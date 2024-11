Bývalá mluvčí NATO říká, že Evropa možná bude muset vydávat 5% HDP na obranu

Oana Lungescuová, bývalá mluvčí NATO, říká, že členové 32členného bloku budou možná v nadcházejících letech muset vydávat na obranu 4 až 5 % svého HDP, zejména pokud Spojené státy pod vedením zvoleného prezidenta Donalda Trumpa ustoupí od svých závazků.

Oana Lungescuová, která v NATO působila v letech 2010-2024, na čtvrtečním brífinku Královského institutu spojených služeb (RUSI) v Londýně uvedla, že většina amerických spojenců v NATO vydává na obranu nejméně 2 procenta HDP. „Samozřejmě jsme na tom lépe než dříve, ale jsou 2 procenta dost? Myslí si tady někdo, že 2 procenta jsou dost?“

Mluvila v době, kdy ukrajinská armáda prohlásila, že ruské síly 21. listopadu zasáhly ukrajinské město Dnipro mezikontinentální balistickou raketou. K úderu došlo jen několik dní poté, co se objevily zprávy, že Spojené státy povolily Ukrajině použít americké zbraně dlouhého doletu k hloubkovým úderům na ruském území, o což ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal již několik měsíců.

Na pozadí eskalace ukrajinského konfliktu, řekla Lungescuová: „Upřímně řečeno, neměli bychom potřebovat Donalda Trumpa, aby nám říkal, že potřebujeme (utratit) 3 procenta. A upřímně řečeno, pokud dojde k nějaké změně nebo zmírnění závazků USA vůči Evropě… budeme potřebovat 4 a 5 procent HDP na obranu.“

Lungescuová řekla: „Zajímavé je, že nový průzkum v Německu zrovna nedávno ukázal, že 50 procent dotázaných odpovědělo, že 3 až 3,5 procenta je správně, což je pro Německo obrovská, obrovská změna myšlení.“

V únoru Trump řekl novinářům v New Yorku, že „země NATO musí platit“. „Spojené státy jsou ve hře o 2oo miliard dolarů a oni jsou ve hře o 25 miliard dolarů,“ řekl. „Neplatí, co by měli, a smějí se hlouposti Spojených států amerických.“

Čtvrteční brífink, který pořádal britský obranný think tank RUSI – Royal United Services Institute, měl titulek „Dopad amerických prezidentských voleb na evropskou bezpečnost“. Jim Townsend, bývalý náměstek amerického ministra obrany pro evropskou politiku a politiku NATO za prezidenta Baracka Obamy, uvedl, že situace ve světě je velmi odlišná od doby, kdy Trump v roce 2020 odcházel z úřadu, mimo jiné kvůli rostoucím vztahům mezi Ruskem a Čínou.

Lungescuová předpověděla: „Příští čtyři roky budou bouřlivé, komplikované a může se stát mnoho věcí, které se nám nebudou líbit. Ale nakonec, když se podíváte na rostoucí soulad mezi Ruskem, Čínou, Severní Koreou, Íránem, těmito autoritářskými státy, což jsou všechno protivníci toho, co představují Spojené státy, a toho, co představují Evropané. Je v našem zájmu zůstat v klidu, plánovat a investovat spíše do toho, co nás spojuje, než do toho, co nás rozděluje,“ dodala.“

Lungescuová uvedla, že nový generální tajemník NATO, bývalý nizozemský premiér Mark Rutte, má „dobré pracovní vztahy s Donaldem Trumpem“ a sám sebe označil za Trumpova přítele. Řekla: „Takže bych očekávala, že se Mark Rutte pokusí co nejrychleji odjet do Washingtonu, aby se setkal nejen s novou administrativou, ale také s novým Kongresem.Bude muset předložit argumenty, proč je NATO pro Spojené státy výhodné,“ dodala Lungescuová.

Oana Lungescuová je rumunská novinářka s filologickým vzděláním. Od roku 2010 do září 2023 byla hlavní mluvčí NATO. V roce 2024 nastoupila do Royal United Services Institute, britského obranného a bezpečnostního think-tanku.



Dne 18. července 2023 předal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Oaně medaili NATO za zásluhy. I nadále se zapojuje do diskuse o bezpečnosti a obraně jako významná spolupracovnice Královského institutu spojených služeb (RUSI), předního britského obranného a bezpečnostního think-tanku, a jako hlavní poradkyně Centra pro evropskou politiku (EPC), která píše a spolupracuje s mezinárodními médii.