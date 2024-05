Bitcoin: Proč mrtvá kočka skáče tak vysoko?

Bitcoin nesplnil slib, že se stane globální decentralizovanou digitální měnou. Místo toho se používá k nezákonným transakcím. Nejnovější schválení ETF nic nemění na tom, že Bitcoin není vhodný jako platební prostředek ani jako investice a jeho cenová hladina není ukazatelem jeho udržitelnosti. Neexistují žádné ekonomické fundamentální údaje, neexistuje žádná reálná hodnota, z níž by bylo možné odvodit seriózní prognózy. Ve spekulativní bublině neexistuje žádný „důkaz ceny“. Naopak, „tržní“ kapitalizace Bitcoinu jen vyčísluje možné celkové společenské škody, které nastanou, až se domeček z karet zhroutí.

27.4.2024, Ulrich Bindseil a Jürgen Schaaf – Americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila 10. ledna spotové fondy obchodované na burze (ETF) pro bitcoin. Pro žáky je toto formální schválení potvrzením, že investice do Bitcoinu jsou bezpečné a předchozí rally je důkazem nezadržitelného triumfu. S oběma tvrzeními nesouhlasíme a opakujeme, že reálná hodnota Bitcoinu je stále nulová. Pro společnost je obnovený cyklus boomu a propadu Bitcoinu hrozivou perspektivou. A vedlejší škody budou obrovské, včetně škod na životním prostředí a konečného přerozdělení bohatství na úkor méně sofistikovaných.*

Příspěvek na blogu ECB v listopadu 2022 vyvracel falešné sliby Bitcoinu a varoval před společenským nebezpečím, pokud se mu nebude účinně čelit.

Tvrdili jsme, že Bitcoin nesplnil svůj původní slib stát se globální decentralizovanou digitální měnou. Ukázali jsme také, že druhý slib Bitcoinu stát se finančním aktivem, jehož hodnota bude nevyhnutelně dále růst, byl stejně mylný. Varovali jsme před riziky pro společnost a životní prostředí, pokud by se bitcoinové lobby podařilo znovu nastartovat bublinu s nechtěnou pomocí zákonodárců, kteří by mohli dát zdánlivé požehnání tam, kde by byl nutný zákaz (Bindseil, Schaaf a Papsdorf, 2022).

Bohužel se všechna tato rizika naplnila.

V současné době jsou transakce s bitcoiny stále nepohodlné, pomalé a nákladné. Mimo darknet, skrytou část internetu využívanou ke kriminálním aktivitám, se k platbám téměř nepoužívá. Regulační iniciativy zaměřené na boj proti rozsáhlému využívání sítě Bitcoin zločinci zatím nebyly úspěšné.

Stejně tak Bitcoin stále není vhodný jako investice. Nevytváří žádný peněžní tok (na rozdíl od nemovitostí) ani dividendy (akcie), nelze jej produktivně využít (komodity) a nenabízí žádný společenský přínos (zlaté šperky) ani subjektivní zhodnocení na základě výjimečných schopností (umělecká díla). Méně finančně znalé drobné investory přitahuje strach z prodělku, což je vede k potenciální ztrátě peněz.

A těžba bitcoinů pomocí mechanismu proof of work nadále znečišťuje životní prostředí ve stejném měřítku jako celé státy, přičemž vyšší ceny umožňují vyšší spotřebu energie, protože těžaři mohou hradit vyšší náklady.

Přestože to všechno bylo známo a pověst celé krypto scény poškodil dlouhý a stále se rozšiřující seznam dalších skandálů,[1] Bitcoin se od konce prosince 2022 výrazně zotavil z necelých 17 000 USD na více než 52 000 USD. Drobní investoři se do kryptopeněz vracejí, i když se do nich zatím nehrnou po hlavě jako před třemi lety (Bloomberg, 2024).

Proč tedy mrtvá kočka skáče tak vysoko?

