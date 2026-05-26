Česku chybí propojení energetiky se zdravotní a sociální prevencí

Obsah
- 1 Bateriová úložiště by měly být tam, kde výpadek proudu ohrožuje zdraví
- 2 Elektřina není vždy jen pohodlí
- 3 Podpora nemá být plošná, ale cílená
- 4 Baterie může být levnější než převoz v krizové situaci
- 5 Krizové kapacity bývají přetížené
- 6 Nejde o přežití týdne bez sítě
- 7 Záložní baterie poskytují služby i mimo výpadek
- 8 Energetická politika jako ochrana zranitelných
- 9 Jasný dotační program v tomto směru neexistuje
- 10 Nezávislé oponentní hodnocení návrhu
Česko už podporuje fotovoltaiku, baterie, úspory energie i část nízkopříjmových domácností. Chybí však samostatná priorita pro lidi, kterým výpadek elektřiny může přímo ohrozit zdraví. Právě u nich by se měla energetická politika propojit se sociální a zdravotní politikou. Domácí baterie zde nejsou luxus ani módní doplněk k solárním panelům. Mohou rozhodnout o tom, zda člověk zůstane bezpečně doma, nebo bude nutný převoz a hospitalizace. Pokud má podpora bateriových úložišť někde začít, pak u těch, pro které elektřina znamená možnost dýchat, komunikovat, pohybovat se a přečkat krizovou situaci bez okamžité pomoci zvenčí.
Bateriová úložiště by měly být tam, kde výpadek proudu ohrožuje zdraví
Výpadek elektřiny není pro každého stejná událost. Pro část domácností znamená hlavně nepohodlí. Nesvítí světla, nejde internet, vypne se lednice, přestane fungovat topení nebo klimatizace.
Pro jiné lidi však tentýž výpadek znamená přímé zdravotní riziko. Zvlášť ohroženi jsou lidé se zdravotním postižením, senioři v domácí péči a pacienti závislí na elektricky napájených pomůckách.
Právě u nich by měla začít cílená podpora domácích záložních bateriových systémů. Ne jako luxusní doplněk k fotovoltaice. Ale jako praktická ochrana života, zdraví a domácí péče.
Elektřina není vždy jen pohodlí
Mnoho lidí je dnes doma odkázáno na přístroje, které potřebují elektřinu. Může jít o dýchací přístroje, kyslíkové koncentrátory, polohovací postele, antidekubitní matrace proti proleženinám nebo zvedací zařízení.
Jiní lidé potřebují elektřinu pro domácí dialýzu, chlazení léků, dobíjení elektrického vozíku nebo komunikační pomůcky. K tomu se přidává běžná, ale zásadní potřeba světla, tepla, chlazení a spojení s okolím.
Tam, kde zdravý člověk řekne, že pár hodin bez proudu nějak vydrží, jiný člověk takovou možnost nemá. Výpadek proudu pro něj není jen technická porucha. Je to ztráta bezpečí.
Proto je důležité změnit pohled na domácí baterie. V některých domácnostech nejsou symbolem technologického komfortu. Jsou záložním systémem, který může rozhodnout o tom, zda člověk zůstane bezpečně doma.
Podpora nemá být plošná, ale cílená
Neznamená to, že každá domácnost potřebuje stejný systém. Někde může stačit záložní zdroj pro jeden zdravotní přístroj. Jinde dává smysl přenosná bateriová stanice.
U nejrizikovějších domácností může být nutná větší baterie napojená na kritické okruhy. Tedy na zdravotní techniku, základní osvětlení, komunikaci, lednici na léky a případně vytápění nebo chlazení.
Právě proto by podpora neměla být slepě plošná. Měla by vycházet z míry rizika. Přednost mají mít domácnosti, kde výpadek proudu neznamená nepohodlí, ale ohrožení zdraví.
Takový přístup je spravedlivější než obecná dotace pro všechny. Veřejná podpora má začínat tam, kde přináší největší rozdíl. A zde může být rozdíl mezi klidem, evakuací a hospitalizací.
Baterie může být levnější než převoz v krizové situaci
Pokud je alternativou k domácímu záložnímu zdroji převoz pacienta a hospitalizace, mění se i ekonomická logika. Baterie už není jen energetická investice. Stává se nástrojem zdravotní prevence.
Výjezd záchranné služby, převoz, příjem v nemocnici a pobyt na lůžku stojí peníze. Ještě důležitější je ale lidská stránka. Člověk může být vytržen z domova jen proto, že na několik hodin vypadla elektřina.
U vysoce rizikových domácností proto může být podpora záložního napájení ekonomicky obhajitelná. Stačí, pokud sníží pravděpodobnost akutního převozu, hospitalizace nebo zhoršení zdravotního stavu. Nejde tvrdit, že se velká baterie vyplatí vždy a všude. To by bylo nepřesné a přehnané. Jde o to rozlišit situace, kde je prevence levnější a bezpečnější než krizová reakce.
Krizové kapacity bývají přetížené
V krizové situaci navíc nejde jen o samotný zdravotní stav jednotlivce. Problémem bývá přetížení celého systému. Záchranná služba, nemocnice, sociální služby i krizové řízení musí často reagovat na mnoho případů najednou.
