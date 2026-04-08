Christine Lagarde: Jak se vypořádat s energetickými otřesy

Frankfurt nad Mohanem, 25. března 2026 – Úvodní projev Christine Lagardeové, prezidentky ECB, na konferenci „ECB a její pozorovatelé“, kterou pořádal Institut pro měnovou a finanční stabilitu při Goetheově univerzitě ve Frankfurtu
Je mi potěšením být opět na konferenci ECB Watchers.
Kdyby se tato akce konala před několika týdny, můj projev by vypadal úplně jinak. Ekonomika eurozóny zakončila rok s výraznou dynamikou růstu. Inflace v únoru činila 1,9 %. A zdálo se, že se posilují domácí motory růstu, zejména soukromá spotřeba, investice do digitalizace a výdaje na obranu.
S největší pravděpodobností bychom naše březnové prognózy růstu revidovali směrem nahoru a prognózy inflace směrem dolů.
Ocitáme se však opět v jiném světě, jehož obrysy zatím nejsou jasné. Čelíme hluboké nejistotě ohledně dalšího vývoje ekonomiky.
Nikdo z nás nedokáže odhadnout, jak se válka v Íránu vyvine. Mohu však nastínit, jak se s tímto šokem vypořádáme.
Hlavní poselství, které chci sdělit, je, že naše reakce bude vycházet z naší měnové strategie, která nám k tomu poskytuje dostatečné nástroje.
Naše strategie stanoví tři zásady, kterými se budeme řídit.
Nejprve musíme posoudit povahu, rozsah a trvání tohoto šoku, než přijmeme politická rozhodnutí.
Měnová politika nemůže snížit ceny energií. Musíme však rozpoznat, kdy hrozí, že se vyšší náklady na energii promítnou do všeobecné inflace – ať už prostřednictvím nepřímých vlivů, nebo prostřednictvím sekundárních efektů v podobě mezd a inflačních očekávání.
Za druhé, vyžaduje to, abychom se soustředili na rizika, a ne pouze na výchozí scénář.
Vzhledem k tomu, že dopady výrazných cenových šoků na inflaci mohou být nelineární, musíme pracovat se scénáři a věnovat zvýšenou pozornost včasným varovným signálům, které naznačují, že se tento šok promítá do širšího vývoje inflace.
Zatřetí nám nabízí řadu možností, jak reagovat, které se odvíjejí od intenzity a trvání šoku a od toho, jak se šíří.
Malé, ojedinělé a krátkodobé výkyvy v nabídce lze přehlédnout. Jak se však odchylky od našeho inflačního cíle podle očekávání zvětšují a stávají se trvalejšími, sílí důvody pro přijetí opatření.
Posouzení dopadu
Centrální banky mají za sebou dlouhou historii řešení inflačních energetických šoků a za tu dobu jsme nashromáždili značné množství důkazů o tom, kdy hrozí, že se tyto šoky přenesou do všeobecné inflace.
V eurozóně naznačují historické údaje, že riziko rozsáhlého přenesení cen energií do spotřebitelských cen je spíše výjimkou než pravidlem. Jsou-li šoky malé co do rozsahu a krátkodobé – jak tomu bývá nejčastěji –, jejich inflační dopad se obvykle omezuje převážně na samotnou složku cen energií.[1]
Tento obraz však mohou změnit dva faktory.
Prvním faktorem je intenzita a délka trvání otřesu.
Z výzkumu ECB vyplývá, že vztah mezi cenovými šoky v energetickém sektoru a inflací může být nelineární: zatímco malé nárůsty nevyvolávají žádnou významnou reakci cen, větší šoky mají neúměrně silnější dopady.[2]
Druhým faktorem je šíření šoku, které závisí na makroekonomickém prostředí, do něhož dopadne.
Firmy mají větší šanci zvýšit ceny, když je poptávka silnější, zaměstnanci mají větší šanci vyjednat si vyšší mzdy, když je situace na trhu práce napjatější, a k oběma je větší šance, když je inflace již vysoká.
Výzkum ECB potvrzuje, že přenos cen je znatelně silnější, když je využití kapacit vysoké a nezaměstnanost nízká[3]– a že mzdy se promítají do cen silněji, když je inflace již vysoká.[4]
Důležitá je také to, jak lidé v nedávné minulosti inflaci prožívali. Výzkumy ukazují, že prožité zkušenosti s inflací mohou mít trvalý vliv na to, jak si lidé utvářejí očekávání, přičemž nedávné výrazné epizody mají neúměrně velký vliv.[5]
Když v letech 2021–2022 propukla energetická krize, působilo několik z těchto faktorů současně. Dnes však existují okolnosti, které naznačují, že dopad na spotřebitele bude menší.
Za prvé, počáteční šok byl zatím menší.