Pro mnohé byla rally na podzim 2023 zahájena vyhlídkou na brzký obrat v politice úrokových sazeb amerického Federálního rezervního systému, jarním snížením odměn za těžbu BTC na polovinua později schválením spotového ETF na bitcoin ze strany SEC.

Nižší úrokové sazby by zvýšily chuť investorů riskovat[2] a schválení spotového ETF by Bitcoinu otevřelo bránu na Wall Street. Obojí slibovalo velký příliv finančních prostředků – jediné účinné palivo ve spekulativní bublině.

Přesto by se mohlo ukázat, že jde o blesk z čistého nebe. Zatímco v krátkodobém horizontu mohou mít příliv peněz velký vliv na ceny bez ohledu na fundamenty, v dlouhodobém horizontu se ceny nakonec vrátí ke svým fundamentálním hodnotám (Gabaix a Koijen, 2022). A bez jakýchkoli peněžních toků nebo jiných výnosů je reálná hodnota aktiva nulová. Odpoutána od ekonomických fundamentů je každá cena stejně (ne)věrohodná – fantastický stav pro prodejce hadího oleje.

Stejně tak použití ETF jako finančních nástrojů nemění reálnou hodnotu podkladových aktiv. ETF s jediným aktivem staví na hlavu jeho skutečnou finanční logiku (i když ve Spojených státech existují i jiné). Cílem ETF je obvykle diverzifikovat riziko tím, že drží mnoho jednotlivých cenných papírů na trhu. Proč by někdo platil poplatky správci aktiv za službu úschovy pouze jednoho aktiva – místo aby využil přímo správce, což je ve většině případů jedna obrovská krypto burza, nebo dokonce držel mince zdarma bez jakéhokoli prostředníka? Navíc již existovaly jiné snadné způsoby, jak získat kótovanou expozici vůči bitcoinům nebo nakoupit bitcoiny bez jakéhokoli zprostředkování. Problémem nikdy nebyl nedostatek možností spekulovat pomocí Bitcoinu – ale spíše to, že jde pouze o spekulaci (Cohan, 2024). Nakonec je neuvěřitelnou ironií, že kryptojednotka, která si dala za cíl překonat démonizovaný zavedený finanční systém, potřebuje konvenční zprostředkovatele, aby se rozšířila mezi širší skupinu investorů.

Snížení odměn za těžbu BTC na polovinu proběhne v polovině dubna. Poté, co bitcoinová síť vytěží 210 000 bloků, tedy zhruba každé čtyři roky, se odměna za zpracování transakcí, kterou těžaři bitcoinů dostávají, sníží na polovinu. Současný limit 900 BTC za den se pak sníží na 450. Snížení na polovinu snižuje odměny za těžbu bitcoinů, i když zůstává nákladná. V minulosti po takovém půlení následoval růst cen. Pokud by se však jednalo o spolehlivý vzorec, byl by nárůst již plně zaceněn (někteří tvrdí, že tomu tak bylo).

I když je současná rally poháněna dočasnými faktory, existují tři strukturální důvody, které mohou vysvětlit její zdánlivou odolnost: pokračující manipulace s „cenou“ na neregulovaném trhu bez dohledu a bez spravedlivé hodnoty, rostoucí poptávka po „měně zločinu“ a nedostatky v úsudcích a opatřeních úřadů.

Manipulace s cenou od počátku Bitcoinu

Historie Bitcoinu se vyznačovala manipulací s cenou a dalšími druhy podvodů. U aktiva, které nemá žádnou reálnou hodnotu, to nemusí být příliš překvapivé. Kryptoměnové burzy byly kvůli podvodům zavřeny a jejich provozovatelé byli stíháni již během prvních cyklů[3]. A cenotvorba zůstala pochybná i při loňském vzestupu. Jedna z analýz (Forbes, 2022) 157 kryptografických burz zjistila, že 51 % vykazovaného denního objemu obchodů s Bitcoiny je pravděpodobně falešných.[4]

V kryptografické sféře lze pozorovat mnoho manipulačních technik:

1) Wash trading zahrnuje opakované nákupy a prodeje kryptografických jednotek stejnými vlastníky, čímž se nafukují objemy obchodů a klamou investory o nabídce a poptávce, což ovlivňuje zjišťování cen. Jedna studie založená na vzorku téměř 30 velkých kryptografických burz včetně bitcoinu zjistila, že wash trading představuje 77,5 % celkového objemu obchodů na neregulovaných burzách (Cong 2023).