Domácí bateriový systém by tuto zátěž pomohl rozložit v čase. U části ohrožených lidí by umožnil překlenout první kritické hodiny bez nutnosti okamžitého převozu.
Tím by nezachraňoval jen konkrétní domácnost. Uvolňoval by také kapacity pro ty, kteří pomoc potřebují neodkladně. Právě to je důležitý krizový argument. Baterie nemusí nahrazovat záchranný systém. Může mu dát čas a prostor.
Nejde o přežití týdne bez sítě
Domácí baterie samozřejmě nevyřeší každý dlouhý blackout. Pokud výpadek trvá mnoho dní a není možnost dobíjení, kapacita se vyčerpá. To je nutné říci otevřeně.
Jejím hlavním smyslem není nahradit elektrizační soustavu. Smyslem je překlenout první nejrizikovější hodiny, maximálně den dva. Tedy dobu, kdy je největší chaos a kdy se rozhoduje, kdo potřebuje okamžitou pomoc.
Právě v těchto hodinách může domácí záložní zdroj znamenat zásadní rozdíl. Udrží v chodu přístroj, umožní komunikaci a dá rodině čas zareagovat. To je praktický, nikoli ideologický argument. Baterie není všelék. Ale pro určité domácnosti může být velmi účinnou pojistkou.
Záložní baterie poskytují služby i mimo výpadek
Námitka „co když žádné výpadky nebudou?“ je na první pohled rozumná, ale u bateriových systémů neplatí stejně jako u levných nouzových UPS. Malá UPS je čistě pojistka pro krizový okamžik: většinu času čeká, stárne a doufá se, že nebude potřeba. Domácí nebo komunitní bateriové úložiště však může pracovat i tehdy, když k žádnému výpadku nikdy nedojde. Může ukládat přebytky z fotovoltaiky, snižovat odběrové špičky, pomáhat stabilizovat lokální síť, omezovat zatížení distribuční soustavy a zvyšovat energetickou soběstačnost domácnosti nebo zařízení.
Jinými slovy: pokud výpadek nastane, baterie chrání zdraví a snižuje tlak na záchranný systém. Pokud nenastane, nestává se z ní zbytečný náklad. Zůstává součástí moderní energetické infrastruktury. Právě v tom je její výhoda oproti prostému nouzovému zdroji. Není to zařízení pořízené jen pro katastrofu, ale technologie, která může každý den plnit požadované energetické funkce (ukládat přebytky, snižovat odběr v daném místě, dodávat akumulovanou energie v době poptávky) a zároveň být připravena na chvíli, kdy elektřina přestane být samozřejmostí.
Energetická politika jako ochrana zranitelných
Podpora domácích baterií se často popisuje jako otázka energetiky, modernizace nebo klimatu. To všechno je důležité. Ale u zdravotně ohrožených domácností jde ještě o něco základnějšího. Jde o možnost zůstat doma. Jde o to, aby výpadek proudu automaticky neznamenal strach, vynucený transport a nemocniční lůžko. Právě proto by dotační podpora domácích bateriových záložních systémů měla začít u ohrožených skupin. U osob, pro které znamená možnost dýchat, komunikovat, pohybovat se a bezpečně přečkat krizovou situaci.
Podpora bateriových úložišť by měla postupovat podle toho, kde má výpadek elektřiny nejhorší následky a kde je zároveň nejtěžší rychle evakuovat ohrožené osoby.
Na prvním místě mohou být nemocnice, urgentní příjmy, jednotky intenzivní péče a další zdravotnická zařízení s nepřetržitým provozem. Nemocnice už většinou nějaké záložní systémy mají, zatímco některá sociální zařízení nebo domácnosti s vážně nemocným člověkem mohou být ve skutečnosti zranitelnější, než se zvenčí zdá.
Vhodnější kritérium pořadí se dá fomulavat jako pořadí podle rizika, počtu ohrožených lidí a obtížnosti evakuace.
Na druhém místě by měly stát léčebny dlouhodobě nemocných, hospicy, domovy pro seniory a zařízení sociální péče, kde žijí lidé závislí na přístrojích, výtazích, polohovacích lůžkách, chlazení léků nebo stálé asistenci.
Zárověn by ale měl probíhat program pro domácnosti, ale nikoli plošně: přednostně pro lidi v domácí péči, kteří používají elektricky napájené zdravotní pomůcky. Až v další fázi dává smysl podporovat širší síť komunitních baterií, obecních krizových center a běžných domácností. Jinými slovy: nejdříve tam, kde výpadek proudu nejrychleji vyvolá zdravotní krizi, potom tam, kde baterie posílí obecnou odolnost systému.
Jasný dotační program v tomto směru neexistuje
Jasný český dotační program, který by byl výslovně zaměřený na bateriová úložiště pro osoby se zdravotním postižením kvůli riziku výpadku elektřiny zatím neexistuje. většinou jde primárně o energetické opatření. Existují ale programy, které se problematiky částečně dotýkají.