V roce 2022 byl tento šok mimořádně silný a dlouhodobý. Ještě předtím, než začala ruská invaze, se ceny ropy mezi říjnem 2020 a březnem 2022 ztrojnásobily – a ceny zemního plynu vzrostly ještě více, protože Rusko postupně omezovalo dodávky.
Od té doby byla Evropa fakticky odříznuta od dodavatele, který zajišťoval přibližně 45 % jejích dovozů zemního plynu, a byla nucena hledat nové dodavatele, soutěžit na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem a budovat novou dovozní infrastrukturu.
Ceny ropy dosáhly v březnu 2022 maxima kolem 130 dolarů za barel, což je úroveň srovnatelná s dnešní. Ceny plynu však vystřelily na mnohem vyšší úroveň, než jakou jsme dosud zaznamenali: 340 eur za megawatthodinu v srpnu 2022 oproti dnešním přibližně 60 eurům.
Zadruhé, současné makroekonomické podmínky jsou příznivější.
V roce 2022 byly ekonomické podmínky pro přenos cen příznivé. V Evropě se po opětovném otevření ekonomiky v období po pandemii projevila silná nahromaděná poptávka. Dodavatelské řetězce byly po pandemii stále narušeny. Docházelo k výraznému nedostatku pracovních sil. Celková inflace na počátku tohoto šoku činila více než 5 %.
Analýza ECB potvrzuje, že tato kombinace faktorů inflační účinky ještě zhoršila.[6] Zejména při absenci poptávkových tlaků by dopad šoků na straně nabídky na inflaci byl podstatně nižší.
Ekonomika eurozóny se dnes nachází v fázi mírného oživení, přičemž již nedochází k výrazným nerovnováhám mezi poptávkou a nabídkou, které byly charakteristické pro rok 2022. Celková inflace se již téměř rok pohybuje blízko našeho cíle. Míra nezaměstnanosti je z historického hlediska nízká, avšak již nečelíme akutnímu nedostatku pracovních sil.
Zatřetí, makroekonomické politiky poskytují menší podporu.
Když v roce 2022 začala invaze, byla měnová politika velmi uvolněná, úrokové sazby se pohybovaly na úrovni -0,5 % a ECB stále prováděla čisté nákupy aktiv. Také fiskální politika byla expanzivní, přičemž celkový schodek přesahoval 5 %.
Úrokové sazby se dnes obecně pohybují na neutrální úrovni a neutrální je i fiskální politika, přičemž celkový fiskální deficit činí přibližně 3 %.
Zároveň však existují důvody k opatrnosti.
Mezinárodní energetická agentura označila tuto situaci za největší narušení dodávek v historii světového trhu s ropou[7], a s útoky na energetickou infrastrukturu – zejména na zařízení Ras Laffan v Kataru minulý týden – se pravděpodobnost rychlého návratu k normálu snižuje.
Blíží se také další kritický bod: světové zásoby ropy se tenčí a poslední tankery s LNG, které se před válkou naložily v Perském zálivu, nyní dorazily do svých cílových destinací, což znamená, že plný dopad výpadku dodávek se teprve začne projevovat.
A pokud se tento šok skutečně prohloubí, reakce firem a zaměstnanců může být rychlejší než minule. Máme v živé paměti nedávnou zkušenost s vysokou inflací, což by mohlo ovlivnit, jak rychle dojde k přenesení nákladů a k požadavkům na zvýšení mezd.
Během inflačního šoku začaly firmy upravovat ceny výrazně častěji: podíl spotřebitelských cen, které se v daném měsíci změnily, vzrostl z přibližně 8 % na 12 %.[8] S poklesem inflace se tato frekvence vrátila na téměř normální úroveň. Zkušenosti s rychlým přeceněním však přetrvávají.
Na straně zaměstnanců byla počáteční reakce relativně pomalá: po dlouhém období cenové stability trvalo nějakou dobu, než se zaměstnanci začali domáhat kompenzace za inflaci. Výzkumy však ukazují, že s rostoucí inflací začali lidé věnovat větší pozornost vývoji cen, zejména když se inflace výrazně vzdálila od cíle.[9]
I když se podařilo šok z roku 2022 dostat pod kontrolu, tato zkušenost zanechala stopy. Celá jedna generace nyní prožila svou první zkušenost s vysokou inflací – a při příštím výkyvu možná nebude reagovat tak pomalu.
Jak se vypořádat s nejistotou
Stojíme tedy před situací, kdy pokud se současný šok omezí pouze na energetické trhy, může mít na celkovou inflaci jen omezený dopad. Pokud se však tento šok prohloubí nebo bude přetrvávat, mohlo by se jeho promítnutí do cen zrychlit.
Jak můžeme v této nejisté situaci přizpůsobit politiku?
