Cítíte se zahlceni zprávami? Zde je návod, jak chránit své duševní zdraví

Vysvětlení vědeckých poznatků o únavě ze zpráv a odborné rady, jak převzít kontrolu a chránit svou pohodu a zároveň zůstat zaujatí.

Je únor 2025. Svět vypadá jako naprostý chaos a je těžké se od zpráv vzdálit. Možná se vaše tělo cítí napjaté a možná se vám honí hlavou. Zhluboka se nadechněte a pak čtěte dál. Nejste to jen vy: spousta lidí se vyjádřila, že se z událostí posledních měsíců cítí zahlceni a vyhořelí. Katastrofy, včetně hurikánu Helene a lesních požárů v oblasti Los Angeles, posloužily jako kulisa k děsivě napjatým prezidentským volbám. A nová administrativa jednala hlasitě a rychle, často způsobem, který již soudci prohlašují za protiústavní.

Výsledek je do jisté míry známý. Přetížení zprávami není nic nového; velké krize, jako bylo 11. září a první měsíce pandemie COVID, přinesly podobný nápor rychlých titulků, které byly zatíženy strachem a nejistotou. Podle odborníků však vývoj v těchto prvních týdnech druhé vlády prezidenta Donalda Trumpa představuje velmi reálnou hrozbu pro duševní zdraví, k jejímuž zvládnutí budou lidé možná potřebovat nové dovednosti. Zde je názor odborníků nejen z oblasti psychologie o tom, co se děje a jak si při tom zachovat klid a uzemnění.

Co je to strategie „zaplavení“?

Politický stratég Steve Bannon, který radil Trumpovi během jeho prvního funkčního období, otevřeně hovořil o zahlcení médií jako o klíčové prioritě pro prosazení politických cílů. (a dělají si to média sama – viz 3 denní tv – „speciály“ s odborníky a „odborníky“ místo poskytování informací a zpravodajství)

„Jediné, co musíme udělat, je zaplavit jejich zónu“ řekl Bannon v roce 2019 v rozhovoru pro Frontline. „Každý den je zasáhneme třemi věcmi. Oni se zakousnou do jedné a my všechny naše věci splníme: bum, bum, bum.“