2) Systémy pump-and-dump zahrnují manipulátory, kteří používají nepravdivé informace, často prostřednictvím sociálních médií rozšířené o algoritmy, aby uměle zvýšili cenu a přilákali kupce, což jim umožňuje prodávat se ziskem. Dne 9. ledna byl oficiální účet americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) na X (dříve Twitter) napaden. Hackeři zveřejnili falešnou zprávu o očekávaném schválení spotového ETF obsahujícího bitcoin ze strany SEC. Cena bitcoinu prudce vzrostla – a prudce klesla, když SEC příspěvek asi o 30 minut později smazala (Reuters 2024).

3) „Velrybí manipulace“ nastává, když velcí držitelé ovlivňují cenu kryptoměny a strategicky nakupují nebo prodávají významné množství.

Manipulace se mohla stát účinnější, protože objemy obchodů se během nedávného výrazného poklesu zvaného „krypto zima“ výrazně snížily, protože zásahy do trhu mají větší dopad, když je likvidita nízká. Podle jednoho z odhadů činil průměrný objem obchodů s bitcoiny v letech 2019-2021 přibližně 2 miliony bitcoinů, zatímco v roce 2023 to bylo pouhých 500 000 bitcoinů (Athanassakos a Seeman, 2024).

Měna zločinu: financování zla

Jak kritici často zdůrazňují: klíčovým přínosem kryptoměn je financování terorismu a zločinů, jako je praní špinavých peněz a ransomware. Poptávka po tomto nechvalně známém užitku je velká – a stále roste.

Navzdory poklesu trhu objem nelegálních transakcí nadále roste. Škála možných aplikací je široká.

Bitcoin zůstává v digitálním světě hlavní volbou pro praní špinavých peněz – v roce 2022 bylo na nelegální adresy převedeno 23,8 miliardy dolarů v kryptoměnách, což představuje 68,0% nárůst oproti předchozímu roku. Přibližně polovina těchto prostředků byla převedena přes běžné burzy, které navzdory opatřením na dodržování předpisů slouží jako kanály pro přeměnu nelegálních kryptoměn na hotovost. (Chainanalysis, 2024). [5] Vnedávné době se Tether, obrovská kryptoměnová platforma, stal jednou z hlavních platebních metod pro praní špinavých peněz v jihovýchodní Asii (UNODC 2024). To, že se Tether stále častěji používá k praní špinavých peněz, však neznamená, že se Bitcoin používá méně.

Vnedávné době se Tether, obrovská kryptoměnová platforma, stal jednou z hlavních platebních metod pro praní špinavých peněz v jihovýchodní Asii (UNODC 2024). To, že se Tether stále častěji používá k praní špinavých peněz, však neznamená, že se Bitcoin používá méně. Kryptoměny jsou navíc i nadále preferovaným prostředkem pro platby výkupného – útoky na nemocnice, školy a vládní úřady vynesou v roce 2023 1,1 miliardy dolarů, zatímco v roce 2022 to bylo 567 milionů dolarů (Reuters, 2024b).

Chybné posouzení ze strany úřadů

Mezinárodní společenství zpočátku uznávalo, že bitcoin nemá pozitivní sociální přínos. Zákonodárci váhali s konkretizací předpisů kvůli abstraktní povaze pokynů a obavám z odlišnosti bitcoinu od tradičních finančních aktiv. Tlak dobře financovaných lobbistů a kampaně v sociálních médiích však vyvolaly kompromisy, které byly chápány jako částečné schválení investic do Bitcoinu (The Economist, 2021).