Jsou zde dva klíčové prvky.
Prvním z nich je flexibilita. Již delší dobu uplatňujeme přístup založený na jednotlivých zasedáních a na aktuálních datech, aniž bychom se předem zavázali k určitému průběhu úrokových sazeb. Důvodem bylo právě to, že jsme si nechtěli svázat ruce v prostředí, kde se výhled může rychle změnit.
V roce 2022 jsme byli v době, kdy nás zasáhl energetický šok, stále vázáni předběžnými pokyny ohledně nákupů aktiv a úrokových sazeb. Tento předem přijatý závazek omezoval naši flexibilitu při rozhodování. Nyní jsme připraveni v případě potřeby provést změny v naší politice na kterémkoli zasedání.
Druhým prvkem je zaměření na rizika.
V loňském roce jsme aktualizovali naši měnověpolitickou strategii právě s ohledem na výzvy, kterým dnes čelíme. Došli jsme k závěru, že se ocitáme ve světě častějších šoků na straně nabídky – od roku 2020 jsme čelili nejméně čtyřem významným šokům – a strukturálně vyšší nejistoty.
Usoudili jsme, že v daných podmínkách musíme zohlednit nejen nejpravděpodobnější vývoj inflace, ale také rizika a nejistotu spojenou se základním scénářem. Tento důraz na rizika jsme promítli do naší reakční funkce v červenci 2025.
Vzhledem k široké škále možných výsledků, s nimiž se dnes potýkáme, představují scénáře obzvláště užitečný způsob, jak zachytit rizika. Umožňují nám prozkoumat, co by se mohlo stát, kdyby se změnily klíčové proměnné – zejména pokud by se intenzita, trvání a šíření šoku lišily od našich základních předpokladů.
Pracovníci ECB minulý týden zveřejnili dva takové scénáře. Nejedná se o prognózy, ale o ilustrativní příklady, které vycházejí mimo jiné z předpokladu beze změny měnové politiky. Naši analýzu scénářů budeme pravidelně přezkoumávat a aktualizovat.
Pesimistický scénář předpokládá, že šok se prohloubí, ale bude trvat relativně krátkou dobu, což omezí jeho dopad na ekonomiku.
Ve srovnání se základním scénářem se roční inflace v letošním roce zvýší téměř o jeden procentní bod, ale do roku 2028 prudce poklesne, protože nepřímé a sekundární efekty budou převáženy výrazným základním efektem souvisejícím s cenami energií. Růst by měl být v letech 2026 a 2027 poněkud nižší, než se v roce 2028 opět zotaví.
Tento pesimistický scénář předpokládá větší intenzitu, delší trvání a rozsáhlejší a déle přetrvávající šíření.
Ve srovnání se základním scénářem by roční inflace byla v průběhu celého projekčního období výrazně vyšší – v roce 2027 téměř o tři procentní body – a v rámci projekčního období by se nevrátila k cíli.
V letech 2026 a 2027 by byl růst výrazně slabší, a to celkem o téměř jeden procentní bod, než by se v roce 2028 opět oživil.
Tyto scénáře poukazují na zásadní rys současného prostředí: nelineární charakter inflačních rizik. S tím, jak se šok zvětšuje a prodlužuje, zrychluje se reakce cen a mezd. Odchylka od cíle se neúměrně zvětšuje, pokud nezasáhne měnová politika.
Vzhledem k těmto nelineárním jevům je nezbytné co nejdříve rozpoznat, kdy hrozí, že se dopad krize rozšíří. To znamená pečlivě sledovat ukazatele, které mohou v předstihu signalizovat rozsah a načasování nepřímých a sekundárních dopadů.
To bude samozřejmě záviset na vývoji na komoditních trzích, protože dostatečně silný šok se vždy projeví i mimo energetický sektor.
Záležet však bude také na tom, jak se zátěž způsobená tímto šokem rozdělí. Jelikož je eurozóna čistým dovozcem energie, prudký nárůst cen energií pro ni představuje daň v podobě zhoršení směnných vztahů, kterou musí nést v určité kombinaci zaměstnanci, podniky a vlády.
Pokud firmy neúměrně zvýší své prodejní ceny – jak jsme viděli v roce 2022 –, mohlo by to vyvolat obdobnou reakci ze strany zaměstnanců, což jsem v minulosti nazval „inflací typu oko za oko“.[10] Budeme proto pečlivě sledovat očekávání firem ohledně prodejních cen a mikroekonomické důkazy o cenových změnách a zároveň věnovat velkou pozornost sledování vývoje mezd.
Budeme rovněž sledovat poptávkovou stranu, neboť rizika pro růst jsou spíše na straně poklesu. Negativní šok na straně nabídky tlumí poptávku, což může omezit schopnost firem přenášet náklady a schopnost zaměstnanců vyjednat si vyšší mzdy.