Tento přístup připomíná taktiku „Gish gallop“, kterou Trump během debat zasypává oponenty a ověřovatele faktů takovým množstvím lží a polopravd, že je nemožné se ke všem adekvátně vyjádřit. Mimo pódium a uvnitř Oválné pracovny je to strategie, která se vrací k předigitální sovětské praxi produkce obrovského množství dezinformací, jež mají lidi přimět zpochybnit realitu, jak poznamenali mnozí odborníci. Verze této taktiky Trumpovy administrativy využívá hlasitosti k vyvolání paralýzy mezi opozicí, říká Dannagal Young, profesor komunikace na Delawarské univerzitě. „Je to pocit, že vás zaplavuje přílivová vlna,“ říká. „Jak se proti přílivové vlně bránit? Nemůžete.“ Kromě velkého množství opatření, která přicházejí ze strany administrativy, jsou mnohá z nich také zcela bezprecedentní. Bez historických amerických paralel si náš mozek hůře spočítá, k čemu by tento vývoj mohl vést, a to může zpracování zpráv ještě více ztížit. „Následný chaos je opravdu těžké pochopit, protože neznáme důsledky,“ říká Kristen Leeová, psychoterapeutka a profesorka behaviorálních věd na Northeastern University. Není to však jen množství titulků a intelektuální náročnost pochopení toho, co se děje, co činí aktuální zprávy zdrcujícími. Klíčová je podle psychologů emocionální váha obsahu těchto titulků – zejména pro lidi, pro které je to, co se dnes v USA děje, skutečně děsivé. Strach v mozku, strach ve společnosti U někoho, kdo se obává, že politika administrativy způsobuje hmatatelné škody, může každý nový titulek vyvolat jiskru strachu – a strach je pozoruhodně silná emoce. „Hrozba a strach mají v našem mozku přednost,“ říká Arash Javanbakht, psychiatr a neurolog z Wayne State University. „Když máte strach, myslíte jen na to, čeho se bojíte.“ Přemýšlejte o účincích strachu na mozek ve dvou kategoriích: kognitivní a emocionální. Z kognitivního hlediska strach narušuje naši schopnost dobře přemýšlet – a díky tomu se častěji spoléháme na argumentaci druhých lidí, než abychom promýšleli své vlastní názory a hodnoty, říká Javanbakht. Leeová poznamenává, že strach může také narušovat pozornost, takže lidé jsou náchylní k tomu, co psychologové nazývají kognitivní zkreslení. Tento termín se často používá při diskusi o stavech, jako je deprese a úzkost, kdy se náš mozek může fixovat na předpovídání nejhoršího nebo ignorování drobných pozitiv. V konečném důsledku jsou kognitivní zkreslení pohodlnými mentálními zkratkami, do kterých může náš mozek sklouznout. Mezi tyto návyky patří unáhlené závěry a černobílé myšlení, které obcházejí naše schopnosti kritického myšlení. Strach jako emoce se může neřešeným způsobem proměňovat a růst. Strach se často mění v hněv, říká Javanbakht. A jak se strach a hněv hromadí, mění se ve stav přetížení, vyčerpání a smutku. Pokud má člověk pocit, že nemá nad situací žádnou kontrolu, může tento emocionální koktejl vyvolat pocit bezmoci, který se může stát paralyzujícím – jako laboratorní zvíře v kleci, které se uzavře uprostřed šoků, o nichž nevěří, že je může zastavit, i když se nakonec objeví cesta k úniku. Navíc pocit úzkosti ze zpráv může lidi přimět k tomu, aby aktuální dění sledovali ještě pozorněji. „Úzkost stimuluje naši potřebu vyhledávat informace,“ říká Young. V chaotické době však další zpráva úzkost ve skutečnosti nevyřeší – a nevyřeší ji ani druhá, třetí nebo desátá. Gish gallop Gishův galop je rétorická technika, při níž se osoba v debatě pokouší ohromit oponenta tím, že předkládá nadměrné množství argumentů bez ohledu na jejich přesnost nebo sílu, a to tak rychle, že oponentovi znemožňuje se s nimi v daném čase vypořádat. Gish galloping upřednostňuje kvantitu argumentů na úkor jejich kvality. Během typického Gishova galopu útočí galoper rychlou sérií specifických argumentů, polopravd, zkreslených tvrzení a otevřených lží, takže protivník je v rámci formátu debaty nemůže všechny vyvrátit.



Vyvrácení každého bodu vzneseného Gish galoperem trvá podstatně déle než jeho tvrzení. Tato technika plýtvá oponentovým časem a u publika neznalého této techniky může vyvolat pochybnosti o oponentových debatních schopnostech, zejména pokud se nejedná o nezávislé ověřování faktů nebo pokud má publikum omezené znalosti daných témat. Tři kroky k překonání Gish galopu Protože nepravd je příliš mnoho na to, abychom se jimi zabývali, je moudré vybrat jednu jako příklad. Vyberte si ten nejslabší, nejhloupější a nejabsurdnější argument, který galoper předložil, a roztrhejte ho na kusy („vyvrácení slabého místa“). Neodstupujte od tématu a nepokračujte dál, dokud rozhodně nezničíte nesmysl a jasně nepředložíte protiargument. Nazvěte strategii jménem a řekněte: „Nenechte se zmást záplavou nesmyslů, které jste právě slyšeli.“

A pokud je pro někoho obtížné strach kognitivně a emocionálně zvládat, jsou jeho účinky ještě hlubší, když je tento člověk obklopen dalšími lidmi, kteří se také bojí. Je to proto, že lidé jsou v podstatě společenské bytosti, které jsou přizpůsobeny emocím druhých; naše vazby v rámci místních komunit jsou tím, jak se nám podařilo jako druhu přežít.

V dnešním digitálně propojeném světě však naše vystavení daleko přesahuje vnímané hrozby pro nás a naše každodenní společníky. Nyní máme důvěrný přístup k emocím stovek či tisíců lidí, s nimiž jsme propojeni online. Cítíme se vyděšení a naštvaní, jdeme na internet, setkáváme se s tím, že jiní lidé jsou vyděšení a naštvaní, a to se na nás přenáší. „Když jsou lidé, o kterých si myslíme, že jsou v našem týmu, rozhořčeni, naštváni a znepokojeni, přirozenou a adaptivní reakcí je pro nás nákaza jejich zkušeností,“ říká Young.