V Evropě bylo v červnu 2023 přijato nařízení o trzích s kryptoaktivy (Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA), jehož cílem bylo omezit podvodné emitenty a obchodníky s kryptoaktivy, přičemž se navzdory původním záměrům směřujícím ke skutečným kryptoaktivům nakonec zaměřilo na stablecoiny a poskytovatele služeb, aniž by však regulovalo a omezovalo Bitcoin jako takový. Méně informovaní nezasvěcení by zároveň mohli nabýt falešného dojmu, že se zavedením MiCA bude regulován a bezpečný i Bitcoin.

V USA se SEC v přístupu k bitcoinovým ETF zpočátku snažila o kompromisy a upřednostňovala futures ETF kvůli jejich vnímané nižší volatilitě a nižšímu riziku manipulace s cenou. Soudní rozhodnutí v srpnu 2023 však přinutilo SEC schválit spotové ETF, což vedlo k výrazné tržní rallye.[6]

Spojené státy ani EU dosud nepodnikly žádné účinné kroky k řešení spotřeby energie bitcoinu, přestože existují důkazy o jeho obrovském negativním dopadu na životní prostředí.

Decentralizovaná povaha Bitcoinu představuje pro úřady výzvu, která někdy vede ke zbytečnému regulačnímu fatalismu. Transakce v Bitcoinech však nabízejí spíše pseudonymitu než úplnou anonymitu, protože každá transakce je spojena s jedinečnou adresou ve veřejném blockchainu. Proto je Bitcoin proklínaným nástrojem anonymity, který usnadňuje nezákonné činnosti a vede k právním krokům proti pachatelům díky vysledování transakcí (Greenberg, 2024).

Navíc se zdá být nesprávné, že by Bitcoin neměl podléhat silným regulačním zásahům, až po jeho praktický zákaz. Přesvědčení, že je člověk chráněn před účinným přístupem orgánů činných v trestním řízení, může být i v případě decentralizované autonomní organizace (DAO) značně ošidné. DAO jsou digitální komunity vlastněné členy bez centrálního vedení, které jsou založeny na technologii blockchain. Nedávný případ se týkal společnosti BarnBridge DAO, která dostala od SEC pokutu více než 1,7 milionu dolarů za to, že nezaregistrovala nabídku a prodej kryptografických cenných papírů. Navzdory tvrzení o autonomii se DAO po nátlaku SEC na své zakladatele dohodla. Pokud jsou správci decentralizovaných infrastruktur identifikováni, mohou je orgány účinně stíhat, což poukazuje na omezení deklarované autonomie.

Tato zásada platí i pro Bitcoin. Síť Bitcoin má řídicí strukturu, v níž jsou role přiděleny určeným osobám. Orgány by mohly rozhodnout, že tyto osoby by měly být stíhány s ohledem na velký rozsah nelegálních plateb pomocí Bitcoinu. Decentralizované finance mohou být regulovány tak silně, jak zákonodárce uzná za nutné.

Nedávný vývoj, jako jsou zvýšené pokuty za nedostatečné kontroly (Noonan a Smith, 2024). a dohoda EU o zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz pro kryptoaktivy [7] , naznačují rostoucí uznání potřeby přísnější regulace v oblasti kryptojednotek.

Závěr

Cenová hladina Bitcoinu není ukazatelem jeho udržitelnosti. Neexistují žádné ekonomické fundamentální údaje, neexistuje žádná reálná hodnota, z níž by bylo možné odvodit seriózní prognózy. Ve spekulativní bublině neexistuje žádný „důkaz ceny“. Naopak, reflace spekulativní bubliny ukazuje účinnost bitcoinové lobby. „Tržní“ kapitalizace vyčísluje celkové společenské škody, které nastanou, až se domeček z karet zhroutí. Je důležité, aby orgány byly ostražité a chránily společnost před praním špinavých peněz, kybernetickou a jinou kriminalitou, finančními ztrátami pro finančně méně vzdělané a rozsáhlými škodami na životním prostředí. Tato práce musí být ještě vykonána.