Dosud klesla důvěra spotřebitelů v Evropě výrazněji než po útocích z 11. září a válce v Kuvajtu v roce 1990, avšak ne tak prudce jako po ruské invazi na Ukrajinu. Pokud domácnosti zvýší preventivní úspory v rámci přípravy na vyšší účty za energii, mohlo by to naznačovat omezenější přenos cenových tlaků.
Rozhodující bude reakce na straně veřejných financí. Cílená vládní opatření mohou pomoci zmírnit dopad krize tím, že sníží poptávku po energii a poskytnou kompenzaci domácnostem s nižšími příjmy. Opatření s širokým záběrem a neomezenou dobou trvání však mohou poptávku nadměrně zvýšit a zesílit tak přenos cenových tlaků.
O vhodné reakci politiky na šoky na straně nabídky
Naše strategie nám rovněž pomáhá určit, jak správně nastavit měnovou politiku.
Šoky na straně nabídky jsou často prezentovány tak, že centrálním bankám nabízejí pouze dvě možnosti: buď je ignorovat, nebo reagovat, pokud hrozí, že se inflační očekávání uvolní ze své kotvy. Ve skutečnosti však můžeme reagovat mnohem diferencovaněji.
V souladu se střednědobým zaměřením naší strategie závisí vhodná reakce na odchylku inflace od cíle na konkrétních okolnostech a není dána pouze jejím původem – v tomto případě šokem na straně nabídky –, ale také na její velikosti a přetrvávání.
To ukazuje na tři základní případy.
Za prvé, pokud se ukáže, že energetický šok má omezený rozsah a krátké trvání, mělo by platit klasické doporučení, aby se na něj nebralo ohled. Zpoždění v přenosu měnové politiky znamenají, že reakce měnové politiky by přišla příliš pozdě a hrozilo by, že bude mít kontraproduktivní účinek.
Zadruhé, pokud tento šok vyvolá výrazné, avšak ne příliš dlouhotrvající překročení našeho cíle, mohlo by být na místě provést určitou umírněnou úpravu měnové politiky. Optimální reakce na takovou odchylku je menší, pokud je příčinou exogenní narušení nabídky, než v případě silné poptávky, ale nemusí být nutně nulová.[11]
Kromě toho by úplné ignorování takového překročení mohlo představovat komunikační riziko: veřejnost by mohla mít potíže pochopit reakční funkci, která nereaguje.
Zatřetí, pokud očekáváme, že se inflace bude výrazně a dlouhodobě odchylovat od cíle, musí být reakce odpovídajícím způsobem razantní a vytrvalá. V opačném případě by se spustily samonapájecí mechanismy a riziko ztráty ukotvení by se výrazně zvýšilo.
Naše aktualizovaná strategie je v tomto bodě jednoznačná: výrazné a dlouhodobé odchylky vyžadují razantní opatření v oblasti měnové politiky, přičemž s postupným dozráváním cyklu zpřísňování měnové politiky dochází k přechodu k vytrvalému přístupu, aby se zabránilo tomu, že se tyto odchylky stanou trvalými.
Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli říci, kde na tomto spektru se budeme muset nacházet. Naštěstí můžeme situaci pečlivě vyhodnotit, protože do této krize vstupujeme z dobré výchozí pozice. Měnová politika je v zásadě neutrální, inflace se již zhruba rok drží v cílovém pásmu a dlouhodobá inflační očekávání jsou pevně ukotvena.
V nadcházejícím období nám přicházející informace poskytnou jasnější představu o tom, jak se bude konflikt pravděpodobně vyvíjet a jak na něj reaguje ekonomika. Budeme vývoj pečlivě sledovat a měnovou politiku nastavíme tak, aby odpovídala našemu cíli.
Závěr
Dovolte mi to shrnout.
Před čtyřmi lety na této konferenci, když se právě projevovaly energetické otřesy vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu, jsem si vypůjčila slova Bertranda Russella: výzvou, před níž stojíme, je naučit se „žít bez jistoty, aniž by nás však ochromovalo váhání“.
Tato slova vystihují naši současnou výzvu stejně přesně. Ale nejsme ve stejné situaci jako před čtyřmi lety.
Máme strategii, která je navržena pro svět s vyšší mírou nejistoty a jejíž jádro tvoří rizika a scénáře. Disponujeme celou škálou možností, jak na tyto situace reagovat. A pokud budeme muset jednat, máme lepší výchozí pozici.
Nebudeme jednat, dokud nebudeme mít dostatek informací o rozsahu a trvání tohoto šoku a o tom, jak se šíří. Nenecháme se však paralyzovat váháním: náš závazek dosáhnout ve střednědobém horizontu 2% inflace je bezpodmínečný.
