení dat a vývoji algoritmů a nástrojů, které vedou k pokroku v této oblasti.

Stále je před námi spousta práce, například prohloubení našich znalostí o patologii této nemoci a vývoj ještě lepších diagnostických metod. Jsem ale ohromen tím, kolik jsme se o Alzheimerově nemoci naučili za posledních pár let.

Když jsme ztratili mého otce, diagnóza Alzheimerovy choroby byla rozsudkem smrti. Jen o pět let později se to konečně začíná měnit. Když pomyslím na všechny pokroky, kterých bylo v oblasti Alzheimerovy choroby dosaženo, i přes všechny výzvy, kterým čelíme po celém světě, nemohu se ubránit pocitu naděje. Jsme blíž než kdy předtím světu, ve kterém nikdo nebude muset sledovat, jak někdo, koho miluje, trpí touto strašnou nemocí.

Zdroj: Bill Gates Notes