Odkazy

Athanassakos, G. a B. Seeman (2024), „Here’s what’s really behind bitcoin’s recent rally„, Globe and Mail, 4. ledna.

Bindseil, U., P. Papsdorf a J. Schaaf (2022), „The encrypted threat: Bitcoin’s social cost and regulatory responses„, SUERF Policy Note, č. 262, 7. ledna.

Bloomberg (2024), „Mom-and-Pop Investors Are Starting to Tip-Toe Back Into Crypto„, O. Kharif a Y. Yang, Bloomberg News, 18. února.

Chainanalysis (2024), „2024 Crypto Crime Trends: Nezákonná aktivita klesá, protože podvody a ukradené prostředky se snižují, ale ransomware a darknetové trhy zaznamenávají růst„, 18. ledna.

Cohan, W. (2024), „Bitcoin ETFs miss the point„, in Financial Times, 6. ledna 2024.

Cong, W. et al. (2023), „Crypto Wash Trading„, 69 Mgmt. Sci. 6427.

Dunn, W. (2021), „Bitcoinová zlatá horečka byla vždy iluzí„, in: The New Statesman, 20. července.

Forbes (2022), „Více než polovina všech obchodů s bitcoiny je falešná„, 26. srpna.

Gabaix, X. a R.S.J. Koijen (2022), „In Search of the Origins of Financial Fluctuations:TheInelastic Markets Hypothesis„, Swiss Finance Institute Research Paper No. 20-91, zveřejněno 23. října 2020; poslední revize: 13. května.

Gandal, N., J.T. Hamrick, T. Moore a T. Obermana (2018), „Price manipulation in the Bitcoin ecosystem„, Journal of Monetary Economics, Volume 95, May 2018, Pages 86-96.

Greenberg, A. (2024), „Child abusers are getting better at using crypto to cover their tracks“ (Zneužívání dětí se zlepšuje v používání šifrování k zametání stop), Wired, 11. ledna.

Griffin, J. M. a A. Shams (2020), „Je Bitcoin skutečně nevázaný?“, 15. června.

New York Times (2024), „Bitcoin E.T.F.s Come With Risks. Here’s What You Should Know„, autor: Tara Siegel Bernard, publikováno 19. ledna, aktualizováno 21. ledna.

Noonan, L. a A. Smith (2024), „Crypto and fintech groups fined USD 5.8 bn in global crackdown on illicit money„, 9. ledna.

Reuters (2024), „SEC account hack renews spotlight on X’s security concerns„, Zeba Siddiqui a Raphael Satter, 10. ledna.

Reuters (2024a), „Tougher EU money laundering rules target cryptoassets and dealers in luxury cars“, Huw Jones, zveřejněno 18. ledna.

Reuters (2024b), „Crypto ransom attack payments hit record $1 billion in 2023 – Chainalysis„, Medha Singh, 7. února.

Rosen, P. (2024), „Šéf BlackRock Larry Fink vidí krypto ETF jako „odrazový můstek k tokenizaci“, Business Insider, 12. ledna.

The Economist (2021), „Crypto lobbying is going ballistic – As regulators toughen up, companies hope to influence where the rules end up„, 12. prosince.

UNODC (2024), „Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia„, Regionální úřad pro jihovýchodní Asii a Tichomoří, Bangkok (Thajsko), 15. ledna.

[1] Nedávnými známými příklady jsou pád krypto burzy FTX a odsouzení jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda za trestný čin, pokuta 4,3 miliardy dolarů pro Binance za praní špinavých peněz a porušení sankcí, krach Luna/TerraUSD, uzavření Three Arrows Capital nebo likvidace Voyager Digital.