A protože náš strach již snížil naše kognitivní schopnosti, je také pravděpodobnější, že okamžitě převezmeme pohled někoho jiného na svět, aniž bychom ho sami zkoumali – zejména pokud ho považujeme za vůdce – říká Javanbakht.

Pohyb vpřed

Můžeme lépe pochopit, jak se lidé v posledních týdnech cítí, když se zamyslíme nad zkušeností s autonehodou, říká Fathali Moghaddam, psycholog z Georgetownské univerzity, který se zabýval psychologií demokracie a diktatury. „Jste v šoku a snažíte se přizpůsobit tomu, co se stalo,“ říká. „Auto je poškozené, vy jste zranění, všechno je zmatené.“

V daném okamžiku může být šok tak silný, že je těžké si představit, že by se život ještě někdy cítil normálně. Psychologové však vědí, že lidé se okolnostem přizpůsobují – a to překvapivě rychle. To, co se krátkodobě zdá nesnesitelné, se může časem stát zvládnutelnějším. „Musíme se přizpůsobit,“ říká Moghaddam.

V návalu strachu a pocitu zahlcení to může být těžká rada, ale odborníci nás také nabádají, abychom si uvědomili, že lidé mnoha generací se s krizemi setkávali již dříve. „Nejsme první kohortou lidstva, která čelí existenčním hrozbám,“ říká Leeová.

Ačkoli někteří lidé v USA jsou jistě v bezprostředním ohrožení, mnozí reálně ohroženi nejsou. A jakkoli se rok 2025 může zdát lidem žijícím v současnosti nepříjemný, moderní doba je stále lepší než většina minulosti, poznamenává Javanbakht. „Nakonec žijeme v jedné z nejbezpečnějších a nejúspěšnějších dob lidstva,“ říká. „Ale ztratili jsme to ze zřetele.“

Vězte tedy, že na individuální i společenské úrovni, jakkoli se vám může zdát tato doba obtížná, budou věci zvládnutelnější. Všichni odborníci oslovení pro tento článek se také podělili o doporučení, jak mohou lidé, kteří se potýkají s emocionálními problémy, současnou situaci zvládnout a zůstat zdraví.

Strategie zvládání, jak zůstat v obraze, aniž byste se cítili vyčerpaní

Zhluboka se nadechněte

Udělejte to doslova i obrazně. Hluboké dýchání pomůže vašemu tělu rozpoznat, že právě teď jste v bezpečí, a umožní vašemu kognitivnímu mozku, aby se vrátil zpět do provozu. A možná budete potřebovat širší pauzu – hodinu, den, dokonce i víkend bez zpráv – abyste zhodnotili, kde se nacházíte a co potřebujete. „Když je náš systém tak zatížen, musíme být pozorní a ustoupit,“ říká Leeová.

Podívejte se na širší souvislosti

Aby byl úkol zpracovat neutuchající záplavu opatření Trumpovy administrativy o něco méně skličující, doporučuje Young zvážit je v rámci širšího příběhu prezidentových cílů a priorit. Například personální a finanční škrty v Centrech pro kontrolu a prevenci nemocí a v Národním úřadu pro oceány a atmosféru jsou aspekty Trumpova známého nedostatku důvěry ve vědu a vědce. Díky tomuto myšlenkovému procesu mohou jednotlivé zpravodajské události působit méně zdrcujícím dojmem, říká Young. „Ve skutečnosti ta přílivová vlna přichází z jednoho místa,“ říká. „Myslím, že toto přerámování je zásadní.“

Omezte konzumaci zpráv

Odborníci doporučují lidem, kteří se potýkají se zpravodajstvím, aby se snažili řídit jeho působení – a přitom zůstali přiměřeně informovaní. Existuje spousta možností: Lidé, kteří obvykle sledují zpravodajské pořady, mohou zvážit čtení článků. Ti, kteří jsou zvyklí sledovat zprávy po celý den, si mohou stanovit jeden nebo dva časy denně, kdy je budou sledovat. A lidé, kteří se na sociálních sítích setkávají s doomscrollingem, mohou omezit své působení.