Nová zelená úsporám podporuje úspory energie a obnovitelné zdroje v obytných budovách. NZÚ Light je určena domácnostem s nižšími příjmy a mezi podmínkami uvádí mimo jiné starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. To ale není totéž jako cílená podpora záložního napájení pro lidi závislé na zdravotnických přístrojích.
V technických podmínkách NZÚ se s bateriemi počítá u fotovoltaických systémů s akumulací, ale opět jde primárně o energetické opatření, nikoli o zdravotně-sociální program pro krizové zálohování zdravotních pomůcek.
Existuje také příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením. Oficiální popis ho vymezuje jako jednorázovou dávku pro osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, ale v dostupných informacích není žádná jasnou zmínku, že by standardně mířil na domácí bateriové úložiště nebo záložní zdroj pro výpadky elektřiny.
U veřejných budov a obcí už podpora baterií existuje opět spíše v energetickém rámci. Například výzvy Modernizačního fondu RES+ umožňovaly veřejným subjektům hradit i zařízení na ukládání elektřiny a v seznamu projektů je i příklad „FVE vč. akumulace“ pro mateřskou školu a domov seniorů. To je blízko tématu, ale stále to není zvláštní zdravotně-sociální program pro nejohroženější osoby.
Shrnul bych to takto: programy na baterie existují, programy pro nízkopříjmové a invalidní domácnosti existují, programy pro veřejné budovy existují. Ale cílený program „záložní baterie pro zdravotně zranitelné osoby při výpadku proudu“ jsem v českých zdrojích nenašel. Chybí propojení energetické politiky se zdravotní a sociální prevencí.
Návrh je věcně obhajitelný, pokud se formuluje jako cílená prevence pro vysoce rizikové situace, ne jako plošná podpora domácích baterií pro všechny. Největší smysl má u nemocnic, pobytových sociálních služeb, hospiců, léčeben dlouhodobě nemocných a u domácností, kde někdo používá elektricky napájené zdravotní pomůcky.
Jeho hlavní argument je silný: výpadek proudu nemá pro všechny stejné následky. Pro běžnou domácnost může znamenat nepohodlí. Pro člověka odkázaného na ventilátor, kyslíkový koncentrátor, elektrické lůžko, chladicí zařízení na léky nebo komunikační pomůcku může znamenat přímé ohrožení.
Ekonomicky návrh dává smysl zejména tehdy, pokud baterie zabrání převozu, hospitalizaci nebo zatížení záchranných složek v době, kdy jsou už tak přetížené. Tady nejde jen o cenu kilowatthodin. Jde o cenu krizové reakce, lidského stresu a ztráty bezpečí v domácí péči.
Nejsilnější je myšlenka, že baterie nejsou jen energetická technologie, ale mohou být součástí zdravotní a sociální prevence. To je dobrý rámec. Není to módní technologický optimismus, pokud se drží u konkrétních případů, kde výpadek elektřiny znamená reálné riziko.
Velmi dobrý je také argument, že baterie pomáhají rozložit krizovou zátěž v čase. V plošné krizové situaci nejde jen o jednotlivce. Jde o to, že sanitky, nemocnice, pečovatelské služby a krizové linky nemohou řešit všechny najednou. Každá domácnost nebo zařízení, které zvládne první hodiny samo, zvyšuje šanci, že se pomoc dostane k těm nejurgentnějším.
Další silný bod je, že baterie na rozdíl od levné nouzové UPS nemusí být mrtvá investice. Pokud žádný výpadek nenastane, může stále fungovat jako součást energetického systému: ukládat přebytky, vykrývat špičky, zvyšovat soběstačnost a snižovat zatížení sítě.
Co je napadnutelné
Slabé místo by vzniklo, kdyby text tvrdil, že baterie jsou univerzální řešení. Nejsou. U některých lidí postačí malá UPS pro konkrétní přístroj. Jinde dává smysl přenosná bateriová stanice. U větších zařízení je nutný profesionálně navržený záložní systém, často v kombinaci s generátorem, prioritizací okruhů a krizovým plánem.
Další slabina: baterie neřeší dlouhý blackout sama o sobě. Pokud výpadek trvá několik dní a není možnost dobíjení, kapacita se vyčerpá. Proto musí být text přesný: baterie má především překlenout první kritické hodiny, ne nahradit celou elektrizační soustavu.
Třetí slabina je cena. Pokud by se návrh pojal plošně, snadno by byl označen za drahý a málo efektivní. Proto je nutné trvat na pořadí podle rizika: nejdříve zdravotnická a sociální zařízení, potom nejrizikovější domácí péče, teprve pak širší komunitní nebo domácí využití.
Celkový verdikt
Návrh je dobrý, pokud bude stát na třech pilířích:
cílenost podle rizika,
odstupňování podle potřeb,
propojení energetiky se zdravotní a sociální prevencí.
Není dobrý jako obecné heslo „dotujme baterie všem“. Je velmi dobrý jako návrh: nejdříve zálohujme elektřinu tam, kde její výpadek znamená zdravotní krizi, drahý převoz nebo kolaps domácí péče.
Takto formulovaný návrh není jen „trendový“. Je racionální, sociálně obhajitelný a krizově praktický.