[2] Rozpory v původním příběhu jsou zřejmé: podobně jako zlato měl být Bitcoin pojistkou proti volatilním finančním trhům a fungovat jako bezpečný přístav na medvědích trzích – a neměl pozitivně korelovat s nejrizikovějšími spekulativními investicemi. A je těžké pochopit, proč by ETF měly být „odrazovým můstkem k tokenizaci“, jak schválení ETF formuloval šéf společnosti BlackRock Larry Fink, ačkoli se jedná o návrat ke konvenčním finančním produktům z předkriptografické éry (Rosen 2014).

[3] Dunn (2021) připisuje první bitcoinovou bublinu v roce 2013 burze Mt Gox. Její bankrot měl za následek ztrátu 650 000 Bitcoinů, protože na ní probíhalo 70 % obchodování s bitcoiny. Gandal a další (2021) naznačují, že počáteční boom, který během dvou měsíců prudce vzrostl ze 100 na 1 000 dolarů, byl rovněž zmanipulován prostřednictvím obchodního softwaru. Griffin (2020) spojuje druhý a třetí boom se spuštěním a vzestupem Tetheru. Tether, stablecoin, si klade za cíl udržet stabilní hodnotu, krytou fiat měnou. Griffinova zjištění o boomu v roce 2017 naznačují, že 50 % nárůstu ceny bylo výsledkem manipulace s Tetherem.

[4] V kryptografické sféře lze pozorovat mnoho manipulačních technik: 1) Wash trading zahrnuje opakované nákupy a prodeje kryptografických jednotek stejnými vlastníky, čímž se nafukují objemy obchodů a klamou investory o nabídce a poptávce, což ovlivňuje určování cen. Jedna studie založená na vzorku téměř 30 velkých kryptografických burz včetně bitcoinu zjistila, že wash trading představuje 77,5 % celkového objemu obchodů na neregulovaných burzách (Cong 2023). 2) Systémy pump-and-dump zahrnují manipulátory, kteří používají nepravdivé informace, často prostřednictvím sociálních médií rozšířené o algoritmy, aby uměle zvýšili cenu a přilákali kupce, což jim umožňuje prodávat se ziskem. Dne 9. ledna byl oficiální účet americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) na X (dříve Twitter) složen. Hackeři zveřejnili falešnou zprávu o očekávaném schválení spotového ETF obsahujícího Bitcoin ze strany SEC. Cena Bitcoinu prudce vzrostla – a prudce klesla, když SEC příspěvek asi o 30 minut později smazala (Reuters 2024). 3) „Velrybí manipulace“ nastává, když velcí držitelé ovlivňují cenu kryptoměny a strategicky nakupují nebo prodávají významné množství.

[5] V nedávné době se Tether, obrovská platforma pro kryptoměny, stala jednou z hlavních platebních metod pro praní špinavých peněz v jihovýchodní Asii (UNODC 2024). To, že se Tether stále častěji používá k praní špinavých peněz, však neznamená, že se Bitcoin používá méně.

[6] Je třeba poznamenat, že předseda SEC Gary Gensler uvedl, že schválení agentury není podporou Bitcoinu, a označil jej za „primárně spekulativní, volatilní aktivum, které se také používá k nezákonné činnosti včetně výkupného, praní špinavých peněz, vyhýbání se sankcím a financování terorismu“. Caroline Crenshawová, demokratická komisařka, která hlasovala pro zamítnutí schválení, navíc ve svém nesouhlasu prošla seznamem obav o bezpečnost investorů, od nedostatečného dohledu nad trhy až po wash trading (New York Times 2024).

[7] Poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv musí provádět kontroly zákazníků, kteří provádějí transakce v hodnotě 1 000 EUR nebo vyšší, a hlásit podezřelé aktivity. Přeshraniční firmy poskytující kryptoaktivy musí provádět další kontroly (Reuters 2024a).

Pozn.

2. Není krypto jako krypto. Porovnej Bitcoin a CUREcoin (outsidera stranou pozornosti). Rozdíl, přínosy, která má blíž k reálné měně a která je více fikcí?