Leeová doporučuje, aby lidé používali běžné taktiky změny chování, které jim tento proces usnadní. Například si můžete ztížit doomscrolling tím, že si nastavíte časové limity pro konkrétní aplikace v telefonu nebo odpojíte router v určitou dobu, a zdravější návyky si můžete usnadnit tím, že budete mít po ruce knihu nebo boty na chození. Můžete si také vyrobit „nový začátek“ a získat přítele, který vám pomůže sledovat vaše pokroky.

Zůstaňte u vědy

Moghaddam tvrdí, že vzhledem k Trumpovým autoritářským sklonům se zastávání vědy stalo obzvláště důležitým. „Věda je nejdemokratičtějším postupem, který lidé vymysleli,“ říká – a očekává, že útoky na vědu se budou s pokračující administrativou stupňovat.

I když chaos kolem financování vědy přetrvává, Young vyzývá aktivní vědce, aby odolali pokušení nechat se rozptýlit. „Nejenže máte stále co dělat, ale máte povinnost se do práce pustit,“ říká. „A dělejte to bez pocitu viny za to, co děláte. Protože pokud jste ve vědecké komunitě, vaše práce je tvorbou znalostí.“

Sáhněte po něčem dobrém

Javanbakhtová upozorňuje, že je cenné vyvažovat příjem politických zpráv příběhy o vědě, umění, sportu a dalšími. Díky těmto článkům si mozek odpočine od strachu a udrží ho v kognitivní aktivitě. Stejně tak on a další doporučují lidem, aby v životě hledali dobré věci obecněji jako způsob, jak si udržet vyrovnanou náladu.

Spojte se sami se sebou a s ostatními lidmi

Pokud aktuální události ovlivňují vaše vnímání sebe sama a vašeho vlivu na svět, doporučuje Young vzít do ruky tužku. Psaní o tom, co se děje, může pomoci vašemu mozku podívat se na vaši roli novým způsobem. „Existuje spousta úžasných prací z literatury o duševním zdraví o tom, jak lidé píší svůj vlastní příběh a jak to může formovat náš pohled na sebe sama a naše vlastní jednání,“ říká Young. „Psaní může lidem pomoci nově si vytvořit obraz sebe sama.“ Psaní o svých hodnotách nebo o tom, jak se projevujete pro lidi ve svém životě, může být uklidňující, když je situace těžká.

A spojení s ostatními lidmi – offline a ne o politice – je také uzemňující. Dobré rozhovory nejenže pomáhají posílit náš mozek proti vypnutí vyvolanému strachem; posilují také naše komunitní vazby a připomínají nám svět mimo politiku. „Znovu objevte umění slavnostní večeře nebo noční hry,“ říká Young.

Podnikněte kroky

Výzkumníci doporučují především prostě něco dělat – opravdu cokoli. Javanbakhtová doporučuje cvičení, vzhledem k tomu, že četné výzkumy ukazují jeho hluboký přínos pro duševní zdraví. Young zdůrazňuje, že oslovení volených zástupců, budování komunity a dobrovolnická činnost mohou působit proti paralyzujícím účinkům zpráv vyvolávajících strach. „Místní školní rada stále zasedá,“ říká. „Vaše radnice se stále snaží vyřešit otázku: „Dostanete peníze na zaplnění výmolů, nebo ne?“.





A pro ni je přijetí těchto opatření stejně skutečným smyslem čtení zpráv. „Konzumace zpráv není cílem sama o sobě,“ říká. „Z hlediska teorie demokracie je konzumace zpráv prostředkem k tomu, abychom se stali informovanými a mohli jednat.“

Autorky: Meghan Bartelsová je vědecká novinářka působící ve Scientific American jako starší zpravodajka. Předtím pracovala více než čtyři roky jako autorka a redaktorka na webu Space.com a téměř rok jako vědecká reportérka v časopise Newsweek, kde se věnovala vědám o vesmíru a Zemi.

Andrea Thompsonová je pomocnou redaktorkou, která se věnuje životnímu prostředí, energetice a vědám o Zemi. Těmto tématům se věnuje již 16 let. Před nástupem do Scientific American působila jako vedoucí autorka zabývající se vědou o klimatu v Climate Central a jako reportérka a redaktorka v Live Science, kde se zabývala především vědou o Zemi a životním prostředí.